WENDEL : Activité et résultats du 1er semestre 2024

COMMUNIQUÉ – 31 JUILLET 2024

Activité et résultats du 1er semestre 2024 :

Actif net réévalué dilué1: 175,2 €, en hausse de 7,9 %2

depuis le début de l’année

Forte rotation du portefeuille et activité d’investissement

Consolidation d'IK Partners et déploiement du modèle dual

Actif net réévalué dilué3 au 30 juin 2024 de 175,2 € par action

Retraité du dividende par action de 4,0 euros payé en mai 2024, l’ANR est en hausse de 10,4 % 4 Reflétant principalement la hausse du cours de bourse de Bureau Veritas La performance des actifs non cotés, à périmètre constant, est en très légère baisse, reflétant leurs performances opérationnelles respectives et l’évolution des multiples. Hausse des FPAuM 5 d’IK Partners de 16% sur le semestre.



Forte activité d'investissement et d'allocation de capital

Investissements pour compte propre : 2,3 milliards d'euros de cessions et de cristallisation de valeur 0,7 milliard d'euros investis ou engagés dont 625M€ pour l’acquisition de Globeducate

Gestion d'actifs pour compte de tiers : 0,4 milliard d'euros investis pour l'acquisition de 51% d'IK Partners 0,4 milliard d'euros engagés (mais pas encore déployés) dans IK X & PF III



Structure financière solide

Maturité moyenne de la dette de 4,1 ans et un coût moyen de 2,4 %

Ratio LTV de -6,2 % au 30 juin 2024 et 5,9 6 % en pro forma

% en pro forma Liquidité totale s’élevant à 3,8 Md€7 au 30 juin 2024, dont 2,9 Md€ de trésorerie disponible et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée). Capacité d’investissement de 1,4 Md€8.





Mise en œuvre de la nouvelle stratégie centrée sur la création de valeur et le retour récurrent aux actionnaires, avec un modèle d’affaires en profonde évolution

L’ambition de Wendel est de bâtir un modèle d’affaires dual fondé sur le capital permanent et la gestion d’actifs privés générant un retour aux actionnaires attractif et récurrent.





Performance ESG

Wendel est incluse dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) Monde et Europe pour la 5 e année consécutive

année consécutive Wendel figure dans le top 2 % de son secteur, selon la notation ESG de Sustainalytics

Confirmation du score CDP à A-





Résultat net part du Groupe : 388,2 M€, en très forte progression

Résultat net consolidé part du Groupe de 388,2 M€ au S1 2024, contre 39,6 M€ au 1 er semestre 2023, s’expliquant par la cession de Constantia Flexibles (419 M€ part du Groupe) au 1 er semestre 2024. Contribution totale des sociétés de 364,6 M€, en progression de 9,4% 9 retraité de Constantia Flexibles en 2023.

semestre 2023, s’expliquant par la cession de Constantia Flexibles (419 M€ part du Groupe) au 1 semestre 2024.

Une politique de retour aux actionnaires renforcée

Un dividende ordinaire de 4,00 € par action au titre de l’exercice 2023, en hausse de + 25 % par rapport à 2022, payé en mai 2024, représentant une redistribution aux actionnaires de 173 M€.

Rachat d'actions de 100 M€ lancé en octobre 2023 et achevé en juillet 2024.

Lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions opportuniste de 100 M€ à partir d'août 2024.





Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré:



« Le premier semestre 2024 a été dynamique pour Wendel et les sociétés de son portefeuille. La croissance de l’Actif Net Réévalué fully diluted s’est montée à 7,9%, portée en particulier par les bonnes performances boursières et opérationnelles de Bureau Veritas.



Nous avons poursuivi le déploiement de nos nouvelles orientations stratégiques, détaillées lors de notre Journée Investisseurs de décembre 2023, destinées à accélérer la croissance de Wendel et d’améliorer le retour à ses actionnaires. Le 1er semestre a été très représentatif de cette transformation, avec la monétisation partielle, dans des conditions favorables, de notre participation dans Bureau Veritas, et plus récemment l’annonce de notre investissement dans Globeducate, qui renforce, notre présence dans le secteur de l’éducation, ainsi que le profil de croissance de notre portefeuille d’actifs pour compte propre. Enfin, l’acquisition d’IK Partners a été finalisée comme prévu au deuxième trimestre, et s’est illustrée par d’excellentes performances, avec une croissance de ses FPAuM de 16%, 1,7 milliard de levées de capitaux, des cessions réalisées dans d’excellentes conditions ainsi qu’une génération de FRE en forte croissance.



