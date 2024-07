Hepsor AS 2024. aasta II kvartali ja kuue kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Hepsori 2024. aasta II kvartali konsolideeritud müügitulu ulatus 5,2 miljoni euroni ja puhaskahjumiks kujunes 0,56 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskahjumist oli 0,65 miljonit eurot). 2024. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli kokku 7,4 miljonit eurot ja puhaskahjum 1,5 miljonit eurot (sh emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskahjumist oli 1,5 miljonit eurot).

Kontserni müügitulu ja kasum sõltuvad otseselt projektide arendustsüklist, mis kestab ligikaudu 24–36 kuud. Müügitulu tekib alles tsükli lõpus. Arendustsükli pikkusest ja arenduse algusest sõltuvalt võib ühes kvartalis lõppeda rohkem projekte kui teises ja kvartalid võivad nii kasumi kui ka müügitulu poolest üksteisest olulisel määral erineda. Seetõttu võib nii majandusaasta lõikes tervikuna kui ka kvartalite lõikes olla mõni aasta või kvartal nõrgem ja teine oluliselt tugevam.

Hindamaks kinnisvaraarendusega tegeleva ettevõtte jätkusuutlikkust ja majandustulemusi tervikpildis, on kontserni tulemuste parimaks hindamiskriteeriumiks ettevõtte arendusprojektide portfell ning kolme aasta keskmised majandusaasta tulemused.

2024. aasta teises kvartalis alustati ehituse ja müügiga ajaloolises Manufaktuuri 5 aadressil asuvas endise Balti Puuvilla Ketramise ja Kudumise Vabriku peahoones, tehti kolmas investeering Kanadas, sõlmiti ehitus- ja finantseerimislepingud ärihoone StokOfiss 34 ehitamiseks Riias ning alustati ka ehitustöödega.

2024. aasta II kvartali müügitulus kajastub suures osas Ojakalda Kodude korterite müük. Suurem osa 2024. aasta prognoositud müügitulust laekub II poolaastal, kui algab Manufaktuuri 7 ja Nameja Rezidence korterite üleandmine klientidele. Lisaks jätkub müük ka juba varem valminud projektides. 2024. aastaks prognoosime müügituluks kokku 43,1 miljonit eurot, puhaskasumiks 4,5 miljonit eurot ning sellest emaettevõtte osanikele kuuluvaks puhaskasumiks 2,5 miljonit eurot.

Lõppenud arendusprojektid

2024. aasta kuue kuu jooksul on ostjatele üle antud 46 kodu, neist 34 kodu teises kvartalis – 30 Tallinnas ja 4 Riias.

Ärikinnisvara poole pealt sõlmiti teises kvartalis nii ehitus- kui finantseerimislepingud ärihoone StokOfiss 34 ehitamiseks Riias, kus kvartali lõpu seisuga oli juba sõlmitud ka esimene üürileping. Sidusettevõttena kajastatud Hepsor P113 OÜ-le kuuluvas hoones Büroo 113-s sõlmisime uusi üürilepinguid ning käesoleva aruande estamise kuupäeva seisuga on hoone 37% ulatuses üürilepingutega kaetud (30.06.2024: 26% ning 31.03.2024: 11%). Vabade pindade osas tegeleme uute üürilepingute ettevalmistamisega ning kolmanda kvartali lõpuks prognoosime, et Büroo 113 hoones on üürilepingutega kaetud vähemalt 75% üüritavast pinnast.

Ehituses ja müügis olevad arendusprojektid

2024. aasta teises kvartalis oli Hepsoril ehituses neli elukondlikku arendusprojekti kokku 377 korteriga:

- Manufaktuuri 7 (150 korterit ning 453 m2 äripinda) Tallinnas, mis valmib 2024. aasta suvel. Esimesed 2 asjaõiguslepingut said sõlmitud juuni lõpus, kuid aktiivsem asjaõiguslepingute sõlmimine algas juuli keskpaigast.

- Manufaktuuri 5 (149 korterit ning 1 515 m2 äripinda) Tallinnas, mille ehitusega alustati 2024. aasta II kvartalis. Valmimine on planeeritud 2026 lõpus.

- Nameja Rezidence (38 korterit) Riias, mis valmib 2024. aasta kolmandas kvartalis, mil algab ka esimeste kodude üleandmine ostjatele.

- Annenhof Majas (40 korterit) Riias, mille valmimine on planeeritud 2025. aasta algusesse ning suurem osa müügitulust kajastatakse samuti 2025. aastas.

Võlaõiguslikke lepinguid ja kirjalikke broneeringuid on nimetatud nelja projekti peale sõlmitud 30. juuni 2024 seisuga 123-le korterile (33%).

Hepsor Kanadas

2024. aasta teises kvartalis tegi Hepsor Kanadas oma kolmanda investeeringu, kus koostöös Elysium Investments Inc.’ga omandati 7 kinnistut Toronto kesklinna Leaside'i piirkonnas aadressil 17-29 Glenavy Avenue, eesmärgiga arendada sinna tulevikus elukondlik rendikorteritega kõrghoone. Kinnistu arendamiseks loodi Elysium Glenavy Limited Partnership, milles lisaks Hepsorile ja Elysiumile osalevad ka erinevad Kanada ja Euroopa investorid. Hepsorit nõustas tehingu tegemisel üks Kanada suurimaid advokaadibüroosid, Fasken ning projekti arendamisse kaasatakse kohalike nõustajate meeskond, mida juhivad rahvusvaheliselt tuntud arhitektuuribüroo Gensler Architects ning Toronto üks juhtivaid linnaplaneerimise ettevõtteid Bousfields.

