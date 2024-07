CNOVA NV Activité du 2ème trimestre et résultats du 1er semestre 2024

CNOVA N.V.

Performance Financière du 1er semestre & Activité du 2ème trimestre 2024

Point sur la situation du groupe Casino



Cnova poursuit sa trajectoire vers la rentabilité opérationnelle



avec une amélioration de l'EBITDA après loyers de +2 M€



Le GMV global diminue de -11% sur base comparable 3 au 1 er semestre 2024 vs. S1 2023 , en amélioration par rapport à la tendance de l’exercice 2023 (-14% vs. 22). Avec le succès de la mise en œuvre du plan de transformation, Cnova se redresse progressivement au T2 2024 (-9% vs. 23) par rapport au T1 2024 (-12% vs. 23), dans un environnement difficile pour les marchés principaux de Cdiscount tels que les catégories de produits Maison (-6% vs. 23) et High Tech (-3% vs. 23) 4

, en lien avec la baisse du GMV et la transition stratégique vers la Marketplace, qui représente 65% du GMV Produit au S1 2024 (+7pts vs. 23) Les revenus des services 5 s'élèvent à 158 M€ au S1 2024 , en hausse de +5% vs. 23 , ce qui représente 33% du chiffre d'affaires net total sur base comparable3, en croissance de +8pts vs. 23 , soutenus principalement par les revenus B2B en hausse de +87% vs. 23

+2 M€ au S1 2024 (+10% vs. 23), grâce au redressement de Cnova vers une plus grande rentabilité opérationnelle

au S1 2024 vs. 23, grâce à des paiements réguliers aux fournisseurs et à un suivi rigoureux, alors que le S1 2023 avait été impacté par la procédure de conciliation Cnova poursuit de manière continue le développement de sa stratégie RSE avec les « produits plus responsables » qui représentent 22,7% du GMV Produit au 2 ème trimestre 2024 (+6,9pts vs. 23)

AMSTERDAM - 26 juillet 2024, 18h00 CET Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV ; ISIN : NL0010949392) ("Cnova") publie aujourd'hui les résultats de son activité pour le deuxième trimestre et les résultats financiers non audités du premier semestre 2024.

Thomas Métivier, PDG de Cnova, a commenté :

“Après deux ans de transformation, pendant lesquelles nous avons drastiquement amélioré notre rentabilité opérationnelle grâce au développement de nos activités Marketplace, Retail media et B2B, au recentrage de notre activité de vente directe et à la rationalisation de notre structure de coûts, nous concentrons maintenant nos efforts sur notre rebond commercial. Notre priorité immédiate est de renforcer notre promesse commerciale sur les prix, le choix et la consommation responsable avec une nouvelle identité de marque moderne. Prouvant l'adéquation de notre proposition de valeur pour les clients français, l'acquisition de nouveaux clients est à nouveau en croissance, et la tendance commerciale s'améliore mois après mois malgré des conditions de marché défavorables.

Nous continuons de renforcer notre leadership sur l’intelligence artificielle et la technologie pour améliorer l'expérience que nous offrons à nos consommateurs B2C, à nos e-commerçants et à nos clients B2B, en donnant une priorité claire aux projets soutenant la croissance. “

Indicateurs financiers

Performance financière

(M€)



S1 2023



S1 2024



Variation vs. 23 Publiée Comparable6 GMV total (TTC) 1 380,6 1 195,0 -13,4% -10,9% Plateforme e-commerce 1 338,4 1 140,2 -14,8% -12,2% Dont Ventes directes 463,6 336,5 -27,4% Dont Marketplace 647,4 628,0 -3,0% Quote-part Marketplace 58,3% 65,1% +6,8pts Dont Services B2C 80,8 83,4 +3,2% Dont Autres revenus 146,6 92,3 -37,0% -13,4% Activités B2B 42,2 54,8 +29,8% Dont Revenus B2B d’Octopia 11,4 18,0 +58,9% Dont Activités Retail & Autres d’Octopia 24,2 21,1 -12,9% Dont C-Logistics 6,7 15,7 x2 Chiffres d’affaires net 612,5 471,0 -23,1% -18,9% EBITDA7 33,9 31,3 -2,6 M€ % du chiffres d’affaires net 5,5% 6,6% +1,1pt EBITDA7 après loyers 16,7 18,2 +1,6 M€ % du chiffres d’affaires net 2,7% 3,9% +1,2pt Résultat opérationnel courant -14,3 -14,9 -0,6 M€ % du chiffres d’affaires net -2,3% -3,2% -0,8pt Résultat financier -26,8 -28,7 -1,9 M€ Résultat net des opérations poursuivies -65,4 -52,4 +13,0 M€





