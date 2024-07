Maisons du Monde : Ventes du 2ème trimestre et résultats du 1er semestre 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nantes, le 26 juillet 2024

Ventes du 2ème trimestre et résultats du 1er semestre 2024

Plan Inspire Everyday en ligne avec le calendrier

Activité du T2 pénalisée en juin par les incertitudes macroéconomiques

Marge brute en hausse de 150 bps à 65,3% des ventes

Cash Flow libre quasi stable comparé au S1 2023

La marge brute augmente de 150 points de base pour atteindre 65,3%, compensant partiellement une baisse de 9,6% des ventes

Cash-Flow libre quasi stable comme attendu, grâce aux initiatives sur les coûts et le cash qui ont légèrement atténué un EBIT négatif

L’adaptation du réseau de magasins s’accélère : Concept renouvelé testé avec succès dans 3 magasins pilote avec une performance supérieure à deux chiffres, comparée au réseau, et déployé dans 17 magasins avec des investissements limités, conformément à notre programme de rénovation de 70 magasins en 2024 Résultats positifs pour les 5 magasins affiliés ayant un an d’exploitation, permettant de confirmer notre objectif de 13 magasins affiliés pour 2024 et notre engagement d’environ 30% du réseau sous affiliation/franchise d’ici 2026 5 ouvertures de magasins sur le semestre, dont 2 sous affiliation

L’optimisation du modèle opérationnel produit ses premiers effets : 20 M€ d’économies brutes sur les coûts, permettant de confirmer notre engagement à 3 ans de réaliser 85 millions d’euros d’économies brutes 15,6% de réduction des stocks, soit 188 M€ Investissements à 1,9% des ventes, soit 9 M€



François-Melchior de Polignac a commenté : «

L’année 2024 est une année charnière dans la trajectoire 2024-2026 de notre plan Inspire Everyday. Ce plan de transformation présenté plus tôt cette année est maintenant bien avancé et se déroule comme prévu. L’EBIT négatif et le résultat net réalisés au 1er semestre, que nous avions anticipés, sont la conséquence des investissements stratégiques que nous avons engagés pour transformer positivement notre modèle commercial. Notre objectif d’ici 2026 est de nous distinguer, d’être plus fort que jamais avec une offre optimisée, un concept renouvelé et une présence affirmée à travers notre réseau de magasins, incluant une part significative de partenaires affiliés.

Ces actions contribueront à valoriser notre Marque inspirante, accessible et durable. »

AUDIO WEBCAST POUR LES INVESTISSEURS ET LES ANALYSTES

Date : 26 juillet 2024 à 18h00 CEST / Présentation en anglais

Connection Webcast : https://edge.media-server.com/mmc/p/t5d3kju2

Conférence téléphonique : https://register.vevent.com/register/BI20bace0b96fc424e818c3c320d377217

PERFORMANCE DES VENTES DU 2ème TRIMESTRE ET DU 1er SEMESTRE 2024

T2 2024



T2 2023



%

Variation



S1 2024 S1 2023 %

Variation (in EUR million) GMV Groupe 275,3 303,7 -9,4% 559,6 610,8 -8,4% Ventes 243,4 269,7 -9,7% 491,1 543,4 -9,6% Périmètre comparable et hors activités UK 237,0 260,2 -8,9% 477,5 521,7 -8,5% Ventes par catégorie de produits Décoration 115,9 133,6 -13,2% 254,0 289,3 -12,2% % des ventes 47,6% 49,5% 51,7% 53,2% Meuble 127,5 136,1 -6,3% 237,1 254,1 -6,7% % des ventes 52,4% 50,5% 48,3% 46,8% Ventes par canal de distribution Réseau de magasins 166,7 186,2 -10,5% 343,1 382,2 -10,3% % des ventes 68,5% 69,1% 69,8% 70,3% Ventes en ligne 76,7 83,4 -8,0% 148,1 161,2 -8,1% % des ventes 31,5% 30,9% 30,2% 29,7% Ventes par pays France 130,1 143,7 -9,5% 265,7 291,6 -8,9% % des ventes 53,4% 53,3% 54,1% 53,7% International 113,3 126,0 -10,0% 225,4 251,8 -10,5% % des ventes 46,6% 46,7% 45,9% 46,3%

Détail des ventes du 2 ème trimestre 2024

Sur le 2ème trimestre 2024, les ventes du Groupe sont en baisse de 9,7% comparées au 2ème trimestre 2023 (-8,9% à périmètre comparable et hors Royaume-Uni), intégrant un fort décrochage de la consommation en juin 2024 en raison des incertitudes macroéconomiques actuelles.