II kvartali lõpu seisuga on Hepsoril koos Kanada koostööpartneritega tehtud kokku kolm investeeringut:

- Kinnistu aadressil 3406-3434 Weston road, Toronto (investeering tehtud 2023 II kvartal).

- 3 kinnistut Torontos aadressil 164-168 Isabella street (investeering tehtud 2023 II kvartal).

- 7 kinnistut Torontos aadressil 17-29 Glenavy Avenue (investeering tehtud 2024 II kvartal).

Kõik investeeringud on soetatud maa väärindamise eesmärgiga, mis võtab eelduslikult aega 2-2,5 aastat.

Tulevikuvaade

Plaanime 2024. aasta jooksul alustada ühe uue projekti ehituse ja müügiga Lätis - Zala Jugla projekt 105 uue koduga ning soovime teha järgmised investeeringud Kanadas. Kliendid ei langeta täna küll kiireid ostuotsuseid, kuid huvi meie projektide vastu on jätkuvalt olemas, mistõttu oleme mõõdukalt optimistlikud ning jätkame olemasolevate ja uute projektide elluviimist.

Täispikkuses 2024. aasta II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuandega saab tutvuda Hepsori kodulehel siin: https://hepsor.ee/investorile/aktsia/aruandedjaesitlused/





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 30.06.2024 31.12.2023 30.06.2023 Varad Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 4 731 7 604 8 304 Nõuded ja ettemaksed 1 170 1 544 1 372 Lühiajalised laenunõuded 311 311 311 Varud 86 064 77 439 68 776 Käibevarad kokku 92 276 86 898 78 763 Põhivarad Materiaalne põhivara 183 162 233 Immateriaalne põhivara 4 4 5 Finantsinvesteeringud 2 668 2 005 2 Investeeringud sidusettevõtetesse 0 0 912 Pikaajalised laenunõuded 2 161 1 729 3 233 Muud pikaajalised nõuded 271 203 136 Põhivarad kokku 5 287 4 103 4 521 Varad kokku 97 563 91 001 83 284 Kohustised ja omakapital Lühiajalised kohustised Lühiajalised laenukohustised 33 258 40 600 11 056 Lühiajalised rendikohustised 76 40 64 Ettemaksed klientidelt 3 399 2 620 3 748 Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 226 7 188 8 570 Lühiajalised kohustised kokku 42 959 50 448 23 438 Pikaajalised kohustised Pikaajalised laenukohustised 29 622 16 305 35 144 Pikaajalised rendikohustised 29 29 68 Muud pikaajalised kohustised 4 237 2 058 2 442 Pikaajalised kohustised kokku 33 888 18 392 37 654 Kohustised kokku 76 847 68 840 61 092 Omakapital Aktsiakapital 3 855 3 855 3 855 Ülekurss 8 917 8 917 8 917 Reservkapital 385 385 385 Jaotamata kasum 7 559 9 004 9 035 Omakapital kokku 20 716 22 161 22 192 sh emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 19 423 20 993 21 709 sh vähemusosanikele kuuluv omakapital kokku 1 293 1 168 483 Kohustised ja omakapital kokku 97 563 91 001 83 284

Konsolideeritud koondkasumi aruanne

tuhandetes eurodes 6 kuud 2024 6 kuud 2023 II kvartal 2024 II kvartal 2023 Müügitulu 7 422 20 590 5 151 14 615 Müüdud kaupade ja teenuste kulu (-) -7 045 -15 799 -4 811 -10 759 Brutokasum 377 4 791 340 3 856 Turustuskulud (-) -390 -268 -205 -197 Üldhalduskulud (-) -889 -787 -446 -440 Muud äritulud 70 82 25 62 Muud ärikulud (-) -24 -92 -6 -69 Ärikasum/-kahjum -856 3 726 -292 3 212 Finantstulud 201 1 046 164 996 Finantskulud (-) -871 -1 184 -433 -759 Kasum enne tulumaksu -1 526 3 588 -561 3 449 Aruandeperioodi puhaskasum -1 526 3 588 -561 3 449 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa puhaskasumis -1 526 1 803 -647 1 563 Vähemusosalusele kuuluv osa puhaskasumis/-kahjumis 0 1 785 86 1 886 Muu koondkasum/- kahjum Omanikuvahetusega seotud muutused 76 68 76 68 Vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus 0 -1 787 0 -1 795 Aruandeperioodi muu koondkasum kokku 76 -1 719 76 -1 727 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa muu koondkasumis/-kahjumis -44 40 -44 54 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis 120 -1 759 120 -1 781 Aruandeperioodi koondkasum kokku -1 450 1 869 -485 1 722 Emaettevõtte omanikele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis -1 570 1 843 -691 1 617 Vähemusosalusele kuuluv osa koondkasumis/-kahjumis 120 26 206 105 Kasum aktsia kohta Tava (eurot aktsia kohta) -0,40 0,47 -0,17 0,41 Lahustatud (eurot aktsia kohta) -0,40 0,47 -0,17 0,41









