OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 29.7.2024 KLO 8.30, PUOLIVUOSIKATSAUS

Oma Säästöpankki Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2024: Takana on hyvin poikkeuksellinen toinen vuosineljännes – laaja toimenpideohjelma etenee suunnitellusti

Tämä tiedote on tiivistelmä Oma Säästöpankki Oyj:n (OmaSp) tammi-kesäkuun 2024 puolivuosikatsauksesta, joka on luettavissa kokonaisuudessaan tämän pörssitiedotteen liitteenä olevasta pdf-tiedostosta. Lisäksi yhtiö julkaisee puolivuosikatsauksen yhteydessä Pilari III mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta erillisenä raporttina, joka on saatavilla tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Molemmat raportit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.omasp.fi.

Toimitusjohtaja Sarianna Liiri:

”Alkuvuosi ja erityisesti toinen vuosineljännes on ollut OmaSp:n historiassa hyvin poikkeuksellinen jakso. Ohjeiden vastainen toiminta ja sen aikaansaaman ongelmakokonaisuuden selvittäminen on vaatinut merkittäviä resursseja. Toiminnan keskiössä on viime viikkoina ollut toimenpideohjelman toteuttaminen, jonka aikana on tehty laaja selvitystyö ja koko luottokannan laatu on varmistettu yhteistyössä ulkopuolisten, riippumattomien asiantuntijoiden kanssa. Tulokset vahvistavat, että ongelmat rajautuvat jo aiemmin tunnistettuun ohjeiden vastaiseen toimintaan ja muun luottokannan laatu vastaa aiemmin raportoitua. Kaikesta huolimatta olennaisinta on, että perusliiketoiminta kehittyy hyvin ja odotuksien mukaisesti. Pankin vakavaraisuus ja taloudellinen asema ovat vahvoja.

Korkoympäristön tukemana korkokate kasvoi toisella neljänneksellä 7 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Palkkiotuotot säilyivät vertailukauden tasolla. Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot kasvoivat 7 prosenttia. Kulut ovat pysyneet hyvin hallinnassa, vaikka olemme toteuttaneet investointeja ja muun muassa lisänneet henkilöstöä riskienhallintaan sekä syksyllä 2024 avattaviin uusiin konttoreihin. Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut kasvoivat 4 prosenttia toisella neljänneksellä. Toisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli erinomaisella tasolla 32,9 prosenttia.

Luottokannan kehitys oli odotuksien mukainen ja säilyi vuoden takaisella tasolla. Talletuskanta laski noin 7 prosenttia ja kehityksessä näkyy edelleen asiakkaiden sopeutuminen kustannustason nousuun sekä osittain pankkiin liittyvä uutisointi. Palveluiden hyvä saavutettavuus heijastuu edelleen uusien asiakassuhteiden määrään. Olemme onnistuneet luomaan noin tuhat uutta asiakassuhdetta kuukausittain koko alkuvuoden.

Tiedotimme huhtikuussa luotonannossa tapahtuneesta ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Hallitus käynnisti laajat toimenpiteet alkuvuoden vakavien tapahtumien seurauksena. Hallituksella ja koko henkilöstöllä on ollut vahva tahtotila selvittää tapahtumat ja niihin liittyvät ongelmat mahdollisimman tehokkaasti. Toisen neljänneksen aikana on muun muassa panostettu riskienhallinnan ja riippumattomien toimintojen kehittämiseen ja keskeisimpänä toimenpiteenä on ollut heinäkuussa toteutettu koko luottokannan läpivalaisu. Selvitystyössä on läpikäyty luottokannan dataa, suoritettu asiakirjatarkastusta ja lisäksi on analysoitu luotto- ja vakuusprosessia. Oli tärkeää saada ulkopuolinen vahvistus sille, että valtaosa luottokannastamme vastaa aiemmin raportoitua ja tarkistuksissa ei paljastunut uusia ongelmia jo tunnistettujen lisäksi. Läpivalaisu vahvisti oman sisäisen selvityksemme tuloksen, että kyseessä on yksittäistapaus. OmaSp kirjasi koko alkuvuodelle tähän kokonaisuuteen liittyen 49,5 miljoonaa euroa harkinnanvaraista luottotappiovarausta. Tämä selittää keskeisesti alkuvuoden rahoitusvarojen arvonalentumistappioita, jotka olivat noin 62,5 miljoonaa euroa.

