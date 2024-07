Aptean’s investering in operational excellence: De toekomst van Food & Beverage ERP

ALPHARETTA, Ga., July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean Inc., een wereldwijde koploper in AI-gestuurde ERP-oplossingen voor de voedings- en drankenindustrie, kondigt met trots een reeks substantiële en voortdurende investeringen aan in zijn gespecialiseerde oplossingssuite. Deze strategische investeringen zijn gericht op het verder uitbreiden van branchespecifieke functies en klantgerichte service, afgestemd op de specifieke eisen van voedings- en drankenbedrijven.



Aptean heeft een sterke geschiedenis in het transformeren van het ERP-landschap voor de voedings- en drankensector met zijn cloudgebaseerde Aptean Food & Beverage ERP. Met investeringen op verschillende belangrijke gebieden heeft dit platform de levering versneld van een op AI gebaseerd, flexibel, technologisch vooruitstrevend pakket oplossingen dat vakkundig is ontworpen om gelijke tred te houden met de steeds evoluerende voedings- en drankenindustrie.



Een erfenis van industriële expertise: meer dan 900 jaar gecombineerd

Aptean's investering in industriële expertise omvat een team van meer dan 200 doorgewinterde productontwikkelingsexperts, die meer dan 900 jaar gecombineerde ervaring onder het dak van Aptean brengen. Deze schat aan kennis toont de toewijding van Aptean om de ‘stem van de voedings- en drankenindustrie’ te brengen in wat wordt beschouwd als de meest voedings- en drankenindustriespecifieke ERP op de markt. Deze expertise zorgt er voor dat de service van Aptean die van een gemiddelde ERP-leverancier overstijgt, waardoor het bedrijf als strategische partner in de branche wordt gepositioneerd.

Innovatie en ontwikkeling: bijna 300 nieuwe features

Naast de investeringen in branche-expertise zijn er de afgelopen drie jaar bijna 300 technologische ontwikkelingen geïntroduceerd, waaronder een uitgebreide bibliotheek met meer dan 75 branchespecifieke applicaties. Deze investeringen zijn goed ontvangen binnen de voedings- en drankenindustrie, waarbij gebruikers van de ERP-oplossing van Aptean geavanceerde functionaliteiten zoals mobile warehouse, allergenenbeheer en end-to-end traceerbaarheid noemen als gamechangers voor hun zakelijk succes.

Aptean bevindt zich ook in een meerjarige investeringscyclus om zijn ERP-mogelijkheden verder te ontwikkelen, een inzet dat wordt ondersteund door een team van experts uit de sector die de taal van de voedings- en drankenindustrie spreken. Het nettoresultaat is dat Aptean’s Food and Beverage ERP aloude industriële praktijken combineert met de efficiëntie van AI-innovatie om een reeks door de industrie gevraagde oplossingen te leveren.

De norm zetten met branchespecifieke toepassingen

De recente investeringen van Aptean hebben ook de beheersing van de supply chain aangescherpt. Technologieën zoals Grower Accounting stellen bedrijven in staat de kosten effectief te beheren, het traject van boer tot bord te volgen en true cost control te bereiken met partijgebaseerde rapportage.

TVN Reddy, CEO van Aptean, stelt: "Onze strategische investeringen in onze softwareoplossingen voor de voedings- en drankensector weerspiegelen onze niet-aflatende inzet om voedings- en drankenbedrijven uit te rusten met de noodzakelijke tools om te kunnen slagen. We passen ons niet alleen aan aan veranderingen in de sector; we lopen voorop.”

Globaal bereik, lokaal inzicht

De wereldwijde aanwezigheid van Aptean, die nu 24 landen omvat, is een bewijs van zijn multiregionale investeringsstrategie. Deze aanpak garandeert wereldwijde ondersteuning voor klanten in de voedings- en drankenindustrie, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale inzichten en resources.

De volgende stap zetten met Aptean

Voedings- en drankenbedrijven die hun activiteiten willen verbeteren, kunnen contact opnemen met een Aptean-specialist voor een gesprek over hoe deze speciaal gebouwde ERP-oplossing hun voedings- en drankenactiviteiten kan transformeren. Er zijn gepersonaliseerde demo's beschikbaar en Aptean biedt regelmatig webinars om de technologie in actie te zien.

Zet nu de volgende stap en betreed de toekomst van operational excellence in de voedings- en drankenindustrie. Bezoek Aptean.com om uw reis te beginnen met een partner die uw branche door en door begrijpt.

