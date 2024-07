BOUYGUES : Résultats du premier semestre 2024

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024

Paris, 26 juillet 2024

Confirmation des perspectives 2024 du Groupe : chiffre d’affaires et résultat opérationnel courant des activités (ROCA) attendus en légère croissance par rapport à 2023

Activités de construction : carnet de commandes à un niveau très élevé, offrant de la visibilité sur l’activité future

Equans : hausse du ROCA et de la marge des activités sur un an, reflétant la bonne exécution du plan stratégique Perform





Bouygues Telecom : poursuite de la bonne dynamique dans le Fixe, et contexte de marché très concurrentiel dans le Mobile

Bouygues Immobilier : adaptation à un environnement de marché encore difficile

Endettement financier net à fin juin 2024 en très forte amélioration sur un an, grâce aux efforts déployés par les métiers





Le conseil d’administration de Bouygues s’est réuni le 25 juillet 2024 sous la présidence de Martin Bouygues et a arrêté les comptes du premier semestre 2024.

CHIFFRES-CLÉS

Comme chaque année, les résultats du Groupe au premier semestre ne sont pas représentatifs des résultats annuels, du fait principalement de la saisonnalité des activités de Colas, et dans une moindre mesure de celles d’Equans.

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d’affaires 26 516 26 136 +1% a Résultat opérationnel courant des activités 747 727 +20 Marge des activités 2,8% 2,8% = Résultat opérationnel courant ᵇ 702 681 +21 Résultat opérationnel ᶜ 596 601 -5 Résultat financier (185) (201) +16 Résultat net part du Groupe 186 225 -39

(a) +2% à périmètre et change constants

(b) Dont -45 M€ d’amortissement de PPA au S1 2024 et -46 M€ au S1 2023

(c) Dont -106 M€ de produits et charges non courants au S1 2024 et -80 M€ de produits et charges non courants au S1 2023

(millions d’euros) À fin juin 2024 À fin déc. 2023 À fin juin 2023 a Excédent (+) / Endettement (-) financier net (8 734) (6 251) (10 588)

(a) Endettement net ajusté à la suite de la mise à jour de l’allocation définitive du prix d’acquisition d’Equans au 4 octobre 2022

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 s’établit à 26,5 milliards d’euros, en hausse de 1% par rapport au premier semestre 2023. Cette hausse est portée principalement par Equans et Bouygues Construction. À périmètre et change constants, le chiffre d’affaires augmente de 2% sur un an.

Le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) ressort à 747 millions d’euros, soit une progression de 20 millions d’euros sur un an. Cette amélioration est largement portée par Equans, dont le ROCA progresse de 57 millions d’euros sur la période. Le ROCA de Bouygues Immobilier recule de 36 millions d’euros sur la période à - 36 millions d’euros, en raison de la forte baisse de son activité. Les mesures d’adaptation, en cours de mise en œuvre, commenceront à produire leurs effets fin 2024.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 186 millions d’euros, en baisse de 39 millions d’euros sur un an. Il intègre : des amortissements et dépréciations des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) de - 45 millions d’euros, stables sur un an ; un résultat non courant 1 ne reflétant pas la performance opérationnelle des métiers de - 106 millions d’euros. Les deux principaux éléments d’explication sont liés d’une part au management incentive plan d’Equans, comptabilisé cette année sur l’intégralité du semestre alors qu’il n’avait été mis en place qu’au deuxième trimestre 2023, et d’autre part au coût des mesures d’adaptation de l’organisation de Bouygues Immobilier, annoncées en avril, et enregistrées au 1 er semestre. TF1, Bouygues Telecom et Bouygues Construction ont enregistré des charges non courantes pour des montants plus limités ; un résultat financier de - 185 millions d’euros, à comparer à - 201 millions d’euros au premier semestre 2023. Cette amélioration s’explique principalement par l’effet combiné de la hausse de la trésorerie et de sa rémunération, l’endettement étant à taux fixe ; une charge d’impôt de 162 millions d’euros, contre 155 millions d’euros au premier semestre 2023 ; une quote-part du résultat net des co-entreprises de + 6 millions d’euros, contre + 46 millions d’euros au premier semestre 2023, liée notamment à une moindre contribution de Tipco Asphalt, co-entreprise de Colas en Thaïlande (incluant un démarrage des activités plus lent au début de l’année 2024), et aux co-entreprises de Bouygues Telecom encore en phase d’investissement ; la consolidation des pertes de Colas à 100% contre 96,8% au premier semestre 2023.

s’élève à 186 millions d’euros, en baisse de 39 millions d’euros sur un an. Il intègre :

L’endettement financier net s’établit à 8,7 milliards d’euros. Il s’améliore de près de 1,9 milliard d’euros par rapport à fin juin 2023, grâce aux efforts déployés par les métiers. Le ratio d’endettement net2 s’élève à 65% à fin juin 2024 (contre 78% fin juin 2023). L’endettement financier net s’établissait à 6,3 milliards d’euros à fin décembre 2023. La variation constatée sur le premier semestre 2024, soit environ 2,5 milliards d’euros, est principalement liée aux effets saisonniers de début d’année.

PERSPECTIVES 2024 CONFIRMÉES

Les perspectives ci-dessous s’entendent sur la base des éléments connus à date.

Perspectives du Groupe

En 2024, Equans continuera à améliorer ses résultats, conformément à son plan stratégique Perform. Bouygues Immobilier restera confronté à un environnement de marché difficile, offrant peu de visibilité sur le calendrier de reprise.

Dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance, Bouygues vise pour 2024 un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2023.

Perspectives d’Equans

En 2024, Equans poursuivra le déploiement de son plan stratégique. Il restera concentré sur l’amélioration de la performance dans un contexte porteur, privilégiant sa rentabilité au volume d’activité. Le chiffre d’affaires 2024 sera proche de celui de 2023, car d’une part il intégrera les effets de la croissance des marchés d’Equans, et d’autre part, l’effet périmètre lié aux cessions des activités asset-based fin 2023 et la stratégie de sélectivité des affaires.

Pour rappel, Equans vise :

Chiffre d’affaires : à partir de 2025, une accélération de la croissance organique de son chiffre d’affaires pour atteindre celle des comparables du marché ;

Marge : en 2025, une marge opérationnelle courante des activités (marge de ROCA) proche de 4% ; en 2027, une marge opérationnelle courante des activités (marge de ROCA) de 5% ;

Cash : un taux de conversion de 80% à 100% du résultat opérationnel courant des activités en cash-flow3 avant Besoin en Fonds de Roulement (BFR).





Perspectives du groupe TF1

Les perspectives 2024 du groupe TF1 sont confirmées :

Poursuivre la croissance du digital en s’appuyant sur le lancement prometteur de TF1+ ;

Maintenir un taux de marge opérationnelle courante des activités proche de celui de 2023 ;

Continuer à générer une trésorerie solide permettant de viser une politique de dividendes en croissance sur les prochaines années.

Perspectives de Bouygues Telecom

Bouygues Telecom confirme viser pour 2024 :

Un chiffre d’affaires facturé aux clients en hausse ;

Un EBITDA après Loyer supérieur à 2 milliards d’euros ;

Des investissements d’exploitation bruts d’environ 1,5 milliard d’euros (hors fréquences).

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ACTIVITÉ

ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

Fin juin 2024, le carnet de commandes des activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas) atteint le niveau très élevé de 31,0 milliards d’euros, en progression de 1% sur un an (+1% à change constant et hors principales cessions et acquisitions), et offre de la visibilité sur l’activité future. Le carnet France est en hausse sur un an et reflète la bonne tenue des activités de Bouygues Construction (+13% sur un an) et Colas (+6% sur un an) sur cette zone.

Au premier semestre 2024, Bouygues Construction a enregistré une prise de commandes de 5,5 milliards d’euros. Elle est soutenue par la forte dynamique des activités de fonds de commerce (contrats inférieurs à cent millions d’euros) qui représentent 59% de la prise de commandes totale du semestre. Cette dernière est également portée par l’attribution de grands projets, avec par exemple, au deuxième trimestre, les contrats pour la conception et réalisation de la ligne 15 Est-2 du Grand Paris (pour environ 570 millions d’euros) et pour l’agrandissement de l’hôpital Victor Dupouy à Argenteuil (pour environ 120 millions d’euros). Le carnet de commandes de Bouygues Construction s’établit à 15,9 milliards d’euros fin juin 2024, en hausse de 4% sur un an (+4% à change constant et hors principales cessions et acquisitions). Il est porté par les Travaux Publics dont le carnet augmente de 10% sur un an, tandis que le carnet Bâtiment est en léger repli sur la même période (-1%).

Bouygues Immobilier continue de faire face à un environnement de marché difficile. Les réservations en Logement sont globalement stables sur un an en volume, les réservations en bloc compensant la baisse des réservations à l’unité, et en hausse de 6% sur un an en valeur. Dans le Tertiaire, l’activité commerciale reste à l’arrêt. Le carnet de commandes est en repli de 25% par rapport au premier semestre 2023.

Dans ce contexte, Bouygues Immobilier a annoncé, en avril, la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. La 1ère phase de ce plan, privilégiant le volontariat et le reclassement interne, se déroule conformément aux prévisions.

Enfin, Colas a enregistré une prise de commandes de 7,2 milliards d’euros au premier semestre 2024. La prise de commandes de l’activité Route est en très légère hausse en France, et en repli à l’international, en lien notamment avec le non-renouvellement de grands projets et un repositionnement des activités dans certains pays. Dans le Rail, la prise de commandes intègre au deuxième trimestre 2024 le contrat pour la ligne 15 Est-2 du Grand Paris (pour environ 100 millions d’euros). Le carnet de commandes de Colas atteint 14,1 milliards d’euros, stable sur un an (et stable à change constant et hors principales cessions et acquisitions), avec un carnet Route en repli de 9% sur un an, et un carnet Rail en hausse de 25% sur un an.

Le chiffre d’affaires des activités de construction s’établit à 12,3 milliards d’euros au premier semestre 2024, en hausse de 1% sur un an, tiré par Bouygues Construction. À périmètre et change constants, la progression du chiffre d’affaires est de 1% également. Le chiffre d’affaires de Bouygues Construction augmente de 4% sur un an, essentiellement porté par la bonne performance de l’activité Bâtiment à l’international, tandis que le chiffre d’affaires des Travaux Publics est stable et celui du Bâtiment France en léger repli. Le chiffre d’affaires de Bouygues Immobilier reflète le contexte de marché difficile et baisse de 17%4 par rapport au premier semestre 2023. Le chiffre d’affaires Logement baisse de 15% sur la période et le chiffre d’affaires Tertiaire est quasiment à zéro. Le chiffre d’affaires de Colas est en très légère hausse de 1% sur un an, porté par l’activité Rail (+7%) tandis que l’activité Route progresse de 1%, avec une légère croissance en France, Amérique du Nord, et EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), et un repli en Asie-Pacifique.

