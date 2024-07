RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024 - Le plan stratégique Focus-27 est en bonne voie avec une exécution dans les délais de la feuille de route opérationnelle

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 30 juillet 2024





Chiffre d’affaires en baisse de 9,6 % en variation annuelle - Marge de Core EBITDA de 10,6%

Accélération de la dynamique commerciale avec les clients autres que Sanofi, avec un chiffre d’affaires en hausse de 2,9 % en excluant le site de Brindisi où la production a été temporairement suspendue

Efficacité accrue dans l’ensemble de l’entreprise, avec des améliorations significatives de la performance industrielle

10 millions d’euros de Free Cash-Flow avant financement grâce à une meilleure discipline financière

Perspectives 2024 confirmées





« Nos actions du premier semestre posent les bases de notre modèle économique plus agile, plus efficace et plus créateur de valeur. Au cours des derniers mois, avec le soutien de l'ensemble de l'entreprise, nous avons réalisé des progrès significatifs dans le déploiement des quatre piliers stratégiques de notre feuille de route opérationnelle. Grâce à un plan global de remédiation, nous allons reprendre les livraisons et la production à Brindisi dans les prochaines semaines », a déclaré Ludwig de Mot, Directeur général d'EUROAPI. « Confiants dans la réussite collective de notre plan, nous sommes en discussions avancées avec nos parties prenantes pour finaliser le financement de FOCUS-27 dans les prochaines semaines, ce qui ouvrira la voie à une croissance rentable à long terme. »

Chiffre d'affaires de 448,7 millions d'euros, en baisse de 9,6 %1, marqué par la forte baisse des volumes de Sanofi et la suspension de la production à Brindisi, qui ont occulté la dynamique positive des ventes aux clients autres que Sanofi.

La licence GMP de Brindisi a été réactivée mi-juillet ; les livraisons et la production reprendront progressivement au cours du troisième trimestre 2024.

Signature d’un accord majeur de CMO en phase commerciale avec une entreprise mondiale de santé animale, et d’un accord de développement et de fabrication avec Priothera, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans l’oncologie

Core EBITDA de 47,6 millions d’euros, avec une marge de Core EBITDA de 10,6 %, en baisse par rapport aux 12,6 % du premier semestre 2023. L’augmentation des prix et du mix produit, l’amélioration de la performance industrielle et l’impact de la révision des clauses commerciales contractuelles avec Sanofi au cours de la période ont partiellement compensé l’absorption défavorable des coûts fixes. L’EBITDA s’est élevé à (1,4) million d'euros dont 47,2 millions d'euros de coûts exceptionnels liés à la mise en œuvre de FOCUS-27.

(170,2) millions d’euros de dette financière contre (171,0) millions d’euros à la fin de décembre 2023, avec 10,0 millions d'euros de Free Cash-Flow avant financement contre (111,2) millions d'euros sur la même période de l’an passé, portée principalement par :

La maîtrise des investissements industriels (61,3 millions d'euros, dont 56 % consacrés à la croissance)

Une amélioration du fonds de roulement opérationnel grâce à un programme rigoureux de réduction des stocks et à une meilleure gestion des encaissements

Résultat net de (34,8) millions d’euros comparé à 62,8 millions d’euros au premier semestre 2023

Chiffres clés du premier semestre 2024

(en millions d’euros) S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 448,7 496,6 Variation annuelle (en %) -9,6 % +2,6 % Marge brute 98,0 97,0 Marge brute (en %) 21,8 % 19,5 % EBITDA (1,4) 52,1 Core EBITDA 47,6 62,5 Marge de Core EBITDA 10,6 % 12,6 % Résultat net (34,8) 62,8 BNP (en euros) (0,37) 0,67

Perspectives 2024 confirmées

Diminution du chiffre d'affaires 2024 comprise entre -8 % et -11 % par rapport à 2023 sur une base comparable, avec une performance au second semestre légèrement supérieure à celle du premier semestre en raison d'un effet de phasing dans le CDMO.