Alkuvuoden vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 31,1 miljoonaa euroa ja ilman johdon harkinnanvaraista lisävarausta 80,6 miljoonaa euroa. Oma pääoma oli kesäkuun lopulla noin 533 miljoonaa euroa. Pankin vakavaraisuusasema on vahva ja vakavaraisuussuhde oli 16,6 %.

Katse eteenpäin

OmaSp:n taloudellinen asema on vahva. Keskitymme toimenpiteisiin, joilla tulemme varmistamaan pankin menestyksen jatkumisen.

Liiketoimintakauppa Suomen Handelsbankenin kanssa on toteumassa suunnitellusti elo-syyskuun vaihteessa ja valmistaudumme vastaanottamaan yli 11 000 pk-yritysasiakasta ja noin 30 yritysasiakasliiketoiminnan osaajaa joukkoomme. Jatkamme markkina-aseman vahvistamista ja laajennamme toimintamme suunnitelmien mukaisesti syksyn 2024 aikana Vantaalle, Kuopioon ja Vaasaan.

Hyvin poikkeuksellisesta alkuvuodesta huolimatta, jatkamme kuluvaa tilikautta osaavan ja sitoutuneen henkilöstön kanssa. Lähdemme nyt rakentamaan OmaSp:n seuraavaa vaihetta. Tavoitteemme on edelleen tarjota paikkakunnan parasta pankkipalvelua joka päivä sekä nykyisille että tuleville asiakkaille.”





Tammi – kesäkuu 2024

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Salmi jätti tehtävänsä toukokuussa ja uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Ossa.

Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi jätti tehtävänsä kesäkuussa ja väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi nimettiin varatoimitusjohtaja Sarianna Liiri.

Korkokate kasvoi tammi–kesäkuussa 28,5 % verrattuna edelliseen vuoteen. Korkokate oli yhteensä 109,8 (85,5) milj. euroa. Toisella neljänneksellä korkokate kasvoi 6,5 % vertailukauteen nähden.

Asuntoluottokanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 2,0 %. Yritysasiakkaiden lainakanta kasvoi edellisen 12 kuukauden aikana 0,6 %.

Talletuskanta pieneni edellisen 12 kuukauden aikana 6,7 %, josta suurin osa johtuu yritysasiakkaiden talletusten pienentymisestä.

Palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä kasvoi tammi-kesäkuussa volyymikasvun myötä 10,7 %. Toisella neljänneksellä palkkiotuottojen ja -kulujen nettoerä pysyi lähes vertailukauden tasolla ja oli 12,7 (12,6) milj. euroa.

Liiketoiminnan tuotot yhteensä kasvoivat tammi–kesäkuussa 24,3 % vertailukauteen nähden. Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot kasvoivat toisella neljänneksellä 6,9 % ja olivat 67,1 (62,8) milj. euroa.

Liiketoiminnan kulut pysyivät lähes vertailukauden tasolla ja kasvoivat tammi-kesäkuussa yhteensä 4,5 %. Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut kasvoivat 4,2 % toisella neljänneksellä ja olivat -22,0 (-21,1) milj. euroa.

Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat tammi-kesäkuulta yhteensä -62,5 (-4,3) milj. euroa. Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot olivat toisella neljänneksellä -39,4 (-2,7) milj. euroa. Yhtiö kirjasi ensimmäisellä neljänneksellä 19,5 milj. euron johdon harkinnanvaraisen lisävarauksen tietyille asiakaskokonaisuuksille, joiden luottoriskiaseman tunnistettiin muuttuneen. Muutoksen taustalla oli yhtiön ohjeiden vastainen toiminta ja sen aiheuttama luottoriskiaseman heikentyminen. Yhtiö käynnisti tapahtumien seurauksena laajan toimenpideohjelman ja luottokannan läpivalaisun, joista kerrotaan tarkemmin puolivuosikatsauksen sivulla 23. Käynnissä oleviin toimenpiteisiin liittyen yhtiö kirjasi näihin kokonaisuuksiin 35,7 milj. euroa lisää johdon harkinnanvaraista lisävarausta ja arvonalentumistappioita toisen vuosineljänneksen aikana.