Le ROCA des activités de construction s’établit à - 21 millions d’euros au premier semestre 2024, en baisse de 14 millions d’euros sur un an, et la marge de ROCA des activités de construction diminue de 0,1 point sur la période à -0,2%. Pour rappel, le ROCA et la marge de ROCA du premier semestre des activités de construction ne sont pas représentatifs de la performance annuelle en raison de la saisonnalité des activités de Colas.

Le ROCA de Bouygues Construction atteint 134 millions d’euros et la marge des activités 2,7%, une amélioration de 0,2 point sur un an. Le ROCA de Bouygues Immobilier est de - 36 millions d’euros, contre 0 million d’euros au premier semestre 2023. Il reflète la forte baisse de l’activité. Les mesures d’adaptation décidées en avril commenceront à produire leurs effets fin 2024, pour un effet plein attendu dans le courant du second semestre 2025. Des charges non courantes ont été enregistrées dans ce cadre au 1er semestre pour 23 millions d’euros. Enfin, le ROCA de Colas s’établit à - 119 millions d’euros, en amélioration de 8 millions d’euros par rapport au premier semestre 2023.

EQUANS

Au premier semestre 2024, Equans a enregistré une prise de commandes de 10,2 milliards d’euros, en croissance en France et à l’international. Des commandes significatives ont été enregistrées en France au premier semestre dans les secteurs de la Marine, du Nucléaire, du Transport et du Bâtiment, et à l’international pour des projets de data centers, d’installation de parcs photovoltaïques, ou des usines de haute technologie. La prise de commandes reflète également la bonne tenue des contrats récurrents de maintenance et des activités de fonds de commerce. La marge à la prise de commandes continue de s’améliorer. Le carnet de commandes d’Equans s’établit à 26,5 milliards d’euros, stable par rapport à fin juin 2023, reflétant à la fois la stratégie de sélectivité des affaires et le retrait progressif de l’activité New Build au Royaume-Uni (construction de logements neufs, notamment logement social) lié à des conditions de marché défavorables.

Equans a réalisé, au premier semestre 2024, un chiffre d’affaires de 9,4 milliards d’euros, en hausse de 2% sur un an malgré la cession d’activités fin 2023 et l’arrêt progressif de l’activité New Build au Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires est également soutenu par la croissance importante des activités de spécialité notamment le solaire, les data centers et les usines de haute technologie. Le ROCA atteint 300 millions d’euros, en hausse de 57 millions d’euros par rapport au premier semestre 2023. La marge des activités s’établit ainsi à 3,2%, en hausse de 0,5 point par rapport au premier semestre 2023. Cette amélioration traduit la poursuite de la bonne exécution du plan Perform dans l’ensemble des unités opérationnelles d’Equans.

TF1

Au premier semestre 2024, le groupe TF1 a renforcé ses audiences : chez les FRDA < 505 sa part d’audience a augmenté de 1,0 point par rapport au premier semestre 2023 à 34,6%, et chez les individus âgés de 25 à 49 ans, elle a augmenté de 1,3 point à 31,5%.

Le chiffre d’affaires du groupe TF1 s’établit à 1,1 milliard d’euros au premier semestre 2024, en hausse de 6% sur un an (+6% à périmètre et change constants) :

Le chiffre d’affaires Média progresse de 9%, avec un chiffre d’affaires publicitaire en hausse de 7% sur un an, porté en linéaire par une meilleure tenue du marché de la publicité, et en digital, par la performance de TF1+, dont le chiffre d’affaires publicitaire croît de 40% sur un an, confirmant l’attractivité de la plateforme pour les annonceurs ;

Le chiffre d’affaires de Newen Studios s’établit à 120 millions d’euros, en recul de 10% par rapport au premier semestre 2023), conforme aux anticipations d’une activité 2024 concentrée sur le quatrième trimestre.

Le ROCA s’élève à 129 millions d’euros au premier semestre 2024, en baisse de 24 millions d’euros par rapport au premier semestre 2023, impacté par la hausse du coût des programmes de 55 millions d’euros sur un an, en lien notamment avec l’Euro de football, dans un contexte de reprise du marché publicitaire en 2024. Le ROCA intègre également des dépenses exceptionnelles pour le lancement de TF1+. La marge des activités s’établit à 11,7%, en baisse de 3 points sur un an, comme anticipé à ce stade de l’année, et non représentative de l’évolution attendue sur l’année.

BOUYGUES TELECOM

À fin juin 2024, le parc forfait Mobile hors MtoM compte 15,6 millions de clients, grâce au gain de 76 000 nouveaux clients sur le semestre (dont +59 000 sur le deuxième trimestre), à comparer à un gain de 109 000 nouveaux clients au premier semestre 2023, dans un marché en croissance plus modérée. L’ABPU Mobile est stable sur un an, et depuis le quatrième trimestre 2023, à 19,7 € par client par mois, les tensions persistantes sur le pouvoir d’achat entraînant une migration de clients vers des forfaits plus économiques. Si l’intensité concurrentielle perdurait, elle pourrait entraîner une baisse de l’ABPU Mobile d’ici la fin de l’année 2024.