Un objectif de marge de Core EBITDA attendu entre 4 % et 7 %. L'impact positif au premier semestre de la révision des clauses contractuelles avec Sanofi sera plus faible sur le deuxième semestre.

Mise en œuvre du plan FOCUS-27

L'exécution de FOCUS-27 est en bonne voie, avec plusieurs initiatives lancées au cours du premier semestre, et les discussions avec le syndicat bancaire concernant le crédit RCF (Revolving Credit Facility) pour finaliser le financement annoncé le 26 juin 2024 sont à un stade avancé.

Un portefeuille d'API rationalisé et à valeur ajoutée

La liste des 13 APIs arrêtés a été communiquée aux clients ; la feuille de route pour le désengagement progressif est presque achevée

Accélération de la dynamique dans le domaine des opiacés, grâce à l'amélioration des positions concurrentielles

Une offre CDMO ciblée

De nouveaux projets solides et de qualité en phase avancée, dont 3 dans les petites molécules en phase commerciale pour des entreprises pharmaceutiques et alimentaires de moyenne et grande taille (y compris des intermédiaires GMP).

Une dynamique accélérée dans les grosses molécules, avec 5 projets en phase précoce au premier semestre, provenant principalement de grandes entreprises pharmaceutiques, incluant 4 nouveaux oligonucléotides prometteurs et 1 projet de conjugué peptide-PMO.

Une empreinte industrielle rationalisée

La mise en pause des ateliers a commencé à Francfort (9 APIs seront arrêtés) et à Vertolaye (2 APIs seront arrêtés)

Le programme de réduction des stocks est en bonne voie

Le processus de désinvestissement de Haverhill est bien avancé et devrait être finalisé en 2025





Transformation organisationnelle

Un plan de réduction des effectifs a été lancé à Haverhill à la suite de la baisse des volumes de Sevelamer

Poursuite du renforcement des équipes managériales dans l'ensemble du groupe, y compris la réorganisation des équipes de direction

Chiffre d'affaires S1 2024

Le chiffre d'affaires d'EUROAPI du premier semestre 2024 a atteint 448,7 millions d'euros, soit une baisse de 9,6 % par rapport au S1 2023 et -9,3 % à taux de change constants.

Chiffre d'affaires par type d'activité

(en millions d'euros) S1 2024 S1 2023 Variation API Solutions – Autres clients 168,6 169,8 -0,7 % API Solutions – Sanofi 163,7 192,7 -15,0 % API Solutions 332,4 362,4 -8,3 % CDMO – Autres clients 72,3 82,7 -12,7 % CDMO – Sanofi 44,1 51,4 -14,2 % CDMO 116,4 134,2 -13,3 % Chiffre d’affaires 448,7 496,6 -9,6 % Chiffre d’affaires – Sanofi 207,8 244,1 -14,9 % Chiffre d’affaires – Autres clients 240,9 252,5 -4,6 %

API Solutions

Le chiffre d'affaires de l’activité API Solutions a diminué de 8,3 % à 332,4 millions d'euros.

Le chiffre d’affaires réalisé avec Sanofi a diminué de 15,0 % en raison d'une forte baisse des volumes, notamment de Sevelamer, produit à Haverhill, et de la suspension de la production à Brindisi. Le chiffre d'affaires pour le premier semestre comprend 29 millions d’euros liés à la révision du Contrat global de fabrication et d’approvisionnement historique conclu avec Sanofi en février 2024 2 , principalement le déstockage de Buserelin 3 .

a diminué de 15,0 % en raison d'une forte baisse des volumes, notamment de Sevelamer, produit à Haverhill, et de la suspension de la production à Brindisi. Le chiffre d'affaires pour le premier semestre comprend 29 millions d’euros liés à la révision du Contrat global de fabrication et d’approvisionnement historique conclu avec Sanofi en février 2024 , principalement le déstockage de Buserelin . Le chiffre d’affaires réalisé avec les Autres Clients a diminué de 0,7 %, impacté par la suspension temporaire de la production d’API à Brindisi. En excluant cet impact, le chiffre d’affaires aurait progressé de 3,4 %, tiré par la stratégie de ventes croisées (représentant 9,1 % des ventes d’API Solutions aux Autres Clients au S1) et l’augmentation de la base de clients (22 nouveaux clients au S1).

