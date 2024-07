KLÉPIERRE: SOLIDE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE, AUGMENTATION DE LA VALEUR DES ACTIFS ET OBJECTIFS REVUS À LA HAUSSE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOLIDE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE,

AUGMENTATION DE LA VALEUR DES ACTIFS ET

OBJECTIFS REVUS À LA HAUSSE

Paris, le 31 juillet 2024

Klépierre enregistre une forte croissance opérationnelle au premier semestre 2024(1) tandis que la valeur de son portefeuille augmente de 2 % :

Cash-flow net courant par action de 1,25 €, en hausse de 3,3 % par rapport au 1 er semestre 2023 ;

semestre 2023 ; Hausse de 5,4 % de l’EBE ( 2 ) par rapport à la même période de 2023 ;

par rapport à la même période de 2023 ; Revenus locatifs nets en hausse de 6,0 % à périmètre constant ( 3 ) (+ 4,9 % à périmètre courant) ;

(+ 4,9 % à périmètre courant) ; Solide dynamique opérationnelle : taux de collecte de 97,7 %, en hausse de 120 points de base sur un an, taux d'occupation de 96,2 %, en hausse de 50 points de base sur un an, réversion locative positive de 3 % et taux d’effort à 12,6 % en baisse de 20 points de base par rapport au 1 er semestre 2023, reflétant l’augmentation de 3,9 % ( 4 ) du chiffre d’affaires des commerçants ;

Nouvelle amélioration des ratios financiers : ratio dette nette/EBE historiquement bas à 7,3x, ratio LTV de 37,6 % et ICR à 8,2x, en mai, S&P a confirmé la note de crédit BBB+ et relevé sa perspective de stable à positive, Fitch a confirmé la notation A- avec perspective stable de la dette senior non garantie de Klépierre ;

775 M€ de financements à long terme signés depuis le début de l’année ;

625 M€ de lignes de crédit renouvelées à 5 ans ;

Rebond de 2,0 % de la valeur du portefeuille à périmètre constant sur 6 mois ;

EPRA NTA par action à 31,4 €, en hausse de 4,3 % sur 6 mois ;

Rotation active du capital avec des investissements dans des actifs de premier plan : acquisitions très relutives d'O'Parinor et de RomaEst, et 106 M€ de cessions conclues ou signées depuis le 1 er janvier ;

janvier ; Résultat net de l’ensemble consolidé (IFRS) : 602,4 M€ (dont part du Groupe : 535,7 M€) ;

Objectifs revus à la hausse : croissance de l’EBE(2) de 5 % et cash-flow net courant de 2,50 € - 2,55 € par action.

FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE

Klépierre, premier spécialiste des centres commerciaux exclusivement présent en Europe continentale, a enregistré de solides résultats au premier semestre 2024.

Poursuite de la dynamique opérationnelle

Les initiatives proactives de Klépierre en matière de gestion d’actifs et de développement pour constamment adapter son offre ont alimenté une forte demande locative pour ses actifs reconnus comme des destinations clés par les enseignes en expansion. Cela s’est traduit par la signature de 896 baux, soit une croissance de 11 % et un taux de réversion locative positif de 3,0 % sur les renouvellements et les recommercialisations. Le taux d'occupation s’est quant à lui amélioré de 50 points de base par rapport au 30 juin 2023 à 96,2 %. Le taux d’effort des commerçants s’est amélioré pour atteindre 12,6 % (en baisse de 20 points de base sur 12 mois), attestant du niveau raisonnable des loyers dans un contexte où le chiffre d’affaires des commerçants a augmenté de 3,9 %(4) par rapport au premier semestre 2023 et où la fréquentation a progressé de 2%.

Dans ce contexte, les revenus locatifs nets s’élèvent à 520,1 millions d’euros, en hausse de 4,9 % par rapport au premier semestre 2023 et de 6,0 % à périmètre constant(3), soit une marge de 320 points de base au-dessus de l’indexation. Cette croissance a été portée par l’augmentation des taux de collecte et d’occupation, et une hausse de 8 % des revenus complémentaires à périmètre constant (loyers variables, revenus des parkings, mall income) par rapport à la même période de 2023.

