DANONE : Forte performance au premier semestre ; Croissance de qualité de l’ensemble des activités

Résultats du 1er semestre 2024

Communiqué de presse – Paris, le 31 juillet 2024

Forte performance au premier semestre

Croissance de qualité de l’ensemble des activités

Chiffre d’affaires net de 13 757 millions d’euros au S1 2024, en progression de +4,0% en données comparables ; volume/mix en hausse de +2,1% et positif dans toutes les catégories

volume/mix en hausse de +2,1% et positif dans toutes les catégories Volume/mix en forte hausse au T2 (+2,9%), entrainant une croissance du chiffre d’affaires de +4,0% en données comparables

entrainant Marge opérationnelle courante en amélioration de +45 pb à 12,69%, portée par la forte hausse de la marge des opérations

portée par la forte hausse de la marge des opérations BNPA courant en hausse de +2,6% à 1,80 euro

Free cash flow de 1,2 milliard d’euros , en progression de +11%

, Objectifs 2024 confirmés : croissance du chiffre d’affaires en données comparables comprise entre +3% et +5%, amélioration modérée de la marge opérationnelle courante

Chiffres clés du premier semestre 2024

En millions d’euros sauf mention contraire S1 2023 S1 2024 Variation en données publiées Variation en données comparables Chiffre d’affaires 14 167 13 757 -2,9% +4,0% Résultat opérationnel courant 1 734 1 746 +0,7% Marge opérationnelle courante 12,24% 12,69% +45 pb Produits et charges opérationnels non courants (53) 69 +122 Résultat opérationnel 1 681 1 814 +7,9% Marge opérationnelle 11,9% 13,2% +132 pb Résultat net courant – Part du Groupe 1 133 1,162 +2,6% Résultat net non courant – Part du Groupe (40) 57 +97 Résultat net – Part du Groupe 1 093 1 219 +11,5% BNPA courant (en €) 1,76 1,80 +2,6% BNPA (en €) 1,70 1,89 +11,6% Free cash flow 1 124 1 248 +11,0% Trésorerie provenant de l’exploitation 1 424 1 504 +5,6%

Commentaire d’Antoine de Saint-Affrique, Directeur Général

Nous avons réalisé une forte performance au premier semestre, démontrant notre capacité à générer une croissance de qualité : au total, notre chiffre d'affaires a progressé de +4,0% en données comparables, porté par un effet volume/mix en hausse de +2,1%, et par l’ensemble de nos catégories.

Nous continuons à stimuler la croissance de nos catégories, en investissant sur nos plateformes de croissance : produits hyperprotéinés, nutrition médicale, univers du café, circuits hors-domicile. Parallèlement, nous restons concentrés sur le pilotage du cœur de notre portefeuille, comme en témoigne l’amélioration progressive de la compétitivité dans toutes les catégories.

Nous poursuivons la reconstruction de nos fondamentaux, accélérant la mise en œuvre de Renew Danone et capitalisant sur les bases solides que nous avons installées pour ouvrir le « prochain chapitre » d’une stratégie centrée sur la science et le consommateur.

I. RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024

Chiffre d’affaires du second trimestre et du premier semestre

Au T2 2024, le chiffre d’affaires a atteint 6 938 millions d’euros, en progression de +4,0% en données comparables, grâce à une contribution de +2,9% du volume/mix et de +1,0% de l’effet prix. En données publiées, le chiffre d’affaires a affiché une baisse de -4,1%, pénalisé en particulier par un effet périmètre fortement négatif (-7,2%), résultant de la déconsolidation des activités EDP en Russie et d’Horizon Organic et Wallaby, et dans une moindre mesure de Michel & Augustin. Le chiffre d’affaires publié a aussi été pénalisé par l’impact négatif des taux de change (-2,4%), reflétant la dépréciation de plusieurs devises face à l’euro, dont le renminbi chinois, la roupie indonésienne, la livre turque et le peso argentin. Enfin, l’hyperinflation a contribué positivement au chiffre d’affaires publié (+1,5%).