Flux de trésorerie disponible S1 2023



S1 2024



Variation (M€) vs. 23 EBITDA après loyers 16,7 18,2 +1,6 (-) Dépenses d’investissements -32,3 -28,0 +4,3 (-) Coûts financiers du CB4X -11,1 -9,3 +1,8 (+/-) Éléments non récurrents -5,1 -9,1 -4,0 Flux de trésorerie disponible avant variation du BFR & impôts -31,7 -28,2 +3,5 (+/-) Variation du besoin en fonds de roulement et impôts décaissés -170,7 -73,5 +97,3 Flux de trésorerie disponible8 -202,4 -101,6 +100,7 Variation de la dette financière nette -209,9 -121,6 +88,3

Faits marquants du 1 er semestre

Le GMV a diminué de -10,9% sur base comparable9 au 1er semestre 2024, ce qui confirme le choix stratégique de Cnova de développer ses activités de services afin d'améliorer sa rentabilité opérationnelle.

Les revenus des services se sont élevés à 158 M€ au 1er semestre 2024, en progression de +4,6% vs. 23, ce qui représente 33,5% du chiffre d’affaires net en base comparable9 (+7,5pts vs. 23), avec :

La Marketplace qui a généré 90 M€ de revenus 10 au 1 er semestre 2024, avec une quote-part de GMV de la Marketplace de 65,1% (+6,8pts vs. 23, +26,8pts vs. 19)

qui a généré 90 M€ de revenus au 1 semestre 2024, avec une quote-part de GMV de la Marketplace de 65,1% (+6,8pts vs. 23, +26,8pts vs. 19) Les revenus nets des services d’Advertising 11 qui ont atteint 33 M€ au 1 er semestre 2024, avec un Retail Media en croissance (+2,9% vs. 23), porté par les vendeurs de la Marketplace (+5,0% vs. 23) avec un nombre croissant de vendeurs actifs (+4,0% vs. 23). Le taux de prise GMV des services d’Advertising s'est établi à 4,5% au 1 er semestre 2024 (+0,4pt vs. 23, +3,1pts vs. 19) malgré la baisse du GMV Produit

qui ont atteint 33 M€ au 1 semestre 2024, avec un Retail Media en croissance (+2,9% vs. 23), porté par les vendeurs de la Marketplace (+5,0% vs. 23) avec un nombre croissant de vendeurs actifs (+4,0% vs. 23). Le taux de prise GMV des services d’Advertising s'est établi à 4,5% au 1 semestre 2024 (+0,4pt vs. 23, +3,1pts vs. 19) malgré la baisse du GMV Produit Les revenus des services B2C 12 qui ont diminué de -4,4% vs. 23, avec un effet volume négatif sur les services associés aux ventes directes (extensions de garantie et cartes), tandis que Cdiscount Voyages et Cdiscount Mobile ont bien performé et ont progressé de +10,4% vs. 23

qui ont diminué de -4,4% vs. 23, avec un effet volume négatif sur les services associés aux ventes directes (extensions de garantie et cartes), tandis que et ont progressé de +10,4% vs. 23 Les revenus des services B2B13 qui ont augmenté de +87,2% par rapport à 2023 et qui s’élèvent à 28 M€ au 1er semestre 2024, principalement portés par la dynamique des services logistiques. Au cours du 1er semestre 2024, C-Logistics a lancé deux clients, respectivement spécialisés dans les produits de luxe et l'alimentation pour animaux de compagnie

Chiffres-clés de l’activité S1 2023 S1 2024 Variation

vs. 23 Marketplace10











94,6 89,5 -5,4% Advertising11 34,1 33,2 -2,4% B2C12 7,2 6,9 -4,4% B2B13 15,0 28,1 +87,2% Revenus des services 150,9 157,7 +4,6% Revenus des services en % du chiffre d’affaires net9 26,0% 33,5% +7,5pts Quote-part GMV de la Marketplace 58,3% 65,1% +6,8pts

Faits marquants du 2 ème trimestre

GMV T2 2024 vs. 23 Evolution du GMV total sur base comparable14 -9,2% Evolution du GMV de la Marketplace -1,8% Evolution de la quote-part du GMV Marketplace +6,5pts

Au 2ème trimestre 2024, le GMV total de Cnova a diminué de -9,2% sur base comparable14. Cette évolution est principalement due :

