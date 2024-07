Bang & Olufsen A/S har den 30. juli 2024 i henhold til kapitalmarkedsloven modtaget en storaktionærmeddelelse fra UBS Group AG, hvoraf det fremgår, at UBS Group AG’s besiddelse af aktier og stemmerettigheder i henhold til kapitalmarkedslovens § 38 og andre finansielle instrumenter efter kapitalmarkedslovens § 39, stk. 2, per 24. juli 2024 udgør under 5 procent af det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S.

UBS Group AG besidder per 24. juli 2024 5.962.386 aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S svarende til 4,86 procent af det samlede antal aktier og stemmerettigheder.

Bang & Olufsen har derudover den 29. juli 2024 ligeledes modtaget meddelelse fra UBS Group AG om, at UBS Group AG's beholdning af aktier og stemmerettigheder i henhold til kapitalmarkedslovens § 38 og andre finansielle instrumenter efter kapitalmarkedslovens § 39, stk. 2, per 23. juli 2024 var over 5 pct. af det samlede antal aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S. UBS Group AG besad per 23. juli 2024 6.397.363 aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S svarende til 5,21 procent af det samlede antal aktier og stemmerettigheder.