CDMO

Le chiffre d'affaires de l’activité CDMO a diminué de 13,3 % à 116,4 millions d’euros.

Le chiffre d'affaires réalisé avec Sanofi a diminué de 14,2 %, sur la base d'une solide performance au premier semestre 2023, qui avait été stimulée par la reconstitution des stocks de Pristinamycin, un anti-infectieux produit exclusivement pour Sanofi à Elbeuf. Les ventes du premier semestre 2024 ont bénéficié de la montée en puissance d'un contrat en phase commerciale dans les grosses molécules.

Le chiffre d'affaires réalisé avec les Autres Clients a diminué de 12,7 %, en raison de la suspension temporaire de la production à Brindisi qui a affecté un contrat en phase commerciale. La performance du premier semestre 2024 a également été pénalisée par la diminution de deux importants contrats historiques en phase commerciale (environ (10) millions d’euros), qui a plus que neutralisé la hausse du chiffre d’affaires provenant de nouveaux contrats. En excluant l’impact de Brindisi, les ventes totales du CDMO aux Autres Clients auraient enregistré une croissance de +1,8 %, avec une augmentation du chiffre d'affaires provenant de projets en phase précoce.

Tout au long du semestre, 14 nouveaux contrats CDMO ont été signés, et huit projets ont été finalisés, dont deux en phase avancée avec Sanofi, et deux projets ont été mis en pause.

(Nombre de projets CDMO) Phases 1 et antérieures Phase 2 Phase 3 Phase commerciale Total Grosses molécules 7 4 2 4 17 Molécules hautement actives 1 1 2 Molécules biochimiques issues de la fermentation 2 6 8 Molécules de synthèse chimique complexe 9 7 7 23 46 Total 19 11 9 34 73

Chiffre d’affaires par type de molécule

(en millions d'euros) S1 2024 S1 2023 Variation Grosses molécules 58,8 35,0 +67,9 % Molécules hautement actives 47,1 43,7 +7,8 % Molécules biochimiques issues de la fermentation 43,7 85,5 -48,8 % Molécules de synthèse chimique complexe 299,1 332,4 -10,0 % Chiffre d'affaires 448,7 496,6 -9,6 %

Le chiffre d’affaires des grosses molécules a augmenté de 67,9 % pour s’établir à 58,8 millions d’euros, porté par le déstockage de Buserelin et la montée en puissance d'un contrat en phase commerciale dans les grosses molécules avec Sanofi.

a augmenté de 67,9 % pour s’établir à 58,8 millions d’euros, porté par le déstockage de Buserelin et la montée en puissance d'un contrat en phase commerciale dans les grosses molécules avec Sanofi. Les ventes de molécules hautement actives ont augmenté de 7,8 % à 47,1 millions d'euros, avec une base de comparaison favorable, le premier semestre 2023 ayant été impacté par la suspension de la production de prostaglandines.

Les ventes de molécules biochimiques issues de la fermentation ont diminué de 48,8 % pour atteindre 43,7 millions d'euros. Alors que la performance du premier semestre 2023 avait été tirée par la reconstitution des stocks de Pristinamycin, le premier semestre 2024 a été impacté par la suspension temporaire de la production d'API à Brindisi. Le chiffre d’affaires des molécules de synthèse chimique complexe a enregistré une baisse de 10,0 % pour atteindre 299,1 millions d'euros, principalement impacté par la baisse des volumes provenant de Sanofi.

ont diminué de 48,8 % pour atteindre 43,7 millions d'euros. Alors que la performance du premier semestre 2023 avait été tirée par la reconstitution des stocks de Pristinamycin, le premier semestre 2024 a été impacté par la suspension temporaire de la production d'API à Brindisi.

