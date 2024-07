Viridien : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2024

Viridien

Société anonyme au capital de 7 161 465 €

Siège social : 27 avenue Carnot, 91300 Massy

N° 969 202 241 – RCS Evry

Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2024

Paris, France – 31 juillet 2024

Viridien annonce avoir déposé ce jour son rapport financier semestriel au 30 juin 2024 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce document peut être consulté sur le site internet de la Société : https://www.viridiengroup.com/fr/investors/regulated-information sous les rubriques « Investors / French / Informations réglementées » et « Investors / French / Informations financières ».

A propos de Viridien :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

Contact : Direction Juridique, 27 avenue Carnot, 91300 Massy

Pièce jointe