利用帝纳波利领先指标革新CFD交易：EBC Financial Group宣布建立战略合作伙伴关系

曼谷, July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group(EBC)欣然宣布,“利用帝纳波利领先指标革新CFD交易”活动圆满落幕。 此次活动标志着CFD交易领域的重要里程碑,著名交易大师兼作家Joe DiNapoli出席了签约仪式,国际和本地媒体、KOL、VIP客户、行业专家和商界领袖等众多嘉宾出席了此次活动。







此次活动将DiNapoli著名的交易策略整合进CFD交易领域,凸显了EBC Financial Group与帝纳波利领先指标之间建立的战略合作伙伴关系。 EBC以其极速订单执行、机构级流动性准入和强大的安全系统而闻名,是全球首屈一指的金融服务提供商。 EBC持有英国、澳大利亚和开曼群岛的顶级监管牌照,提供合规、专业和高效的交易服务。 该联盟旨在为投资者提供先进的见解和工具,助其在当今多变的市场中掌握有效的交易策略。





监管洞察:加强全球市场稳定性

EBC Financial Group英国及开曼分支机构首席执行官David Barrett,代表EBC Financial Group (UK) Ltd和EBC Financial Group (Cayman) Limited,为本次活动致开幕词,并对影响金融经纪商的监管环境进行了深入概述。 他详细介绍了主要监管机构在维护各个司法管辖区的系统稳定性和完整性方面的作用。 Barrett强调了监管环境发生的重大转变,并指出,许多之前较为宽松的司法管辖区曾经吸引了那些偏好监管要求更为宽松的参与者。 不过,他还强调,自金融危机以来,各方齐心协力将这些辖区提升至更高的合规标准。 Barrett总结道:“这一转变在全球范围内形成了更加强大和可靠的监管框架。”

56年的交易智慧

在此次活动中,著名交易大师、《帝纳波利点位交易法》(Trading with DiNapoli Levels)一书的作者Joe DiNapoli分享了他在56年的职业生涯中积累的丰富交易知识。 DiNapoli以其准确的市场预测而闻名,他对市场趋势、技术分析和交易策略演变的独到见解深深吸引了听众。 他所著的这部开创性著作已被翻译成12种语言,对全球交易者产生了深远影响。 几十年来,DiNapoli成功预测了重大市场事件,包括1987年股市崩盘和标准普尔期货市场的各种关键转折点。

回顾其职业生涯中的一个关键时刻时,他说道:“我在听同事们的发言时,心想,如果我们能够预测出明天黄金会在哪里超买,或者标准普尔指数会在哪里超卖,那岂不是堪称价值连城?” 这一启示彰显了预测指标在交易中至关重要,它们能够通过精准预测市场动向,赋予交易者重要的竞争优势。

DiNapoli强调执行在交易中是重中之重,他表示:“出色的执行力、出色的执行力、出色的执行力极其重要。 42年过去了,但业界仍未教授领先指标。 他们没有,但我们教授。” 他展示了自己如何通过运用MACD预测器和去趋势振荡器预测器(DOP)等高级指标,彻底改变了自己的交易方法,使其能够以惊人的精确度预测超买和超卖水平。 这项突破为交易者提供了提高交易精度和决策的工具。 DiNapoli强调,要想在市场中保持领先地位,就必须使用领先指标。

帝纳波利点位的实用策略

来自澳大利亚的DiNapoli专家和交易教育家Lawrence Smart分享了他在交易中对 帝纳波利点位的实际应用。 在回顾自己17年的交易生涯时,Smart阐述了移动平均线和趋势交易等各种方法是如何提供喜忧参半的结果和缺乏精确性的。

Smart强调了降低交易风险的重要性: “帝纳波利点位法让我做交易更清晰自信,并降低了风险,这至关重要。 在交易中,降低风险是重中之重。 要把钱放在赌桌上,尤其是大笔资金,你需要对自己的交易方法抱有信心和信念。 如果对自己的方法缺乏信心,就无法有效地进行交易。” Smart强调了利用领先指标预测市场动向的有效性,这使交易者能够做出明智的决策,更精确地管理交易并降低风险。 Smart结合真实的EURUSD交易案例,演示了如何使用领先指标精准入市。

日本对货币贬值的应对分析

专业交易员和对冲基金经理Pieter van Wyk深入分析了日本管理货币贬值的策略。 “你以低利率借钱,然后投资获利,中期效果是导致货币贬值。 目前这种现象在日元上有所体现。”

Van Wyk全面分析了宏观经济对交易,及日本央行政策调整的影响。 他同时探讨了套息交易对日元价值的重大影响,及国家间实际利率差异如何影响货币强度。 Van Wyk还展示了交易者如何识别关键干预点,并评估了日元的长期稳定性。

与Monchai Kongthanapakdi共探交易洞察

泰国 DiNapoli专家Monchai Kongthanapakdi解答了专业交易的常见问题,并针对市场复杂行为提供了深刻见解。 “专业交易员做什么? 他们如何倾听市场的声音? 他们的心态如何? 他们的触发点是什么? 他们在等待什么?” Kongthanapakdi 探讨了让成功交易者脱颖而出的心态和技巧,并强调了聆听市场微妙信号和了解市场动态的重要性。





EBC始终致力于推动跨地域的知识合作。 这次活动不仅突显了先进交易工具的重要性,而且进一步强化了EBC Financial Group的坚定承诺,即为交易者提供专业的知识和资源,助力他们取得成功。 通过不断提供创新解决方案和卓越服务,EBC在支持全球交易者和客户方面处于领先地位。

关于EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC)成立于久负盛名的伦敦金融区,是一家集金融券商、资产管理和综合性投资解决方案等服务为一体的综合性金融集团。 EBC战略布局触达全球,在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等等国际金融中心设有办事处。EBC为全球个人投资者、专业投资者和机构投资者提供服务。

EBC屡获殊荣,始终遵守最高道德标准和国际法规,并为此自豪。 EBC Financial Group (UK) Limited由英国金融行为监管局 (FCA) 监管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd由澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited由开曼群岛金融管理局(CIMA)监管。

EBC Group核心人员拥有逾30年的大型金融机构的专业工作经验,巧妙驾驭了多个经济周期,时间跨越《广场协议》和2015年瑞郎黑天鹅事件。 EBC倡导诚信、尊重和客户资产安全至上的文化,确保每一次投资者参与都得到应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴,在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 EBC也是联合国基金会旨在改善全球卫生成果的“联合战胜疟疾”运动的合作伙伴。 从2024年2月开始,EBC支持牛津大学经济系的“经济学家真正做什么”公众参与系列,揭开经济学的神秘面纱,并将其应用于重大社会挑战,以增强公众理解和对话。

