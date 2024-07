Sterke resultaten in 1ste jaarhelft leiden tot opwaartse bijstelling van vooruitzichten, waarbij volumegroei en kostentransformatie de winstgevendheid opdrijven en de hefboomratio verder doen dalen

Gereglementeerde informatie

De omzet steeg met 3% op vergelijkbare basis, gedreven door 5% volumegroei;

De aangepaste EBITDA steeg met 31%, wat de marge tot 12% optilde, dankzij resultaten uit het kostentransformatieprogramma, die het concurrentie­vermogen en de winstgevendheid versterken;

De nettoschuld daalde met 12%, dankzij een sterke vrije kasstroom en opbrengsten uit desinvesteringen, die bijdroegen aan de verbetering van de hefboomratio tot 2,5x;

De vooruitzichten voor het hele jaar werden opwaarts bijgesteld, met hogere verwachte omzetgroei, aangepaste EBITDA-marge en vrije kasstroom, en met een lagere hefboomratio.

Citaat van de CEO

Gustavo Calvo Paz, CEO van Ontex, zei: "We hebben in het eerste halfjaar een aantal belangrijke strategische mijlpalen bereikt. Twee desinvesteringen werden met succes afgerond, waardoor onze focus op Core Markets verder werd aangescherpt, en ons kostentransformatieprogramma leverde opnieuw stevige efficiëntiewinsten op. Deze consistente resultaten, in combinatie met onze duurzame innovatiepijplijn, laten ons toe om onze activiteiten in Noord-Amerika te laten groeien en in Europa te versterken, wat mij vertrouwen geeft om het jaar sterk af te sluiten. Met het oog op het verder versterken van onze concurrentiepositie, kondigden we het voornemen aan om onze Belgische productie- en distributieactiviteiten te herstructureren. Deze maatregelen zullen ons in staat stellen om ons bedrijf te versterken en duurzaam te laten groeien, terwijl we de winstgevendheid en de kasstroomgeneratie verhogen.”

Resultaten van de 1st jaarhelft 2024

De omzet [1] bedroeg 916 miljoen €, 3% meer op vergelijkbare basis. Volumes waren 5% hoger, inclusief mixeffecten, gedreven door dubbelcijferige volumegroei in Noord-Amerika en in geselecteerde productcategorieën. De prijzen waren, zoals verwacht, 2% lager, gezien de evolutie van de grondstofprijsindices.

bedroeg 916 miljoen €, 3% meer op vergelijkbare basis. Volumes waren 5% hoger, inclusief mixeffecten, gedreven door dubbelcijferige volumegroei in Noord-Amerika en in geselecteerde productcategorieën. De prijzen waren, zoals verwacht, 2% lager, gezien de evolutie van de grondstofprijsindices. De aangepaste EBITDA [1] was 110 miljoen €, een stijging van 31% op jaarbasis. Het kosten­transformatie­­programma bleef 5% operationele efficiëntie opleveren, waardoor de winst­gevendheid en het concurrentievermogen werden versterkt. Ondertussen droegen de volumegroei en de verbetering van de mix 6 miljoen € bij. De lagere grondstofkosten als gevolg van de index compenseerden het grootste deel van het aanhoudende inflatie-effect op de overige operationele kosten evenals de verkoops-, algemene en administratiekosten (VAA). De aangepaste EBITDA-marge steeg daardoor tot 12%, een stijging van 2,6 procentpunten op jaarbasis.

was 110 miljoen €, een stijging van 31% op jaarbasis. Het kosten­transformatie­­programma bleef 5% operationele efficiëntie opleveren, waardoor de winst­gevendheid en het concurrentievermogen werden versterkt. Ondertussen droegen de volumegroei en de verbetering van de mix 6 miljoen € bij. De lagere grondstofkosten als gevolg van de index compenseerden het grootste deel van het aanhoudende inflatie-effect op de overige operationele kosten evenals de verkoops-, algemene en administratiekosten (VAA). De aangepaste EBITDA-marge steeg daardoor tot 12%, een stijging van 2,6 procentpunten op jaarbasis. De bedrijfswinst [1] bedroeg 31 miljoen €, 4 miljoen € lager dan vorig jaar, doordat eenmalige voorzieningen en bijzondere waardeverminderingen van -42 miljoen € werden genomen, voornamelijk voor de voorgenomen herstructurering van de Belgische activiteiten.

bedroeg 31 miljoen €, 4 miljoen € lager dan vorig jaar, doordat eenmalige voorzieningen en bijzondere waardeverminderingen van -42 miljoen € werden genomen, voornamelijk voor de voorgenomen herstructurering van de Belgische activiteiten. De aangepaste winst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten , exclusief de herstructureringskosten, was 41 miljoen €, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 12 miljoen € een jaar eerder.

