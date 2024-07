Planisware: Résultats semestriels pleinement en ligne avec la trajectoire prévue pour 2024

Résultats semestriels pleinement en ligne avec la trajectoire prévue pour 2024

Chiffre d'affaires : 86,6 millions d'euros ; en croissance de +19,6% à taux de change constants

Marge d'EBITDA ajusté représentant 33,5% du chiffre d'affaires

Forte conversion en trésorerie représentant 127% de l'EBITDA ajusté

Solide dynamique commerciale avec de nouveaux clients et les clients existants et un pipeline commercial record

Objectifs 2024 confirmés





Paris, France, 30 juillet 2024 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires total s'est élevé à 86,6 millions d'euros, en hausse de +19,3% à taux de change courants, principalement porté par le succès continu de la plateforme SaaS du groupe, leader sur le marché. A taux de change constants, la croissance du chiffre d'affaires a atteint +19,6% (+14,2 millions d'euros), en ligne avec la trajectoire attendue pour l'année et l'objectif de croissance du chiffre d’affaires à taux de change constants d'environ 19,5% en 2024. Le chiffre d'affaires récurrent s'est élevé à 76,6 millions d'euros (88% du chiffre d'affaires total), en hausse +23,8% à taux de change constants.

L'EBITDA ajusté1 a atteint 29,0 millions d'euros (+29,3% par rapport au S1 2023), représentant 33,5% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif annuel de marge d'EBITDA ajusté* d’environ 33% du chiffre d'affaires. L'amélioration d'environ 260 points de base par rapport au S1 2023 résulte de la croissance du chiffre d'affaires soutenu par l'augmentation des prix liée à l'indexation des contrats sur l'inflation, d'un effet de mix positif et de nouveaux gains d'efficacité opérationnelle sur les coûts de personnel et l'internalisation de services sous-traités.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 23,4 millions d'euros au S1 2024, en hausse de 27,0% par rapport au S1 2023 et le résultat net s'est élevé à 16,0 millions d'euros en 2023, en baisse de -14,4% par rapport au S1 2023, impacté par les coûts d’introduction en bourse.

La génération de trésorerie a été forte au S1 2024 avec un Flux de trésorerie disponible ajusté* atteignant 36,9 millions d'euros, en hausse de +13,6% par rapport au S1 2023. Cela représente un taux de conversion en trésorerie disponible* de 127.2%, supérieur au 80% projetés pour l'année mais conforme à la saisonnalité habituelle du premier semestre, en raison de l'encaissement des solutions SaaS en début d'année. La position de trésorerie nette* (hors dettes locatives) était de 156,4 millions d'euros au 30 juin 2024, en hausse par rapport à 142,6 millions d'euros au 31 décembre 2023 et 142,6 millions d'euros au 30 juin 2023.

Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware, a commenté : « Au premier semestre 2024, Planisware a continué à jouer son rôle clé d'accélérateur de l'économie de projet et à tenir ses promesses de forte croissance et profitabilité, progressant dans son ambition d'être le premier fournisseur de solutions logicielles multi-spécialisées de gestion de portefeuilles de projets.

Nous l'avons démontré au cours du semestre avec une croissance soutenue du chiffre d'affaires, notamment grâce à la forte croissance de nos activités SaaS. Notre pipeline commercial a atteint des niveaux record dans un contexte où le processus de décision des clients rallongé, principalement pour les nouveaux logos.

Forts de la forte récurrence de notre profil de chiffre d'affaires et de notre confiance dans la réalisation des projets retardés d'ici la fin de l'année, nous confirmons notre objectif pour 2024 d'une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires de l'ordre de 19,5 %, ainsi que nos prévisions de profitabilité et de conversion en trésorerie pour 2024. »

Le chiffre d'affaires total du S1 2024 a atteint 86,6 millions d’euros, en hausse de +19,3% à taux de change courants et de +19,6% à taux de change constants. L'effet de change a principalement été lié à l'appréciation de l'euro par rapport au dollar américain et au yen japonais. Afin de refléter la performance sous-jacente de la société indépendamment des fluctuations des taux de change, l'analyse suivante se réfère à l'évolution du chiffre d'affaires à taux de change constants, en appliquant les taux de change moyens du S1 2023 au chiffres du S1 2024, sauf indication contraire.