Au S1 2024, le chiffre d’affaires a atteint 13 757 millions d’euros, en hausse de +4,0% en données comparables, grâce à une contribution équilibrée entre le volume/mix (+2,1%) et l’effet prix (+2,0%). En données publiées, le chiffre d’affaires a affiché une baisse de -2,9%, reflétant notamment un impact négatif de l’effet de périmètre

(-6,1%) et des taux de change (-2,8%), et une contribution positive de l’hyperinflation (+1,6%).

Chiffre d’affaires par segment opérationnel

En million d’euros

Excepté % T2

2023 T2

2024 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix S1

2023 S1

2024 Variation données publiées Variation données compa-rables Variation volume/mix



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 429 2 447 +0,7% +0,7% +0,2% 4 677 4 783 +2,3% +1,7% +0,1% Amérique du Nord 1 704 1 595 -6,4% +5,0% +4,4% 3 418 3 331 -2,5% +3,7% +2,9% Chine, Asie du Nord & Océanie 954 1 001 +5,0% +8,4% +9,4% 1 778 1 841 +3,5% +8,6% +8,3% Amérique Latine 779 810 +4,0% +5,0% +1,8% 1 466 1 556 +6,1% +4,6% -0,2% Reste du Monde 1 369 1 084 -20,8% +5,3% +1,8% 2 828 2 246 -20,6% +5,6% +1,4%



PAR CATÉGORIE EDP 3 731 3 298 -11,6% +3,3% +2,6% 7 503 6 785 -9,6% +3,1% +1,7% Nutrition Spécialisée 2 142 2 213 +3,3% +4,7% +3,6% 4 250 4 414 +3,9% +4,3% +2,0% Eaux 1 362 1 426 +4,7% +4,4% +2,6% 2 413 2 557 +6,0% +6,0% +3,2% TOTAL 7 235 6 938 -4,1% +4,0% +2,9% 14 167 13 757 -2,9% +4,0% +2,1%

Au second trimestre, le chiffre d’affaires de l’Europe a progressé de +0,7% en données comparables, avec une hausse de +0,2% du volume/mix et de +0,5% de l’effet prix. EDP a affiché de nouveaux progrès, notamment grâce à la bonne dynamique des marques YoPro, Actimel et Alpro, malgré des perturbations résiduelles de livraison. Dans la catégorie Eaux, les marques clés evian et Zywiec Zdroj ont maintenu une croissance compétitive, au sein d’un marché pénalisé par des conditions météorologiques défavorables. L’Amérique du Nord, a enregistré un chiffre d’affaires en croissance de +5,0% en données comparables, grâce à une forte hausse du volume/mix +4,4%, tandis que l’effet prix est resté résilient à +0,6%. La performance a été portée par les Produits hyperprotéinés et les Produits liés au café, et en particulier les marques Oikos, International Delight et Stok. En Chine, Asie du Nord & Océanie, le chiffre d’affaires a augmenté de +8,4% en données comparables, avec un volume/mix de +9,4% et un effet prix de -1,0%. En Chine, la Nutrition Spécialisée a poursuivi sa dynamique compétitive, en Nutrition Infantile comme en Nutrition Médicale, tandis que Mizone a connu un fort démarrage de la haute saison. Au Japon, EDP a enregistré un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres, soutenue par les marques Activia et Oikos. En Amérique Latine, le chiffre d’affaires a progressé de +5,0%, grâce à un volume/mix de +1,8% et un effet prix de +3,2%. La performance a été portée par la Nutrition Spécialisée et les Eaux, tandis que le volume/mix d’EDP a continué d’être pénalisé par la mise sous licence de l’activité lait au Brésil. Dans le Reste du Monde, le chiffre d’affaires a augmenté de +5,3% en données comparables, grâce à une hausse de +1,8% du volume/mix et de +3,5% de l’effet prix, porté notamment par la dynamique soutenue de la Nutrition Spécialisée en Asie et au Moyen-Orient.