Aux ventes directes qui contribuent à hauteur de -8,4pts (-25,7% vs. T2 2023), à la suite de la transition du modèle économique de Cnova et à la rationalisation de l'assortiment, notamment pour les produits à faible marge contributive





qui contribuent à hauteur de -8,4pts (-25,7% vs. T2 2023), à la suite de la transition du modèle économique de Cnova et à la rationalisation de l'assortiment, notamment pour les produits à faible marge contributive A la Marketplace qui contribue à hauteur de -0,9pt (-1,8% vs. T2 2023), avec une quote-part du GMV de la Marketplace en hausse de +6,5pts, qui atteint 66,5% au 2 ème trimestre 2024





qui contribue à hauteur de -0,9pt (-1,8% vs. T2 2023), avec une quote-part du GMV de la Marketplace en hausse de +6,5pts, qui atteint 66,5% au 2 trimestre 2024 Aux activités B2B de C-Logistics qui contribuent à hauteur de +0,7pt (+93,9% vs. T2 2023) avec un nombre croissant de colis expédiés pour des clients externes (+31,9% vs. 23)





Au 2ème trimestre 2024, Cnova a renforcé sa proposition de valeur aux clients, comme illustré par :

Un NPS global élevé qui s’établit à 56,3pts au 2 ème trimestre 2024 (+3,3pts vs. 23), principalement porté par le NPS de la Marketplace qui atteint 55,0pts au 2 ème trimestre 2024 (+4,5pts vs. 23)

trimestre 2024 (+3,3pts vs. 23), principalement porté par le NPS de la Marketplace qui atteint 55,0pts au 2 trimestre 2024 (+4,5pts vs. 23) Une quote-part de clients réactivés en croissance de +3,6pts au 2 ème trimestre 2024 vs. 23

trimestre 2024 vs. 23 Des actions de fidélité et des mécanismes de récompense dédiés aux membres Cdiscount à Volonté (CDAV)

Un assistant virtuel, alimenté par l'intelligence artificielle, dédié à la relation-client

Le 24 juin 2024, Cdiscount.com a lancé sa nouvelle identité de marque, dans le cadre du mouvement stratégique opéré depuis 2021 : l’accélération de sa marketplace qui offre plus de choix et assure des prix attractifs, tout en développant son offre responsable. La nouvelle plateforme de marque s’appuie sur 3 piliers :

“ Moins cher ” : augmenter le pouvoir d'achat des français en période d’inflation, en leur proposant tous les jours des promotions et des centaines de milliers de produits plus de 10% moins chers que la concurrence

augmenter le pouvoir d'achat des français en période d’inflation, en leur proposant tous les jours des promotions et des centaines de milliers de produits plus de 10% moins chers que la concurrence “ Malin ” : permettre aux français de répondre à leurs besoins, de s’équiper et de faire face aux imprévus grâce au paiement en 4x, à des solutions de livraison sur mesure et un programme de fidélité qui leur permet de faire des économies

permettre aux français de répondre à leurs besoins, de s’équiper et de faire face aux imprévus grâce au paiement en 4x, à des solutions de livraison sur mesure et un programme de fidélité qui leur permet de faire des économies “Engagé” : accompagner les français dans une consommation plus durable en leur offrant des « produits plus responsables » qui représentent 22,7% du GMV Produit au 2ème trimestre 2024 (+6,9pts vs. 23)



Indicateurs de la Marketplace T2 2024 vs. 23 Quote-part du GMV de la Marketplace 66,5% +6,5pts Quote-part GMV de la livraison express 51,2% -1,0pt Dont quote-part GMV de Cdiscount Express Seller 12,0% -4,1pts Dont quote-part GMV du Fulfilment by Cdiscount 39,2% +3,2pts

Au 2ème trimestre 2024, le GMV de la Marketplace a reculé de -1,8%, mais continue de produire des indicateurs bien orientés :

La quote-part du GMV Marketplace est en hausse de +6,5pts vs. 23

Les services d’Advertising fournis aux vendeurs Marketplace génèrent des revenus nets stables et résilients au 2 ème trimestre 2024 vs. 23, avec un nombre croissant de vendeurs actifs (+1,8% vs. 23), soutenu par les offres "Discover" qui visent à recruter de nouveaux vendeurs

trimestre 2024 vs. 23, avec un nombre croissant de vendeurs actifs (+1,8% vs. 23), soutenu par les offres "Discover" qui visent à recruter de nouveaux vendeurs Une quote-part des produits éligibles à la livraison express en progression de +3,2pts vs. 23, qui atteint 39,2% au 2 ème trimestre 2024. Le programme Cdiscount Express Seller, dédié aux vendeurs qui peuvent offrir la livraison express aux clients CDAV, a couvert 12,0% du GMV Marketplace, avec un focus sur la rentabilité

trimestre 2024. Le programme Cdiscount Express Seller, dédié aux vendeurs qui peuvent offrir la livraison express aux clients CDAV, a couvert 12,0% du GMV Marketplace, avec un focus sur la rentabilité Le NPS Marketplace atteint 55,0pts au 2ème trimestre 2024, en croissance de +4,5pts vs. 23

L'Intelligence Artificielle Générative ("IAG") soutient l'approche centrée sur le client de Cnova

Des algorithmes alimentés par l’IAG ont été mis en œuvre tout au long du parcours client, ce qui permet de renforcer la pertinence du moteur de recherche de Cdiscount.com (+4,6pts de taux de clic du moteur de recherche au 2ème trimestre 2024 vs. 23).

