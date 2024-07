BFCM - Communiqué de Presse résultats semestriels 2024

1 Ratio estimé au 30 juin 2024 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui intègre la BFCM dans son périmètre de consolidation. L’inclusion du résultat dans les fonds propres est soumise à l’approbation de la BCE.











Comptes non audités, les procédures d’examen limité menées par les commissaires aux comptes sont en cours. La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 31 juillet 2024.



L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site Internet : www.bfcm.creditmutuel.fr et est publiée par Crédit Mutuel Alliance Fédérale en application des dispositions de l’article L451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).