Chiffre d'affaires du S1 2024 par typologie de services

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Variation Variation

à cc* Chiffre d’affaires récurrent 76,6 62,1 +23,5% +23,8% Contrats SaaS & hébergement 38,8 29,6 +31,2% +31,3% Evolutive support 22,9 19,4 +18,2% +18,8% Subscription support 5,6 4,1 +37,7% +37,5% Maintenance 9,3 9,0 +3,2% +3,2% Chiffre d’affaires non récurrent 10,0 10,1 -1,3% -1,4% Licences perpétuelles 4,1 2,3 +77,3% +77,3% Implémentation & autres services non récurrents 5,9 7,8 -24,6% -24,6% Chiffre d’affaires avec les clients 86,6 72,2 +20,0% +20,2% Autres produits de l’activité - 0,4 Chiffre d’affaires total 86,6 72,6 +19,3% +19,6%

* Variation à taux de change constants, c'est-à-dire aux taux de change moyens de S1 2023

Chiffre d’affaires récurrent

Représentant 88% du chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires récurrent a atteint 76,6 millions d'euros au S1 2024, en hausse de +23,8%.

Cette forte croissance a été pleinement portée par le modèle SaaS de Planisware (i.e. Contrats SaaS & hébergement et Evolutive & Subscription support) avec le chiffre d’affaires de « Contrats SaaS & hébergement » en hausse de +31,3% au S1 2024 grâce à des contrats signés avec de nouveaux clients ainsi qu'à l'expansion chez les clients existants. Le chiffre d'affaires des activités de support (Evolutive & Subscription support), intrinsèquement liées à l'offre SaaS de Planisware, a progressé de +22,1%.

Le chiffre en Maintenance a affiché une légère croissance (+3,2%), reflétant la transition du Groupe de son ancien modèle de licence à un modèle SaaS.

Chiffre d’affaires non-récurrent

Le chiffre d'affaires non-récurrent a été globalement stable au premier semestre (-1,4%), aidé par des licences perpétuelles supplémentaires vendues au deuxième trimestre 2024, principalement à des comptes existants et à de nouveaux logos aux besoins spécifiques.

La bonne performance des licences perpétuelles est due aux extensions de licences fournies aux clients existants. La baisse du chiffre d'affaires des services d'implémentation a résulté de décalages dans le démarrage de projets début 2024 et d'une base de comparaison élevée avec un nombre important de mises en œuvre réalisées au S1 2023.

Chiffre d'affaires du S1 2024 par géographie

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Variation Variation

à cc* Europe 41,9 35,4 +18,3% +18,1% Amérique du Nord 37,6 32,5 +15,6% +15,6% APAC et reste du monde 7,1 4,3 +68,0% +73,3% Chiffre d’affaires avec les clients 86,6 72,2 +20,0% +20,2% Autres produits de l’activité - 0,4 Chiffre d’affaires total 86,6 72,6 +19,3% +19,6%

* Variation à taux de change constants, c'est-à-dire aux taux de change moyens de S1 2023

Au cours du S1 2024, Planisware a poursuivi sa trajectoire de croissance dans ses principales zones géographiques. En Europe, le chiffre d'affaires a progressé de +18,1%, tiré par une forte dynamique en Allemagne.