Grâce au développement de nombreux cas d’usage IAG, Cnova souhaite créer plus de valeur, enrichir l’expérience client et améliorer l’efficience interne. Ces initiatives permettent également à Cnova de soutenir ses vendeurs Marketplace pour la promotion de leurs produits.

Pour améliorer son catalogue de produits et son potentiel commercial, Cnova a développé et déployé en interne plusieurs cas d’usage d’IAG depuis mai 2023 :

Enrichissement des caractéristiques des produits : à ce jour, environ 6 millions de produits ont des caractéristiques améliorées par l’IAG

Reclassification des produits : à ce jour, environ 27 millions de produits ont été reclassés par l’IAG et le taux de conversion a augmenté d’environ 30% pour les produits reclassés par l’IAG

Amélioration des titres et des descriptifs des produits : à ce jour, environ 10 millions de produits ont des intitulés et des descriptifs revus par l’IAG





Cnova poursuit le développement de sa stratégie RSE

En avril 2024, Cnova a signé le Sustainable Consumption Pledge, une initiative volontaire menée par la Commission européenne pour promouvoir une consommation durable au-delà des exigences légales. Cette initiative a permis à Cnova de réaffirmer ses engagements, notamment l’identification et la réduction de son empreinte carbone, la minimisation de l'impact environnemental de ses produits, l’amélioration de la circularité de ses opérations et la garantie d’une durabilité sociale tout au long de sa chaîne de valeur. Accélérer la transition vers une consommation quotidienne durable est un élément central de la stratégie de Cnova et au cœur de la nouvelle identité de marque de Cdiscount, lancée en juin 2024.

Pour réduire son empreinte carbone et orienter ses clients vers une consommation plus responsable, Cnova a lancé en 2021 un programme axé sur les "produits plus responsables". Au 2ème trimestre 2024, le GMV des "produits plus responsables" a augmenté de +19,8% vs. 23, qui représente 22,7% du GMV Produit de Cdiscount (+6,9pts vs. 23).

Au 1er semestre 2024, Cnova a poursuivi ses actions en faveur d’une logistique plus responsable. L'entreprise a participé à la révision de la "Charte logistique e-commerce responsable," une initiative qui vise à réduire l'impact environnemental de la logistique du e-commerce en sensibilisant les consommateurs, en réduisant les emballages et en rendant les transports plus écologiques. Avec plus de 15 ans d'engagement en faveur de cette cause, Cnova a franchi une nouvelle étape, avec 88,4% de ses colis ciblés par des actions de réduction du vide.

Performance financière du 1 er semestre 2024

Cnova N.V.

(M€)



1er semestre Variation 2023 2024 vs. 2023 GMV global (TTC) 1 380,6 1 195,0 -13,4% Chiffres d’affaires net 612,5 471,0 -23,1% Marge brute 181,7 172,5 -5,1% En % du chiffres d’affaires net 29,7% 36,6% +7,0pts En % du GMV (HT) 15,8% 17,3% +1,5pt Frais d’exploitation (excluant les DAP) -147,8 -141,2 +6,6 M€ En % du chiffres d’affaires net -24,1% -30,0% -5,8pts En % du GMV (HT) -12,8% -14,2% -1,3pt EBITDA 33,9 31,3 -2,6 M€ En % du chiffres d’affaires net 5,5% 6,6% +1,1pt En % du GMV (HT) 2,9% 3,1% +0,2pt Dépréciations & Amortissements -48,2 -46,2 +2,0 M€ Résultat opérationnel courant (ROC) -14,3 -14,9 -0,6 M€ Autres produits et charges opérationnels non courants -3,0 -7,3 -4,2 M€ Produits / (charges) financiers nets -26,8 -28,7 -1,9 M€ Résultat avant impôts -44,1 -50,9 -6,8 M€ Impôts -21,3 -1,4 +19,9 M€ Résultat net -65,6 -53,8 +11,7 M€ Résultat net des activités poursuivies -65,4 -52,4 +13,0 M€

Le chiffre d'affaires net a atteint 471 M€ au 1er semestre 2024, en baisse de -23,1% vs. 23 et de -18,9% sur base comparable15 vs. 23. L'évolution du chiffre d'affaires net est principalement liée à la diminution des revenus des ventes directes, affectés par la transition volontaire du modèle économique de Cnova vers davantage de services, comme illustré par la quote-part du GMV de la Marketplace qui a augmenté de +6,8pts vs. 23. Les revenus du B2B ont augmenté de +87,2% vs. 23, soutenus par Octopia B2B (+58,9%) et C-Logistics B2B (x2).

