UnionPay International étend son réseau européen pour simplifier les voyages d’été grâce à des offres exclusives et des remises sur les taux de change

SHANGHAI, 29 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sous l’effet de facteurs tels que la reprise du trafic aérien international et les politiques d’exemption de visa, la coopération touristique entre la Chine et l’Europe a continué de se développer cette année, entraînant une croissance rapide de la demande de paiements transfrontaliers.



Actuellement, les cartes UnionPay peuvent être utilisées dans plus de 80 % des terminaux de point de vente des commerçants en Europe, et ce, de manière particulièrement fluide dans les destinations estivales populaires telles que la France, le Royaume-Uni et l’Italie.

Pendant les vacances d’été, de nombreux grands magasins et villages commerciaux en Europe ont lancé des offres exclusives pour les détenteurs de cartes UnionPay. En outre, 20 pays, dont la France et le Royaume-Uni, ont également mis en place des réductions de taux de change UnionPay, rendant les paiements pendant le voyage à la fois pratiques et rentables.

L’Europe est une destination estivale très prisée des touristes chinois. Plus de 90 % des pays qui la composent offrent des services UnionPay.

Le taux d’acceptation global d’UnionPay sur les terminaux de point de vente des commerçants dépasse 80 % en Europe, avec plus de 6 millions de terminaux acceptant les paiements mobiles sans contact UnionPay.

En outre, un nombre croissant de commerçants européens ont commencé à accepter les paiements UnionPay par code QR. Les touristes ont la possibilité de payer avec leur carte, de scanner les codes QR ou d’utiliser des méthodes de paiement mobile en fonction de leurs préférences lorsqu’ils voyagent dans la région.

S’appuyant sur une large couverture de services, UnionPay International a également pris en considération les comportements des touristes sortants afin d’améliorer continuellement le développement de scénarios de paiement dans divers domaines tels que la restauration, l’hébergement, le transport, les visites touristiques, les divertissements et le shopping.

Dans le secteur des transports, qui revêt un intérêt particulier pour les voyageurs indépendants, plus de 90 compagnies aériennes internationales, ainsi que des agences de voyage en ligne telles que Trip.com, ont autorisé le paiement par carte UnionPay sur leurs sites et plateformes officiels.

En outre, les touristes peuvent aisément utiliser des cartes UnionPay pour les transports locaux et interurbains afin de visiter des sites en Espagne, en Italie et dans d’autres pays, facilitant ainsi l’organisation de leurs itinéraires de voyage.

Récemment, UnionPay International a lancé une campagne promotionnelle sur la consommation estivale, présentant de multiples avantages et ciblant spécifiquement les touristes étrangers, en particulier en Europe.

Des remises exclusives sont proposées aux titulaires de cartes UnionPay dans des grands magasins prestigieux tels que Harrods au Royaume-Uni, les Galeries Lafayette, le Printemps et la Samaritaine en France, Rinascente en Italie, El Corte Inglés en Espagne, ainsi que dans près de 20 villages commerciaux.

En outre, les touristes en visite dans un des 20 pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, peuvent bénéficier d’un taux de change UnionPay avantageux pour les transactions hors ligne. Plusieurs banques nationales proposent également du cash back ou des réductions instantanées aux détenteurs de cartes UnionPay.

En outre, les touristes peuvent utiliser les cartes UnionPay ou l’application UnionPay pour accéder facilement aux services de remboursement d’impôts basés sur le réseau UnionPay dans les commerces locaux.

Les modalités de paiement des touristes européens en visite en Chine se sont vues continuellement améliorées. Depuis le début de l’année, UnionPay International a lancé le projet Excellence 2024, en collaboration avec diverses parties, afin d’améliorer les facilités de paiement pour les visiteurs étrangers en Chine.

Les touristes de plus de dix pays européens, dont l’Espagne et la Serbie, peuvent désormais utiliser des cartes UnionPay émises localement en Europe pour effectuer des achats ou retirer des yuans chinois directement en Chine.

Les visiteurs effectuant un court séjour en Chine qui ne possèdent pas encore de produits de paiement UnionPay peuvent solliciter la carte e-money sur l’application UnionPay ou auprès de canaux hors ligne tels que des agences bancaires. En rechargeant la carte avec des fonds provenant de cartes bancaires étrangères ou des espèces, ils peuvent bénéficier des mêmes services de paiement par carte et mobile que les utilisateurs nationaux.

Ces dernières années, le réseau d’acceptation de UnionPay s’est étendu à 183 pays du monde, prenant en charge plus de 67 millions de commerçants en ligne et hors ligne à l’étranger.

Parmi eux, 81 pays ont émis un total cumulé de 240 millions de cartes UnionPay, et environ 200 portefeuilles numériques partenaires d’UnionPay ont été introduits dans 36 pays. Ces produits sont tous interopérables au niveau international, ce qui améliore l’expérience de paiement transfrontalier pour les détenteurs de cartes.

En outre, UnionPay International a conçu la carte SplendorPlus proposant des avantages spécifiques pour les visiteurs étrangers en Chine. Plusieurs institutions de pays tels que Singapour, la Corée du Sud, la Mongolie, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, l’Arabie saoudite et l’Ouzbékistan ont prévu d’émettre ce produit spécifique.

Source : UnionPay International

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b2e50f26-1e9c-40ae-9438-129a317bcc19