, exclusief de herstructureringskosten, was 41 miljoen €, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 12 miljoen € een jaar eerder. Het verlies van de periode voor de Totale Groep bedroeg -6 miljoen €, vergeleken met ‑19 miljoen € het jaar ervoor. Het omvat de winst van 10 miljoen € uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, een stijging ten opzichte van 2 miljoen € in 2023, en het verlies van -15 miljoen € uit beëindigde bedrijfs­activiteiten. De solide operationele resultaten van deze laatste werden tenietgedaan door niet-contante omrekeningsverschillen op valuta, te wijten aan de recente desinvesteringen.

voor de Totale Groep bedroeg -6 miljoen €, vergeleken met ‑19 miljoen € het jaar ervoor. Het omvat de winst van 10 miljoen € uit voortgezette bedrijfsactiviteiten, een stijging ten opzichte van 2 miljoen € in 2023, en het verlies van -15 miljoen € uit beëindigde bedrijfs­activiteiten. De solide operationele resultaten van deze laatste werden tenietgedaan door niet-contante omrekeningsverschillen op valuta, te wijten aan de recente desinvesteringen. De vrije kasstroom was 43 miljoen €, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de uitstroom van ‑29 miljoen € in 2023, dankzij de sterke operationele resultaten en geholpen door de fasering van de betaling van investeringsuitgaven in het jaar, terwijl investeringen in werkkapitaal mogelijk blijven om de expansie van de Groep en het kostentransformatieprogramma te ondersteunen.

was 43 miljoen €, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de uitstroom van ‑29 miljoen € in 2023, dankzij de sterke operationele resultaten en geholpen door de fasering van de betaling van investeringsuitgaven in het jaar, terwijl investeringen in werkkapitaal mogelijk blijven om de expansie van de Groep en het kostentransformatieprogramma te ondersteunen. De Netto financiële schuld voor de Totale Groep daalde met 77 miljoen € tot 588 miljoen € over het halfjaar, dankzij de stevige vrije kasstroom en opbrengsten uit recente desinvesteringen. In combinatie met de verbetering van de EBITDA, viel de hefboomratio van 3,3x, aan het begin van het jaar, naar 2,5x op het einde van juni.

Resultaten van het 2de kwartaal 2024

De omzet [1] bedroeg 456 miljoen €, een stijging van 2% op vergelijkbare basis. Volumegroei en mixeffecten droegen 5% bij, dankzij volumegroei in Noord-Amerika en in geselecteerde product­categorieën. De prijzen daalden 3% jaar op jaar.

bedroeg 456 miljoen €, een stijging van 2% op vergelijkbare basis. Volumegroei en mixeffecten droegen 5% bij, dankzij volumegroei in Noord-Amerika en in geselecteerde product­categorieën. De prijzen daalden 3% jaar op jaar. De aangepaste EBITDA [1] was 57 miljoen €, 32% hoger jaar op jaar. Aangehouden focus op het kostentransformatieprogramma leverde opnieuw 5% operationele efficiëntiebesparingen op, die de prijsdaling meer dan compenseerde. Volumegroei en mixverbetering droegen 5 miljoen € bij. De lagere grondstofkosten compenseerden ruimschoots de inflatie van andere operationele en VAA-kosten. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 12,5%, een stijging van 2,8 procentpunten op jaarbasis.

was 57 miljoen €, 32% hoger jaar op jaar. Aangehouden focus op het kostentransformatieprogramma leverde opnieuw 5% operationele efficiëntiebesparingen op, die de prijsdaling meer dan compenseerde. Volumegroei en mixverbetering droegen 5 miljoen € bij. De lagere grondstofkosten compenseerden ruimschoots de inflatie van andere operationele en VAA-kosten. De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 12,5%, een stijging van 2,8 procentpunten op jaarbasis. Het bedrijfsverlies [1] bedroeg -3 miljoen €, na aftrek van de eenmalige voorzieningen en bijzondere waardeverminderingen van -42 miljoen €. Deze werden voornamelijk genomen voor de voorgenomen herstructurering van de Belgische bedrijfsactiviteiten.