Dans le Fixe, le parc de clients FTTH atteint 3,8 millions d’abonnés à fin juin 2024, l’opérateur ayant attiré 249 000 nouveaux clients sur le premier semestre dont 115 000 sur le deuxième trimestre, dans un marché en croissance. La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint 77%, contre 69% un an auparavant. Le parc Fixe comprend au total 5,0 millions de clients, soit 70 000 de plus qu’à fin décembre 2023. Sur un an, l’ABPU Fixe augmente de 2,5 € à 33 € par client par mois, grâce à la poursuite du déploiement de la fibre6 et à la bonne qualité de son réseau et de ses équipements Fixe7.

Le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 3,1 milliards d’euros, en hausse de 5% par rapport au premier semestre 2023. Le chiffre d’affaires Services progresse de 4% sur un an. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur est en repli de 1% par rapport à fin juin 2023, impacté par un moindre chiffre d’affaires Autres (- 16% sur un an), composé principalement du chiffre d’affaires Terminaux, Accessoires et Travaux.

L’EBITDA après Loyer atteint 959 millions d’euros au premier semestre 2024, en amélioration de 3% sur un an. Bouygues Telecom poursuit ses efforts de maîtrise des coûts dans un environnement plus compétitif, et dans un contexte de hausse de ses charges opérationnelles en lien avec la dynamique de conquête des clients dans le Fixe. La marge d’EBITDA après Loyer8, s’établit à 31,3%, en légère baisse de 0,2 point par rapport à fin juin 2023.

Le ROCA s’élève à 356 millions d’euros, en repli de 10 millions d’euros sur un an, et reflète l’augmentation des dotations aux amortissements en lien avec la trajectoire d’investissements bruts. Le résultat opérationnel s’établit à 331 millions d’euros, et comprend 13 millions d’euros de charges non courantes.

Les investissements d’exploitation bruts hors fréquences sont en ligne avec l’objectif annuel, et s’élèvent à 778 millions d’euros à fin juin 2024.

SITUATION FINANCIÈRE

À 13,6 milliards d’euros, la liquidité du Groupe est à un niveau très élevé. Elle est composée de la trésorerie du Groupe à hauteur de 2,4 milliards d’euros complétée de facilités de crédit moyen et long terme non utilisées de 11,1 milliards d’euros ;

L’endettement financier net à fin juin 2024 s’établit à 8,7 milliards d’euros contre 6,3 milliards d’euros à fin décembre 2023 et 10,6 milliards d’euros à fin juin 2023. La variation par rapport au 31 décembre 2023, soit -2,5 milliards d’euros, est marquée par les effets saisonniers de début d’année et s’explique principalement par : la distribution de dividendes pour - 811 millions d’euros, et l’exploitation qui s’établit à - 1,5 milliard d’euros.





Au cours du premier semestre 2024, la variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) lié à l’activité et divers atteint - 1,7 milliard d’euros, impactée par les effets de saisonnalité habituels. A fin juin 2023, cette variation s’élevait à - 2,2 milliards d’euros, l’amélioration est donc de plus de 400 millions d’euros sur un an ;

Le ratio d’endettement net9 s’établit à 65%, en amélioration de 13 points par rapport à fin juin 2023 (78%). A fin décembre 2023, il s’établissait à 44%.

La variation de l’endettement financier net depuis fin juin 2023, soit près de 1,9 milliard d’euros, s’explique largement par l’amélioration de l’exploitation.

Fin juin 2024, la maturité moyenne des émissions obligataires du Groupe est de 7,8 ans à un coupon moyen de 3,01% (et un taux effectif moyen de 2,25%). L’échéancier de la dette est bien réparti dans le temps, et la prochaine échéance obligataire est en octobre 2026.

Les notations financières long terme attribuées au Groupe par les agences Moody’s et Standard and Poor’s sont respectivement : A3, perspective stable et A-, perspective négative.

INITIATIVES DURABLES ET RESPONSABLES

Au cours du premier semestre 2024, le Groupe et ses métiers ont poursuivi leurs actions pour une société plus durable et responsable.

Face à l’urgence climatique, le groupe Bouygues a décidé de s’associer avec la Fondation Solar Impulse. Ce partenariat de 4 ans vise à identifier, évaluer et mettre à l’échelle des solutions rentables en faveur des transitions écologique et énergétique. Ce partenariat prévoit 3 axes de collaboration, allant du développement d’actions communes liées à l’innovation et au développement durable, à l’accélération de l’adoption et la mise à l’échelle de solutions et technologies propres et rentables, jusqu’au soutien à des projets qui contribuent à la stratégie de décarbonation de Bouygues et ses filiales. Solar Impulse, qui vise à labelliser les solutions contribuant à au moins 5 des 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU, en a déjà labellisé 1 572. Trois solutions développées par Equans et sa filiale Bouygues Energies et Services, mais également Bouygues Immobilier, en lien avec le stockage d’énergie, l’alimentation électrique de sites en hydrogène vert ou encore l’optimisation de l’usage des bâtiments, bénéficient de ce label.

De son côté, Colas a organisé pour la quatrième année consécutive sa journée environnement, consacrée cette année à l’économie circulaire. Cet événement de sensibilisation, autour du réemploi et du recyclage, est déployé dans toutes ses implantations dans le monde, et il accompagne la mise en œuvre d’actions sur le terrain.