Performance financière

(en millions d'euros) S1 2024 S1 2023 Chiffre d'affaires 448,7 496,6 Autres revenus 2,2 1,9 Marge brute 98,0 97,0 Marge brute (en %) 21,8 % 19,5 % EBITDA (1,4) 52,1 Coûts de restructuration et assimilés 49,0 10,4 Core EBITDA 47,6 62,5 Marge de Core EBITDA 10,6 % 12,6 % Résultat opérationnel (33,4) 16,0 Produits/charges financiers (8,1) (3,3) Résultat avant impôt (41,5) 12,6 Charge d'impôt sur le revenu 6,7 50,1 Résultat (perte) net(te) (34,8) 62,8 BNPA (en euros) (0,37) 0,67 Nombre moyen d'actions en circulation (en millions) 94,3 93,9 BNPA entièrement dilué (en euros) (0,37) 0,66 Nombre moyen d'actions après dilution (en millions) 95,9 95,5

La marge brute s'est établie à 98,0 millions d'euros contre 97,0 millions d'euros au premier semestre 2023, avec une hausse de 231 points de base à 21,8 %. L'effet exceptionnel du déstockage de Buserelin, l’impact positif des prix et du mix produit, la baisse des prix de l’énergie et des matières premières ainsi que l’amélioration de la performance industrielle ont plus que compensé l’absorption défavorable des coûts fixes, due à la vente au premier semestre 2024 de produits fabriqués au cours des 18 derniers mois lorsque l’inflation était à son plus haut niveau.

Le Core EBITDA s’est établi à 47,6 millions d'euros, en baisse de 23,8 % par rapport aux 62,5 millions d'euros du premier semestre 2023. La marge de Core EBITDA était de 10,6 % au premier semestre 2024 contre 12,6 % au premier semestre 2023. L'augmentation des charges d’exploitation était principalement liée à la transformation et à la réorganisation de l'entreprise.

L'EBITDA s'est établi à (1,4) million d'euros contre 52,1 millions d'euros au premier semestre 2023. Les 49,0 millions d’euros d’éléments non récurrents comprennent 47,2 millions d'euros d'éléments exceptionnels4, dont :

33,8 millions d'euros de coûts d’inactivité 5 liés à l'exécution du plan FOCUS-27, y compris la rationalisation progressive de deux ateliers à Francfort à partir du premier semestre 2024 et la réduction des stocks à Vertolaye

liés à l'exécution du plan FOCUS-27, y compris la rationalisation progressive de deux ateliers à Francfort à partir du premier semestre 2024 et la réduction des stocks à Vertolaye 9,0 millions d'euros de coûts internes et externes liés à la transformation de l'entreprise

4,4 millions d'euros de dépenses liées au personnel, y compris des plans de départ.





Principaux composants de la variation de la marge de Core EBITDA S1 2024/S1 2023

en points (chiffres arrondis) Marge de Core EBITDA du 1er semestre 2023 12,6 % Effet volumes -0,0 pt Prix et Mix +3,0 pts Impact du déstockage de Buserelin +2,1 pts Performance opérationnelle +2,4 pts Energie et matières premières +1,2 pt Absorption des coûts fixes défavorable -5,5 pts Autres impacts sur la marge brute -1,9 pt Charges d’exploitation -2,9 pts Site de Brindisi, incluant l’impact de la suspension de production -0,3 pt Marge de Core EBITDA du 1er semestre 2024 10,6 %



Le résultat opérationnel s’est établi à (33,4) millions d'euros, contre 16,0 millions d'euros au premier semestre 2023.