Vooruitzichten voor 2024

Op basis van de sterke resultaten in de eerste helft van 2024 en de verdere vooruitgang die werd geboekt met de structurele transformatie van Ontex, herziet de directie van Ontex zijn eerder gedeelde voortuitzichten opwaarts, en verwacht dat:

De omzet [1] zal groeien binnen een vork van 4% tot 5% op vergelijkbare basis (voorheen: met lage enkelvoudige cijfers);

zal groeien binnen een vork van 4% tot 5% op vergelijkbare basis (voorheen: met lage enkelvoudige cijfers); De aangepaste EBITDA-marge [1] zal uitkomen op 12% (voorheen: binnen een vork van 11% tot 12%);

zal uitkomen op 12% (voorheen: binnen een vork van 11% tot 12%); De vrije kasstroom meer dan 20 miljoen € zal bedragen (voorheen: jaar op jaar zal verbeteren);

meer dan 20 miljoen € zal bedragen (voorheen: jaar op jaar zal verbeteren); De hefboomratio tegen het einde van het jaar verder onder 2,5x zal dalen (voorheen: onder 2,8x).

[1] De gerapporteerde winst- en verliesrekening hebben alleen betrekking op voortgezette activiteiten, d.w.z. Core Markets. Vanaf 2022 worden Emerging Markets gerapporteerd als activa aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten, ten gevolge van de strategische beslissing om deze bedrijfsactiviteiten te verkopen.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle vergelijkingen in dit document op jaarbasis, en voor de omzet specifiek op een vergelijkbare basis (LFL, Like For Like), i.e. bij constante wisselkoersen en perimeter en exclusief hyperinflatie-effecten). Definities van alternatieve prestatiemaatstaven (APM's) kunnen op pagina 9 worden gevonden.





Bedrijfskernindicatoren

Bedrijfsresultaten Kwartaal 2 Halfjaar 1 in miljoen € 2024 2023 % % LFL 2024 2023 % % LFL Core Markets (voortgezette bedrijfsactiviteiten) Omzet 455,9 445,9 +2% +2% 916,1 891,8 +3% +3% Baby Care 195,2 201,5 -3% -4% 390,7 396,6 -1% -2% Adult Care 195,7 176,9 +11% +11% 394,5 359,9 +10% +11% Feminine Care 60,3 61,7 -2% -3% 120,5 123,0 -2% -3% Aangepaste EBITDA 56,9 43,2 +32% 109,8 83,8 +31% Aangepaste EBITDA-marge 12,5% 9,7% +2,8pp 12,0% 9,4% +2,6pp Bedrijfswinst/(verlies) ( 3,1) 18,6 -117% 31,1 35,6 -13% Emerging Markets (beëindigde bedrijfsactiviteiten) [2] Omzet 74,7 131,3 -10% 165,9 337,1 -5% Aangepaste EBITDA 8,3 7,8 20,0 22,8 Aangepaste EBITDA-marge 11,1% 5,9% +5,2pp 12,1% 6,7% +5,3pp Bedrijfsverlies ( 18,2) ( 15,2) ( 6,8) ( 2,8) Totale Groep [2] Omzet 530,6 577,3 -0% 1.082,0 1.228,9 +1% Aangepaste EBITDA 65,2 50,9 129,8 106,6 Aangepaste EBITDA-marge 12,3% 8,8% +3,5pp 12,0% 8,7% +3,3pp Bedrijfswinst/(verlies) ( 21,3) 3,4 24,3 32,8





Core Markets omzet 2023 Vol/mix Prijs 2024 FX 2024 in miljoen € LFL Tweede Kwartaal 445,9 +21,4 -12,9 454,4 +1,5 455,9 Eerste Halfjaar 891,8 +41,6 -16,5 916,9 -0,8 916,1 Core Markets aangepaste EBITDA 2023 Vol/mix Grond- Operat. Operat. VAA/ FX 2024 in miljoen € mix/prijs stoffen kosten besparing Overige Tweede Kwartaal 43,2 -8,0 +13,0 -5,5 +18,8 -5,7 +1,1 56,9 Eerste Halfjaar 83,8 -10,2 +20,1 -11,0 +37,1 -12,1 +2,0 109,8

[2] De jaar-op-jaarvergelijking van Emerging Markets en Totale Groep wordt beïnvloed door desinvesteringen in de periode, d.w.z. de Mexicaanse, Algerijnse en Pakistaanse bedrijfsactiviteiten. De LFL-vergelijking is gecorrigeerd voor deze perimeter­vermindering.