Représentant 43% du chiffre d'affaires du S1 2024, l'Amérique du Nord a été confrontée à l'allongement des processus de décision des clients, principalement pour les nouveaux logos, entraînant des délais dans le lancement de certains projets d'implémentation et se traduisant par un ralentissement de la croissance des activités non récurrentes et des services d'implémentation en particulier. Cela a été partiellement compensé par un niveau important de ventes croisées et de ventes additionnelles avec les clients existants, ainsi que la conquête de nouveaux clients dans les activités SaaS américaines. La croissance de l'Amérique du Nord s'est ainsi élevée à +15,6% sur le semestre.

La croissance de Planisware en APAC & reste du monde de +73,3% par rapport au S1 2023 résulte d’une forte dynamique commerciale au Japon, à Singapour et au Moyen-Orient, ainsi qu’à la consolidation d'IFT KK à partir de juin 2023 et, dans un moindre mesure, de Planisware MIS à partir d'octobre 2023.

Chiffre d'affaires du S1 2024 par pilier

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Variation Variation

à cc* Product Development & Innovation 48,3 40,4 +19,5% +20,0% Project Controls & Engineering 16,0 13,4 +19,2% +19,2% Agility & IT Project Portfolios 15,6 12,2 +27,3% +27,3% Project Business Automation 6,6 6,0 +10,4% +10,2% Autres 0,2 0,2 +2,6% +2,6% Chiffre d’affaires avec les clients 86,6 72,2 +20,0% +20,2% Autres produits de l’activité - 0,4 Chiffre d’affaires total 86,6 72,6 +19,3% +19,6%

* Variation à taux de change constants, c'est-à-dire aux taux de change moyens de S1 2023

Le pilier Product Development and Innovation (PD&I) se concentre sur le pilotage des équipes de R&D et de développement produits, notamment les entreprises des secteurs des sciences de la vie, des industries manufacturières et de l'ingénierie, de la conception automobile et du secteur en forte mutation des biens de consommation. Au S1 2024, il est resté le principal pilier de Planisware, représentant 56% du chiffre d’affaires et a affiché une croissance de +20,0%, résultant à la fois de la conquête de nouveaux clients et de l'élargissement de l'offre aux clients existants.

(PD&I) se concentre sur le pilotage des équipes de R&D et de développement produits, notamment les entreprises des secteurs des sciences de la vie, des industries manufacturières et de l'ingénierie, de la conception automobile et du secteur en forte mutation des biens de consommation. Au S1 2024, il est resté le principal pilier de Planisware, représentant 56% du chiffre d’affaires et a affiché une croissance de +20,0%, résultant à la fois de la conquête de nouveaux clients et de l'élargissement de l'offre aux clients existants. Le pilier Project Controls and Engineering (PC&E) se concentre sur le soutien des équipes engineering et production au sein d'industries ayant des produits, des usines et des infrastructures sophistiqués tels que l'aérospatiale et la défense, l'énergie et les services publics, les industries manufacturières et l'ingénierie, ainsi que les sciences de la vie. Bien qu'il s'agisse encore d'un pilier récent pour Planisware, il a représenté 18% du chiffre d’affaires du S1 2024. Soutenu par le déploiement réussi des offres en Amérique du Nord, PC&E a cru de +19,2% au S1 2024.



(PC&E) se concentre sur le soutien des équipes engineering et production au sein d'industries ayant des produits, des usines et des infrastructures sophistiqués tels que l'aérospatiale et la défense, l'énergie et les services publics, les industries manufacturières et l'ingénierie, ainsi que les sciences de la vie. Bien qu'il s'agisse encore d'un pilier récent pour Planisware, il a représenté 18% du chiffre d’affaires du S1 2024. Soutenu par le déploiement réussi des offres en Amérique du Nord, PC&E a cru de +19,2% au S1 2024. Le pilier Agility & IT Project Portfolios (A&IT) aide les équipes informatiques de tous les secteurs à développer des solutions complètes pour automatiser la gestion des portefeuilles informatiques, accélérer la transformation numérique et simplifier leur architecture informatique. A&IT a représenté 18% du chiffre d’affaires du S1 2024, et affiché une croissance dynamique de +27,3%.

