EfTEN Real Estate Fund AS 2024. aasta II kvartali ja I poolaasta auditeerimata majandustulemused

Koondtulemusena vastab 2024. aasta esimene poolaasta fondivalitseja ootustele. Vakantsus püsib portfelli tasemel alla 3% kõikidest pindadest, mis üldist ärikeskkonda arvestades on väga hea tulemus. Kui välja jätta Hortese kinnistutega seotud üürniku makseraskused, on klientide maksekäitumine hea ning võlgnevuste tase püsib madal. Fondivalitseja hinnangul on Hortese kinnistutega seonduv käsitletav üksiku kliendispetsiifilise juhtumina ega kajasta laiemat üürnike olukorra halvenemist. Fondivalitseja on juba mõlema Hortese kaupluse osas alustanud uute toimivate lahenduste otsimist. Suurim vakantsus on hetkel büroopindade sektoris, moodustades kogu portfelli vakantsusest 76%. See jaguneb aga kümne erineva büroohoone vahel ning uusi üürnike järjest lisandub. Büroopindade nõrgem nõudlus on selge trend nii globaalselt kui ka tuntav igas Balti riigi pealinnas. Laiemalt on intressimäärade pöördumine langustrendi toomas 2024. aasta teises pooles kaasa suureneva tehingute aktiivsuse, mis aitab kasvatada EfTEN Real Estate Fund AS-i konservatiivselt hinnastatud portfelli õiglast väärtust.

EfTEN Real Estate Fund AS’i konsolideeritud 2024. aasta II kvartali müügitulu oli 7,957 miljonit eurot (2023 II kvartal: 7,961 miljonit eurot). EfTEN Real Estate Fund AS’i konsolideeritud 2024. aasta I poolaasta müügitulu oli 15,918 miljonit eurot (2023 I poolaasta: 15,749 miljonit eurot). Kontserni neto üüritulu oli 2024. aasta I poolaastal kokku 14,781 miljonit eurot (2023: 14,704 miljonit eurot). Kontserni puhaskasum samal perioodil oli 6,250 miljonit eurot (2023: 2,445 miljonit eurot).

Konsolideeritud neto üüritulu marginaal oli 2024. aasta I poolaastal 93% (2023: 93%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) ning turustuskulud 7% (2023: 7%) müügitulust.

Kontserni varade maht 30.06.2024 seisuga oli 376 332 miljonit eurot (31.12.2023: 380,944 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 96% (31.12.2023: 94%).



Kinnisvaraportfell

2024. aasta juuni lõpu seisuga on kontsernil 35 (31.12.2023: sama) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 361,391 miljonit eurot (31.12.2023: 357,916 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 359,405 miljonit eurot (31.12.2023: 354,408 miljonit eurot). Lisaks kuulub kontserni ühisettevõttele hotell Palace Tallinnas, mille õiglane väärtus 30.06.2024 seisuga oli 8,540 miljonit eurot (31.12.2023: 9,0 miljonit eurot).

2024. aasta esimese 6 kuuga teenis kontsern kokku 15,342 miljonit eurot üüritulu, mis on 1% rohkem kui 2023. aastal samal ajal.

Kontsernile kuuluvate kinnisvarainvesteeringute vakantsus portfelli kohta oli 30.06.2024 seisuga 2,9% (31.12.2023: 2,6%). Suurim on vakantsus büroohoonete segmendis (12,4%), kus vakantsete üüripindade täitmine võtab varasemast rohkem aega.

EfTEN Real Estate Fund AS hindab korraliselt kinnisvarainvesteeringuid kaks korda aastas – juunis ja detsembris. 2024. aasta juunis langes fondi kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus ümberhindluste tulemusel 0,4% (1,454 miljoni euro võrra), s.h büroosektori varade väärtus langes 1,3%, logistikasektori varade väärtus tõusis 0,7% ja kaubandussektori varade väärtus langes 0,7%. Portfelli allahindlus on suuresti seotud konservatiivsemate rahavoogude prognoosiga, seda eriti büroopindade segmendis.