Nous travaillons à la constitution d’un pipeline riche en termes d’opportunités d’acquisition de qualité, tant pour notre activité de gestion pour compte de tiers que pour celle d’investissement pour compte propre. Ces transformations se sont également accompagnées au 1er semestre d’un retour aux actionnaires très significatif, avec le paiement d’un dividende en hausse de 25% et la finalisation du rachat d’actions de 100 millions d’euros lancé en octobre dernier. Nous annonçons aujourd’hui le lancement opportuniste d’un nouveau programme de 100 millions d’euros. »

Actif net réévalué de Wendel au 30 juin 2024 : 175,2€ par action fully diluted

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 30 juin 2024 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué fully diluted s’élève à 175,2 € par action au 30 juin 2024 (détail dans le tableau ci-après), contre 162,3 € par action au 31 décembre 2023, ce qui correspond à une hausse de + 7,9 % depuis le début de l’année et + 10,4 % retraité du dividende payé en mai 2024. La décote sur l’ANR au 30 juin 2024 ressort à - 50,5 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 30 juin 2024.

Bureau Veritas a contribué de manière très positive à l’Actif Net Réévalué, son cours moyen sur 20 jours ayant fortement progressé depuis le début de l'année (+22,5%). L'impact des cours de bourse d'IHS Towers (- 21,6%) et de Tarkett (-4,0%) est négligeable compte tenu du poids de Bureau Veritas dans l'actif net réévalué. La création de valeur totale par action des actifs cotés se monte ainsi à +17 € au premier semestre 2024.

La contribution des actifs non cotés à l'ANR a été très légèrement négative, avec une création de valeur totale par action de -0,6€ au premier semestre 2024, reflétant leurs performances opérationnelles respectives et l’évolution des multiples.

Les activités de gestion d'actifs pour compte de tiers ont été consolidées pour la première fois. Il n'y a pas encore de sponsor money dans l’ANR, les capitaux n'ayant pas encore été appelés.

Les charges opérationnelles et les produits financiers ont eu un impact de -0,7 € sur l'ANR, Wendel ayant eu un bon contrôle de ses coûts et bénéficiant d'un portage positif. L'impact du rachat d'actions serait de + 1,3 € par action sur le premier semestre 2024.

La création de valeur totale de l'ANR par action s'est élevée à 16,9 € au premier semestre de l'année.

ANR de 175,2 € fully diluted au 30 juin 2024

(en millions d’euros) 30/06/2024 31/12/2023 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 3 512 3 867 Bureau Veritas 120,3 / 160,8 M 27,2€ / 22,2€ 3 275 3 575 IHS 63,0 / 63,0 M 3,5 $ / 4,4 $ 203 251 Tarkett 8,8 € / 9,1 € 33 40 Participations non cotées (2) 3 191 4 360 Activités d’Asset Management (3) 392 - Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (4) 73 6 Trésorerie et placements financiers (5) 2 946 1 286 Actif Brut Réévalué 10 114 9 518 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 2 373 - 2 401 Paiement différé d’IK Partners - 131 - Actif Net Réévalué 7 611 7 118 Dont dette nette 442 - 1 115 Nombre d’actions au capital 44 430 554 44 430 554 Actif Net Réévalué par action 171,3 € 160,2€ Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 86,7€ 79,9€ Prime (Décote) sur l’ANR - 49,4 % - 50,1 % Nombre de titres fully diluted 42 492 269 43 302 016 Actif Net Réévalué par action, fully diluted 175,2 € 162,3 € Prime (Décote) sur l’ANR fully diluted - 50,5 % - 50,8 %

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

(2) Participations non cotées (Stahl, Crisis Prevention Institute, ACAMS, Scalian et Wendel Growth au 30.06.2024, le 31.12.2023 incluait également Constantia Flexibles). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16.

(3) Activité d’IK Partners, pas d’engagements d’investissements relatifs au sponsor money à ce stade

(4) Dont 1 938 285 actions propres Wendel au 30 juin 2024 et 1 128 538 actions propres Wendel au 31 décembre 2023.

(5) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR. La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 246 du document de référence 2023.

Rotation du portefeuille géré pour compte propre

Cession de Constantia Flexibles

À la suite de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Wendel a finalisé le 4 janvier 2024 la cession de Constantia Flexibles, à une filiale de One Rock Capital Partners, LLC. Cette transaction a généré pour Wendel un produit net de cession10 de 1 094 M€. Par ailleurs, un produit complémentaire de 27 M€, résultant de la cession d’actifs de Constantia porte le produit net cession pour Wendel à 1 121 M€, soit au total une valorisation supérieure de plus de 10 % par rapport à l’ANR du 31 mars 2023.

