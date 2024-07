STORAKTIONÆRMEDDELELSE

SELSKABSMEDDELELSE nr. 53 - 26. juli 2024

DFDS A/S' ejerskab af egne aktier overstiger 5,0% af stemmerettighederne og aktiekapitalen som følge af tilbagekøb foretaget i forbindelse med selskabets igangværende aktietilbagekøbsprogram igangsat 9. februar 2024.



Meddelelsen udsendes i henhold til kapitalmarkedslovens § 31.





Kontakt

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59





Om DFDS

Vi driver et transportnetværk i og omkring Europa med en omsætning på DKK 28 mia. og 14.000 heltidsansatte.

Vi transporterer varer i trailere med færge, vej og jernbane samt tilbyder komplementære og relaterede transport- og logistikløsninger.

Vi transporterer også passagerer i bil og til fods med færger på korte ruter og på ruter med overnatning.

DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor og er børsnoteret i København.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftet fil