(A&IT) aide les équipes informatiques de tous les secteurs à développer des solutions complètes pour automatiser la gestion des portefeuilles informatiques, accélérer la transformation numérique et simplifier leur architecture informatique. A&IT a représenté 18% du chiffre d’affaires du S1 2024, et affiché une croissance dynamique de +27,3%. Le pilier Project Business Automation (PBA) aide les entreprises de tous les secteurs qui cherchent à optimiser leurs projets et à améliorer leurs résultats d'exploitation grâce à des processus automatisés. En raison de l'entrée plus récente de Planisware sur le marché relatif à ce pilier, le PBA n'a représenté que 8% du chiffre d’affaires du S1 2024, en hausse de +10,2% grâce à l'acquisition de nouveaux clients et de ventes croisées.

Chiffres financiers clés du S1 2024

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Variation Chiffre d'affaires total 86,6 72,6 +19,3% Coût des ventes -24,9 -23,2 +7,3% Marge brute 61,7 49,4 +25,0% Marge brute 71,3% 68,0% +320 bps Dépenses opérationnelles -38,3 -31,0 +23,7% Résultat opérationnel courant 23,4 18,4 +27,0% Autres produits et charges opérationnels -5,8 3,7 +0,0% Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence* - 0,4 -100,0% Résultat opérationnel 17,7 22,5 -21,5% Résultat net 16,0 18,7 -14,4% EBITDA ajusté* 29,0 22,4 +29,3% Marge d'EBITDA ajusté* 33,5% 30,9% +260 bps Flux de trésorerie disponible ajusté* 36,9 32,5 +13,6% Ratio de conversion de trésorerie* 127,2% 144,8% +0 bps Position de trésorerie nette** 156,4 149,4 +4,7%

* Net d'impôt

** Indicateur non-IFRS. Les indicateurs non-IFRS inclus dans ce document sont définis dans les avertissements à la fin de ce document

Marge brute

Le coût des ventes a augmenté de +1,7 millions d'euros (ou +7,3%) par rapport au S1 2023 pour atteindre 24,9 millions d'euros. En pourcentage du chiffre d'affaires, le coût des ventes a diminué de -320 points de base grâce à la poursuite d'un contrôle strict des coûts, en particulier en ce qui concerne le recrutement et à l’internalisation de services sous-traités.

Ceci a permis à Planisware de dégager une marge brute de 61,7 millions d'euros (+25,0% par rapport au S1 2023), soit 71,3% du chiffre d'affaires, une amélioration significative de +320 points de base par rapport à 68,0% au S1 2023.

Résultat opérationnel et Résultat net

Les dépenses de R&D, constituées principalement des dépenses de personnel directement associées aux équipes de R&D, de l'amortissement des frais de développement capitalisés et du crédit d'impôt recherche, ont représenté 12% du chiffre d’affaires et atteint 10,8 millions d’euros. Planisware entend maintenir un niveau élevé de dépenses de R&D, car elle estime que sa capacité à fournir des produits et solutions logicielles innovants, à élargir son portefeuille d'offres et à promouvoir ses offres sur le marché de la gestion de projet aura un effet considérable sur son chiffre d'affaires et ses résultats d'exploitation futurs.

Atteignant 15,5 millions d’euros au S1 2024 (18% du chiffre d'affaires), les dépenses commerciales et marketing ont augmenté de +2,5 millions d'euros, soit +19,1%, par rapport à 13,0 millions d'euros au S1 2023, notamment en raison de l'augmentation des coûts liés au personnel de l’équipe commerciale et de l'équipe marketing. Les dépenses commerciales et de marketing devraient augmenter en valeur absolue à l'avenir, Planisware prévoyant d'étendre ses activités de vente et de marketing nationales et internationales afin de renforcer sa position de leader sur le marché.