Le résultat financier s’est établi à (8,1) millions d'euros, contre (3,3) millions d'euros au premier semestre 2023, en raison notamment de la hausse des taux d'intérêt et du tirage complet du Crédit RCF. Le résultat avant impôt était de (41,5) millions d’euros6. Le Résultat net s’est établi à (34,8) millions d'euros au premier semestre 2024.

Dette financière et Cash Flow

(en millions d’euros) 30 juin 2024 Trésorerie/(dette) nette – décembre 2023 (171,0) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 71,2 Dont variation du fonds de roulement opérationnel 66,1 (Augmentation)/diminution des stocks 4,1 (Augmentation)/diminution des créances clients 40,0 Augmentation/(diminution) des dettes clients (16,2) Autres actifs et passifs courants 38,3 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (61,3) Dont acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (CAPEX) (61,3) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (8,3) Effets de change ((0,9) Trésorerie/(dette) nette – juin 2024 (170,2)

La baisse de la dette financière, qui s’est établie à (170,2) millions d'euros, contre (171,0) millions d'euros à la fin décembre 2023, a notamment bénéficié de l’amélioration du besoin en fonds de roulement, et en particulier de la réduction des stocks. La variation des créances clients s’explique par l’amélioration de la gestion des encaissements, avec un DSO ramené à 53 contre 56 en décembre 2023 et 70 au S1 2023. Les autres actifs et passifs courants comprennent une variation de 27 millions d'euros lié au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les investissements industriels ont atteint (61,3) millions d'euros (13,7 % du chiffre d'affaires), dont 56 % ont été consacrés à des projets de croissance, incluant l’augmentation des capacités pour les peptides et oligonucléotides, la vitamine B12 et les prostaglandines.

Le Free Cash-Flow avant financement des activités s’est établi à 10,0 millions d’euros, comparé à (111,2) millions d'euros à la fin juin 2023.7

(en millions d’euros) 30 juin 2024 31 décembre 2023 Solde bancaire 282,8 34,5 Revolving Credit Facilities (453,0)8 (205,5) Dette financière (170,2) (171,0)

Le ratio dette nette/Core EBITDA retraité selon l'IFRS 16 était de 2,38x, en dessous de la clause restrictive du Contrat de financement (RCF) de 4,0x.

Environnement, Social et Gouvernance (ESG)

La feuille de route ESG d’EUROAPI est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de 2030. Parmi les accomplissements récents :

100 % des sites certifiés ISO 14001 (meilleures pratiques environnementales) et ISO 50001 (meilleures pratiques en matière de gestion de l'énergie).

Un Score B du CDP (Climate Disclosure Project) indiquant qu'EUROAPI prend en compte les impacts environnementaux de son activité et assure une bonne gestion environnementale.

Evénements majeurs du premier semestre 2024

Le 25 janvier 2024 , EUROAPI a annoncé le démarrage d’une collaboration essentielle avec SpiroChem, une Contract Research Organization (CRO) de premier plan.

, EUROAPI a annoncé le démarrage d’une collaboration essentielle avec SpiroChem, une Contract Research Organization (CRO) de premier plan. Le 14 mars 2024 , EUROAPI a annoncé la pause de sa production d’API sur le site de Brindisi en Italie après avoir identifié des défaillances du contrôle qualité et a décidé de suspendre ses perspectives 2024.

, EUROAPI a annoncé la pause de sa production d’API sur le site de Brindisi en Italie après avoir identifié des défaillances du contrôle qualité et a décidé de suspendre ses perspectives 2024. Le 23 mai 2024 , EUROAPI a annoncé la signature d’un accord de Contract Manufacturing Organization (CMO) avec une entreprise mondiale de santé animale pour fournir un produit vétérinaire majeur. La valeur totale attendue du contrat est de l’ordre de 130 à 150 millions d’euros, sur la période 2025-2029.

