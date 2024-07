CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE - RESULTATS AU 30 JUIN 2024

Lille, le 26 juillet 2024

Résultats financiers au 30 juin 2024

du Crédit Agricole Mutuel Nord de France

Juin 2024 Juin 2023 Variation

Activité : Encours de collecte globale 38 186 M€ 36 835 M€ +3,67 % Encours de crédit 28 714 M€ 29 112 M€ -1,37 % Résultats sociaux* : Produit Net Bancaire 354,0 M€ 315,1 M€ +12,33 % Résultat Brut d’Exploitation 160,9 M€ 104,2 M€ +54,41 % Résultat Net 101,1 M€ 90,7 M€ +11,36 % Résultats consolidés IFRS : Produit Net Bancaire 388,6 M€ 336,1 M€ +15,61 % Résultat Brut d’Exploitation 173,5 M€ 98,2 M€ +76,63 % Résultat Net Part du Groupe 128,3 M€ 90,6 M€ +41,62 % Structure financière : Bilan consolidé 38 854 M€ 38 273 M€** +1,52 % Ratio CET1 Bâle 3 28,62%*** 29,8 3% -1,21 pts Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 123,28 % 170,39 % -47,11 pts Ratio Crédit Collecte (y.c. Greenlease) 122,23 % 129,39 % -7,16 pts

* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat



** Bilan d’ouverture au 01 janvier 2024

*** Ratio CET1 au 31 mars 2024

**** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : moyennes sur 12 mois glissants des ratios LCR fin de mois

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 26 juillet 2024, les Comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 juin 2024. …/ …

Activité commerciale

Depuis le 1er janvier plus de 29 200 clients ont rejoint la Caisse régionale, portant le total de clients à 1,15 million.

L’activité Crédits progresse de 19 % par rapport au premier semestre 2023, pour s’établir à 1,8 Mrds€ de réalisations mais les encours de crédits (y.c. créances rattachées) sont en recul de 1,4 % et s’affichent à 28,8 Mrds€.

L’activité sur le segment des entreprises est restée soutenue au premier semestre 2024. Plusieurs indicateurs avancés indiquent qu’elle pourrait se contracter sur le second semestre.

Le marché de l’Immobilier s’est légèrement redressé sur le T2 2024 avec une progression des réalisations de crédit habitat de 9,1 % par rapport au S1 2023. Le financement de l’habitat reste néanmoins en net retrait par rapport aux années 2020, 2021 et 2022. La baisse du nombre de programmes en construction et la fin du dispositif Pinel auront des impacts dans les années à venir sur le marché et le financement du logement.

L’encours d’Epargne continue de progresser significativement de 3,7 % sur 12 mois, pour s’établir à 38,2 Mrds€. Cette Epargne est portée par les dépôts à terme qui s’établissent désormais à 4,4 Mrds€ (soit 11,5% du total de la collecte). L’encours des dépôts à vue baisse de 6 % sur un an pour s’orienter vers de l’Epargne mieux rémunérée. Cette déformation du profil de la collecte impacte négativement la marge d’intermédiation.

L’activité Assurances continue de progresser, avec un nombre de contrats d’assurance de biens et de personnes qui croît de 28 100 contrats depuis le début de l’année soit une hausse de 3,8 %.

Résultat social

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 354,0 M€, est en hausse de 12,3 %. Cette hausse traduit la bonne dynamique commerciale de la Caisse régionale et la bonne performance des filiales et participations.

Les Charges générales d’exploitation affichent une baisse de -8,4 %. Malgré les hausses de salaires liées à l’inflation, la Caisse régionale bénéficie des chantiers d’optimisation de son fonctionnement et de la fin des cotisations au Fonds de Résolution Unique.

Un point d’attention marqué sur le premier semestre 2024 quant au coût du risque qui se dégrade pour s’établir à -31,1 M€. Cette dégradation s’explique par une montée des risques sur le segment des entreprises et des professionnels.

Dans ce cadre et par prudence, le résultat net social intègre une dotation au FRBG (Fonds pour Risques Bancaires Généraux) de 20 M€ permettant de renforcer le taux global de provisionnement des risques.

Après prise en compte des autres incidences sur le résultat (-8,7 M€), le résultat net social (y compris résultat des titrisations) s’établit à 101,1 M€, en hausse sur un an de 11,4 %.

Résultat consolidé

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 128,3 M€, en hausse de 41,6 % sur un an, en lien principalement avec l’évolution du résultat brut d’exploitation de la Caisse régionale.

La contribution des Pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :

Pôle Bancassurance : 118,2 M€ contre 82,2 M€ au 30 juin 2023,

: 118,2 M€ contre 82,2 M€ au 30 juin 2023, Pôle Capital Investissement : 7,0 M€ contre 8,5 M€ au 30 juin 2023,

: 7,0 M€ contre 8,5 M€ au 30 juin 2023, Pôle Presse : 0,4 M€ contre 0,1 M€ au 30 juin 2023,

: 0,4 M€ contre 0,1 M€ au 30 juin 2023, Pôle Foncière : 2,6 M€ contre 1,5 M€ au 30 juin 2023,

: 2,6 M€ contre 1,5 M€ au 30 juin 2023, Pôle Immobilier : 0,6 M€ contre - 1,1 M€ au 30 juin 2023,

: 0,6 M€ contre - 1,1 M€ au 30 juin 2023, Pôle Innovation : - 0,4 M€ contre - 0,5 M€ au 30 juin 2023.

Le 18 juin 2024 la Caisse régionale a annoncé avoir procédé à la cession de sa participation de 25,2 % dans le Groupe Rossel la Voix, partie quasi-exclusive de son pôle presse. Cette cession n’a aucun impact sur les résultats de la Caisse régionale.

CCI Nord de France

Le Certificat coopératif d’investissement a clôturé à 12,40 € au 30 juin 2024, en baisse de 2,9 % depuis le 31 décembre 2023.

Perspectives

L’amélioration de l’activité crédit se traduit progressivement par une remontée du rendement du portefeuille de crédits et impacte favorablement la marge d’intermédiation. A l’inverse, la transformation de la collecte vers des produits plus rémunérateurs continue d’exercer une pression à la baisse sur la marge d’intermédiation. Avec une politique prudente et proactive de gestion des risques, la Caisse régionale constate au premier semestre une montée du coût du risque avec une hausse du taux de provisionnement. L’enjeu du second semestre sera de veiller au maintien d’un niveau de couverture de ces risques compte tenu de l’incertitude sur la situation économique des prochains mois.

* * *