Au total, cette opération représente environ 2.0x l’investissement net total de Wendel dans Constantia Flexibles depuis 2015.

Cession de 9 % du capital de Bureau Veritas

Wendel a réalisé le 5 avril 2024 avec succès la cession de 40,5 millions d’actions de Bureau Veritas par le biais d’un processus accéléré de construction d’un livre d’ordres (représentant c. 9 % du capital de cette société) pour un produit total d’environ 1,1 Md€. Cette opération a été réalisée à un cours de 27,127€, soit une décote de seulement 3 % par rapport au cours de clôture précédent.

La transaction s’est traduite par une plus-value d'environ 800 M€ qui est comptabilisée en capitaux propres et qui n'a pas d'impact sur le compte de résultat de Wendel conformément aux normes comptables IFRS appliquées aux participations majoritaires.

Acquisition du co-contrôle de Globeducate, un groupe d’écoles internationales de la maternelle au secondaire, dans sa prochaine phase de croissance

Wendel a conclu le 1er juillet 2024 un accord avec Providence Equity Partners, ("Providence"), une société de capital-investissement de premier ordre spécialisée dans les investissements de croissance dans les secteurs des médias, de la communication, de l'éducation et de la technologie, pour investir dans Globeducate, l'un des principaux groupes mondiaux d'éducation de la maternelle au secondaire. À l'issue de la transaction, Providence, actionnaire de Globeducate depuis 2017, et Wendel détiendront chacun environ 50% de Globeducate.

Dans le cadre de cette transaction, Wendel investirait environ 625 M€ en fonds propres aux côtés de Providence, et détiendrait environ 50 % du capital de la société sur la base d’une valeur d’entreprise d’environ 2 Md€11. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2024, sous réserve de l’obtention des autorisations habituelles et réglementaires.

Créé en 1972 en Espagne, Globeducate, est un groupe d'éducation de la maternelle au secondaire, avec un réseau de 65 écoles bilingues et internationales de premier ordre, ainsi que des programmes en ligne, dans 11 pays, principalement en Europe. Le groupe emploie plus de 6,000 salariés dont 4,000 enseignants hautement qualifiés.

Cet investissement permettra à Wendel d'accélérer la diversification de son portefeuille d'investissements principaux, conformément à la stratégie annoncée il y a quelques mois.

Autres rotations du portefeuille géré pour compte propre

Wendel Growth : Safran a annoncé le 24 juin 2024 être entré en discussions exclusives en vue d’acquérir 100 % du capital de Preligens , l’un des leaders de l’intelligence artificielle (IA) dédiée aux industries de l’aérospatial et de la défense, pour une valeur d’entreprise estimée à 220 millions d’euros. La réalisation de l'opération générerait pour Wendel un produit net d'environ 14,6 M€, soit un TRI brut de 28% 12 , sous réserve de la conclusion d'un accord définitif. Wendel Growth a annoncé le 11 juin 2024 l’acquisition d’une part minoritaire du capital de YesWeHack , pour un investissement de 14,5 M€ de fonds propres. Wendel investit aux côtés d'Adelie, de Seventure Partners et des investisseurs historiques Eiffel Investment Group, Open CNP 13 et la Caisse des Dépôts et Consignations. Fondée en 2015, YesWeHack est une entreprise de cybersécurité.







Le total des engagements et investissements à ce jour s’élève à 252 M€, dont 182 M€ dans des fonds et 70 M€ dans des investissements en direct.

Scalian : acquisition de Mannarino Scalian a finalisé l'acquisition de MANNARINO Systems & Software le 21 juin 2024. Cette société canadienne est un spécialiste reconnu de l'ingénierie des technologies R&D avancées dans le secteur de l'aviation, principalement en Amérique du Nord, avec une expertise en matière de logiciels et de systèmes embarqués de sécurité critique. Avec un chiffre d'affaires prévu pour l'exercice 2024 d'environ 32 millions de dollars canadiens et une équipe d’environ 130 personnes, l’acquisition relutive de MANNARINO permettra à Scalian de renforcer ses expertises dans les technologies des eVTOLs (‘electric Vertical Take-Off and Landing’) et sa présence en Amérique du Nord tout en réalisant des synergies en Europe. Cette acquisition a été financée par un tirage des facilités de crédit Scalian et une contribution des actionnaires en fonds propres, avec une injection de capital de 43,7 millions d’euros par Wendel dans Scalian.