Chiffre d’affaires par géographie par catégorie

T2 2024



Europe Amérique du Nord Chine/Asie du Nord/Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) EDP 1 086 +1,0% 1 420 +5,4% 97 +13,5% 696 +1,0% 3 298 +3,3% Nutrition Spécialisée 780 +1,1% 87 -6,1% 641 +7,0% 704 +8,6% 2 213 +4,7% Eaux 581 -0,4% 87 +11,1% 263 +9,9% 495 +6,5% 1 426 +4,4% Total 2 447 +0,7% 1 595 +5,0% 1 001 +8,4% 1 895 +5,2% 6 938 +4,0%

S1 2024



Europe Amérique du Nord Chine/Asie du Nord/Océanie AMEA, CEI & Amérique Latine Total Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) Chiffre d’affaires (m€) Croissance en données comparables (%) EDP 2 175 +1,4% 3 010 +3,9% 183 +14,7% 1 417 +2,9% 6 785 +3,1% Nutrition Spécialisée 1 565 +1,8% 167 -5,9% 1,238 +5,5% 1 444 +7,6% 4 414 +4,3% Eaux 1 043 +2,4% 154 +11,0% 420 +15,9% 940 +5,3% 2 557 +6,0% Total 4 783 +1,7% 3 331 +3,7% 1 841 +8,6% 3 802 +5,3% 13 757 +4,0%

Marge opérationnelle courante

Résultat opérationnel courant (m€) et marge opérationnelle courante (%)



S1 2023 S1 2024 Variation en

données publiées m€ Marge (%) m€ Marge (%)



PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 497 10,6% 550 11,5% +87 pb Amérique du Nord 353 10,3% 355 10,7% +33 pb Chine, Asie du Nord & Océanie 549 30,9% 563 30,6% -29 pb Amérique Latine 42 2,8% 35 2,2% -62 pb Reste du Monde 294 10,4% 243 10,8% +44 pb



PAR CATÉGORIE EDP 605 8,1% 512 7,5% -53 pb Nutrition Spécialisée 885 20,8% 901 20,4% -40 pb Eaux 244 10,1% 333 13,0% +290 pb Total 1 734 12,24% 1 746 12,69% +45 pb

Le résultat opérationnel courant s'est établi à 1 746 millions d'euros au S1 2024. La marge opérationnelle courante a atteint 12,69%, en hausse de +45 points de base (pb) par rapport à l'année précédente. Cette hausse s’explique par la forte amélioration de la marge des opérations (+257 pb), résultant principalement de l’effet résiduel des hausses de prix passées en 2023, combiné à la poursuite de niveaux records de productivité. Danone a continué de réinvestir davantage dans les marques, la supériorité produit et les compétences, ce qui a eu un impact négatif de -169 pb au S1 2024. Les frais généraux avant réinvestissement ont eu un effet négatif de -8 pb, tandis que les autres effets ont eu un impact combiné de -34 pb, incluant notamment un impact négatif des taux de change, et un impact positif de l’effet de périmètre.

Résultat net et bénéfice net par action

S1 2023 S1 2024 (en millions d’euros excepté %) Courant Non-courant Total Courant Non-courant Total Résultat opérationnel courant 1 734 - 1 734 1 746 - 1 746 Autres produits et charges opérationnels - (53) (53) - 69 69 Résultat opérationnel 1 734 (53) 1 681 1 746 69 1 814 Coût de l’endettement financier net (74) - (74) (96) - (96) Autres produits et charges financiers (67) (15) (83) (55) (9) (64) Résultat avant impôts 1 593 (68) 1 525 1 595 59 1 654 Impôt sur les bénéfices (435) 6 (429) (429) 25 (404) Taux d’imposition effectif 27,3% - 28,1% 26,9% - 24,4% Résultat net des sociétés intégrées 1 158 (62) 1 095 1 166 85 1 250 Résultat net des sociétés mises en équivalence 14 19 33 40 (32) 8 Résultat net 1 172 (44) 1 129 1 206 52 1 259 • Part du groupe 1 133 (40) 1 093 1 162 57 1 219 • Part des intérêts minoritaires 39 (3) 36 44 (5) 39 BNPA (€) 1,76 - 1,70 1,80 - 1,89

Les Autres produits et charges opérationnels se sont établis à 69 millions d'euros au S1 2024, tenant compte de coûts exceptionnels liés aux projets de transformation, principalement en Europe et aux États-Unis, et des résultats de cession sur la période des activités EDP en Russie, Horizon Organic, et Michel & Augustin.