Overzicht van de bedrijfsresultaten van de 1ste jaarhelft 2024 van Core Markets (voortgezette activiteiten)

Omzet

De omzet bedroeg 916 miljoen €, een stijging van 3% op vergelijkbare basis, met een hogere, volumegedreven verkoop van 11% van producten voor volwassenenzorg, die een prijsgerelateerde daling in babyverzorging en dameshygiëne van respectievelijk 2% en 3% ruimschoots compenseerde. Wisselkoersschommelingen hadden geen betekenisvol netto-effect, waardoor de omzetgroei 3% blijft vergeleken met de eerste helft van 2023, en 1% vergeleken met de tweede helft.

De volumes stegen met 5%, inclusief mixeffecten, met een sterke dubbelcijferige volumegroei in Noord-Amerika en in geselecteerde productcategorieën.

De sterke stijging in Noord-Amerika stond in contrast met de over het algemeen stabiele vraag naar babyverzorgingsproducten in de regio, wat de marktaandeelwinsten van Ontex naar boven brengt. Deze waren gebaseerd op nieuwe contracten die in de tweede helft van 2023, het eerste kwartaal van 2024 en aan het einde van het tweede kwartaal van start gingen. Verdere volumegroei in het jaar zal worden ondersteund door bijkomende afgesloten contracten. De jaar-op-jaarvergelijking werd deels geholpen door de voorraadafbouw van klanten in het eerste kwartaal van 2023, waardoor de orderniveaus op dat moment werden onderdrukt.

In Europa verzwakte de totale vraag naar babyverzorgingsproducten, terwijl deze stabiel bleef voor dameshygiëne en groeide voor volwassenenzorg, in lijn met de demografische evolutie. Alhoewel promotionele activiteiten van merkspelers de eerdere marktaandeelwinsten van retailmerken in babyluiers temperden, blijven deze laatste het beter doen in babybroekjes en in de categorie van dameshygiëne en volwassenenzorg. De verkoopvolumes van Ontex in Europa weerspiegelden over het algemeen deze markttendenzen, met een lagere omzet in babyluiers en een sterke stijging in baby­broekjes en in volwassenenzorg, vooral in het gezondheidszorgkanaal.

Prijzen waren gemiddeld 2% lager. In bepaalde categorieën, zoals de gezondheidszorg, bleven de prijzen relatief stabiel, omdat deze contracten doorgaans een langere looptijd hebben en rigider zijn. In andere categorieën echter, daalden de prijzen sinds de tweede helft van 2023. Dit was verwacht, aangezien de daling van de grondstofprijsindices eerder dat jaar was ingezet.

Aangepaste EBITDA

De Aangepaste EBITDA bedroeg 110 miljoen €, een stijging van 31% vergeleken met de eerste helft van 2023, en 22% ten opzichte van de tweede helft. Doorgezette resultaten van het kostentransformatie­programma, gekoppeld met duurzame innovatie, versterkten de winstgevendheid en het concurrentie­vermogen, waardoor klanten beter bediend en prijzen beheerd kunnen worden, om te investeren in verdere volumegroei. Ondertussen droegen de volumegroei en de verbetering van de mix 6 miljoen € bij. De netto impact van kosteninflatie was grotendeels vlak, en wisselkoers­schommelingen waren positief.

Het kostentransformatieprogramma leverde 37 miljoen € netto operationele besparingen op, wat leidde tot een vermindering van de operationele kostenbasis van 4,9%. Productinnovaties, verbeteringen in de productie en in de toeleveringsketen, en vooral aankoopinitiatieven waren de drijvende kracht achter deze structurele besparingen. In juni kondigde Ontex de intentie aan om haar Belgische productie- en distributieactiviteiten te herstructureren als onderdeel van haar strategische transformatie, met als doel om haar concurrentiepositie op de Europese markt te versterken. Het zou de sluiting van de vestiging in Eeklo omvatten, evenals de omvorming van de vestiging in Buggenhout tot een expertise­centrum voor onderzoek, ontwikkeling en productie van medium en zware incontinentie­­producten. Dit initiatief beoogt de versterking van Ontex’ operationele kostenefficiëntie in heel Europa, wat toelaat om de huidige verworven structurele operationele efficiëntiewinsten verder te zetten.