Croissance des bénéfices et de la valeur du portefeuille

Grâce à la forte croissance des revenus locatifs nets, à un contrôle rigoureux des frais de personnel et frais généraux et à l'augmentation des revenus de gestion, l'EBE(2) a augmenté de 5,4 % par rapport à la même période de 2023. Parallèlement, le cash-flow net courant par action est en hausse par rapport au premier semestre 2023 de 3,3 % à 1,25 euro.

La valeur du portefeuille a augmenté de 2 % à 19 874 millions d'euros(5) (en part totale)(6) à périmètre constant sur six mois. Le rendement initial net EPRA(7) du portefeuille est resté stable à 5,9 %. L’EPRA NTA par action s’élève à 31,4 € au 30 juin 2024, en hausse de 4,3 % sur six mois.

Un bilan solide permettant d'investir dans des opportunités à haut rendement

Klépierre continue d'afficher des ratios financiers très solides. La dette nette/EBE atteint un niveau historiquement bas de 7,3x, le ratio Loan-to-Value s’est amélioré de 40 points de base par rapport à fin 2023 à 37,6 %, et le ratio de couverture des frais financiers (ICR) s’établit à 8,2x. La maturité moyenne de la dette est de 6,2 ans et le coût moyen de la dette de 1,6 %. Conjointement, tous ces éléments offrent une capacité financière significative pour investir dans des opportunités de croissance.

Depuis le 1er janvier, le Groupe a réalisé les acquisitions d'O'Parinor et de RomaEst, deux centres commerciaux de premier plan, pour un montant total de 238 millions d’euros. Poursuivant son approche active de rotation du capital, le Groupe a réalisé des cessions d'actifs non stratégiques pour un montant total de 106 millions d’euros (65 millions d’euros d’actifs cédés et 41 millions d’euros(8) sous promesses de vente), au-dessus des valeurs d’expertise (+ 16,4 %) pour un rendement initial net EPRA moyen de 5,5 %. Parallèlement, Klépierre a continué à investir dans ses actifs et a livré en juillet l’extension de Maremagnum (Barcelone, Espagne), tandis que l’extension d'Odysseum (Montpellier, France) est en cours de construction. Le rendement de ces projets est estimé à respectivement 13,5 % et 9 %.

Capitalisant sur ses notations de crédit – BBB+ avec perspective positive par S&P (relevée le 27 mai 2024) et A- avec perspective stable par Fitch (confirmée le 24 mai 2024) – le Groupe a levé des financements à long terme pour 775 millions d’euros (dont un emprunt obligataire de 600 millions d’euros d'une maturité de 9,6 ans et un coupon de 3,875 %, soit une marge de 130 points de base par rapport au taux de référence). Depuis le 1er janvier, le Groupe a renouvelé des lignes de crédit à cinq ans d’un montant total de 625 millions d’euros (dont 125 millions d’euros en juillet 2024).

Au 30 juin 2024, l’endettement net consolidé de Klépierre atteignait 7 479 millions d’euros.

Perspectives revues à la hausse

A la suite des bonnes performances du premier semestre et tenant compte de la contribution positive des acquisitions réalisées depuis le début de l'année, Klépierre revoit à la hausse ses prévisions pour l'exercice et anticipe à présent une augmentation de 5 % de son EBE et un cash-flow net courant par action de 2,50 € - 2,55 € en 2024.

CASH-FLOW NET COURANT

Comme il est d’usage dans le secteur immobilier, Klépierre considère le cash-flow net courant comme un indicateur alternatif de performance pertinent. Il est obtenu en déduisant des agrégats du compte de résultat en IFRS certains effets sans incidence sur la trésorerie et/ou non récurrents.