Le Résultat net des sociétés mises en équivalence a atteint 8 millions d'euros, contre 33 millions d'euros l’année précédente, reflétant le résultat de la cession de la participation dans Yashili en mars 2023 après prise en compte du recyclage des écarts de conversion.

La Part des intérêts minoritaires s’est établie à 39 millions d'euros, en légère hausse par rapport à l’année précédente (36 millions d’euros au S1 2023).

Ainsi, le BNPA publié a progressé de 11,6% à 1,89€, tandis que le BNPA courant a augmenté de +2,6% à 1,80€.

Flux de trésorerie et endettement

Le Free cash flow a atteint 1 248 millions d’euros au S1 2024, en hausse de +11% par rapport à l’exercice précédent, grâce à une forte progression de la Trésorerie provenant de l’exploitation. Les investissements industriels se sont élevés à 319 millions d'euros.

Au 30 juin 2024, la dette nette s'est établie à 10,0 milliards d'euros, en baisse par rapport au 31 Décembre 2023 (10,2 milliards d’euros), reflétant les progrès continus de Danone dans l’amélioration de son bilan.

II. OBJECTIFS 2024

Objectifs 2024 confirmés : croissance du chiffre d’affaires en données comparables comprise entre +3 et +5% et amélioration modérée de la marge opérationnelle courante.

III. ÉVENEMENTS IMPORTANTS SUR LA PERIODE

25 avril 2024 : Lors de l’Assemblée Générale 2024, les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration, et notamment la distribution d’un dividende de 2,10 euros par action en numéraire, en hausse de 5% par rapport à celui de l’année précédente, et les renouvellements proposés des mandats d’Administrateurs de Gilbert Ghostine et Lise Kingo.





Lors de l’Assemblée Générale 2024, les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration, et notamment la distribution d’un dividende de 2,10 euros par action en numéraire, en hausse de 5% par rapport à celui de l’année précédente, et les renouvellements proposés des mandats d’Administrateurs de Gilbert Ghostine et Lise Kingo. 26 avril 2024 : Danone a réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire d’un montant de 700 millions d’euros, avec une maturité de 6 ans et assortie d’un coupon de 3,481%. Le règlement-livraison a eu lieu le 3 mai 2024 et les obligations sont cotées sur Euronext Paris.





Danone a réalisé avec succès le placement d’une émission obligataire d’un montant de 700 millions d’euros, avec une maturité de 6 ans et assortie d’un coupon de 3,481%. Le règlement-livraison a eu lieu le 3 mai 2024 et les obligations sont cotées sur Euronext Paris. 1 er mai 2024 : Danone a réalisé avec succès l’acquisition de Functional Formularies, leader aux Etats-Unis de l’alimentation par sonde à base d’aliments, auprès de Swander Pace Capital. Dans le cadre de la stratégie Renew Danone, cette acquisition renforce le portefeuille de Danone en Nutrition Médicale aux Etats-Unis, élargissant sa gamme d’alimentation entérale.





Danone a réalisé avec succès l’acquisition de Functional Formularies, leader aux Etats-Unis de l’alimentation par sonde à base d’aliments, auprès de Swander Pace Capital. Dans le cadre de la stratégie Renew Danone, cette acquisition renforce le portefeuille de Danone en Nutrition Médicale aux Etats-Unis, élargissant sa gamme d’alimentation entérale. 17 mai 2024 : Danone a annoncé avoir réalisé la cession de ses activités EDP en Russie à Vamin R LLC, faisant suite à l’obtention des autorisations réglementaires russes requises – comme annoncé dans le communiqué de presse du 22 mars.