Kosten waren netto 3 miljoen € hoger. De vermindering van grondstofkosten had een 20 miljoen € positieve impact, als gevolg van de jaar-op-jaar lagere prijsindices voor fluff, superabsorberende polymeren en non-woven materialen. Deze indices zijn echter weer beginnen stijgen, vergeleken met eind 2023. De overige bedrijfskosten stegen met 11 miljoen € op jaarbasis, grotendeels als gevolg van de inflatie van lonen, energie- en distributiekosten. De VAA-uitgaven stegen met 12 miljoen €, door de looninflatie en de actualisatie van variabele verloning in het halfjaar.

Wisselkoersschommelingen hadden een netto positieve impact van 2 miljoen €, voornamelijk gekoppeld aan de appreciatie van sommige niet-eurovaluta's in Europa.

De aangepaste EBITDA-marge steeg naar 12,0%, een stijging van 2,6 procentpunten, vergeleken met de eerste helft van 2023, en 2,0 procentpunten ten opzichte van de tweede helft.

Overzicht van de bedrijfsresultaten van het 2de kwartaal 2024 van Core Markets (voortgezette activiteiten)

Omzet

De omzet was 456 miljoen €, een stijging van 2% op vergelijkbare basis. De stevige volumegedreven stijging van 11% in de volwassenenzorg compenseerde ruimschoots de prijsgerelateerde daling in babyverzorging van 4% en in dameshygiëne van 3%. Wisselkoersschommelingen hadden een licht positief effect, waardoor de jaar-op-jaaromzetgroei op 2% bleef staan. Kwartaal op kwartaal verminderde deze met 1%.

Volumes, met inbegrip van mixeffecten, stegen 5% op jaarbasis, dankzij stevige groei in geselecteerde categorieën, en vooral in Noord-Amerika. Dit laatste was grotendeels gebaseerd op contracten die in de voorgaande kwartalen en in mindere mate in het kwartaal opstartten. De verkoopvolumes van Ontex in Europa stegen aanzienlijk in volwassenenzorg, vooral in het gezondheidszorgkanaal, en in andere geselecteerde categorieën zoals babybroekjes, terwijl de volumes in babyluiers daalden, in lijn met de markttendenzen.

Prijzen waren lager over de verschillende categorieën heen, met gemiddeld 3% in vergelijking met vorig jaar. Deze dalingen waren te verwachten en zijn in lijn met de dalingen van de grondstofprijsindices gedurende vorig jaar.

Aangepaste EBITDA

De Aangepaste EBITDA bedroeg 57 miljoen €, een stijging van 32% jaar op jaar, en 8% kwartaal op kwartaal, vooral dankzij de niet-aflatende focus op het realiseren van het kostentransformatie­programma, dat de prijsdalingen meer dan afdekte. Volumegroei en mixverbetering droegen 5 miljoen € bij. Lagere grondstofkosten compenseerden de inflatie van overige operationele en VAA-kosten. Wisselkoersschommelingen hadden een licht positieve bijdrage.

Het kostentransformatieprogramma leverde 19 miljoen € aan netto operationele besparingen op, wat leidde tot een vermindering van de operationele kostenbasis met 5,0%. Productinnovaties, verbeteringen in productie en de toeleveringsketen, en vooral aankoopinitiatieven waren de drijvende kracht achter deze structurele besparingen.

Kosten daalden netto met 2 miljoen € ten opzichte van vorig jaar. Jaar-op-jaardalingen van de grondstof­prijs­indices had een positieve impact van 13 miljoen €. De overige bedrijfskosten stegen met 5 miljoen € op jaarbasis, voornamelijk door de inflatie van lonen, energie- en distributiekosten. VAA-kosten stegen met 6 miljoen € jaar op jaar, vanwege de looninflatie en de actualisatie van variabele verloning, zoals in het eerste kwartaal.

Wisselkoersschommelingen hadden een netto positieve impact van 1 miljoen €, voornamelijk gekoppeld aan de appreciatie van sommige niet-eurovaluta's in Europa.

De aangepaste EBITDA-marge steeg tot 12,5%, een stijging van 2,8 procentpunten op jaarbasis en 1,0 procentpunt op kwartaalbasis.