La marge brute s'est établie à 172 M€ au 1er semestre 2024, ce qui représente 36,6% du chiffre d’affaires net. Grâce à la transition du modèle économique de Cnova vers des services à forte marge, le taux de marge brute a augmenté de +7,0pts vs. 23, avec des effets relutifs qui proviennent principalement des activités de la Marketplace (y compris les services logistiques fournis aux vendeurs Marketplace), des services d’Advertising et des activités B2B.

Les frais d’exploitation (hors dépréciations & amortissements) se sont élevés à -141 M€ au S1 2024, ce qui représente -30,0% du chiffre d'affaires net (-5,8pts vs. 23), en amélioration de 7 M€ par rapport au S1 2023, avec :

Les coûts de distribution (hors DAP) en augmentation de 3 M€ par rapport au 1 er semestre 2023, principalement en raison de la croissance des activités logistiques B2B, notamment avec l’accélération des clients existants de C-Logistics et le lancement de ses nouveaux clients, compensée en partie par la diminution des coûts variables en lien avec un volume d'activité plus faible. En prenant en compte les loyers, les coûts de distribution s’améliorent de 1 M€ grâce à l’optimisation des capacités des entrepôts

semestre 2023, principalement en raison de la croissance des activités logistiques B2B, notamment avec l’accélération des clients existants de C-Logistics et le lancement de ses nouveaux clients, compensée en partie par la diminution des coûts variables en lien avec un volume d'activité plus faible. En prenant en compte les loyers, les coûts de distribution s’améliorent de 1 M€ grâce à l’optimisation des capacités des entrepôts Les dépenses marketing (hors DAP) en amélioration de 2 M€ par rapport au 1 er semestre 2023, principalement en raison de la réduction des effectifs, dans le cadre du Plan d’Efficience, combinée à la rationalisation des dépenses de marketing pour certaines activités spécifiques, compensées en partie par une augmentation des coûts d'acquisition et de média-marque, avec le lancement de la nouvelle identité de marque de Cnova au cours du 2 ème trimestre 2024

semestre 2023, principalement en raison de la réduction des effectifs, dans le cadre du Plan d’Efficience, combinée à la rationalisation des dépenses de marketing pour certaines activités spécifiques, compensées en partie par une augmentation des coûts d'acquisition et de média-marque, avec le lancement de la nouvelle identité de marque de Cnova au cours du 2 trimestre 2024 Les coûts de technologie et de contenu (hors DAP) en amélioration de 5 M€ par rapport au 1 er semestre 2023, principalement en raison de l'optimisation des effectifs pour Cdiscount, avec la transition du modèle économique des ventes directes à la Marketplace, ainsi que la rationalisation des charges de personnel et des honoraires d'Octopia, compensées en partie par les effets de l'inflation

semestre 2023, principalement en raison de l'optimisation des effectifs pour Cdiscount, avec la transition du modèle économique des ventes directes à la Marketplace, ainsi que la rationalisation des charges de personnel et des honoraires d'Octopia, compensées en partie par les effets de l'inflation Les frais généraux et administratifs (hors DAP) en amélioration de 3 M€ par rapport au 1er semestre 2023, principalement impactés par la réduction des effectifs, dans le cadre du Plan d’Efficience

Par conséquent, l'EBITDA s'est élevé à 31 M€ au 1er semestre 2024, ce qui représente 6,6% du chiffre d'affaires net (+1,1pt vs. 23). L'EBITDA après loyers s'est établi à 18 M€, en progression de 2 M€ au 1er semestre 2024 (+9,5% vs. 23) par rapport au 1er semestre 2023.

Les Dotations aux Amortissements et Provisions (DAP) se sont élevées à -46 M€ au 1er semestre 2024. Conformément à la norme IFRS 16, les DAP incluent l’amortissement du droit d'utilisation de l’actif loué sur la durée du contrat de location. Les DAP ont été impactées par la rationalisation des surfaces d’entrepôts.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à -15 M€, en dégradation de -1 M€ par rapport à 2023, principalement en raison de la dégradation de l'EBITDA de -3 M€, compensée en partie par la diminution des Dotations aux Amortissements et aux Provisions par rapport au 1er semestre 2023.

Les autres produits et charges opérationnels non courants se sont élevé à -7 M€ au 1er semestre 2024, en dégradation de -4 M€ par rapport au 1er semestre 2023. Le 1er semestre 2023 avait été principalement impacté par des coûts de conciliation, de transformation et de restructuration. Le 1er semestre 2024 a été principalement impacté par des coûts de restructuration, notamment des coûts de résiliation anticipée des contrats d’entrepôts.