Représentant 14% du chiffre d’affaires au S1 2024, les frais généraux et administratifs ont atteint 12,0 millions d'euros (+1,7 millions d'euros, soit +16,6% par rapport à 10,3 millions d'euros au S1 2023). Cette augmentation au cours du semestre est principalement liée au coût des employés engagés pour soutenir la croissance de l'activité, le renforcement des fonctions de support au niveau mondial, et l'expansion internationale du Groupe. Planisware s'attend à ce que les frais généraux et administratifs diminuent légèrement en pourcentage du chiffre d'affaires au fur et à mesure de l'expansion de la société.

En conséquence, le résultat opérationnel courant a atteint 23,4 millions d'euros au S1 2024, en hausse de +27,0% par rapport au S1 2023.

Les autres produits et charges opérationnels ont représenté une charge nette de 5,8 millions d'euros liée aux coûts de l'introduction en bourse.

En résultat des éléments ci-dessus, le résultat opérationnel a atteint 17,7 millions d'euros au S1 2024, en baisse de -21,5% (ou -4,8 millions d'euros) par rapport à 22,5 millions d'euros au S1 2023.

Atteignant 1,9 millions d'euros au S1 2024, le résultat financier s’est significativement amélioré par rapport à une perte de 0,2 millions d'euros au S1 2023, principalement grâce aux revenus des dépôts à terme et des gains réalisés et non-réalisés sur les valeurs mobilières de placement ainsi qu’aux gains et pertes de change résultant de la réévaluation aux taux de clôture des postes de trésorerie et équivalents de trésorerie détenus en devises étrangères.

La charge d'impôt s’est élevée à 3,6 millions d'euros au S1 2024, en baisse de -2,3% par rapport à 3,7 millions d’euros au S1 2023.

En raison de ces éléments, le résultat net de la période a atteint 16,0 millions d'euros au S1 2024, en baisse de -14,4% (-2,7 millions d’euros) par rapport au S1 2023.

EBITDA ajusté

L'EBITDA ajusté, que Planisware considère comme une mesure financière significative pour évaluer et comparer la profitabilité du Groupe, a atteint 29,0 millions d'euros au S1 2024, en forte progression par rapport au S1 2023 (+6,6 millions d'euros, soit +29,3%). Cela a représenté 33,5% du chiffre d'affaires, soit +260 points de base par rapport à 30,9% au S1 2023. L'augmentation de l'EBITDA ajusté reflète la conversion de la croissance du chiffre d'affaires en profits, l'activité se développant grâce à l'ajout de nouveaux clients, à un effet mix positif et à de nouvelles efficacités opérationnelles sur les coûts liés au personnel et à l'internalisation de services sous-traités.

Génération de trésorerie et position de trésorerie nette

La variation du besoin en fonds de roulement a représenté +13,7 millions d'euros, conformément à la saisonnalité habituelle, la plupart des clients de Planisware payant leurs services à l’avance au début de l'année, ce qui génère des besoins en fonds de roulement structurellement négatifs et une légère variation positive du besoin en fonds de roulement chaque année. Ce chiffre est à comparer aux +17,2 millions d'euros du S1 2023, qui a bénéficié d'un rattrapage important dans le recouvrement des factures en retard de paiement. Les dépenses d'investissement se sont élevées à 2,1 millions d’euros, soit 2,4% du chiffre d'affaires, contre 2,5 millions d’euros au S1 2023 (3,5% du chiffre d'affaires). Le niveau des dépenses d'investissement inférieur à celui habituellement observé est principalement dû à une commande de serveurs passée début juillet alors qu'elle était attendue plus tôt, et ne remet pas en question le niveau habituel d'environ 3 % visé pour l'année. Enfin, l'impôt payé au S1 2024 a représenté 4,1 millions d’euros par rapport à 3,8 millions d’euros au S1 2023.

