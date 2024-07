Mise à disposition du Rapport Annuel 2023-2024

Vitry-le-François, 31 juillet 2024 à 18h00 (CEST), France

Haffner Energy (code ISIN : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF), annonce aujourd’hui la publication de son Rapport Annuel établi au titre de l’exercice clos au 31 mars 2024.

Le 19 juin 2024, le Conseil d’Administration de la Société avait arrêté les comptes sociaux et consolidés au 31 mars 2024, et les résultats consolidés avaient été publiés le 20 juin 2024.

Lors de sa séance du 25 juillet 2024, le Conseil d’Administration a approuvé la modification de la rédaction de la note 2.6 de l’annexe aux états financiers consolidés établis en normes IFRS et de la note 8.5 de l’annexe aux comptes sociaux établis en normes françaises relatifs à l’exercice clos au 31 mars 2024, portant sur la continuité d’exploitation comme suit :

« La Société a procédé à une revue de son risque de liquidité et considère qu’elle disposera d’une trésorerie suffisante pour faire face au financement de ses activités pour les 12 prochains mois. Cette assertion repose notamment sur la production d’hydrogène en continu sur son nouveau site situé à Marolles à compter du mois de septembre 2024, permettant ainsi la signature de contrats d’équipements pour la production d’hydrogène dans le courant du 2nd semestre 2024/2025, et/ou sur la réussite, avant la fin de l’année, de la recherche de financements en cours. »

Le Rapport Annuel peut être consulté sur le site internet de la Société ici.

Retrouvez également l’espace dédié aux investisseurs ici.

A propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise spécialisée dans le domaine des biocarburants durables. Dotée de 30 ans d’expérience, elle a développé une expertise de décarbonation de la mobilité et de l'industrie par la production de biocarburants renouvelables compétitifs. Sa technologie innovante et brevetée de thermolyse de biomasse permet de produire du Carburant d’Aviation Durable (SAF), ainsi que du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables. L'entreprise contribue également à la régénération de la planète grâce à la coproduction de CO 2 biogénique et de biochar. Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (code ISIN : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF).

Contact investisseurs

investisseurs@haffner-energy.com

Contact presse

communication@haffner-energy.com