Le résultat financier s'est élevé à -29 M€, en baisse de -2 M€ par rapport à 2023, principalement en raison de la hausse des coûts financiers, essentiellement liée à des tirages plus importants, notamment sur le cash pooling, compensée en partie par des charges financières du CB4X plus faibles, en lien avec la baisse du GMV Produit sur Cdiscount.com au cours du 1er semestre 2024.

Le résultat net s'est établi à -54 M€, en amélioration de 12 M€ par rapport au 1er semestre 2023, principalement sous l'effet de la charge d’impôts, avec une dépréciation exceptionnelle des impôts différés actifs (IDA) qui avait été comptabilisée en juin 2023 au niveau de C-Logistics pour -18 M€.

Flux de trésorerie disponible S1 2023



S1 2024



Variation (M€) vs. 23 EBITDA après loyers 16,7 18,2 +1,6 M€ (-) Dépenses d’investissements -32,3 -28,0 +4,3 M€ (-) Coûts financiers du CB4X -11,1 -9,3 +1,8 M€ (+/-) Éléments non récurrents -5,1 -9,1 -4,0 M€ Flux de trésorerie disponible avant variation du BFR & impôts -31,1 -28,2 +3,5 M€ (+/-) Variation du besoin en fonds de roulement & impôts décaissés -170,7 -73,5 +97,3 M€ Flux de trésorerie disponible16 -202,4 -101,6 +100,7 M€ Variation de la dette financière nette -209,9 -121,6 +88,3 M€

Les flux de trésorerie disponible ont atteint -102 M€ au 1er semestre 2024, en amélioration de +101 M€ par rapport à 2023, avec :

Une augmentation des flux de trésorerie disponible avant variation du BFR & impôts, portée par un EBITDA après loyers plus élevé (+2 M€) conjugué à la rationalisation des dépenses investissements (+4 M€) et à l’optimisation des coûts financiers du CB4X (+2 M€), partiellement compensés par des éléments non récurrents (-4 M€), liés aux coûts de restructuration et de résiliation anticipée des entrepôts

Une amélioration du besoin en fonds de roulement (+97 M€) grâce à des paiements réguliers aux fournisseurs et à un suivi rigoureux, tandis que le 1er semestre 2023 avait été impacté par la procédure de conciliation, avec particulièrement la réduction des dettes fournisseurs à la suite de la diminution des garanties des assureurs-crédit

Point sur la situation du groupe Casino - Faits marquants

Le 28 mars 2024, Casino a annoncé la réalisation effective de sa restructuration financière, ce qui entraîne un changement de contrôle du groupe Casino au profit de France Retail Holdings S.à.r.l. ("FRH"), une entité créée par un consortium composé de EP Equity Investment III S.à.r.l. ("EP"), Fimalac et Attestor, contrôlée par EP, une société contrôlée par M. Daniel Křetínský.

Faisant suite à la réalisation effective de la restructuration financière du groupe Casino le 27 mars 2024, FRH a acquis indirectement (via Casino Guichard-Perrachon S.A.) 99,27% des droits de vote de Cnova, et a ainsi acquis le contrôle majoritaire (overwegende zeggenschap) sur Cnova.

Le 30 avril 2024, conformément aux accords conclus le 24 janvier 2024, avec Auchan Retail France et le Groupement Les Mousquetaires, et le 8 février 2024 avec Carrefour pour la cession d'un total de 287 magasins, le groupe Casino a annoncé la vente de 121 magasins.

Le 7 mai 2024, le groupe Casino a annoncé que FRH et Casino ont conjointement soumis une requête à la Chambre des entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam, Pays-Bas, pour une exemption de l'obligation de faire une offre publique d'achat obligatoire. Si l'exemption est accordée, Casino initiera dans les trois mois une procédure de rachat (uitkoopprocedure) dans laquelle la Chambre des entreprises déterminera le prix à payer pour les actions des actionnaires minoritaires de Cnova N.V., où Casino revendiquera un prix de rachat similaire à celui qui serait payé dans une offre publique d'achat obligatoire.

La requête inclut également une demande d'extension supplémentaire de la période, déjà prolongée de trente jours par la Chambre des entreprises dans son jugement du 25 avril 2024.

Le 7 mai 2024, Cnova a annoncé que Mme Béatrice Davourie a été nommée en tant qu’Administratrice non-exécutive remplaçante et présidente du Conseil d’Administration de Cnova N.V., à compter du 10 mai 2024.

Le 24 mai 2024, le groupe Casino a annoncé que FRH et Casino ont obtenu un jugement de la Chambre des entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam, Pays-Bas, accordant une extension supplémentaire de trente jours. En conséquence, la période est prolongée de trente jours à compter du 27 mai 2024.

