Torbjørn Wist utnevnt til ny finansdirektør

Telenor Group har ansatt Torbjørn Wist som ny finansdirektør (CFO). Han er en erfaren CFO som tidligere har jobbet 13 år i Telenor. Han tiltrer senest 1. februar 2025.

Vi er veldig glade for å ha Torbjørn tilbake i Telenor-teamet som en sterk bidragsyter til vår strategi. Han tar med seg dyp innsikt i telekombransjen og solid finanskompetanse.

Erfaren finansdirektør

Torbjørn Wist er en forretningsorientert CFO med sterk finansiell kompetanse og gode lederegenskaper, og med en solid merittliste både fra Telenor og andre børsnoterte selskaper. Han er for tiden konserndirektør og finansdirektør i Wallenius Wilhelmsen, hvor han også hadde stillingen som fungerende administrerende direktør i en 15-måneders periode frem til slutten av mai 2022.

Før han begynte i Wallenius Wilhelmsen var han finansdirektør i Scandinavian Airlines System (SAS).

Omfattende erfaring fra telebransjen

Wist har tidligere jobbet over 13 år for Telenor. Han fungerte som SVP & Group Treasurer. Han ledet også Telenors Group M&A-avdeling, etter å ha tilbrakt et tiår i internasjonale investeringsbanker med hovedfokus på telekombransjen før han begynte i selskapet.

– Å komme tilbake til Telenor som Group CFO er en stor ære og et privilegium. Telenor er i en unik posisjon til å skape verdier for sine aksjonærer og andre interessenter ved å tilby innovative kundeløsninger og ny teknologi. Jeg er glad for å bli en del av denne reisen og bidra til konsernets strategiske retning og økonomiske resultater, sier Wist.

Prosessen med å ansette Telenors neste finansdirektør er gjennomført i samarbeid med påtroppende konsernsjef, Benedicte Schilbred Fasmer. Hun vil, som tidligere annonsert, starte i Telenor innen 1. desember.

– Jeg ser frem til å samarbeide med Benedicte og resten av konsernledelsen, i tillegg til styret, de andre Telenor-selskapene og resten av kollegene mine. Jeg gleder meg til å bidra til en sterk samarbeidskultur som gjør at vi når Telenors mål framover, sier Wist.

- Jeg er glad for at Telenor får en sterk og erfaren finansdirektør i Torbjørn Wist, og jeg er sikker på at han er et godt valg for Telenor fremover. Frem til Torbjørn tiltrer vil Kasper Wold Kaarbø fortsette som konstituert CFO, sier konsernsjef Sigve Brekke.