En effet, Colas est engagé dans une dynamique de recyclage et de réemploi de ses matériaux, pour accompagner et accélérer la transition écologique des collectivités, à travers ses solutions. Ainsi, Colas a recyclé, en 2023, 11,2 millions de tonnes de matériaux sur ses plateformes et réintroduit 19% en moyenne d’agrégats enrobés dans la production d’enrobés à chaud et à froid. Colas le fait à travers :

Easycold, un enrobé à température abaissée pouvant intégrer jusqu'à 100% d’agrégats recyclés ;

Vegeroad, un enrobé utilisant un liant à base de matières premières d’origine végétale, capable d’intégrer jusqu'à 70% d’agrégats recyclés, mais aussi à travers

Recycol, un procédé de recyclage en place pour les chaussées dégradées ou en fin de vie, via une technique de recyclage à froid, qui réutilise 100% de la chaussée existante. Cette dernière technique répond aux besoins de rénovation des routes tout en préservant les ressources naturelles.

Bouygues Construction a également lancé Scale One, une initiative visant à accélérer la transformation du secteur de la construction, pour répondre aux défis de décarbonation et aux enjeux de la transition numérique. Ce tiers-lieu d’innovation participe à favoriser le développement de solutions viables et durables, en permettant de tester des innovations du secteur et d’expérimenter en conditions réelles sans recourir à des chantiers en cours. Il ouvrira en 2025. Cette initiative fait l’objet d’un partenariat avec la région Ile de France et l’Etat.

Enfin, Equans a lancé Carbon Shift, une démarche destinée à accompagner ses clients dans la transition bas carbone.

Carbon Shift consolide les savoir-faire d’Equans en termes de décarbonation, en regroupant des experts capables d’accompagner les clients tertiaires et industriels, de toute taille, dans leur transition bas carbone. Carbon Shift apporte à ces clients une offre intégrée, indépendante de tous producteurs d’énergie, en se concentrant sur ses savoir-faire principaux en termes de décarbonation :

L’optimisation des process, l’efficacité énergétique, les automatismes de régulation ;

L’installation de pompe à chaleur, la gestion de flottes électriques, l’accès au photovoltaïque, la géothermie, les solutions de capture du carbone en amont ;

Le stockage électrique ou thermique pour effacer les pics de consommation.

Carbon Shift simplifie la démarche de décarbonation des clients d’Equans, en constituant un point d’entrée unique pour les clients, et en ayant une capacité à adresser des clients globaux dans plusieurs pays. En effet, une équipe dédiée de 500 experts présents en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada, en France et au Royaume-Uni, accompagne les clients dans les phases de conseil, de conception détaillée, de gestion des travaux d’installation et de maintenance, voire de financement et d’engagement de performance.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS FINANCIERS

5 novembre 2024 : résultats des neuf premiers mois 2024 (7h30 CET)

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes et le rapport correspondant a été émis.

Retrouvez l’intégralité des comptes et annexes sur le site www.bouygues.com/resultats.



Le call de présentation des résultats aux analystes se tiendra le 26 juillet 2024 à 9H (CET).

Les détails de connexion sont disponibles sur le site www.bouygues.com.

La présentation sera disponible avant le démarrage du call sur le site www.bouygues.com/resultats.

À PROPOS DE BOUYGUES

Bouygues est un groupe de services diversifié, présent dans plus de 80 pays et riche de 201 500 collaborateurs au service du progrès humain dans la vie quotidienne. Porteuses de croissance, ses activités répondent à des besoins essentiels et en constante évolution : activités de construction (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas) ; énergies et services (Equans), médias (TF1) et télécoms (Bouygues Telecom).

CONTACT INVESTISSEURS ET ANALYSTES :

investors@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 11 01

CONTACT PRESSE :

presse@bouygues.com • Tél. : +33 (0)1 44 20 12 01

BOUYGUES SA • 32 avenue Hoche • 75378 Paris cedex 08 • bouygues.com

ACTIVITÉ COMMERCIALE DU PREMIER SEMESTRE 2024

CARNET DE COMMANDES DES ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION

(millions d’euros) À fin juin 2024 À fin juin 2023 Variation Bouygues Construction 15 949 15 398 +4% a Bouygues Immobilier 1 010 1 353 -25% b Colas 14 081 14 071 0% c Total 31 040 30 822 +1% d

(a) +4% à change constants et hors principales acquisitions / cessions

(b) -25% à change constants et hors principales acquisitions / cessions

(c) 0% à change constants et hors principales acquisitions / cessions

(d) +1% à change constants et hors principales acquisitions / cessions

BOUYGUES CONSTRUCTION, PRISES DE COMMANDES

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation France 2 293 2 066 +11% International 3 248 3 890 -16% Total 5 541 5 956 -7%

BOUYGUES IMMOBILIER, RÉSERVATIONS

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Logement 679 641 +6% Tertiaire 3 22 -86% Total 682 663 +3%

COLAS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin juin 2024 À fin juin 2023 Variation France Métropole 3 799 3 573 +6% International et Outre-Mer 10 282 10 498 -2% Total 14 081 14 071 0%

EQUANS, CARNET DE COMMANDES

(millions d’euros) À fin juin 2024 À fin juin 2023 Variation Total 26 493 26 397 0%

TF1, PART D’AUDIENCE (a)

en % À fin juin 2024 À fin juin 2023 Variation Total 34,6% 33,6% +1,0 pt

(a) Source Médiamétrie – Femmes de moins de 50 ans responsables des achats

BOUYGUES TELECOM, PARC CLIENTS

(en milliers) À fin juin 2024 À fin déc. 2023 Variation Parc Clients Mobile hors MtoM 15 803 15 733 +70 Parc Forfait Mobile hors MtoM 15 586 15 510 +76 Parc total Mobile 23 863 23 451 +412 Parc FTTH 3 816 3 567 +249 Parc total Fixe 4 972 4 902 +70