30/06/2023

(données publiées) 30/06/2023

(format S1 2024) 30/06/2024 Change En part totale, en millions d’euros Revenus locatifs bruts 566,5 569,7 597,4 Charges locatives et immobilières -82,4 -73,7 -77,3 Revenus locatifs nets 484,1 495,9 520,1 +6,0% (like-for-like) Revenus de gestion, d’administration, revenus connexes et autres produits 36,3 36,3 36,8 Frais de personnel et autres frais généraux -68,5 -79,5 -79,6 Excédent brut d’exploitation(a) 451,9 452,7 477,3 +5,4% Coût de l’endettement net -59,4 -59,4 -77,8 Cash-flow avant quote-part dans les entreprises mises en équivalence et impôts 392,5 393,3 399,5 Quote-part dans les entreprises mises en équivalence 27,5 27,5 30,2 Impôt courant -23,7 -23,7 -19,0 Ajustements pour calculer le cash-flow net courant -2,3 – – Ajustement de l’impact sans incidence sur la trésorerie de l’étalement des concessions de loyer liées à la Covid-19 3,2 – – Cash-flow net courant 397,3 397,3 410,6 En part du Groupe, en millions d’euros CASH-FLOW NET COURANT 348,3 348,3 359,7 Nombre moyen d’actions(b) 286 363 431 286 363 431 286 757 193 Par action, en euros CASH-FLOW NET COURANT 1,21 1,21 1,25 +3,3%

(a) L’EBE signifie « excédent brut d’exploitation » et représente un indicateur de la performance opérationnelle du Groupe.

(b) Hors actions auto-détenues.

Aux premiers semestres 2023 et 2024, ces ajustements concernaient principalement la dotation aux amortissements des droits d'utilisation, les plans d’actions gratuites, un produit exceptionnel comptabilisé en frais généraux, les charges et produits d’exploitation non récurrents et l'annualisation de l'impôt foncier (IFRIC 21).

Dans le communiqué sur les résultats du premier semestre 2023, ces ajustements étaient présentés sous l'EBE (« Ajustements pour le calcul du cash-flow net courant »).

Au 30 juin 2024, les ajustements sont réaffectés à chaque poste concerné (format S1 2024), sans impact sur le cash-flow net courant.

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024 : PRÉSENTATION ET CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Le Directoire de Klépierre présentera les résultats semestriels 2024 de la société le mercredi 31 juillet 2024 à 10h00, heure de Paris (9h00, heure de Londres). Rendez-vous sur le site de Klépierre à l’adresse : www.klepierre.com afin de suivre le webcast, ou cliquez ici.

Le webcast sera également proposé en replay après l’événement.

(1) Le Conseil de Surveillance s’est réuni le 29 juillet 2024 afin d’examiner les états financiers du semestre, tels qu’approuvés par le Directoire le 26 juillet 2024. Les procédures d'examen limité des comptes consolidés semestriels condensés sont terminées. Le rapport des Commissaires aux comptes sera publié prochainement.

(2) L’EBE signifie « excédent brut d’exploitation » et représente un indicateur de la performance opérationnelle du Groupe.

(3) La variation à périmètre constant exclut la contribution des nouveaux espaces (acquisitions, nouveaux centres et extensions), surfaces en cours de restructuration, et cessions réalisées depuis janvier 2023.

(4) Hors cessions et acquisitions d’actifs et hors Turquie.

(5) Variation à change constant.

(6) Au 30 juin 2024, les experts ont retenu, en moyenne, un taux d'actualisation de 7,9 % et un taux de sortie de 6,1 %, pour un taux de croissance annuel moyen de 2,8 % pour les 10 prochaines années.

(7) Le taux de rendement initial net EPRA se définit comme le ratio rapportant les revenus locatifs annualisés fondés sur des loyers en cours, nets des charges immobilières non récupérables, à la valeur de marché brute de l’actif (droits de mutation inclus).

(8) Valeur d’actif totale, hors droits de mutation, incluant la part des partenaires en indivision.