Tammi-kesäkuun tulos ennen veroja oli yhteensä 29,2 (62,0) milj. euroa. Toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli 4,5 (38,7) milj. euroa.

Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli yhteensä 31,1 (63,0) milj. euroa. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli yhteensä 5,5 (38,8) milj. euroa.

Kulu-tuottosuhde oli tammi-kesäkuussa 35,0 (41,6) %. Toisen neljänneksen kulu-tuottosuhde oli 34,8 (34,4) %. Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli tammi-kesäkuussa 33,5 (40,0) %. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde oli 32,9 (33,7) %.

Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli tammi-kesäkuussa 9,3 (24,1) %. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 3,2 (27,3) %.

Vakavaraisuussuhde (TC) säilyi hyvällä tasolla ollen 16,6 (16,5) %.

Konsernin tunnusluvut (1 000 euroa) 1–6/2024 1–6/2023 Δ % 2024 Q2 2023 Q2 Δ % Korkokate 109 810 85 459 28 % 52 442 49 236 7 % Palkkiotuotot ja -kulut, netto 25 465 23 007 11 % 12 699 12 555 1 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 141 576 113 878 24 % 67 497 63 181 7 % Liiketoiminnan kulut yhteensä -49 389 -47 242 5 % -23 432 -21 674 8 % Rahoitusvarojen arvonalentumistappiot, netto -62 535 -4 309 1 351 % -39 423 -2 714 1 353 % Tulos ennen veroja 29 171 61 996 -53 % 4 504 38 699 -88 % Kulu-tuottosuhde, % 35,0% 41,6 % -16 % 34,8 % 34,4 % 1 % Taseen loppusumma 7 284 410 7 014 730 4 % 7 284 410 7 014 730 4 % Oma pääoma 533 259 470 229 13 % 533 259 470 229 13 % Kokonaispääoman tuotto, ROA % 0,6 % 1,5 % -59 % 0,2 % 1,7 % -89 % Oman pääoman tuotto, ROE % 8,7 % 23,7 % -63 % 2,6 % 27,2 % -90 % Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,70 1,57 -55 % 0,10 0,93 -89 % Vakavaraisuussuhde (TC), % 16,6 % 16,0 % 4 % 16,6 % 16,0 % 4 % Ydinpääomasuhde (CET1), % 15,2 % 14,1 % 7 % 15,2 % 14,1 % 7 % Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 31 136 62 979 -51 % 5 510 38 822 -86 % Vertailukelpoinen kulu-tuottosuhde, % 33,5 % 40,0 % -16 % 32,9 % 33,7 % -2 % Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, ROE % 9,3 % 24,1 % -62 % 3,2 % 27,3 % -88 %

Näkymät tilikaudelle 2024 (päivitetty 24.7.2024)

Yhtiön liiketoiminnan kannattava kehitys jatkuu edelleen asiakaskokemukseen ja palveluverkostoon toteutettujen investointien tukemana. Yhtiö tulee jatkamaan investointeja vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla laajasti riskienhallinta- ja laatuprosessien kehittämiseen. Handelsbankenilta hankittava pk-yritysasiakasliiketoiminta parantaa yhtiön tuloksentekokykyä vuoden 2024 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Arvioimme tilikauden 2024 konsernin vertailukelpoisen tuloksen ennen veroja olevan 80–100 milj. euroa (vertailukelpoinen tulos ennen veroja tilikaudella 2023 oli 143,6 milj. euroa).

Oma Säästöpankki Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Sarianna Liiri, toimitusjohtaja, puh. +358 40 835 6712, sarianna.liiri@omasp.fi

Minna Sillanpää, viestintäjohtaja, puh. +358 50 66592, minna.sillanpaa@omasp.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.omasp.fi

OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä, sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. OmaSp:n henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.

Liitteet