Les ventes en ligne se sont élevées à 76,7 millions d’euros, en baisse de 8,0% (-7,6% sur une base comparable et hors activités en ligne au Royaume-Uni qui ont cessé à la fin du T2 2023). La Marketplace poursuit sa progression avec un effet très positif de l’Espagne, l’Italie et de l’Allemagne.

Les ventes en magasin ont baissé de 10,5% (-8,8% à périmètre comparable). Les trois magasins pilotes rénovés au 1er trimestre ont enregistré une croissance à deux chiffres de leurs ventes ce trimestre.

Maisons du Monde a fermé 5 magasins, dont 2 ont été transférés en affiliation. À fin juin 2024, le réseau comprend 340 magasins, dont 7 sous affiliation et 3 en franchise.

Les ventes de décoration ont diminué de 13,2% et s’élèvent à 115,9 millions d’euros.

Les ventes de meubles affichent des ventes de 127,5 millions d'euros en baisse de 6,3% vs. T2 2023.

Sur le plan géographique, la France a mieux résisté que l’international en avril et mai, comme au T1, avant de peser sur la moyenne du Groupe en juin en raison du contexte politique spécifique. Cela s’est traduit par une baisse de 9,3% des ventes à périmètre comparable en France par rapport au T2 2023, tandis que les ventes internationales ont diminué de 8,4% (à périmètre comparable et hors Royaume-Uni). Parmi les pays les plus contributeurs, l’Espagne et l’Italie ont été soutenues par la croissance de la marketplace. L’Allemagne s’améliore suite à la rationalisation de son parc de magasins passant de 11 magasins au 31 décembre 2023 à 6 magasins au 30 juin 2024.

EBIT





En millions d’euros S1 2024 S1 2023



%

Change Ventes 491,1 543,4 -9,6% Coût des ventes (170,4) (196,9) -13,5% Marge brute 320,7 346,5 -7,4% En % des ventes 65,3% 63,8% Coûts d’exploitation des magasins et coûts centraux1 (186,9) (184,9) +1,1% Coûts logistiques (69,8) (76,4) -8,6% Charges d’exploitation (256,7) (261,3) -1,8% EBITDA 64,0 85,1 -24,8%



En % des ventes 13,0% 15,7% Dotation aux amortissements, provisions et dépréciations (69,8) (68,8) +1,5% EBIT (5,8) 16,3 En % des ventes (1,2)% 3,0%

Net des baisses de prix appliquées en début d’année, le taux de marge brute, à 65,3%, est en hausse de 150 bps comparée au 1er semestre 2023, notamment grâce à la poursuite des effets favorables des coûts de fret et à la contribution positive de la Marketplace.

Les coûts d'exploitation des magasins et les coûts centraux s’élèvent à 186,9 millions d’euros contre 184,9 millions d’euros au 1er semestre 2023.

Les actions ciblées sur les coûts ont permis d’enregistrer une économie brute de 20 millions d'euros sur l’ensemble de nos opérations.

La marge d’EBITDA a diminué, passant de 15,7% à 13,0% compte tenu de la baisse de volumes.

Le poste dotations aux amortissements, provisions et dépréciations est en légère hausse, incluant principalement l’amortissement du second centre de distribution dans le nord de la France.

La marge d’EBIT est négative à -1,2% comparée à 3,0% au 1er semestre 2023, fortement impactée par la baisse des ventes.

Les autres produits et charges opérationnels non courants s’élèvent à -8,2 millions d’euros, contre -5,7 millions au 30 juin 2023, principalement liés aux coûts de fermeture des magasins.

Le résultat net s’élève à -24,3 millions d’euros contre 1,0 million d’euros au 30 juin 2023, et comprend :

Un résultat financier de -11,5 millions d’euros, en baisse de 2,9 millions d’euros provenant d’une perte de -0,8 million d’euros sur les opérations de change et d’un effet défavorable avec un gain de 1,3 million d’euros au 30 juin 2023.