Danone a annoncé avoir réalisé la cession de ses activités EDP en Russie à Vamin R LLC, faisant suite à l’obtention des autorisations réglementaires russes requises – comme annoncé dans le communiqué de presse du 22 mars. 12 juin 2024 : Danone, Michelin, la start-up américaine DMC Biotechnologies et le Crédit Agricole Centre France, investisseur de référence de son territoire, ont acté le projet de création de Biotech Open Platform, un outil qui permettra de développer à plus grande échelle des processus de fermentation avancés, et en particulier la fermentation de précision.





Danone, Michelin, la start-up américaine DMC Biotechnologies et le Crédit Agricole Centre France, investisseur de référence de son territoire, ont acté le projet de création de Biotech Open Platform, un outil qui permettra de développer à plus grande échelle des processus de fermentation avancés, et en particulier la fermentation de précision. 20 juin 2024 : Danone a organisé un Séminaire Investisseurs pour partager son ambition stratégique à moyen terme et son plan de création de valeur pour la période 2025-2028. Le prochain chapitre de Danone s'appuiera sur les fondamentaux que l'entreprise a rétabli au cours des deux dernières années : la science et l’innovation, la discipline opérationnelle et l’excellence dans l’exécution, et une gestion proactive de son portefeuille. Engagé dans un modèle de création de valeur à long terme avec l’ambition de proposer des rendements attractifs, Danone prévoit, pour la période 2025-2028, une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires. Cet objectif devrait permettre à Danone d’atteindre un ROIC structurellement à deux chiffres et son ambition de long terme de progresser vers un free-cash-flow atteignant 3 milliards d'euros.





Danone a organisé un Séminaire Investisseurs pour partager son ambition stratégique à moyen terme et son plan de création de valeur pour la période 2025-2028. Le prochain chapitre de Danone s'appuiera sur les fondamentaux que l'entreprise a rétabli au cours des deux dernières années : la science et l’innovation, la discipline opérationnelle et l’excellence dans l’exécution, et une gestion proactive de son portefeuille. Engagé dans un modèle de création de valeur à long terme avec l’ambition de proposer des rendements attractifs, Danone prévoit, pour la période 2025-2028, une croissance du chiffre d'affaires en données comparables comprise entre +3% et +5% et une croissance du résultat opérationnel courant plus rapide que celle du chiffre d'affaires. Cet objectif devrait permettre à Danone d’atteindre un ROIC structurellement à deux chiffres et son ambition de long terme de progresser vers un free-cash-flow atteignant 3 milliards d'euros. 24 juillet 2024 : Danone a annoncé vouloir lancer une collaboration pluriannuelle avec Microsoft, pour intégrer l'intelligence artificielle (IA) à l'ensemble de ses activités. Pierre angulaire de ce partenariat, la « Danone Microsoft AI Academy » sera dédiée à la formation continue de tous les collaborateurs Danone. Ils auront ainsi accès aux nouveaux outils numériques, devenus indispensables pour évoluer dans ce monde du travail tiré par l’intelligence artificielle. Cette initiative complétera le programme « DanSkills », récemment lancé par Danone, visant à former ses près de 100 000 collaborateurs aux métiers d’avenir, et continuer à attirer les talents.





IV. NORMES IFRS ET INDICATEURS FINANCIERS NON DEFINIS PAR LES NORMES IFRS

IAS 29 : impact sur les données publiées

Danone applique la norme IAS 29 aux pays en hyperinflation au sens des normes IFRS. La norme IAS 29 requiert de retraiter les éléments non-monétaires des actifs et passifs des pays en hyperinflation ainsi que leur compte de résultat pour refléter l’évolution du pouvoir d’achat général de sa monnaie fonctionnelle, entraînant un profit ou une perte sur la position monétaire nette qui est enregistré en résultat net. De plus, les états financiers de ces pays sont convertis au taux de clôture de la période considérée.