Financiële kernindicatoren

Financiële resultaten Halfjaar 1 in miljoen € 2024 2023 % Aangepaste EBITDA 109,8 83,8 +31% Afschrijvingen (36,4) (35,7) -2% Netto financiële kosten (26,5) (24,8) -7% Aangepaste winstbelastingen [3] (5,4) (11,2) +51% Aangepaste winst uit voortgezette activiteiten 41,4 12,2 +240% EBITDA-aanpassingen [4] (42,2) (12,6) -236% Impact van EBITDA-aanpassingen op winstbelasting [3] [4] 10,5 2,5 +323% Winst uit voortgezette activiteiten 9,6 2,1 +367% Verlies uit beëindigde activiteiten (15,5) (21,2) +27% Verlies voor de periode (5,8) (19,2) +70% Gewone winst/(verlies) per aandeel (in €) (0,07) (0,24) +70% Investeringsuitgaven (37,9) (44,4) +14% Vrije kasstroom 43,2 (28,6) +251% Kasstroom uit overnames en desinvesteringen 33,6 207,2 -84% Netto werkkapitaal [5] 150,7 166,5 -9% Netto werkkapitaal / omzet [5] 7,1% 7,6% -0,6pp Bruto financiële schuld [5] 748,0 833,5 -10% Netto financiële schuld [5] 588,1 665,3 -12% Hefboomratio [5] 2,49x 3,25x -0,76x

[3] De aangepaste winstbelastingen bestaan uit de winstbelastingen, zoals weergegeven in de winst- en verliesrekening, aangepast voor de impact van EBITDA-aanpassingen.

[4] EBITDA-aanpassingen en hun impact op de winstbelastingen worden afgetrokken van de aangepaste winst om winst te bekomen.

[5] Balansgegevens weerspiegelen het einde van de periode en vergelijken met het begin van de periode, i.c. december 2023.





H1 2024 financieel overzicht van de Totale Groep

Winst & verlies

Afschrijvingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten stegen licht tot -36 miljoen €, als gevolg van het hogere investeringsniveau.

EBITDA-aanpassingen van 42 miljoen € werden in voortgezette bedrijfsactiviteiten geboekt. Deze draaien -38 miljoen € aan reorganisatievoorzieningen terug, die zijn opgenomen als "Kosten en opbrengsten gerelateerd aan wijzigingen in de groepsstructuur en kosten gerelateerd aan wijzigingen in de structuur van de Groep". Deze bestaan voornamelijk uit -37 miljoen € voor de voorgenomen herstructurering van de Belgische operationele activiteiten. Dit bedrag weerspiegelt de mogelijke ontslagkosten voor de betrokken werknemers volgens de Belgische wettelijke voorschriften. Aangezien de sociale informatie- en raadplegingsrondes nog lopen en de onderhandelingen nog niet zijn opgestart, kon er geen betrouwbare inschatting voor het sociaal plan gemaakt worden bovenop de wettelijke voorzieningen. Er werden ook EBITDA-aanpassingen geboekt om -4 miljoen € aan gerelateerde bijzondere waarde­verminderingen terug te draaien. Deze werden opgenomen als "Kosten en opbrengsten gerelateerd aan waardeverminderingen & significante geschillen".

Netto financiële kosten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroegen ‑27 miljoen €, iets hoger dan ‑25 miljoen € in 2023, omdat wisselkoerseffecten de rentevermindering teniet deden. Dit laatste is het gevolg van een lagere schuldenlast, na de aflossing van de termijnlening van 220 miljoen € in het midden van vorig jaar.

Winstbelastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten waren positief, zijnde 5 miljoen €, vergeleken met een kost van -9 miljoen € een jaar geleden. Dit is het gevolg van de erkenning in de periode van uitgestelde belastingvorderingen, dankzij de verbeterende winstgevendheid.