Un impôt sur le résultat créditeur de 7,8 millions d’euros contre -0,9 million d’euros au 30 juin 2023.

CASH FLOW LIBRE





En millions d’euros 30 juin 2024 30 juin 2023 EBITDA 64,0 85,1 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité 8,2 4,0 Variation des autres éléments opérationnels 7.3 (0,2) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 79,5 88,9 Dépenses d’investissements (Capex) (9,2) (18,0) Variation des dettes sur immobilisations (6,7) (6,4) Produits de cession d’actifs non courants 0,3 0,4 Diminution de la dette de location (58,1) (55,7) Intérêts liés à la dette de location (6,7) (6,5) Cash Flow libre2 (0,9) 2,7

Au 30 juin 2024, les investissements ont atteint 9,2 millions d'euros, divisés par deux comparés au 30 juin 2023, conduisant à un ratio Capex/ventes de 1,9%.

En termes de besoins en fonds de roulement, Maisons du Monde a réduit son niveau de stock de 222,8 millions d'euros au 30 juin 2023 à 188,0 millions d'euros au 30 juin 2024, grâce à une gestion rigoureuse représentant une baisse de 15,6%.

Le Cash Flow libre est quasi stable à -0,9 million d’euro contre 2,7 millions d'euros en juin 2023.

DETTE FINANCIÈRE NETTE





En millions d’euros 30 juin 2024 31 décembre 2023 Ligne de crédit à long terme 75,3 100,0 Facilité de crédit renouvelable (RCF) 28,1 (1,0) Rachat d’actions - - Autres dettes 14,3 20,1 Endettement brut 117,7 119,1 Dettes de location 568,8 571,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie (24,2) (29,9) Dette nette (IFRS 16) 662,3 660,2 Moins : Dette de location (IFRS 16) (568,8) (571,0) Plus : Dette de location (crédit-bail) 0,8 1,2 Dette nette 94,3 90,4 EBITDA retraité3 (douze derniers mois) 56,7 81,3 Ratio de levier financier 1,66x 1,11x

Maisons du Monde bénéficie d'une base financière saine.

Les locations financières ont diminué de 2,2 millions d’euros et ne reflètent pas encore pleinement l’effet des fermetures de magasins sur la période. Le Groupe poursuit également la renégociation des loyers auprès de ses bailleurs.

La dette financière nette hors IFRS 16 au 30 juin 2024 s’élève à 94,3 millions d’euros, quasi stable comparée au 31 décembre 2023.

Le Groupe bénéficie à fin juin 2024 de 174 millions d’euros de liquidités et dispose de financements garantis par son pool bancaire jusqu’en avril 2028.

PRIORITES DU PLAN DE TRANSFORMATION INSPIRE EVERYDAY POUR LE 2nd SEMESTRE 2024

Au cours du second semestre, Maisons du Monde poursuivra l'exécution du plan de transformation Inspire Everyday en accélérant certaines initiatives pour conduire la transformation de son modèle commercial tout en rationalisant son modèle opérationnel.

Ces initiatives contribueront à générer un Cash Flow libre cumulé supérieur à 100 millions d'euros d’ici 2026.

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Agenda financier

24 octobre 2024 Ventes du 3ème trimestre 2024

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est l’acteur de référence de la maison inspirante, accessible et durable. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de ses ventes à travers sa plateforme digitale, et opère dans 10 pays européens.

corporate.maisonsdumonde.com

Contacts

Relations investisseurs Relations presse Carole Alexandre



Tel : (+33) 6 30 85 12 78 Pierre Barbe



Tel : (+33) 6 23 23 08 51 calexandre@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com







Michelle Kamar

Tel : (+33) 6 09 24 42 42

michelle@source-rp.com





1 Inclus dépenses marketing

2 Le Cash Flow Libre est défini comme la génération de flux de trésorerie opérationnels après investissements et hors intérêts financiers, conformément à la communication financière historique

3 L’EBITDA de 64 millions d’euros est retraité conformément à l’accord sur le contrat de crédit senior signé le 22 avril 2022

Pièce jointe