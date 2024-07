UTI GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris le 31 juillet 2024

Chiffre d’affaires et résultats du 1er Semestre 2024





UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie ce jour ses comptes consolidés au 30 juin 2024 qui permettent de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

En K€ 1er semestre 2024 1er semestre 2023 Chiffre d'Affaires 10 806 11 213 Résultat opérationnel -5 798 321 Taux de marge opérationnelle -53,7% 2,9% Coût de l’endettement financier -152 -81 Résultat avant impôt des activités ordinaires -5 947 242 Charge d'impôts sur le résultat 89 -100 Résultat net (part du groupe) -5 858 143

Au 30 juin 2024, le groupe UTI GROUP réalise un chiffre d’affaires de 10,81 M€ contre 11,21 M€ au 1er semestre 2023, soit un recul de 3,6% de son activité.

Ce recul est principalement lié à la baisse d’activité de l’entité parisienne qui enregistre un recul de 9% et ainsi que celle des filiales implantées en province qui enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires de 16%.

En revanche, l’activité de GROUPEMENT IT, filiale détenue à 100% par UTI GROUP, réalise un chiffre d’affaires de 2,30 M€ sur le premier semestre 2024 contre 1,65 M€ au premier semestre 2023, soit une progression de 40 %. Trois ans seulement après son lancement, cette nouvelle filiale génère d’ores et déjà 22% du chiffre d’affaires du Groupe.

Cette nouvelle baisse d’activité est accompagnée d’une forte détérioration de l’ensemble des ratios de rentabilité du Groupe.

En effet, le taux d’activité des collaborateurs et partenaires en mission chez nos clients est de 91,8% au premier semestre 2024 contre 94,9% au premier semestre 2023.

Ainsi, UTI GROUP enregistre un résultat opérationnel de -5 798 K€ au 30 juin 2024 contre un résultat opérationnel de 321 K€ au 30 juin 2023. Son résultat net atteint une perte de -5 858 K€ à l’issue du premier semestre 2024 après prise en compte d’une provision pour dépréciation du goodwill de -5 500 K€, contre un bénéfice net de 143 K€ lors du premier semestre de l’exercice précédent.

Une structure financière fortement dégradée

Au 30 juin 2024, UTI GROUP enregistre une dette de loyers à court et long terme de 1 657 K€. Elle s’inscrit en léger retrait sur le semestre puisqu’elle était de 1 822 K€ au 31 décembre 2023.

Les dettes financières du Groupe, hors dettes sur loyer, s’établissent à 1 697 K€ au 30 juin 2024 contre 1 648 K€ au 31 décembre 2023. Le coût de l’endettement financier représente -152 K€ contre -81 K€ au 30 juin 2023.

Face à une forte dégradation de la trésorerie consécutive à une diminution des marges et l’élévation significative du nombre de salariés entre deux missions sur le deuxième trimestre 2024, il a été nécessaire de trouver de nouvelle source de financement pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Un nouvel investisseur, EEKEM Group, a rejoint UTI GROUP et lui a mis à disposition, sous forme d’une avance en compte-courant d’associé, 1.000.000 d’euros le 15 juillet 2024. Grace à ce financement, UTI GROUP a été en mesure de faire face à ses besoins de liquidités.

Il est à noter que la valeur d’entreprise ressortant de l’accord entre la Société, EEKEM Group et l’actionnaire de contrôle a notamment pour conséquence que le goodwill a dû être revu à la baisse. Une provision pour dépréciation du goodwill a donc été constatée pour -5 500 K€.

Ainsi, à l’issue du premier semestre 2024, les capitaux propres d’UTI GROUP sont de –2 099 K€ contre 3 779 K€ au 31 décembre 2023.

Perspectives 2024

L’annonce, le 11 juillet 2024, de la prochaine prise de contrôle du capital d’UTI GROUP par EEKEM group, filiale de ROBINSON Technologies, a pour but de redonner les moyens financiers et humains pour qu’UTI GROUP retrouve le chemin de la croissance et de la rentabilité au sein d’EEKEM group.

A propos d’UTI Group …

Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com .

De plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l'année 2023 a été déposé à l'AMF le 29/04/2024 sous le numéro D.24-0372 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP ( http://www.uti-group.com

Contacts

Romain AUMARD

Directeur Général Délégué

Tél. : 01 41 49 05 10

romain.aumard@uti-group.com