Beëindigde bedrijfsactiviteiten, bestaande uit de divisie Emerging Markets, draaide een omzet van 166 miljoen €, een daling van 5% op vergelijkbare basis ten opzichte van 2023, exclusief wisselkoers- en perimetereffecten, die het gevolg zijn van de desinvestering van de Mexicaanse activiteiten in 2023 en de Algerijnse en Pakistaanse activiteiten eerder in dit jaar. De aangepaste EBITDA bedroeg 20 miljoen €, wat resulteerde in een marge van 12,1%, bijna het dubbele van de 6,7% van een jaar geleden. Dit is het gevolg van de verbetering in de overblijvende activiteiten in Turkije en Brazilië. Het bedrijfsresultaat bedroeg ‑7 miljoen €, vergeleken met -3 miljoen € vorig jaar, toen de Mexicaanse bedrijfsactiviteiten nog gedeeltelijk en de Algerijnse en Pakistaanse bedrijfsactiviteiten nog de gehele periode bijdroegen aan het resultaat. Het omvat sommige kosten gerelateerd aan de desinvesteringen en de niet-contante recyclage van -20 miljoen € aan omrekeningsverschillen op valuta via de winst- en verliesrekening, van “Cumulatieve omrekeningsverschillen” naar “Overgedragen resultaat en overige reserves” in het eigen vermogen. Dit volgt op de afronding van de desinvestering van de Algerijnse en Pakistaanse bedrijven in de periode.

Het verlies van de periode voor de Totale Groep was -6 miljoen €, vergeleken met -19 miljoen € het jaar ervoor, en bestaat uit het verlies van -15 miljoen € uit beëindigde bedrijfsactiviteiten en de winst van 10 miljoen € uit voortgezette bedrijfsactiviteiten. Dit laatste is te vergelijken met 2 miljoen € in 2023, en omvat de impact van herstructureringskosten en gerelateerde bijzondere waardeverminderingen. Met uitzondering van deze bedroeg de aangepaste winst uit voortgezette activiteiten 41 miljoen €, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 12 miljoen € een jaar eerder. De gewone winst per aandeel van de Totale Groep bedroeg -0,07 €, vergeleken met -0,24 € in 2023.

Kasstromen

Investeringsuitgaven waren -38 miljoen €, wat neerkomt op 3,5% van de totale omzet van de Groep. Deze ratio is relatief laag in vergelijking met de vooruitzichten voor het jaar, als gevolg van de fasering van de betalingen, en zal naar verwachting versnellen in de tweede jaarhelft, ter ondersteuning van investeringen in de uitbreiding van de Noord-Amerikaanse activiteiten en de verdere implementatie van het kostentransformatieprogramma. Deze investeringsuitgaven zijn exclusief financiële leases, die ‑12 miljoen € bedroegen, grotendeels in lijn met 2023. De combinatie van kapitaaluitgaven en leases vertegenwoordigden 1,4x de afschrijvingen.

De vrije kasstroom bedroeg 43 miljoen €, een aanzienlijke stijging ten opzichte van ‑29 miljoen € in 2023, dankzij de sterke operationele resultaten en geholpen door de fasering van investeringsuitgaven. Werkkapitaalnoden ter ondersteuning van de bedrijfsuitbreiding en de transformatie bedroegen ‑12 miljoen €, en kaskosten voor herstructureringen en vooral desinvesteringen ‑5 miljoen €. De contante belastingen kwamen uit op -5 miljoen € en financiële betalingen op -17 miljoen €, aanzienlijk lager dan in 2023, aangezien de rentebetalingen daalden en in 2023 aanzienlijke transactiekosten werden betaald in verband met de heronderhandelde doorlopende kredietfaciliteit.

Kasstromen uit overnames en desinvesteringen bedroegen 34 miljoen €. Begin april, voltooide Ontex de verkoop van haar Algerijnse activiteiten en in juni van haar Pakistaanse activiteiten. De netto kasopbrengst voor beide transacties samen bedroegen tot nu toe 25 miljoen €, genet met afgestane geldmiddelen. Deze blijven echter onderhevig aan belastingen, transactiekosten en de gebruikelijke afsluitende aanpassingen. Deze zullen waarschijnlijk in de tweede jaarhelft worden betaald. Een uitgestelde vordering verbonden aan de desinvestering van de Mexicaanse activiteiten in 2023 bleef nog uitstaan. In het eerste halfjaar werd 8 miljoen € ontvangen van de overnemende partij en is nog 19 miljoen € euro verschuldigd in de komende vier jaar.