Finantseerimine

2024. aasta esimese 6 kuu jooksul pikendasid fondi tütarettevõtted EfTEN Autokeskus OÜ ja EfTEN Jurkalne SIA laenulepinguid. Järgmise 12 kuu jooksul lõpeb kontserni ühe tütarettevõtte laenuleping, mille jääk 30.06.2024 seisuga on 2 196 tuhat eurot. Lõppeva laenulepingu LTV on 30,6% ning kinnisvarainvesteering omab stabiilselt tugevat üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingu pikendamisel takistusi.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär on 30.06.2024 seisuga 5,65% (31.12.2023: 5,91) ning LTV (Loan to Value) 42% (31.12.2023: 42%). Kõik fondi tütarettevõtete laenulepingud on seotud ujuva intressimääraga.



Aktsiainfo

EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 30.06.2024 oli 19,79 eurot (31.12.2023: 20,21 eurot). EfTEN Real Estate Fund AS´i aktsia puhasväärtus vähenes 2024. aasta I poolaastal 2%. Fond maksis 2024. aasta aprillis dividende kogusummas 10,82 miljonit eurot. Ilma kasumit jaotamata oleks EfTEN Real Estate AS’i aktsia puhasväärtus I poolaastal suurenenud 3,5%.

Fondil on 30.06.2024 seisuga 10 819 796 aktsiat.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

II kvartal I poolaasta 2024 2023 2024 2023 € tuhandetes Müügitulu 7 957 7 961 15 918 15 749 Müüdud teenuste kulu -341 -363 -759 -757 Brutokasum 7 616 7 598 15 159 14 992 Turustuskulud -178 -192 -378 -288 Üldhalduskulud -880 -860 -1 819 -1 727 Kasum / kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutusest -1 454 -6 182 -1 454 -6 182 Muud äritulud ja -kulud 44 3 86 13 Ärikasum 5 148 367 11 594 6 808 Kasum / kahjum ühisettevõtetest -204 -100 -254 -109 Intressitulud 64 14 165 20 Muud finantstulud ja -kulud -2 238 -1 987 -4 473 -3 537 Kasum enne tulumaksu 2 770 -1 706 7 032 3 182 Tulumaksukulu -328 -483 -782 -737 Aruandeperioodi puhaskasum 2 442 -2 189 6 250 2 445 Aruandeperioodi koondkasum kokku 2 442 -2 189 6 250 2 445 Kasum aktsia kohta - tava 0,23 -0,20 0,58 0,23 - lahustatud 0,23 -0,20 0,58 0,23



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

30.06.2024 31.12.2023 € tuhandetes VARAD Raha ja raha ekvivalendid 10 772 14 712 Lühiajalised hoiused 50 3 400 Nõuded ja viitlaekumised 1 555 2 360 Ettemakstud kulud 133 106 Käibevara kokku 12 510 20 578 Pikaajalised nõuded 409 214 Ühisettevõtete osad 1 824 2 078 Kinnisvarainvesteeringud 361 391 357 916 Materiaalne põhivara 198 158 Põhivara kokku 363 822 360 366 VARAD KOKKU 376 332 380 944 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL Laenukohustused 8 758 16 907 Võlad ja ettemaksed 2 255 3 417 Lühiajalised kohustised kokku 11 013 20 324 Laenukohustised 140 618 130 849 Muud pikaajalised võlad 1 892 1 790 Edasilükkunud tulumaksukohustus 8 681 9 283 Pikaajalised kohustised kokku 151 191 141 922 KOHUSTISED KOKKU 162 204 162 246 Aktsiakapital 108 198 108 198 Ülekurss 84 721 84 721 Kohustuslik reservkapital 2 799 2 749 Jaotamata kasum 18 410 23 030 OMAKAPITAL KOKKU 214 128 218 698 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 376 332 380 944

Marilin Hein

Finantsjuht