: acquisition de Mannarino

Évolution de la plateforme de gestion d'actifs pour compte de tiers

Finalisation de l’acquisition de 51 % du capital d’IK Partners, étape majeure du développement stratégique de Wendel dans la gestion d’actifs privés pour compte de tiers

Wendel a finalisé le 14 mai 2024 l’acquisition de 51 % du capital d’IK Partners (« IK »), à la suite de l’obtention des autorisations réglementaires.

Dans le cadre de cette transaction initiale, Wendel a investi au total 38314 millions d’euros, soit environ 12,5 fois le FRE15 avant impôt 2024 estimé, pour acquérir 51 % du capital d’IK. Le Groupe Wendel a également droit à 20 % du carried interest généré sur tous les fonds futurs levés par IK.

Les 383 millions d’euros seront payés par Wendel en deux temps :

255 M€ le 14 mai 2024, à l’occasion du closing de la transaction ;

128 M€ le 14 mai 2027, sous certaines conditions.

Le solde du capital d’IK, soit 49 %, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires, qui se dérouleront entre 2029 et 203216 conformément aux annonces du 17 octobre 2023.



Wendel a pour ambition de bâtir une plateforme gérant de multiples classes d’actifs privés, en parallèle de son activité d’investissement historique pour compte propre. Le développement de cette plateforme devrait apporter à Wendel des flux de trésorerie récurrents et l’exposer à la performance de multiples classes d’actifs. Wendel a l’ambition d’atteindre 150 millions d’euros de FRE d’ici à 2027, via une croissance organique à deux chiffres de ses activités, accompagnée d’opérations de croissance externe sur de nouvelles classes d’actifs.

Le nouveau modèle d’affaires de Wendel est conçu afin de permettre le développement, à terme, d’une plateforme créatrice de valeur ayant vocation à générer des synergies opérationnelles.

Création de valeur des activités de gestion d’actifs pour compte de tiers:

Performance du semestre :

Au premier semestre 2024, IK Partners a connu une activité particulièrement soutenue, avec 1,7 Md€ de nouveaux fonds levés (IK X et PFIII) et 5 cessions d’actifs pour plus d'un milliard d'euros, réalisées avec un multiple moyen d’environ 2,8 x les capitaux investis. Le total des actifs sous gestion (13,1 Md€, dont 3,1 Md€ de Dry Powder) a augmenté de 18 % depuis le début de l'année, et les AuM générateurs de commissions de 16 % (8,7 Md€). Au cours du premier semestre 2024, IK Partners a généré un total de 79,4 M€ de commissions et 29,5 M€ de FRE.

Sponsor money investi par Wendel:

Wendel a engagé 400 M€ dans les fonds d’IK Partners, dont 300 M€ dans IK X. Ces engagements n'ont pas encore été déployés.

Création de valeur des sociétés du portefeuille gérées pour compte propre

Les chiffres présentés sont après IFRS 16, sauf mentions contraires.

Actifs cotés: 35% de l’Actif Brut Réévalué

Bureau Veritas : Premiers effets de la nouvelle stratégie LEAP | 28 : accélération du chiffre d'affaires et amélioration des marges17 au premier semestre ; Perspectives de chiffre d'affaires 2024 revues à la hausse

(Intégration globale)

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2024 s'est élevé à 3 021,7 millions d'euros, soit une hausse de 4,0% par rapport au premier semestre 2023. La croissance organique s'est établie à 9,2 % par rapport au premier semestre 2023, dont 10,4 % au deuxième trimestre 2024, bénéficiant de solides tendances sous-jacentes dans la plupart des activités et des zones géographiques.

Le résultat opérationnel ajusté de Bureau Veritas a augmenté de 4,1 %, atteignant 451,9 millions d’euros. Cela représente une marge opérationnelle ajustée de 15,0 %, stable par rapport à l'année précédente. Sur le plan organique, la marge du groupe a augmenté de 29 points de base par rapport à l'année précédente pour atteindre 15,3 %, tandis que l’effet périmètre a eu un léger impact positif de 4 points de base. Les effets de change ont impacté négativement la marge du groupe de 33 points en raison de l’appréciation de l’euro face aux autres devises.

Au 30 juin 2024, la dette financière nette ajustée s’élève à 1 112,2 millions d’euros, soit 1,06 x l’EBITDA des douze derniers mois, contre 0,92 x au 31 décembre 2023.