, EUROAPI a annoncé la signature d’un accord de Contract Manufacturing Organization (CMO) avec une entreprise mondiale de santé animale pour fournir un produit vétérinaire majeur. La valeur totale attendue du contrat est de l’ordre de 130 à 150 millions d’euros, sur la période 2025-2029. Le 6 juin 2024, EUROAPI a reçu la notification officielle de la Commission européenne selon laquelle l’entreprise fait partie des 13 sélectionnées pour se partager jusqu’à

1 milliard d’euros de financement public, dans le cadre du Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) consacré au secteur pharmaceutique.

EUROAPI a reçu la notification officielle de la Commission européenne selon laquelle l’entreprise fait partie des 13 sélectionnées pour se partager jusqu’à 1 milliard d’euros de financement public, dans le cadre du Projet Important d'Intérêt Européen Commun (PIIEC) consacré au secteur pharmaceutique. Le 18 juin 2024 , EUROAPI a annoncé la mise en œuvre d’un accord de développement et de fabrication d’une durée de cinq ans avec Priothera, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les molécules pour le traitement des hémopathies malignes et pour l’amélioration des thérapies cellulaires CAR-T.

, EUROAPI a annoncé la mise en œuvre d’un accord de développement et de fabrication d’une durée de cinq ans avec Priothera, une entreprise de biotechnologie spécialisée dans les molécules pour le traitement des hémopathies malignes et pour l’amélioration des thérapies cellulaires CAR-T. Le 26 juin 2024 , EUROAPI a détaillé sa stratégie FOCUS-27 avec l’objectif de générer 75 à 80 millions d’euros de Core EBITDA supplémentaire par an d'ici à la fin 2027. Plus de détails sur le site web d’EUROAPI : EUROAPI poursuit sa transformation grâce au plan FOCUS-27 et pose les bases d’une future croissance rentable. a annoncé que le site de Brindisi allait reprendre progressivement les livraisons et la production d’API au cours du troisième trimestre 2024.

, EUROAPI

Glossaire et définition des indicateurs non-GAAP



EBITDA et Core EBITDA

L'EBITDA correspond au résultat opérationnel retraité des amortissements et des dépréciations nettes des immobilisations incorporelles et corporelles.

Le Core EBITDA correspond ainsi à l'EBITDA retraité des coûts de restructuration et éléments assimilés (hors amortissements), des dotations nettes de reprises de provisions pour risques environnementaux non utilisées, et d'autres éléments non représentatifs de la performance opérationnelle courante du Groupe ou liés aux effets des acquisitions ou cessions.

Cash Flow avant activités de financement

Le Cash Flow avant activités de financement correspond à la somme du Cash Flow des activités opérationnelles et du Cash Flow des activités d’investissements tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidés.

Ratio de rotation des stocks (« Months on Hand », MOH)

Niveau des inventaires nets fin de période en valeur divisé par le chiffre d’affaires.

Nouveaux clients

Clients représentant au moins 50 000 euros de chiffre d’affaires sur l’année.



Ventes croisées

Ventes d’un autre produit à un client existant qui achète déjà un ou plusieurs produits à EUROAPI.



Projets en phases initiales et avancées

Phases initiales : phases pré-cliniques, phase 1 et phase 2

Phases avancées : phase 3, phase de validation et phase commerciale

Présentation des résultats du premier semestre 2024

Une conférence téléphonique dédiée aux analystes et organisée par la direction d’EUROAPI se tiendra demain (31 juillet 2024) à 8h30 CET, lors d’un webcast audio (en direct et en replay). La présentation des résultats semestriels 2024 sera disponible sur le site internet de la Société Résultats du 1er semestre 2024 | EUROAPI.

Calendrier financier (dates à confirmer)

11 février 2025 : Résultats annuels 2024

21 mai 2025 : Assemblée générale des actionnaires 2025

29 juillet 2025 : Résultats du premier semestre 2025





A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos

3 650 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à six sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.