Effet d’IAS 29 sur les données publiées

(en millions d’€ sauf %) T2 2024 S1 2024 Chiffre d’affaires 7 50 Croissance du chiffre d’affaires (%) +0,1% +0,4% Résultat opérationnel courant (40) Résultat Net – Part du groupe (72)

Répartition du chiffre d’affaires du S1 2024 par trimestre après application d’IAS 29

Le chiffre d’affaires du S1 2024 est obtenu en additionnant :

le chiffre d’affaires du T2 2024 publié ;

le chiffre d’affaires du T1 2024 résultant de l’application d’IAS 29 jusqu’au 30 juin 2024 au chiffre d’affaires des pays en hyperinflation (application du taux d’inflation des pays en hyperinflation jusqu’au 30 juin 2024 et conversion en euros au taux de clôture du 30 juin 2024) présentés dans le tableau ci-dessous pour information (données non auditées).

€ million T1 20241 T2 2024 S1 2024 Europe 2 336 2 447 4 783 Amérique du Nord 1 737 1 595 3 331 Chine, Asie du Nord & Océanie 840 1 001 1 841 Amérique Latine 745 810 1 556 Reste du Monde 1 161 1 084 2 246 Total 6 819 6 938 13 757

1Résulte de l’application d’IAS 29 jusqu’au 30 juin 2024 au chiffre d’affaires T1 des entités des pays en hyperinflation

Définitions des zones géographiques

L’Europe désigne les pays Européens et l’Ukraine.

L’Amérique du Nord inclut les Etats-Unis et le Canada.

La Chine, Asie du Nord & Océanie inclut la Chine, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

L’Amérique Latine désigne le Mexique, le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay.

Le Reste du Monde se réfère aux régions AMEA (Asie, Moyen-Orient incluant la Turquie, Afrique) et CEI.

Indicateurs financiers non définis par les normes IFRS

En raison des règles d’arrondis, la somme des valeurs présentées peut présenter des écarts non significatifs par rapport au total reporté.

Les variations en données comparables du chiffre d’affaires reflètent la performance organique de Danone en excluant essentiellement l’impact :

des variations de périmètre en calculant les indicateurs de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent ;

des changements dans les principes comptables applicables ;

des variations de taux de change en calculant les indicateurs de l’exercice considéré et ceux de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est un taux annuel prévisionnel déterminé par Danone pour l’exercice considéré et appliqué aux deux exercices).





Depuis le 1er janvier 2023, tous les pays ayant une économie hyperinflationniste sont inclus dans les variations en données comparables comme suit : la croissance du chiffre d'affaires net dans ces pays en hyperinflation, supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d’inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert en général l’application du retraitement d’hyperinflation au sens des normes IFRS) est désormais exclue du calcul de la croissance du chiffre d'affaires net en données comparables.

Passage des données publiées aux données comparables

(en million d’€ sauf %) Chiffre d’affaires du

S1 2023 Variations en données comparables Effets des variations du périmètre de consolidation Effets des variations des taux de change et autres y compris IAS29 Contribution de l’hyperinflation Variations en données publiées Chiffre d’affaires du

S1 2024 T2 7 235 +4,0% -7,2% -2,4% +1,5% -4,1% 6 938 S1 14 167 +4,0% -6,1% -2,4% +1,6% -2,9% 13 757

La marge des opérations désigne le ratio marge brute sur chiffre d’affaires, la marge brute correspondant au chiffre d’affaires diminué des coûts industriels, hors initiatives de réingénierie et coûts logistiques et de transport.

Le résultat opérationnel courant correspond au résultat opérationnel de Danone avant prise en compte des Autres produits et charges opérationnels. Les Autres produits et charges opérationnels comprennent des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance opérationnelle courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession d’activités et de participations consolidées ;

les dépréciations d’actifs incorporels à durée de vie indéfinie ;

les coûts relatifs à des opérations de restructurations stratégiques ou de transformation ;

les coûts relatifs à des opérations de croissance externe majeures ;

les coûts (encourus ou estimés) liés à des crises et litiges majeurs ;

dans le cadre des normes IFRS 3 et IFRS 10, (i) les frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) les écarts de réévaluation comptabilisés suite à une perte de contrôle, et (iii) les variations des compléments de prix d’acquisition ultérieures à une prise de contrôle.