PERFORMANCE FINANCIÈRE DU PREMIER SEMESTRE 2024

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d’affaires 26 516 26 136 +1% a Résultat opérationnel courant des activités 747 727 +20 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA)ᵇ (45) (46) +1 Résultat opérationnel courant 702 681 +21 Autres produits et charges opérationnels (106) c (80) d -26 Résultat opérationnel 596 601 -5 Coût de l’endettement financier net (117) (149) +32 Charges d’intérêts sur obligations locatives (50) (37) -13 Autres produits et charges financiers (18) (15) -3 Impôt (162) (155) -7 Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées 6 46 -40 Résultat net des activités poursuivies 255 291 -36 Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (69) (66) -3 Résultat net part du Groupe 186 225 -39

(a) +2% à périmètre et change constants

(b) Purchase Price Allocation (Allocation du prix d’achat)

(c) Dont charges non courantes de 3M€ chez Bouygues Construction, 23 M€ chez Bouygues Immobilier, 46 M€ chez Equans, 13 M€ chez TF1, 13 M€ chez Bouygues Telecom et de 8 M€ chez Bouygues SA

(d) Dont charges non courantes de 46 M€ chez Bouygues Construction, 8 M€ chez Colas, 19 M€ chez Equans et 19 M€ chez TF1 ; et produits non courants de 11 M€ chez Bouygues Telecom et de 1 M€ chez Bouygues SA

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ACTIVITÉS DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Effet change Effet périmètre À PCC ᶜ Activités de construction ᵃ 12 328 12 194 +1% 0% 0% +1% dont Bouygues Construction 4 945 4 746 +4% 0% +1% +5% dont Bouygues Immobilier 614 743 -17% -1% 0% -18% dont Colas 6 856 6 788 +1% 0% 0% +1% Equans 9 351 9 138 +2% 0% +1% +3% TF1 1 104 1 038 +6% 0% -1% +6% Bouygues Telecom 3 785 3 806 -1% 0% 0% -1% Bouygues SA et autres 107 118 n.s - - n.s Retraitements intra-Groupe ᵇ (246) (241) n.s - - n.s Chiffre d’affaires du Groupe 26 516 26 136 +1% 0% 0% +2% dont France 13 291 13 339 0% 0% 0% -1% dont international 13 225 12 797 +3% 0% +1% +4%

(a) Somme des chiffres d’affaires contributifs (après retraitements internes aux activités de construction)

(b) Dont retraitements intra-groupe des activités de construction

(c) À périmètre et change constants

CALCUL DE L’EBITDA APRÈS LOYER a DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 747 727 +20 Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA) (45) (46) +1 Charges d’intérêts sur obligations locatives (50) (37) -13 Dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles 1 089 1 075 +14 Dotations aux provisions et autres dépréciations nettes de reprises utilisées (36) (20) -16 Reprise de provisions et dépréciations non utilisées et autres (177) (127) -50 EBITDA après Loyer du Groupe 1 528 1 572 -44

(a) Voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS À L’EBITDA APRÈS LOYERa DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Activités de construction (34) 99 -133 dont Bouygues Construction 36 131 -95 dont Bouygues Immobilier (28) (11) -17 dont Colas (42) (21) -21 Equans 349 286 +63 TF1 266 277 -11 Bouygues Telecom 959 928 +31 Bouygues SA et autres (12) (18) +6 EBITDA après Loyer du Groupe 1 528 1 572 -44

(a) Voir glossaire pour les définitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS DU GROUPE (ROCA) a

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Activités de construction (21) (7) -14 dont Bouygues Construction 134 120 +14 dont Bouygues Immobilier (36) 0 -36 dont Colas (119) (127) +8 Equans 300 243 +57 TF1 129 152 -24 Bouygues Telecom 356 366 -10 Bouygues SA et autres (17) (27) +11 Résultat opérationnel courant des activités du Groupe 747 727 +20

(a) Voir glossaire pour les définitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR LE PREMIER SEMESTRE 2024

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Activités de construction (21) -4 (25) dont Bouygues Construction 134 0 134 dont Bouygues Immobilier (36) 0 (36) dont Colas (119) -4 (123) Equans 300 0 300 TF1 129 -1 128 Bouygues Telecom 356 -12 344 Bouygues SA et autres (17) -28 (45) Total 747 -45 702

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

TABLEAU DE PASSAGE DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DES ACTIVITÉS (ROCA) AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) POUR LE PREMIER SEMESTRE 2023

(millions d’euros) ROCA Amortissement de PPA ᵃ ROC Activités de construction (7) -4 (11) dont Bouygues Construction 120 0 120 dont Bouygues Immobilier 0 0 0 dont Colas (127) -4 (131) Equans 243 0 243 TF1 152 -2 150 Bouygues Telecom 366 -14 352 Bouygues SA et autres (27) -26 (53) Total 727 -46 681

(a) Amortissement et dépréciation des incorporels reconnus lors des acquisitions

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DU GROUPE (ROC)

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Activités de construction (25) (11) -14 dont Bouygues Construction 134 120 +14 dont Bouygues Immobilier (36) 0 -36 dont Colas (123) (131) +8 Equans 300 243 +57 TF1 128 150 -23 Bouygues Telecom 344 352 -8 Bouygues SA et autres (45) (53) +9 Résultat opérationnel courant du Groupe 702 681 +21