Le 31 mai 2024, conformément aux accords conclus le 24 janvier 2024, avec le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France, et le 8 février 2024 avec Carrefour pour la cession d'un total de 287 magasins, le groupe Casino a annoncé la vente de 90 magasins.

Le 21 juin 2024, le groupe Casino a annoncé que FRH et le groupe Casino ont reçu le 20 juin 2024 une décision de la Chambre des entreprises de la Cour d'appel d'Amsterdam, Pays-Bas, accordant une exemption à l'obligation de déposer une offre publique d'achat prévue sur les actions et les certificats de dépôt émis par Cnova N. V, à la condition que Casino engage, dans les quatre mois suivant la décision susmentionnée, auprès de la Chambre des entreprises, une procédure de rachat obligatoire (uitkooprocedure), dans laquelle le prix des actions Cnova sera au moins égal au prix par action que FRH aurait dû offrir dans le cadre d'une offre publique d'achat obligatoire sur Cnova en vertu du droit français, étant précisé que l'obligation de déposer une offre publique d'achat obligatoire sur Cnova serait à nouveau applicable si Casino n'engageait pas dans le délai susvisé la procédure de rachat obligatoire susmentionnée ou si la Chambre des entreprises rejetait la demande de rachat obligatoire.

Le 2 juillet 2024, le groupe Casino a annoncé la vente de 66 magasins, conformément aux accords conclus le 24 janvier 2024 avec le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail France.

Le groupe Casino a également annoncé avoir cédé au Groupement Les Mousquetaires sa participation contrôlante de 51% dans 5 hypermarchés, déjà détenus par le Groupement Les Mousquetaires à hauteur de 49% depuis le 30 septembre 2023.

***

Cnova publie aujourd’hui sur son site internet, le vendredi 26 juillet, son rapport semestriel 2024

***

A propos de Cnova N.V.

Cnova N.V., leader français du e-commerce, sert 7,1 millions de clients actifs via son site à la pointe de l’innovation, Cdiscount. Cnova N.V. propose à ses clients B2C une offre de produits à des prix très attractifs, des options de livraison rapides et commodes, des solutions de paiement pratiques et innovantes ainsi que des services de voyage et de divertissement. Cnova N.V. sert aussi des clients B2B à l’international à travers Octopia (solution Marketplace-as-a-Service), Cdiscount Advertising (services d’Advertising pour vendeurs et marques) et C-Logistics (solution e-commerce logistique de bout en bout). Cnova N.V. fait partie du groupe Casino, groupe de distribution mondial. Les communiqués de Cnova N.V. sont disponibles à l’adresse www.cnova.com. Les informations disponibles ou accessibles depuis les sites mentionnés ci-dessus ne font pas partie de ce communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse contient des informations réglementées (gereglementeerde informatie) au sens de la loi de supervision néerlandaise sur les marchés financiers (Wet op het financieel toezicht) qui doivent être rendues publiques conformément aux législations néerlandaise et française. Ce communiqué de presse est émis uniquement à des fins d'information.









***

Annexes

Cnova N.V. – Etats financiers consolidés du 1er semestre 2024 (non audités)

Compte de résultat consolidé 1er semestre 2023

Révisé



1er semestre 2024



(M€) Chiffres d’affaires net 587,6 471,0 Coûts d’achat des marchandises vendues -407,9 -298,5 Marge brute 179,6 172,5 % du chiffres d’affaires net 30,6% 36,6% Frais d’exploitation -193,4 -187,4 % du chiffres d’affaires net -32,9% -39,8% Coûts de distribution -60,8 -62,3 Dépenses marketing -34,1 -33,1 Coûts de technologie et de contenu -73,6 -69,4 Frais généraux et administratifs -24,8 -22,6 Résultat opérationnel courant (ROC)(1) -13,8 -14,9 % du chiffres d’affaires net -2,3% -3,2% Autres produits et charges opérationnels -2,9 -7,3 Résultat opérationnel -16,7 -22,2 Résultat financier -26,6 -28,8 Résultat avant impôt -43,3 -51,0 Charge d’impôt -21,3 -1,4 Résultat net des activités poursuivies -64,5 -52,4 Résultat net des activités abandonnées(2) -1,0 -1,5 Résultat net de l’ensemble consolidé -65,6 -53,8 % % du chiffres d’affaires net -11,2% -11,4% Part du groupe(3) -63,9 -53,4 Intérêts ne donnant pas le contrôle(3) -1,6 -0,5 Résultat net ajusté par action (€)(4) -0,19 -0,15

1) Résultat opérationnel courant (ROC) : résultat opérationnel avant autres produits et charges opérationnels (frais stratégiques et de restructuration, frais juridiques, charges de dépréciation et de cession d’actifs)