La marge opérationnelle courante correspond au ratio résultat opérationnel courant sur chiffre d’affaires.

Les autres produits et charges financiers non courants correspondent aux produits et charges financiers qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la gestion financière courante de Danone. Ils incluent principalement les variations de valeur des participations non consolidées.

Les impôts sur bénéfices non courants correspondent aux impôts relatifs aux éléments non courants ainsi qu’aux produits et charges d’impôts qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante de Danone.

Le taux d’imposition effectif courant mesure le taux d’imposition effectif relatif à la performance courante de Danone et correspond au ratio produits et charges d'impôts relatifs aux éléments courants sur le résultat courant avant impôts.

Le résultat des sociétés mises en équivalence non courant comprend des éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de ces sociétés et altèrent l’appréciation de leur performance courante et son évolution. Ils incluent principalement :

les plus ou moins-values de cession de sociétés et de participations mises en équivalence ;

les dépréciations d’écarts d’acquisition ;

les éléments non courants tels que définis par Danone et issus de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence.





Le résultat net courant (ou résultat net courant – part du groupe) correspond à la part du Groupe dans le Résultat net courant consolidé. Le Résultat net courant exclut les éléments qui, en raison de leur caractère significatif ou inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à l’activité courante de Danone et ont une valeur prédictive limitée, altérant l’appréciation de sa performance courante et son évolution. Les éléments non courants correspondent aux Autres produits et charges opérationnels, aux Autres produits et charges financiers non courants, aux impôts sur bénéfices non courants ainsi qu’au Résultat des sociétés mises en équivalence non courant. Ces éléments, exclus du Résultat net courant, représentent le Résultat net non courant.

Le BNPA courant (ou résultat net courant – part du groupe, par action après dilution) correspond au ratio Résultat net courant – Part du Groupe ajusté du financement hybride sur nombre d’actions dilué. En effet, conformément aux normes IFRS, le résultat utilisé pour le calcul du BNPA est ajusté du coupon dû au titre de la période présenté net d’impôts.

S1 2023 S1 2024 Courant Total Courant Total Résultat net - Part du Groupe (en millions d’€) 1 133 1 093 1 162 1 219 Coupon relatif au financement hybride net d’impôts

(en millions d’€) (6) (6) (2) (2) Nombre d'actions • Avant dilution 640 196 786 640 196 786 642 417 472 642 417 472 • Après dilution 640 804 805 640 804 805 643 422 265 643 422 265 BNPA (en €) • Avant dilution 1,76 1,70 1,81 1,90 • Après dilution 1,76 1,70 1,80 1,89

Le free cash flow représente le solde de la trésorerie provenant de l’exploitation après prise en compte des investissements industriels nets de cession et, dans le cadre de la norme IFRS 3, avant prise en compte (i) des frais d’acquisitions des sociétés dont Danone prend le contrôle, (ii) des flux de trésorerie liés aux compléments de prix d’acquisition versés ultérieurement à une prise de contrôle.

(en millions d’€) S1 2023 S1 2024 Trésorerie provenant de l'exploitation 1 424 1 504 Investissements industriels (310) (319) Cessions et réalisations d'actifs industriels & frais d’acquisitions avec prise de contrôle1 10 63 Free cash-flow 1 124 1 248

1 Correspond aux frais d'acquisition avec prise de contrôle effectivement versés au cours de l'exercice

La dette financière nette représente la part de dette nette portant intérêt. Elle est calculée sur la base des dettes financières courantes et non courantes, après exclusion des Dettes liées aux options de vente accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs aux prises de contrôle, et nette des Disponibilités, des Placements à court terme et des Instruments dérivés – actifs en gestion de la dette nette.