Perspectives 2024 relevées

En tirant parti d’un pipeline de ventes sain et en croissance, d’une forte demande de la part des clients pour les « services liés à la nouvelle économie » et d’une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit désormais pour l’ensemble de l’année 2024 d’atteindre :

une croissance organique élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires (contre modérée à élevée à un chiffre précédemment) ;

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ; et

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion18 du cash supérieur à 90 %.







Le groupe s’attend à ce que la croissance organique de son chiffre d’affaires au second semestre soit similaire à celle du premier semestre.

Pour plus d’information : group.bureauveritas.com

IHS Towers – IHS Towers publiera ses résultats du 1er semestre au mois d’août

Le vendredi 28 juin 2024, IHS Holding a tenu son assemblée générale des actionnaires. Wendel se félicite que toutes les propositions soumises au vote des actionnaires aient été adoptées, y compris la proposition d'amendement et de reformulation du mémorandum et des statuts d'IHS. Cette évolution favorise une gouvernance d'entreprise plus forte et encourage un engagement constructif des actionnaires.

Tarkett – Dans un marché en décroissance, léger retrait organique de l’activité. Bonne performance opérationnelle, traduite par une nette progression de l’EBITDA et de la marge. Maitrise de l’endettement financier et réduction du levier d’endettement par rapport à juin 2023

(Mise en équivalence)

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2024 s’est élevé à 1 558,7 millions d’euros, en retrait de –3,1% par rapport au premier semestre 2023 reflétant une baisse organique de -2,2%. Les prix de ventes continuent de rester stables sur l’exercice, à savoir -0,2% par rapport au premier semestre 2023. L’EBITDA ajusté du premier semestre s’est élevé à 148,2 millions d’euros, soit 9,5% du chiffre d’affaires, par rapport à 126,1 millions d’euros au premier semestre 2023, soit 7,8% du chiffre d’affaires.

L’endettement financier net s’établit à 620 millions d’euros à fin juin 2024, à comparer à 552 millions d’euros à fin décembre 2023 et 649 millions à fin juin 2023. Par rapport à décembre 2023, la dette augmente du fait de la saisonnalité, mais le levier d’endettement reste stable à 2,0 x l’EBITDA ajusté des 12 derniers mois (1,9 x à fin décembre 2023). Le levier d’endettement a été réduit de -0.8x par rapport à juin 2023.

Pour une information complète : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

Actifs non cotés : 32% de l’Actif Brut Réévalué

(en millions) Chiffres d’affaires EBITDA Dette nette S1 2023 S1 2024 S1 2023 incluant IFRS 16 H1 2024 incluant IFRS 16 Δ À fin juin incluant IFRS 16 Stahl €443,0 €464,7 €92,0 €106,7 +16.0% €318,4 CPI $58,2 $66,9 $26,0 $28,4 +9,2% $396,1 ACAMS $49,1 48,7$ $9,7 $8,9 -8,7% $163,4 Scalian

(à périmètre constant, non audité) €284,3 €281,5 €38,4 €34,8 -9,3% €401,4

Stahl – Excellent début d'année avec une croissance de l'EBITDA de +16%, tirée par la croissance organique des volumes et l'acquisition stratégique du groupe ICP Industrial Solutions en mars 2023. Forte marge d'EBITDA en hausse à 22,9% grâce à l'amélioration du mix produit.

(Intégration globale)

Stahl, leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, a réalisé un chiffre d'affaires total de 464,7 M€ au premier semestre 2024, soit une hausse totale de +4,9% par rapport au S1 2023.

Grâce à la fin du déstockage dans la plupart des marchés finaux de Stahl, les volumes ont progressivement augmenté au second semestre 2023, et la demande a affiché une nouvelle croissance au S1 2024. La croissance organique des ventes de +1,0 % a été tirée par une croissance des volumes de +4,2 %. Stahl a acquis l'activité de revêtements d'emballage d'ICP en mars 2023, ce qui a ajouté +5,0% à la croissance du premier semestre. Les taux de change ont été négatifs (-1,1%), principalement en raison de l'affaiblissement de l'USD et du CNY par rapport à l'euro.

L'EBITDA du S1 2024 s'est élevé à 106,7 millions d'euros19 (+16% par rapport au S1 2023), se traduisant par une forte marge d'EBITDA de 22,9%, résultant d'un meilleur mix produit et d'une gestion disciplinée des coûts fixes et des marges.

La dette nette au 30 juin 2024 était de 318,4 millions d'euros20, contre 329 millions d'euros à la fin de 2023, et l'effet de levier s'élevait à 1,4 x21.



