ARTEA : Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2024 en croissance de +23% à 58 M€.

Le Vésinet, le 31 juillet 2024

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 en croissance de +23% à 58 M€

Dream Energy/ Energies renouvelables : +23 %

Services et foncières : +10%

Un taux d’occupation de la foncière stable à 98%

Promotion : +26%

ARTEA (Code ISIN : FR0012185536, Code Mnémo : ARTE), acteur engagé intégré de l'immobilier durable, des énergies renouvelables et des services, annonce ce jour la publication de son chiffre d’affaires du 1er semestre 2024.

(en millions d'euros) S1 2023 S1 2024 Evolution2023/2024 Total Dream Energy - Activité Energie 5,6 6,9 +23% Revenus locatifs bruts 4,4 4,5 +3% Charges refacturées (1,0) (1,0) -4% Activité Foncière 3,3 3,5 +6% Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 4,6 5,1 +13% Total revenus récurrents immobiliers 7,9 8,6 +10% Total revenus promotion 34,1 42,7 +26% TOTAL chiffre d'affaires 47,6 58,3 +23%

Au 1er semestre 2024, ARTEA enregistre un chiffre d’affaires de 58,3 M€, en hausse de +23% par rapport au 1er semestre 2023. Le semestre s’est caractérisé par une croissance de l’ensemble des activités du groupe et par une poursuite de la diversification avec une contribution de l’activité Promotion qui ne représente plus que 73% du chiffre d’affaires total au bénéfice des activités d’Energies renouvelables et de Services.

L’évolution du chiffre d’affaires se décompose comme suit :

Une hausse de +23% des revenus issus de Dream Energy , filiale d’ARTEA en charge des activités énergies renouvelables à 6,9 M€, caractérisée notamment par l’intégration de la vente de stations de recharge rapides au nouveau partenariat mis en place au cours de ce 1 er semestre 2024 avec la Banque des Territoires. Une progression des revenus issus des activités récurrentes immobilières de +18% à 9,3M€, sous l’effet conjugué : de revenus Fonciers en croissance de +6% . Sur l’ensemble du patrimoine (Artea & Immobilière Durable), le taux d’occupation est toujours optimisé à 98% ; de revenus Services en croissance de +13% . Cette croissance s’explique par la montée en puissance de l’hôtellerie Lifestyle exploitées sous la marque Storia : bon 1 er semestre de l’hôtel situé à Ramatuelle et effet année pleine du château d’Artigny qui avait été acquis au 1 er trimestre 2023. Une croissance des revenus issus de l’activité Promotion de +26% à 42,7 M€, malgré une contraction des marges liée à l’augmentation des coûts de construction et à la hausse des taux de rendement des immeubles déjà constaté en 2023, et se caractérisent par : La cession de deux nouveaux actifs dans la région d’Aix à l’Immobilière Durable pour 20 M€ quasiment intégralement constatés sur ce semestre ; Des ventes et contrats de promotion immobilière à des tiers pour un montant de 15 M€ dont notamment 10 M€ sur un contrat de promotion immobilière composé de deux immeubles dont le 1 er a été livré au cours de ce semestre et le second le sera d’ici la fin de l’année. La poursuite du contrat de promotion immobilière concernant le développement de l’hôtel des Postes à Luxembourg pour 3 M€.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2024, 30 septembre 2024

A propos d’ARTEA

Pionnier de la transition énergétique, ARTEA a été fondé en 2001 avec l’objectif de proposer une vision de l’immobilier en rupture avec les usages de son époque. Aujourd’hui, le groupe propose un modèle intégré d’économie circulaire s’appuyant sur 3 piliers :

l’énergie renouvelable (producteur et fournisseur) permettant à ses parcs de viser une autonomie énergétique. A terme, ARTEA prévoit d’alimenter l’ensemble de ses ARTEPARC en énergie renouvelable, produite en France. Un réseau de stations de super-chargeur est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire français puis dès 2024 sur cinq pays d’Europe ;

l’immobilier durable (conception, promotion, investissement et exploitation) pour développer des parcs tertiaires, sous sa marque ARTEPARC, un concept immobilier innovant dit de 3 ème génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et

génération déployé dans de nombreuses villes de France (Lille-Lesquin, Aix-en-Provence, Grenoble…) ; et les services à valeur ajoutée et l’Hospitality reposant sur une offre globale en phase avec les nouveaux usages de notre époque avec ses propres concepts de coworking et de coliving (Coloft), d’hôtellerie Lifestyle (Storia), et de restauration (Amici).





Depuis 24 ans, ARTEA structure ainsi son écosystème et accompagne ses clients avec des solutions bas carbone associées aux offres d’énergie renouvelable produite par le groupe. Son modèle de consommation décentralisé, fort de ses infrastructures intelligentes, locales et pilotées, lui permet de viser un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2030 en déployant une stratégie « Double Zéro » : zéro carbone, zéro fossile.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).

Contacts :

ARTEA

Edouard de CHALAIN

Directeur administratif et financier

+33 1 30 71 12 62

edouard.dechalain@groupe-artea.fr SEITOSEI.ACTIFIN

Communication financière

Alexandre COMMEROT

+33 1 56 88 11 18

alexandre.commerot@seitosei-actifin.fr