Déclarations prospectives



Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective et ne constituent pas des données historiques. Ces informations prospectives sont fondées sur des opinions, des projections et des hypothèses récentes, y compris, mais sans s’y limiter, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe, les résultats financiers et non financiers futurs et l'environnement dans lequel le Groupe opère, ainsi que les événements, les opérations, le développement de services ou produits futurs et potentiels. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les verbes « s’attendre à », « anticiper », « croire », « entendre », « estimer », « prévoir » et d’autres expressions similaires. Les informations et déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, et sont soumises à des risques, connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs, dont un grand nombre sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe. Ceci a pour effet que les résultats, les performances ou les réalisations, ainsi que les résultats du secteur ou d’autres événements peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par lesdites informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont indiqués et détaillés dans le chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 5 avril 2024. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément tout engagement ou obligation de corriger ou de mettre à jour les informations prospectives qui y sont présentées afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Annexes

Compte de résultats consolidé

(en millions d'euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Chiffre d'affaires 448,7 496,6 Autres revenus 2,2 1,9 Coût des ventes (352,9) (401,4) Marge brute 98,0 97,0 Frais commerciaux et de distribution (18,7) (21,3) Frais de recherche et développement (13,9) (13,3) Frais administratifs et généraux (46,6) (42,8) Autres produits et charges opérationnels 1,3 0,7 Dépréciation d'actifs (3,9) Coûts de restructuration et assimilés (49,7) (4,3) Résultat opérationnel (33,4) 16,0 Charges financières (11,2) (5,3) Produits financiers 3,1 1,9 Résultat/(perte) avant impôts (41,5) 12,6 Charge d'impôt sur le revenu 6,7 50,1 Résultat net/(perte) (34,8) 62,8 Nombre d'actions en circulation 94,3 93,9 BNPA (0,37) 0,67 Nombre d'actions après dilution 95,9 95,5 BNPA dilué (0,37) 0,66

Bilan consolidé

(en millions d'euros) 30 juin 2024 31 décembre 2023 Immobilisations corporelles 4,6 4,6 Actifs comptabilisés au titre des droits d'utilisation 469,0 468,9 Actifs liés au droit d'utilisation 35,2 37,2 Immobilisations incorporelles 38,9 34,2 Autres actifs non courants 6,7 9,0 Actifs d'impôts différés 85,7 79,2 Actifs non courants 640,2 633,1 Stocks 638,7 644,8 Clients et comptes rattachés 176,7 216,3 Clients et comptes rattachés 57,5 83,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie 282,8 34,5 Actifs courants 1.155,8 979,3 Total de l’actif 1.795,9 1.612,4





(en millions d'euros) 30 juin 2024 31 décembre

2023 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la

société mère 889,5 927,7 Total des capitaux propres 889,5 927,7 Passifs locatifs non courants 14,5 15,5 Provisions 155,3 158,6 Autres passifs non courants 0,0 0,0 Passifs d'impôts différés 0,8 1,6 Passifs non courants 170,6 175,7 Fournisseurs et comptes rattachés 143,6 159,6 Autres passifs courants 135,1 139,3 Passifs locatifs courants 4,3 4,6 Dettes à court terme et autres passifs financiers 452,8 205,4 Passif courants 735,9 508,9 Total des capitaux propres et du passif 1.795,9 1.612,4

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d'euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Résultat net (34,8) (62,8) Dépréciation et amortissement 32,0 36,1 Variation des impôts courants et différés (6,7) (50,1) Autres éléments du résultat sans effet sur la trésorerie et