CPI enregistre une croissance de + 15,4 % de son chiffre d'affaires et de + 9 % de son EBITDA

(Intégration globale)

CPI a enregistré au premier semestre 2024 un chiffre d'affaires de 66,9 millions de dollars, en hausse de +15,4% par rapport au premier semestre 2023, soit +15,3% en organique (l'impact des taux de change est de +0,1%). La croissance a été soutenue par l'expansion continue de la base installée d'instructeurs certifiés (CI), notamment en Amérique du Nord, ainsi que par la croissance des renouvellements de certifications et des ventes aux entreprises. En outre, la croissance du premier semestre a été stimulée par une évolution positive du mix vers des formations thématiques plus rémunératrices.

L'EBITDA du premier semestre 2024 s'élève à 28,4 M$22, soit une marge de 42,5%. L'EBITDA a augmenté de +9% par rapport à l'année dernière, tandis que les marges sont légèrement en baisse, principalement en raison d’investissements sur les marchés internationaux, ainsi que d'une croissance du chiffre d'affaires plus faible que prévu dans ces régions.

Au 30 juin 2024, la dette nette s'élevait à 396,1 M$23, soit 5,1 x l'EBITDA tel que défini dans l'accord de crédit de CPI, à la suite du versement d'un dividende d'environ 100 M$ à Wendel en avril de cette année. Compte tenu de l'effet de levier actuel, CPI bénéficiera d'une réduction de 25 points de base du taux d'intérêt, soit une économie annuelle d'environ 1 million de dollars.

ACAMS – Le chiffre d'affaires total est resté stable, reflétant la croissance continue dans le secteur bancaire de base en Amérique du Nord et en Europe, compensée par un début d'année morose en Asie.

(full consolidation)

ACAMS, le leader mondial de la formation et des certifications pour les professionnels de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la prévention de la criminalité financière, a généré un chiffre d'affaires total de 48,7 millions de dollars24 pour le premier semestre 2024, en légère baisse organique de -0,8 % depuis le début de l’année. Les résultats du premier semestre reflètent une croissance continue avec ses clients bancaires principaux en Amérique du Nord et en Europe, compensée par un début d'année morose en Asie et un ralentissement de l’activité avec les clients non bancaires dans les cabinets de conseil et les gouvernements.

L'EBITDA25 pour le premier semestre était d'environ 8,9 millions de dollars, en baisse de 8,7% par rapport à 2023 et reflétant une marge de 18,3%, en baisse de 157 points de base d'une année sur l'autre. La baisse de la rentabilité au premier semestre reflète en grande partie le ralentissement de croissance du chiffre d'affaires susmentionnée, compensée par les investissements continus de la Société nécessaires pour soutenir son développement à long terme, qui devraient permettre d’atteindre une accélération de la croissance et de la rentabilité au cours des prochaines années.

Au 30 juin 2024, la dette nette s'élevait à 163,4 millions de dollars26, contre 156,4 millions de dollars à fin 2023, ce qui représente 6,3 fois l'EBITDA tel que défini dans la convention de crédit de l'ACAMS, avec une grande marge de manœuvre par rapport au niveau de covenant de 10,5 fois.

2024 sera une année charnière dans la transformation de la société qui a inclus plusieurs changements dans l'équipe de direction, incluant les nominations du PDG Neil Sternthal, du directeur financier Yuctan Hodge et du directeur des ventes Geoff Miller. Des investissements importants ont été réalisés pour mettre à niveau la technologie et les plateformes de commerce électronique de la société, et l'introduction de nouveaux programmes, y compris la certification récemment lancée pour les spécialistes de la lutte contre la fraude. Ces changements et investissements sont essentiels pour renforcer la capacité de l'ACAMS à soutenir sa mission et son rôle vital dans la communauté de lutte contre la criminalité financière, ainsi que la croissance à long terme et la numérisation de l'entreprise.

Scalian – Léger recul du chiffre d'affaires total pro forma de -1,0% au 1er semestre 2024, dans un contexte de ralentissement général du secteur et une saisonnalité défavorable. Le taux d’EBITDA pro forma s’établit à 12,4% du chiffre d’affaires, en baisse d’environ 110 points de base en raison de la baisse du taux d’utilisation. Acquisition de Mannarino réalisée en juin 2024.

(Intégration globale depuis juillet 2023. Les chiffres de l'année 2023 et de l'année 2024 calendaires sont en données comparables non auditées. L'EBITDA et la dette nette sont post IFRS 16).

Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle, a connu un léger recul de son chiffre d’affaires total de - 1,0 % par rapport au 1er semestre 2023, soit un chiffre d’affaires de 281,5 M€ au 30 juin 2024 (pro forma en 2023 et 2024 des acquisitions de Yucca et Mannarino). Ceci s’explique par le ralentissement de la croissance observé dans son industrie, ainsi qu’un effet calendaire défavorable (- 2 jours travaillés par rapport à 2023). Sur le périmètre historique (hors acquisitions), le chiffre d’affaires est en recul de - 3,2%. Les acquisitions contribuent positivement à la croissance proforma du groupe à hauteur de +2,2% et l’effet change est de -0,1%. Scalian a généré un EBITDA27 pro forma de 34,8 M€ au S1 2024. Le taux d’EBITDA s’établit ainsi à 12,4%, en baisse d’environ de 110 points de base par rapport au 1er semestre 2023, en raison de la baisse du taux d’utilisation ce semestre, partiellement compensée par une gestion stricte des frais généraux.

Au 30 juin 2024, la dette nette28 s’établit à 401,4 millions d’euros, soit un levier de 5,88 x29 l’EBITDA selon la documentation de crédit, Scalian bénéficiant ainsi d’une marge de manœuvre confortable par rapport à ses covenants (limite de 8,0 x).

En ce qui concerne son actualité récente, Scalian a annoncé en janvier 2024 l’acquisition de Dulin Technology, société de conseil basée en Espagne et spécialisée dans la cybersécurité pour le secteur financier, ainsi que Mannarino, en juin 2024, un spécialiste reconnu pour son savoir-faire unique de l'ingénierie des technologies avancées dans le secteur de l’avionique, basé au Canada.

Scalian prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de 1,5 Md€ à l’horizon 2028 par développement interne et externe. À cet effet, Scalian poursuit activement le déploiement de son plan de création de valeur, intégrant notamment le renforcement de ses domaines d’expertise de pointe dans l’OT/IT, le focus commercial sur les grands comptes, l’amélioration de la productivité et la poursuite des opérations de croissance externe.

États financiers consolidés

Le Conseil de surveillance s’est réuni le 31 juillet 2024 sous la présidence de Nicolas ver Hulst pour examiner les comptes consolidés condensés de Wendel, tels qu’ils ont été approuvés par le Directoire le 26 juillet 2024. Les comptes semestriels ont fait l’objet d’un examen limité de la part des Commissaires aux comptes avant d’être publiés.

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2024 s’est élevé à̀ 3 904,3 M€, en hausse de + 13,4 %, dont + 8,1 % de croissance organique. La contribution du change a été de - 4,6 % tandis que les variations de périmètre ont représenté un effet de + 9,8 %.

La contribution de la Gestion pour Compte de tiers s’est élevée à 11,6 millions d’euros. La contribution totale des sociétés du Groupe au résultat net des activités s’est élevée à 364,6 M€ en baisse de 9,3 % par rapport au premier semestre 2023, en raison de la déconsolidation au 1er semestre 2024 de Constantia Flexibles et de la cession au 1er semestre 2024 de 25% de la participation de Wendel dans Bureau Veritas.

Le total des frais financiers, frais généraux et impôts enregistrés au niveau de Wendel s’élève à 32,9 M€, en baisse de 21,2 M€ par rapport au 1er semestre 2023 (54,1 M€). Les frais généraux sont en progression notamment en raison de la comptabilisation de cotisations patronales liées au régime d’intéressement à long terme attribué au 1er semestre 2024, alors qu’il avait eu lieu au second semestre l’an dernier, ainsi qu’à d’autres éléments. Cette augmentation a largement été compensée par les produits retirés du coût de portage favorable à Wendel.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 388,2 M€ au 1er semestre 2024, contre 39,6 M€ au 1er semestre 2023, reflétant le gain de cession de 418,6 M€ part du Groupe relatif à la vente de Constantia Flexibles au 1er semestre 2024.

ESG

Notations extra-financières : Wendel confirme sa présence dans le DJSI World et Europe et confirme sa notation ‘A-‘ au CDP

DJSI

Pour la 5e année consécutive, Wendel figure dans les indices Monde et Europe du Dow Jones Sustainability (DJSI), faisant ainsi partie des 10 % des entreprises les plus performantes en termes de durabilité dans la catégorie Diversified Financials. Avec un score de 66/100 dans sa catégorie, Wendel se situe très au-dessus de la moyenne de son secteur (22/100).