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Activités de construction (51) (65) +14 dont Bouygues Construction 131 74 +57 dont Bouygues Immobilier (59) 0 -59 dont Colas (123) (139) +16 Equans 254 224 +30 TF1 115 131 -16 Bouygues Telecom 331 363 -32 Bouygues SA et autres (53) (52) -1 Résultat opérationnel du Groupe 596 a 601 b -5

(a) Dont charges non courantes de 3M€ chez Bouygues Construction, 23 M€ chez Bouygues Immobilier, 46 M€ chez Equans, 13 M€ chez TF1, 13 M€ chez Bouygues Telecom et de 8 M€ chez Bouygues SA

(b) Dont charges non courantes de 46 M€ chez Bouygues Construction, 8 M€ chez Colas, 19 M€ chez Equans et 19 M€ chez TF1 ; et produits non courants de 11 M€ chez Bouygues Telecom et de 1 M€ chez Bouygues SA

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Activités de construction (94) (53) -41 dont Bouygues Construction 109 79 +30 dont Bouygues Immobilier (53) 0 -53 dont Colas (150) (132) -18 Equans 194 148 +46 TF1 44 46 -2 Bouygues Telecom 147 192 -45 Bouygues SA et autres (105) (108) +3 Résultat net part du Groupe 186 225 -39

ENDETTEMENT (-) / EXCÉDENT (+) FINANCIER NET PAR MÉTIER

(millions d’euros) À fin juin 2024 À fin déc. 2023 Variation Bouygues Construction 3 111 3 435 -324 Bouygues Immobilier (392) (150) -242 Colas (674) 623 -1 297 Equans 901 981 -80 TF1 446 505 -59 Bouygues Telecom (3 267) (2 625) -642 Bouygues SA et autres (8 859) (9 020) +161 Excédent (+) / Endettement (-) financier net (8 734) (6 251) -2 483 Obligations locatives courantes et non courantes (2 974) (3 017) +43

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AUX INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION NETS DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Activités de construction 144 79 +65 dont Bouygues Construction 54 7 +47 dont Bouygues Immobilier 1 1 0 dont Colas 89 71 +18 Equans 70 110 -40 TF1 141 112 +29 Bouygues Telecom 774 855 -81 Bouygues SA et autres 2 (25) +27 Investissements d’exploitation nets du Groupe – hors fréquences 1 131 1 131 0 Fréquences 6 0 +6 Investissements d’exploitation nets du Groupe - yc fréquences 1 137 1 131 +6

CONTRIBUTION DES ACTIVITÉS AU CASH-FLOW LIBRE DU GROUPE

(millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Variation Activités de construction (155) (91) -64 dont Bouygues Construction 95 112 -17 dont Bouygues Immobilier (57) (9) -48 dont Colas (193) (194) +1 Equans 252 158 +94 TF1 76 100 -24 Bouygues Telecom 67 (37) +104 Bouygues SA et autres (29) (119) +90 Cash-flow libre ᵃ du Groupe – hors fréquences 211 11 +200 Fréquences (6) 0 -6 Cash-flow libre ᵃ du Groupe - yc fréquences 205 11 +194

(a) Voir glossaire pour les définitions

GLOSSAIRE

Activités de construction : Bouygues Construction, Bouygues Immobilier et Colas.

Activités d’énergies et services : Equans.

ABPU (Average Billing Per User) :

Mobile : il est égal à la somme des chiffres d’affaires Mobile facturés au client pour les clients Grand Public et Entreprises, divisée par le nombre de clients moyen sur la période. Il ne prend pas en compte les cartes SIM MtoM et SIM gratuites ;

Fixe : il est égal à la somme des chiffres d’affaires Fixe facturés au client pour les clients Grand Public (hors Entreprises), divisée par le nombre de clients moyen sur la période.

BtoB (business to business) : décrit les activités d'échanges entre les entreprises.

Carnet de commandes :

Bouygues Construction, Colas, Equans : représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives) ;

: représente le volume d'activité restant à réaliser pour les opérations ayant fait l'objet d'une prise de commande ferme, c'est-à-dire dont le contrat a été signé et est entré en vigueur (après l’obtention de l’ordre de service et la levée des conditions suspensives) ; Bouygues Immobilier : il est composé du chiffre d’affaires des ventes notariées restant à réaliser et du montant du chiffre d’affaires total des réservations signées restant à notarier.

En application de la norme IFRS 11, Bouygues Immobilier exclut de son carnet de commandes le chiffre d’affaires des réservations réalisées à travers des sociétés mises en équivalence (société en co-promotion en cas de contrôle conjoint).

Cash-flow libre : capacité d’autofinancement nette (déterminée après coût de l’endettement financier net, après charges d’intérêts sur obligations locatives et après impôts décaissés) diminuée des investissements nets d’exploitation, ainsi que du remboursement des obligations locatives. Il est calculé avant variation du besoin en fonds de roulement (BFR) lié à l’activité et hors fréquences.

Chiffre d’affaires Autres (Bouygues Telecom) : différence entre le chiffre d’affaires total de Bouygues Telecom et le chiffre d’affaires Services. Il comprend en particulier :

Les ventes de terminaux, d’accessoires, d’assurances ou autres ;

Les revenus d’itinérance ;

Les prestations de services autres que télécoms (construction de sites ou installation de lignes FTTH) ;

Le cofinancement publicitaire.