(en millions d’€) 31 décembre 2023 30 juin 2024 Dettes financières non courantes 10 739 10 352 Dettes financières courantes 4 270 4 571 Placements à court terme (3 638) (4 207) Cash (2 363) (2 058) Découverts bancaires 1 264 1 396 Instruments dérivés – actifs non courants1 (34) (1) Instruments dérivés – actifs courants1 (16) (23) Dette nette 10 221 10 031 Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle - part non courante - - Dettes liées aux options accordées aux détenteurs d’intérêts ne conférant pas le contrôle et aux compléments de prix relatifs à des prises de contrôle - part courante (356) (345) Dette financière nette 9 865 9 686

1En gestion de la dette uniquement

DÉCLARATIONS DE NATURE PRÉVISIONNELLE

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle concernant Danone. Dans certaines hypothèses, vous pouvez identifier ces déclarations prévisionnelles au moyen de termes prospectifs tels que

« estimer », « s’attendre à », « espérer », « anticiper », « escompter », « projeter », « perspectives », « objectif »,

« planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « envisager », « probable », « pourrait », « devrait », « cibler », « viser », « fera », « croire », « continuer », « certain » et « convaincu », la forme négative ou plurielle de ces mots et d’autres termes qui ont un sens similaire. Les déclarations de nature prévisionnelle de ce document contiennent, de manière non limitative, des prédictions concernant les activités, opérations, directions, performance et résultats futurs de Danone.

Bien que Danone estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables, elles comportent de nombreux risques et incertitudes, et en conséquence les résultats réels pourront différer significativement des résultats anticipés dans ces déclarations de nature prévisionnelle. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au document d’enregistrement universel de Danone (section « Facteurs de risques », dont la dernière version est disponible sur www.danone.com).

Sous réserve des exigences réglementaires, Danone ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser publiquement une quelconque de ces déclarations de nature prévisionnelle. Ce document ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de Danone.

La conférence téléphonique à destination des analystes et des investisseurs,

sera diffusée en direct aujourd’hui à 8h00 (heure de Paris) sur le site Internet www.danone.com .

Le support de la présentation sera également disponible sur le site Internet, section Investisseurs.

ANNEXE – Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique et par catégorie (en millions d’euros)

T1 T2 S1 2023 2024 2023 2024 2023 2024 PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe 2 248 2 336 2 429 2 447 4 677 4 783 Amérique du Nord 1 714 1 737 1 704 1 595 3 418 3 331 Chine, Asie du Nord & Océanie 824 840 954 1 001 1 778 1 841 Amérique Latine 689 727 779 810 1 466 1 556 Reste du Monde 1 486 1 150 1 369 1 084 2 828 2 246



PAR CATÉGORIE EDP 3 768 3 474 3 731 3 298 7 503 6 785 Nutrition Spécialisée 2 143 2 183 2 142 2 213 4 250 4 414 Eaux 1 051 1 132 1 362 1 426 2 413 2 557 TOTAL 6 962 6 789 7 235 6 938 14 167 13 757

T1 2024 T2 2024 S1 2024 Variation en données publiées Variation en données comparables Variation en données publiées Variation en données comparables Variation en données publiées Variation en données comparables PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE Europe +3,9% +2,8% +0,7% +0,7% +2,3% +1,7% Amérique du Nord +1,3% +2,5% -6,4% +5,0% -2,5% +3,7% Chine, Asie du Nord & Océanie +1,9% +8,9% +5,0% +8,4% +3,5% +8,6% Amérique Latine +5,4% +4,1% +4,0% +5,0% +6,1% +4,6% Reste du Monde -22,7% +6,0% -20,8% +5,3% -20,6% +5,6%



PAR CATÉGORIE EDP -7,8% +3,0% -11,6% +3,3% -9,6% +3,1% Nutrition Spécialisée +1,9% +3,8% +3,3% +4,7% +3,9% +4,3% Eaux +7,6% +8,1% +4,7% +4,4% +6,0% +6,0% TOTAL -2,5% +4,1% -4,1% +4,0% -2,9% +4,0%

Toutes les références aux variations en données comparables, résultat et marge opérationnels courants, marge des opérations, résultat net courant, taux d’imposition courant, BNPA courant, free cash-flow et dette financière nette, correspondent à des indicateurs non définis par les normes IFRS. La définition de ces indicateurs ainsi que leur rapprochement avec les états financiers sur l’ensemble des périodes présentées figurent en pages 6 à 9 ci-après

Pièce jointe