reclassement des intérêts 14,7 8,2 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant variation du fonds de roulement 5,1 56,9 (Augmentation)/diminution des stocks et comptes rattachés 4,1 (66,0) (Augmentation)/diminution des créances clients et comptes rattachés 40,0 30,1 Augmentation/(diminution) des dettes clients (16,2) (49,0) Variation nette des autres actifs courants et autres passifs courants 38,3 (10,3) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 71,2 (38,2) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (61,3) (73,1) Acquisition d'actions d'entités consolidées, nette des liquidités acquises - Ventes/acquisitions à/depuis les entités du groupe 0,0 - Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (61,3) (73,1) Augmentations de capital - - Remboursement des passifs locatifs (2,7) (4,6) Variation nette des emprunts à moins d'un an 246,0 100,0 Charges financières payées (4,1) (2,0) Acquisitions et cessions d'actions autodétenues (0,0) (0,2) Autres flux de trésorerie liés aux activités de financement (0,3) (0,0) Flux de trésorerie liés aux activités de financement 238,8 93,2 Incidence de la variation des taux de change sur la trésorerie et les équivalents

de trésorerie (0,5) 0,6 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 248,3 (17,5) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture 34,5 74,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 282,8 57,0

Réconciliation du résultat opérationnel consolidé (EBIT) et du Core EBITDA retraité

(en millions d’euros) 30 juin 2024 30 juin 2023 Résultat opérationnel (33,4) 16,0 Amortissements et dépréciations 32,0 36,1 EBITDA (1,4) 52,1 Coûts de restructuration et assimilés (hors amortissements

et dépréciations) 47,2 4,3 Dont coûts d’inactivité



33,8 Dont dépenses liées au personnel



4,4 Dont coûts internes et externes liés à FOCUS-27 et à la transformation 9,0 4,3 Dotations nettes de reprises de provisions non utilisées pour risques environnementaux (0,2) (0,3) Autres 2,0 6,3 Core EBITDA 47,6 62,5 Marge de Core EBITDA 10,6 % 12,6 %

Les coûts d’inactivité impactent principalement : Vertolaye, en lien avec le programme de réduction des stocks, principal moteur de l’activité, ainsi que l’arrêt de deux API ; le site de Francfort, en lien avec la décision d’arrêter neuf API (le ralentissement de l’activité sur deux ateliers principaux a déjà commencé en 2024).

Le poste « Charges liées au personnel » qui s’élève à 4,4 millions d’euros au premier semestre 2024, inclut l’impact du plan de départs annoncé par EUROAPI au Royaume-Uni ainsi que des indemnités de départ en lien avec le renouvellement de l’équipe de direction.

Les coûts de restructuration sont des dépenses engagées à l’occasion de la transformation et de la réorganisation des activités opérationnelles et fonctionnelles du groupe EUROAPI. Ils comprennent les coûts liés à des plans de départs collectifs, les indemnités versées à des tiers au titre de ruptures anticipées de contrats, les engagements pris dans le cadre des décisions de transformation et de réorganisation, ainsi que les coûts de sous-activité liés aux fermetures temporaires de sites ou de lignes de production associées à ces programmes.

Ce poste comprend également les dotations aux amortissements accélérés liés à l’arrêt de certaines lignes de fabrication (y compris celles prises en location) ainsi que les pertes de valeur d’actifs résultant de ces décisions.

Les coûts de restructuration et assimilés comprennent en outre les dépenses (à la fois interne et externe) engagées dans le cadre du plan FOCUS-27.

1 Tous les commentaires sont établis en comparaison avec les chiffres du premier semestre 2023.

2.Impact attendu pour 2024 : 38 millions d’euros (conventions règlementées approuvées à l’Assemblée Générale du 22 mai).

3 Buserelin est une grosse molécule utilisée principalement dans le traitement du cancer de la prostate et de l'endométriose.

4 Voir annexe page 13

5 Sous-activité liée à l’exécution du plan FOCUS-27

6 L'impôt sur le revenu du premier semestre 2023 comprenait un revenu d'impôt différé de 46,8 millions d’euros lié à la réévaluation des actifs hongrois d'EUROAPI.

7 Voir détail dans le tableau des flux de trésorerie consolidés page 12.

8 RCF : 451 millions d’euros + 2 millions d’euros d’intérêts courus