Balans

Het netto werkkapitaal voor de Totale Groep bedroeg aan het einde van de periode 151 miljoen €, een daling van 16 miljoen € ten opzichte van eind 2023, grotendeels gekoppeld aan de desinvestering van de Algerijnse en Pakistaanse activiteiten. Het netto werkkapitaal in de overige activiteiten bleef grotendeels stabiel, wat een relatieve verbetering betekent ten opzichte van de omzet. Handelsvorderingen stegen in lijn met de groeiende activiteiten, deels gecompenseerd door een iets hogere factoringactiviteit, die 170 miljoen € bedroeg op eind juni. De voorraden stegen meer, om de stijging van de omzet in Noord-Amerika en de wijzigingen in de Europese operationele activiteiten te ondersteunen. Hogere handelsschulden compenseerden deze stijgingen echter, dankzij betere betalingsvoorwaarden die ook voortkomen uit het kostentransformatieprogramma.

De netto financiële schuld voor de Totale Groep daalde met 77 miljoen €, van 665 miljoen € tot 588 miljoen € over het halfjaar, dankzij de stevige vrije kasstroom en de opbrengsten uit de recente desinvesteringen. De hefboomratio daalde verder naar 2,49x van 3,25x in het begin van het jaar, door de combinatie van de netto financiële schuldvermindering en vooral de verdere stijging van de aangepaste EBITDA van de Totale Groep in de laatste twaalf maanden.

De bruto financiële schuld van de Totale Groep daalde meer, met 86 miljoen €, van 834 miljoen € naar 748 miljoen €, dankzij de optimalisatie van geldmiddelen. Het bestaat voornamelijk uit de obligatielening van 580 miljoen € tegen een vaste rente van 3,5% met vervaldag in juli 2026, uit 130 miljoen € korte en lange termijnleaseverplichtingen, en uit 32 miljoen € opgenomen op de doorlopende kredietfaciliteit, die een maximale capaciteit heeft van 242 miljoen €. De beschikbare liquiditeit van de Totale Groep steeg van 322 miljoen € naar 370 miljoen €, en bestaat uit de 160 miljoen € geldmiddelen en kasequivalenten en het niet-opgenomen deel van de doorlopende kredietfaciliteit.

De activa aangehouden voor verkoop aan het einde ven de periode, d.w.z. de Braziliaanse en Turkse activiteiten, worden op de balans gewaardeerd op 141 miljoen € netto, en omvatten een netto kaspositie van 57 miljoen €. De balans omvat ook -211 miljoen € aan cumulatieve omrekeningsverschillen met betrekking tot deze activa in het eigen vermogen.





Vrijwaringsclausule

Dit rapport kan “toekomstgerichte verklaringen” bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn verklaringen betreffende of gebaseerd op de huidige voornemens, meningen of verwachtingen van het management betreffende, onder meer, Ontex’ toekomstige bedrijfsresultaten, financiële conditie, liquiditeit, prospecten, groei, strategieën of ontwikkelingen in de sector waarin we operationeel zijn. Per definitie houden toekomstgerichte verklaringen risico’s, onzekerheden en veronderstellingen in waardoor de reële resultaten van toekomstige gebeurtenissen in belangrijke mate kunnen afwijken van de verklaarde of geïmpliceerde resultaten. Deze risico’s, onzekerheden en veronderstellingen kunnen het resultaat en de financiële effecten van deze plannen en gebeurtenissen hierin beschreven negatief beïnvloeden. Toekomstgerichte verklaringen, die in dit rapport worden vermeld met betrekking tot trends of huidige activiteiten, zijn geen waarborg dat deze trend en activiteiten in de toekomst zullen aanhouden. Wij gaan geen enkele verbintenis aan om de toekomstgerichte verklaringen te actualiseren, noch als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere. Men mag geen onterecht vertrouwen schenken aan toekomstgerichte verklaringen, die enkel geldig zijn op de datum van dit rapport.

De informatie in dit rapport kan wijzigen zonder voorafgaandelijke melding. Geen waarborg, noch uitgedrukt of verondersteld, wordt gemaakt met betrekking tot de redelijkheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie opgenomen in dit rapport en er moet hier geen vertrouwen aan gehecht worden. De meeste tabellen in dit rapport geven de bedragen weer in miljoen € voor om transparant te zijn. Dit kan aanleiding geven tot afrondingsverschillen in de tabellen opgenomen in dit rapport.

Bedrijfsinformatie

Het bovenstaande persbericht en gerelateerde financiële informatie van Ontex Group NV voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2024 werd goedgekeurd voor publicatie overeenkomstig het besluit van de raad van bestuur van 30 juli 2024.

