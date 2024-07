Crédit Agricole Loire Haute-Loire : Communiqué financier 06-2024

Communiqué de presse à fin juin 2024

Crédit Agricole Loire Haute-Loire

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

Saint-Etienne, publié le 26 juillet 2024

Le jeudi 25 juillet 2024, le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin juin 2024.

Une banque engagée et utile pour le territoire

Un bon niveau d’activité malgré un marché immobilier au ralenti

La Caisse Régionale s’inscrit résolument dans une proximité relationnelle avec ses clients en offrant le 1er réseau bancaire du territoire, un site de gestion des comptes en ligne et une application Ma Banque dotée récemment d’une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités. L’humain est au cœur de l’organisation avec un collectif de 1 408 collaborateurs (dont 88 alternants) engagés sur le territoire. L’accueil de 10 900 nouveaux clients sur le premier semestre 2024 atteste de l’attractivité de cette organisation.

Les encours de collecte progressent de +2,7 % sur un an à 16,3 Mds€.

La collecte bilan, premier levier de financement de l’économie de proximité en circuit court, augmente de +3 % avec une hausse de +8,2 % sur les livrets et de +62,3 % sur les dépôts à terme. Ces mouvements vers les produits d’épargne ont entraîné une baisse concomitante des dépôts à vue.

La collecte hors-bilan progresse de +2 % avec des encours assurance-vie en amélioration de +2,8 % tandis que les valeurs mobilières diminuent de 1,1 %.

Les encours de crédits clientèle se stabilisent à 10,3 Mds€ (-0,3 %). Ils sont impactés par le fort ralentissement des projets et demandes de financement, en particulier dans l’immobilier, sur le territoire.

Toutefois, dans ce marché moins dynamique (encours crédits habitat toutes banques stable) le Crédit Agricole Loire Haute-Loire affiche une part de marché habitat au T1 2024 à plus de 31 %* et continue de se mobiliser pour accompagner chaque emprunteur de façon personnalisée.

Dans le détail, les encours de crédits évoluent comme suit :

Crédits habitat : +0,3 %,

Crédits équipement +0,9 % (à destination des entreprises, des agriculteurs, des professionnels, des associations et des collectivités locales),

Crédits de trésorerie -11,9 % (dont -28,7 % sur l’encours PGE).





Toujours attentif à proposer une offre de services complète à ses clients, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire fait progresser son portefeuille de contrats d’assurance de biens et de personnes (+0.5 %) et son stock de services de banque au quotidien (+0,2 %).

44,9 % des clients de la Caisse Régionale sont sociétaires. Ces sociétaires sont représentés par 781 administrateurs. En 2024, plus de 6 800 clients sociétaires sont venus à la rencontre des membres du Conseil d'Administration, de l’équipe de direction, des collaborateurs et des élus de Caisses Locales lors des 60 rencontres sociétaires qui se sont tenues sur tout le territoire de la Loire et de la Haute-Loire.

Une performance financière de bon niveau qui conforte la solidité du Crédit Agricole Loire Haute-Loire pour continuer à accompagner l’économie du territoire

Le Produit Net Bancaire affiche une progression de +3,6 % sur un an à 167,3 M€.

La marge d’intermédiation globale progresse de +1 % sur un an, elle reste toutefois à un niveau bas, l’augmentation du coût du passif liée à la remontée des taux subie en 2022-2023 n’étant pas complètement compensée par le produit des crédits, qui sont majoritairement à taux fixes.

La commercialisation de services et les produits des participations qui bénéficient de la bonne performance du titre Crédit Agricole SA, contribuent à la progression du Produit Net Bancaire et attestent de la diversité des sources de revenu du Crédit Agricole Loire Haute-Loire.

A 86,7 M€, les charges de fonctionnement augmentent de +4 % par rapport à juin 2023. Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire continue à investir, au profit de ses clients et de l’économie, tant sur les moyens humains (7,21 % de la masse salariale a été consacrée à la formation en 2023) que technologiques.

Le coût du risque est stable par rapport à juin 2023 à 11,3 M€. Il se concentre sur le risque avéré (10,9 M€) qui augmente en lien avec la conjoncture économique et la remontée du nombre de défaillances d’entreprises qui retrouve un niveau connu avant les années 2020. Le taux de créances dépréciées est orienté à la hausse mais reste maîtrisé à 2,37 % à fin juin 2024. Le taux de couverture des créances douteuses, dont créances en période d’observation, s’élève à 45,9 %.

Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés à 1,7 M€, le résultat net social atteint 66,7 M€ (+6,1 %).

Le résultat net consolidé part du Groupe s’établit à 48,3 M€ en intégrant 4,7 M€ de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100 % de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le cours du CCI s’établit à 59,6 € au 30 juin 2024 en progression de 3,3 % sur le premier semestre 2024.

La Caisse Régionale a versé un dividende de 2,76 € le 05 juin 2024, soit un rendement de 4,8 % sur le cours du 31/12/2023.





Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



06-2024



Variation Encours de collecte 16 274 +2,7 % Encours de crédits clientèle 10 263 -0,3 % PNB 167,3 +3,6 % Charges de fonctionnement (86,7) +4,0 % Résultat brut d’exploitation 80,5 +3,1 % Résultat net social 66,7 +6,1 %











Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



06-2024



Variation PNB 233,5 +3,4 % Charges de fonctionnement (148,3) +2,0 % Résultat brut d’exploitation 85,2 +5,9 % Résultat net consolidé – part du Groupe 48,3 +1,2 %

La Caisse Régionale respecte pleinement les exigences réglementaires en matière de ratio de liquidité.

Au 31 mars 2024, le niveau de fonds propres prudentiels représente 1,7 Mds€ et la Caisse Régionale consolide son niveau de solvabilité avec un ratio de solvabilité global de 29,62 % pour un minimum règlementaire de 11,47 %.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,7 Mds€ et représentent 18 % du bilan dont le total s’élève au 30/06/2024 à 15,1 Mds€. Les dettes envers la clientèle représentent 31,4 % du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA, au regard des règles de refinancement interne au Groupe, s’élèvent à 47,1 %.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire est engagé et agit chaque jour pour la Loire et la Haute-Loire

Convaincu que la qualité de la relation client constitue le terreau de la performance, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire continue d’investir dans l’intégration et la montée en compétence des collaborateurs pour toujours plus d’expertise en proximité.

Ces actions portent leurs fruits avec des notes Google moyennes pour nos agences en 2024 à 4.8/5 qui attestent d’un bon niveau de qualité de la relation, ainsi qu’un Indice de Recommandation Clients** qui progresse de 15 points sur un an.

Convaincu également que le modèle de banque universelle de proximité est utile pour le territoire, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire se donne les moyens d’être un leader proactif auprès de tous les clients sur les sujets de transition avec, par exemple, la présence de 61 conseillers habitat et transition sur les départements de la Loire et la Haute-Loire. Par ailleurs, La Caisse Régionale répond aux enjeux majeurs d’attractivité et de développement du territoire en amplifiant ses investissements dans l’immobilier local via sa foncière.

Le Crédit Agricole Loire Haute-Loire poursuit ainsi ses actions et transformations au service du territoire, dans le cadre de son ambitieux projet d’entreprise « Engagés ! ».

*donnée au 31/03/2024

** clients particuliers

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Correspondant Communication Financière – Frédéric ROYON (frederic.royon@ca-loirehauteloire.fr) -

NYSE Euronext Paris – Eurolist compartiment C – ISIN : FR0000045239

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire

Siège Social : 94 rue Bergson - 42000 ST-ETIENNE

380 386 854 RCS ST-ETIENNE

Pièce jointe