Au S1 2024, le Flux de trésorerie disponible ajusté a atteint 36,9 millions d'euros, en hausse de +13,6% par rapport à 32,5 millions d'euros au S1 2023, grâce à la croissance de l'EBITDA ajusté. Cela a représenté un taux de conversion en trésorerie de 127,2%, supérieur au niveau de 80% que le Groupe considère comme le taux de conversion en trésorerie normatif pour les années à venir mais en ligne avec la saisonnalité habituelle, la plupart des clients de Planisware payant leurs services à l’avance au début de l'année.

Au 30 juin 2024, à l'exception des dettes locatives de bureaux et des datacenters qui se sont élevées à 14,0 millions d'euros (14,9 millions d'euros au 31 décembre 2023 et 14,6 millions d'euros au 30 juin 2023) et de faibles montants de découverts bancaires, Planisware ne détient pas de dette financière. En conséquence, la trésorerie nette du Groupe1 au 30 juin 2024 s’est élevé à 156,4 millions d'euros, contre 142,6 millions d'euros au 31 décembre 2023 et 149,4 millions d'euros au 30 juin 2023.

Objectifs 2024 confirmés

Fort de la performance du S1 2024, globalement en ligne avec la trajectoire attendue pour l'année, de la forte récurrence de son profil de chiffre d'affaires et de sa confiance dans la finalisation des projets reportés d'ici à la fin de l'année, Planisware confirmes l'ensemble de ses objectifs 2024 :

Croissance à taux de change constants du chiffre d’affaires de l’ordre de 19,5%

Marge d’EBITDA ajusté d’environ 33%

Ratio de conversion en trésorerie d’environ 80%





Annexes

Chiffre d'affaires du T2 2024 par typologie de services

En millions d'euros T1 2024 T1 2023 Variation

annuelle Variation

à cc* Chiffre d’affaires récurrent 39,5 32,3 +22,1% +21,5% Contrats SaaS & hébergement 19,9 15,2 +31,0% +30,3% Evolutive support 12,1 10,7 +12,7% +12,5% Subscription support 2,8 2,0 +38,3% +36,8% Maintenance 4,7 4,4 +6,6% +6,2% Chiffre d’affaires non récurrent 6,2 5,5 +12,8% +12,4% Licences perpétuelles 3,0 1,5 +98,5% +98,0% Implémentation & autres services non récurrents 3,2 4,0 -19,2% -19,6% Chiffre d’affaires avec les clients 45,7 37,9 +20,7% +20,2% Autres produits de l’activité - 0,2 Chiffre d’affaires total 45,7 38,1 +20,1% +19,5%

* Variation à taux de change constants, c'est-à-dire aux taux de change moyens de S1 2023

Réconciliation des mesures non-IFRS

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Résultat opérationnel courant après quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 23,4 18,8 Dépréciation et amortissement des actifs corporels, incorporels et des droits d'utilisation 3,5 3,3 Paiement fondé sur des actions 2,1 0,3 EBITDA ajusté* 29,0 22,4





En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles 35,2 33,2 Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -2,1 -2,5 Autres éléments sans impact sur la trésorerie -1,8 0,2 Coûts payés au titre de l'introduction en bourse 5,6 1,7 Flux de trésorerie disponible ajusté* 36,9 32,5

* Indicateur non-IFRS. Les indicateurs non-IFRS inclus dans ce document sont définis dans les avertissements à la fin de ce document

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 700 collaborateurs répartis dans 14 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 545 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/

Retrouvez Planisware sur : LinkedIn et X (ex Twitter)

Avertissements

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Planisware. Ces déclarations sont parfois identifiées par l'utilisation du futur ou du conditionnel, ou par l'utilisation de termes prospectifs tels que « considère », « envisage », « croit », « vise », « s'attend », « a l'intention », « devrait », « anticipe », « estime », « pense », « souhaite » et « pourrait », ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes et d'autres expressions similaires ou une terminologie similaire. Ces informations ne sont pas de nature historique et ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performance future. Ces informations sont basées sur des données, des hypothèses et des estimations que Planisware considère comme raisonnables. Ces informations sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en fonction des incertitudes liées à l'environnement économique, financier, concurrentiel ou réglementaire.

