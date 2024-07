Un chiffre d’affaires au premier semestre 2024 de 6.1 M€ en adéquation avec les prévisions de l’année 2024

NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), acteur majeur des éco-matériaux issus des technologies vertes et reconnu pour son innovation en solutions constructives durables, annonce son chiffre d’affaires au titre du premier semestre 2024.

CA économique*

(Données en M€)

Chiffres non audités S1

2024 S1

2023 S1

2022 Variation France 3,9 3,2 3,5 20% Export 0,9 1,9 0,6 -52% Total 4,8 5,1 4,1 -7%

Un chiffre d’affaires de +4.8 M€ au titre de la vente de matériaux de construction , en recul de -7% par rapport au premier semestre 2023.

Le marché Français est en croissance de +0.7 M€ et représente 81% de notre chiffre d’affaires économique. Il est tiré par la rénovation dans le secteur du bâtiment et notre présence commerciale accrue sur le terrain auprès de différents donneurs d’ordre et de salons professionnels régionaux. Neolife bénéficie au premier semestre 2024 d’un chantier d’envergure en Haute-Savoie, le collège Saint-Cergues qui représente 9000 m2 de bardage Cover.

Le fléchissement du chiffre d’affaires sur la période en comparaison au premier semestre 2023 s’explique par la réalisation d’un chantier spécifique et d’envergure à l’Export en 2023 qui avait permis de doubler le chiffre d’affaires. Ce chantier avait été amorcé dès 2022 au Pays-Bas pour la réalisation d’un Campus Erasmus Veld à la Haye qui représentait 0.7 M€ au premier trimestre 2023.

Néanmoins, il est à noter que le marché à l’Export se retrouve ralenti en comparaison de nos prévisions budgétaires du fait, d’une part, de glissements d’affaires de S1 à S2 2024 et d’autres part, du fait que des Pays comme l’Allemagne et les Pays-Bas ont connus des ralentissements et des freins dans l’obtention de certains permis de construire principalement liée à un durcissement de la réglementation environnementale.

De façon plus générale à l’Export, tout comme cela avait été le cas sur le marché Français en 2022 et 2023, la hausse des taux d’intérêts a réduit et ralenti l’accès à la propriété ainsi que des engagements de travaux pour des commandes aussi bien publiques que privées. Couplées aux hausses des matières premières de ces deux dernières années (2022 et 2023) qui ont impacté de façon considérable des chantiers en phase travaux fin S2 2023 et S1 2024.

Chiffre d'affaires comptable S1 2024 vs S1 2023 ; S1 2024 vs S2 2023

Chiffre d'affaires comptable par métier*

(données en M€) S1

2024 S1

2023 S1

2022 Variation Matériaux de construction 4,8 5,1 4,1 -7% Eco-matériaux 1,2 2,3 2,4 -49% Autres 0,2 0,1 0,1 43% Total 6,1 7,5 6,6 -19% *Chiffres non audités

Chiffre d'affaires comptable par métier*

(données en M€) S1

2024 S2

2023 Variation Matériaux de construction 4,8 4,2 13% Eco-matériaux 1,2 1,0 21% Autres 0,2 0,2 -5% Total 6,1 5,3 14% *Chiffres non audités

Pour rappel, la Société a opéré un changement de process vis-à-vis de l’un de ses principaux extrudeurs depuis le 1er mai 2023 ceci afin d’améliorer la gestion des chutes et des délais, la matière première lui est désormais mise à disposition (cette matière lui était préalablement vendue).

À business model équivalent et en comparaison au chiffre d’affaires de la vente d’éco-matériaux au deuxième semestre 2023 qui était de 1 M€, la vente d’éco-matériaux au premier semestre 2024 est en adéquation avec le volume de chiffre d’affaires de vente de Matériaux de construction.

Notre stratégie à l’Export poursuit son développement également dans l’Europe du Sud (Espagne et Italie), à travers la mise en place de partenariats ciblés. Cette stratégie nécessite des moyens financiers et humains sur le long terme avant de se pérenniser. Nos équipes ont acquis cette expérience à l’Export à travers nos implantations sur le marché Hollandais, Suisse et Allemand. Nous envisageons à un horizon de 5 ans de réaliser 50% de notre chiffre d’affaires sur ces marchés.

Nous continuons de constater l’intérêt croissant du marché pour les produits biosourcés et innovants. Nos prévisions de croissance sur les années à venir sur le marché de la rénovation et de la construction hors-site sont d’autant plus positives qu’elles se déroulent dans un contexte global du marché de la construction tendu avec une lenteur décisionnelle et des choix de matériaux revus à la baisse tant qualitativement que quantitativement.