2) Conformément à la norme IFRS 5 (actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées), le résultat net des activités abandonnées est lié au règlement du litige Via Varejo pour la période qui se termine le 30 juin 2024. Le résultat net généré par Carya est publié sous la rubrique "Résultat net des activités abandonnées" pour la période qui se termine le 30 juin 2023

3) Ces lignes tiennent compte des activités abandonnée

4) Résultat net ajusté par action : bénéfice (ou perte) net(te) attribuable aux actionnaires de Cnova avant autres dépenses et impacts fiscaux associés, divisé(e) par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pendant la période concernée

Bilan consolidé



31 décembre

2023



30 juin

2024



(M€) ACTIFS Trésorerie et équivalents de trésorerie 11,0 18,8 Créances clients 92,7 75,6 Stocks 100,5 100,5 Créances d’impôts courants 1,8 1,0 Autres actifs courants 144,9 173,3 Total actifs courants 351,0 369,2 Autres actifs non courants 7,1 6,6 Impôts différés actifs 15,0 14,0 Droit d’utilisation 71,4 66,5 Immobilisations corporelles 16,4 15,6 Immobilisations incorporelles 208,4 198,7 Ecart d’acquisition 60,7 58,2 Total actifs non courants 379,1 359,6 Actifs détenus en vue de la vente 0,0 0,0 TOTAL ACTIF 730,1 728,8 PASSIF Provisions courantes 4,5 0,9 Dettes fournisseurs 252,9 190,6 Passif financier courant 183,6 34,7 Dettes de loyers courantes 31,0 24,0 Dettes d’impôts exigibles 55,3 80,2 Autres passifs courants 205,1 186,5 Total passifs courants 732,4 516,9 Provisions non courantes 6,8 7,4 Passif financier non-courant 416,9 695,1 Dettes de loyers non courantes 64,4 56,5 Autres dettes non courantes 16,1 15,2 Impôts différés passifs 0,1 0,0 Total passifs non courants 504,3 774,2 Capital social 17,3 17,3 Réserves consolidées -591,6 -646,6 Capitaux propres part du groupe -574,4 -629,3 Intérêts ne donnant pas le contrôle 67,8 67,0 Capitaux propres -506,6 -562,3 TOTAL PASSIF 730,1 728,8

Tableau de flux de trésorerie consolidé 1er semestre

2023



1er semestre 2024



(M€) Résultat net des activités poursuivies part du groupe -62,9 -51,9 Intérêts ne donnant pas le contrôle -1,6 -0,5 Résultat net des activités poursuivies -64,5 -52,4 Dotations aux amortissements et provisions 48,1 46,2 Pertes / (gains) liés aux cessions d’actifs non-courants et dépréciations d’actifs 0,8 3,0 Autres éléments non cash -3,3 -0,5 Résultat financier 26,6 28,8 Charges / (produits) d’impôts y compris différés 21,3 1,4 Impôts versés -1,7 0,6 Variation du besoin en fonds de roulement (BFR) -166,9 -73,2 Stocks 34,5 -0,4 Dettes fournisseurs -198,6 -58,4 Créances clients 23,4 22,8 Autres éléments -26,3 -37,2 Flux nets de trésorerie générés par les activités poursuivies -139,7 -46,1 Flux nets de trésorerie générés par les activités abandonnées -2,9 -4,9 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles -31,8 -28,0 Acquisition d’actifs financiers non courants 0,2 -0,0 Produits de cession d’actifs corporels, incorporels et financiers non courants 4,7 2,9 Décaissements / encaissements liés aux cessions / acquisitions de filiales - -0,4 Paiements des prêts accordés (y compris aux parties liées) 155,6 0,1 Flux nets de trésorerie des opérations d’investissement des activités poursuivies 128,6 -25,4 Flux nets de trésorerie des opérations d’investissement des activités abandonnées -0,5 0,0 Augmentation des emprunts et dettes financières 79,4 198,2 Remboursement des emprunts et dettes financières -10,2 -6,0 Remboursement des dettes de location -13,9 -16,6 Intérêts payés sur les dettes de location -3,8 -1,9 Intérêts financiers nets versés -27,0 33,6 Flux nets de trésorerie des opérations de financement des activités poursuivies 24,5 140,1 Flux nets de trésorerie des opérations de financement des activités abandonnées -0,6 -0,0 Incidence des variations monétaires sur la trésorerie 0,0 0,1 Variation de trésorerie (activités poursuivies) 13,3 68,7 Variation de trésorerie (activités abandonnées) -4,0 -4,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie - Ouverture -54,3 -58,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie - Clôture -45,0 5,7





Pièce jointe