Ces informations comprennent des déclarations relatives aux intentions, estimations et objectifs de Planisware concernant ses marchés, ses stratégies, sa croissance, ses résultats d'exploitation, sa situation financière et sa liquidité. Les déclarations prospectives de Planisware ne sont valables qu'à la date du présent document. En l'absence d'exigences légales ou réglementaires applicables, Planisware décline expressément toute obligation de publier des mises à jour des déclarations prospectives contenues dans le présent document afin de refléter tout changement dans ses attentes ou tout changement d'événements, de conditions ou de circonstances, sur lesquels toute déclaration prospective contenue dans le présent document est fondée. Planisware opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou la mesure dans laquelle la survenance d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux énoncés dans les déclarations prospectives, étant précisé que ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de résultats réels.

Chiffres arrondis

Certains chiffres et données numériques présentés dans ce document (y compris les données financières présentées en millions ou en milliers et certains pourcentages) ont été arrondis et, par conséquent, les totaux correspondants dans ce document peuvent varier légèrement par rapport aux totaux arithmétiques réels de ces informations.

Variation à taux de change constants

Les variations en monnaies constantes représentent les chiffres basés sur des taux de change constants en prenant comme base ceux utilisés l'année précédente. Par conséquent, ces chiffres peuvent varier légèrement par rapport aux résultats réels basés sur les taux de change actuels.

Mesures non IFRS

Le présent document comprend certaines mesures et certains ratios non audités de la performance financière ou non financière du Groupe (les "mesures non IFRS"), tels que le "chiffre d'affaires récurrent", le "chiffre d'affaires non récurrent", la "marge brute", l'"EBITDA ajusté", la "marge d'EBITDA ajusté", le "flux de trésorerie disponible ajusté", le "ratio de conversion de trésorerie", le "taux de désabonnement » et le « taux de rétention net » (ou "NRR"). Les informations financières non IFRS peuvent exclure certains éléments contenus dans la mesure financière IFRS la plus proche ou inclure certains éléments non IFRS. Les lecteurs ne doivent pas considérer les éléments qui ne sont pas des mesures reconnues en vertu des IFRS comme des alternatives aux mesures applicables en vertu des IFRS. Ces mesures ont des limites en tant qu'outils analytiques et les lecteurs ne doivent pas les considérer comme des substituts aux mesures IFRS. En particulier, les lecteurs ne doivent pas considérer ces mesures de la performance financière ou de la liquidité du groupe comme une alternative au bénéfice de la période, au résultat d'exploitation ou à d'autres mesures de performance dérivées conformément aux IFRS, ni comme une alternative aux flux de trésorerie provenant des (utilisés dans les) activités d'exploitation en tant que mesure de la liquidité du groupe. D'autres entreprises ayant des activités similaires ou différentes de celles du groupe pourraient calculer les mesures non IFRS différemment des calculs adoptés par le groupe.

Les mesures non-IFRS incluses dans le présent document sont définis comme suit :

L’EBITDA ajusté est calculé à partir du Résultat opérationnel courant après quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence plus l’amortissement et la dépréciation des immobilisations incorporelles, corporelles et des droits d’utilisation, plus les éléments non récurrents ou les éléments non opérationnels.

La marge d’EBITDA ajusté correspond au rapport entre l’EBITDA le chiffre d’affaires total.

Le FTD ajusté (Flux de Trésorerie Disponible) est calculée comme les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, plus les frais d’introduction en bourse payés, le cas échéant, moins les autres produits et charges financiers classés comme activités d’exploitation dans le tableau des flux de trésorerie, et moins les flux nets de trésorerie liées aux dépenses d’investissement.

Le ratio de conversion de trésorerie est défini comme le FTD ajusté divisé par l'EBITDA ajusté.

La position de trésorerie nette est définie comme les liquidités moins l'endettement, hors dettes locatives.







