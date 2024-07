Nouakchott choisit le système de transport intelligent de Trapeze pour gérer son réseau de bus

JOHANNESBURG, 31 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société de Transport Public (STP), sous la supervision de sa tutelle technique le ministère mauritanien de l'équipement et du transport (MET), a choisi Trapeze Group pour mettre en œuvre un système de transport intelligent (ITS) afin d'aider à gérer leur flotte de 162 bus en forte croissance, alors qu'ils cherchent à améliorer la qualité et la quantité des services de bus dans leur capitale, Nouakchott.

Mis en œuvre par une équipe locale dédiée, le projet a été lancé en juin 2024, intégrant la solution ITS pour superviser une nouvelle flotte de bus desservant un nombre croissant de passagers quotidiens sur 37 itinéraires. La solution Trapeze permet à STP d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des opérations de bus, en s'adaptant de manière transparente à la croissance future du réseau. Les composants clés comprennent un centre de contrôle centralisé pour la communication en temps réel avec les conducteurs et la surveillance des services, ainsi qu'un système d'information des passagers à bord. Cette solution complète permet d'optimiser les services de bus et d'améliorer l'expérience des passagers sur l'ensemble du réseau.

Mariem Mint El Mouvid, PDG de la STP, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Trapeze pour fournir une solution qui nous permettra d'offrir un service de transport public abordable, fiable et sûr pour la population de Nouakchott ». Haba Bellamech, responsable des études et méthodes de transport, a ajouté : « Nous sommes ravis de mettre en œuvre la solution ITS de Trapeze. L'introduction de cette technologie AVLC éprouvée et de pointe accélère la numérisation de notre service de bus et améliore notre capacité à fournir des informations en temps réel aux conducteurs et aux passagers. Avec un centre de contrôle centralisé en place, nous avons la capacité d'agir rapidement et efficacement pour maintenir la qualité du service ».

Alors que la Mauritanie cherche à moderniser son système de transport urbain, l'introduction d'un système ITS avancé, déjà déployé dans de nombreuses grandes villes du monde, représente une étape cruciale. Ce système gère efficacement l'expansion rapide de son réseau de bus et soutient son objectif ambitieux d'augmenter la fréquentation des transports publics en améliorant la prestation de services.

La technologie ITS Trapeze est déjà utilisée par les autorités de transport dans des villes comme Le Cap, Tshwane, Londres, Singapour et Zurich. Le système est évolutif et prend en charge les petites et grandes flottes. Il présente un niveau élevé d'interopérabilité et peut également gérer des réseaux de transport multimodaux. Le projet de Nouakchott en Mauritanie s'inscrit dans la continuité de l'engagement de Trapeze à construire des partenariats durables avec les autorités et les opérateurs de transport en Afrique de l'Ouest et fait suite à la récente mise en œuvre réussie de la technologie ITS à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Mme Maretha Britz, directrice générale de Trapeze Afrique, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec la STP pour fournir une technologie de transport public qui a fait ses preuves pour soutenir leurs objectifs d'amélioration de l'expérience globale des passagers et d'augmentation de la fréquentation des bus dans leur capitale, Nouakchott. Nous sommes impatients de contribuer à l'amélioration des services, à la satisfaction des passagers et à la croissance des transports publics, tout en soutenant le succès de la STP. En outre, nous sommes ravis d'étendre notre empreinte dans la région et sommes déterminés à transformer le visage du transport public en Afrique de l'Ouest ».

À propos de STP

La Société de Transport Public (STP) est l'opérateur de transport public de la Mauritanie et de sa capitale Nouakchott. Sa mission principale est "d'assurer le transport des voyageurs et des marchandises sur l'ensemble du territoire national de la Mauritanie". A Nouakchott, la STP assure le transport public de voyageurs à travers son réseau de bus qui compte actuellement 37 lignes de bus.

À propos du groupe Trapeze

Le groupe Trapeze fournit des solutions technologiques d'entreprise spécialement conçues pour les transports publics. Depuis 50 ans, il collabore avec les autorités et les opérateurs de transport public du monde entier afin d'apporter une valeur ajoutée et des résultats à long terme. Trapeze dispose d'une suite de solutions ITS (Intelligent Transport System) qui rendent la gestion des réseaux de tramway, de métro léger, de ferry et de bus plus efficace et plus performante. Ces technologies ITS permettent aux autorités de planifier, programmer, exploiter et analyser efficacement leurs réseaux multimodaux et de transformer la manière dont les services sont fournis, en améliorant l'expérience des passagers. Notre équipe dédiée d'experts du secteur des STI offre une assistance locale de bout en bout, soutenue par une expérience mondiale éprouvée dans des villes majeures telles que Zurich, Fribourg, Riyad et Melbourne, qui montre que nous sommes "là pour le voyage". Trapeze fait partie du groupe Modaxo, un collectif mondial d'entreprises technologiques passionnées par l'évolution des transports publics. Pour en savoir plus, cliquez ici.