Chiffre d’affaires Services (Bouygues Telecom) :

Il comprend :

Le chiffre d’affaires facturé au client, qui intègre : Mobile : clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée ; clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants (voix, SMS et données), des frais de mise en service, des services à valeur ajoutée, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ; le chiffre d’affaires du Machine-To-Machine (MtoM) ; le chiffre d’affaires de l’itinérance (roaming Visiteurs) ; le chiffre d’affaires réalisé avec les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) ;



Fixe : clients Grand Public : le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements ; clients Entreprises : le chiffre d’affaires des appels sortants, des services fixes haut débit, des services de télévision (notamment Video On Demand et Replay TV) et le chiffre d’affaires relatif aux frais de mise en service et à la location d’équipements, ainsi que le chiffre d’affaires des services rendus aux entreprises ; le chiffre d’affaires de vente en gros réalisé avec d’autres opérateurs de réseaux fixes ;





Le revenu des appels entrants Voix et SMS ;

L’étalement de la subvention sur la durée de vie prévisionnelle du client, conséquence d’IFRS 15 ;

L’activation, puis l’étalement sur la durée de vie prévisionnelle du client des chiffres d’affaires liés aux mises en services.

EBITDA après Loyer : correspond au résultat opérationnel courant, après prise en compte des charges d’intérêts sur obligations locatives, corrigé des dotations nettes aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles, aux provisions et autres dépréciations, ainsi que des effets liés aux pertes de contrôle. Ces derniers concernent l’impact lié aux réévaluations des lots conservés.

Évolution du chiffre d’affaires à périmètre et change constants :

A change constant : évolution après conversion du chiffre d’affaires en devises de la période en cours aux taux de change de la période de comparaison ;

A périmètre constant : évolution du chiffre d’affaires des périodes à comparer, recalculé de la façon suivante :

en cas d’acquisition, est déduit de la période en cours le chiffre d’affaires de la société acquise qui n’a pas de correspondance dans la période de comparaison ;

en cas de cession, est déduit de la période de comparaison le chiffre d’affaires de la société cédée qui n’a pas de correspondance dans la période en cours.

Excédent / Endettement financier net : il s’agit de la somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie, soldes créditeurs de banque, dettes financières non courantes et courantes et juste valeur des instruments financiers. L’excédent / endettement financier n’inclut pas les obligations locatives non courantes et courantes. Selon que ce solde est positif ou négatif, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les principaux éléments de variation de l’endettement financier net sont présentés en note 7 de l’annexe aux comptes consolidés au 30 juin 2024 disponible sur le site internet du groupe Bouygues.

FTTH (Fiber to the Home - Fibre jusqu’à l’abonné) : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le nœud de raccordement optique (lieu d’implantation des équipements de transmission de l’opérateur) jusque dans les logements ou locaux à usage professionnel (définition de l’Arcep).

Groupe (ou le « groupe Bouygues ») : désigne la société Bouygues SA et toute entité qui est contrôlée, directement ou indirectement, par la société Bouygues SA au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce français.

Liquidité : somme de la trésorerie disponible, de la juste valeur des instruments financiers de couverture et des lignes de crédit moyen et long terme confirmées et non utilisées.

Marge d’EBITDA après Loyer (Bouygues Telecom) : EBITDA après Loyer sur chiffre d’affaires Services.

Métier : désigne chacune des six grandes filiales du groupe Bouygues (Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Colas, Equans, TF1 et Bouygues Telecom).

MtoM : les communications Machine-To-Machine ou MtoM consistent en la mise en relation de machines ou d’objets intelligents, ou entre un objet intelligent et une personne, avec un système d’information via des réseaux de communications mobiles, généralement sans intervention humaine.

Prises FTTH sécurisées : prises pour lesquelles l’horizontal est déployé ou en cours de déploiement ou commandé et ce, jusqu’au point de mutualisation.

Prises FTTH commercialisées : prises pour lesquelles l’horizontal et la verticale sont déployés et connectés via le point de mutualisation.

Prise de commandes (Bouygues Construction, Colas, Equans) : une affaire est enregistrée dans la prise de commandes dès lors que le contrat est signé et entré en vigueur (obtention de l'ordre de service et levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement est mis en place. Le montant enregistré correspond au chiffre d’affaires à réaliser sur cette affaire.

Réservations en valeur (Bouygues Immobilier) : montant exprimé en euro de la valeur des biens immobiliers réservés sur une période donnée :

Logements : somme des valeurs des contrats de réservation, unité et bloc, signés par les clients et validés en interne, nettes des désistements enregistrés ;

Immeubles de bureaux : enregistrés dans les réservations à la vente notaire.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si Bouygues Immobilier détient le contrôle exclusif de la société de co-promotion (intégration globale), alors 100 % des montants sont intégrés dans les réservations ;

S’il y a contrôle conjoint (société mise en équivalence), alors l’activité commerciale est enregistrée à hauteur de la quote-part détenue dans la société de co-promotion.

Résultat opérationnel courant des activités (ROCA) : le résultat opérationnel courant des activités correspond au résultat opérationnel courant avant prise en compte des amortissements et dépréciations des actifs incorporels reconnus lors des acquisitions (PPA).

Trésorerie disponible : somme de la trésorerie et équivalents de trésorerie et juste valeur positive des instruments de couverture

Wholesale : marché de la vente en gros aux opérateurs de communications électroniques.