Avec l’analyse du questionnaire Corporate Sustainability Assessment, S&P Global évalue depuis 1999 la performance ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des entreprises cotées dans différentes industries. Les 10 % d’entreprises les plus performantes en termes de durabilité, selon les critères définis par industrie, sont ensuite intégrées dans les indices Dow Jones Sustainability Index.

CDP

Les efforts de Wendel en matière de lutte contre le changement climatique sont également reconnus par le CDP cette année avec une note A-. Wendel se situe désormais au-dessus de la moyenne de son secteur Financial services (B), et de la moyenne mondiale tous secteurs confondus (C).

Le processus annuel de publication et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2023, 746 investisseurs représentant plus de 136 000 Md$ d’actifs ont demandé aux entreprises de fournir des données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d’environnement au travers du CDP. 21 000 entreprises ont choisi d’y répondre en 2023.

En outre, Wendel est notée AA par MSCI, classée en « negligible risk » par Sustainalytics (top 2% de son industrie) et notée 84/100 par Gaïa Rating.

Composition du Comité de gouvernance et du développement durable

Le Conseil de surveillance a décidé ce jour de nommer Fabienne Lecorvaisier et de renouveler Thomas de Villeneuve en qualité de membres du Comité de gouvernance et du développement durable.

Ce Comité compte désormais 50% de membres indépendants, hors membre représentant les salariés.

Agenda

Jeudi 24 octobre 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2024 (après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

Mercredi 26 février 2025

Résultats annuels 2024 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2024, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Jeudi 24 avril 2025

Chiffre d’affaires T1 2025 – Publication de l’ANR au 31 mars 2025 (après bourse)

Jeudi 15 mai 2025

Assemblée générale

Mercredi 30 juillet 2025

Résultats semestriels 2025 – Publication de l’ANR au 30 juin 2025 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

Annexe 1 : Chiffres d’affaires et résultats consolidés

Chiffre d’affaires consolidé du S1 2024

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 Δ Organique Δ Bureau Veritas 2 904,2 3,021.7 + 4,0 % + 9,2 % Stahl (1) 443,0 464,7 + 4,9 % + 1,0 % Scalian (2) n.a 278,2 n.a. n.a. CPI 53,9 61,9 + 14,8 % + 15,3 % ACAMS (3) 42,5 44,5 + 4,9 % - 0,6 % IK Partners (4) n/a 33,4 n/a n/a Chiffre d’affaires consolidé 3 443,6 3 904,3 + 13,4 % + 8,1 %

(1) Incluant l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG) depuis mars 2023 (contribution au chiffre d’affaires de 48,6 M€ au S1 2024 vs. 34,3 M€ au S1 2023)

(2) Scalian a une date de reporting différente de celle de Wendel (cf. comptes consolidés 2023 - Note 2 - 1. " Évolution du périmètre de consolidation en 2023 "). En conséquence, la contribution de Scalian correspond à 6 mois de chiffre d'affaires entre le 1er octobre 2023 et le 31 mars 2024.

(3) Le chiffre d’affaires inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) pour un montant de -0,5 M€ (vs -2.9 M€ sur les 6 M 2023). En excluant ce retraitement, le chiffre d’affaires s’élève à 44,9M€ contre 45,5 M€ au S1 2023. La croissance totale de +4,9 % inclut un effet PPA de + 5,7 %.

(4) Contribution de 2 mois de chiffres d’affaires

Chiffre d’affaires consolidé S1 2024 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 Δ Δ Organique Tarkett (5) 1 608,3 1 558,7 - 3,1 % - 2,2 %

(5) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».





Résultats consolidés S1 2024

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 Contribution de l’asset management - 11,6 Contribution des participations consolidées 402,1 364,6 Frais financiers, frais généraux et impôts - 54,1 - 32,9 Résultat net des activités (1) 348,0 343,4 Résultat net des activités, part du Groupe 115,4 104,8 Résultat non récurrent - 56,8 643,4 Effets liés aux écarts d’acquisition - 64,3 - 50,4 Impairment - 8,1 - 90,6 Résultat net total 218,8 845,8 Résultat net part, du Groupe 39,6 388,2

(1) Résultat net avant les écritures d’allocation des écarts d’acquisition et les éléments non récurrents.





Résultat net des activités du 1er semestre 2024

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2024 Var. Total contribution from asset management: IK Partners n/a 11,6 n/a Bureau Veritas 290,6 302,5 + 4,1 % Stahl 41,8 52,6 + 25,8 % Constantia Flexibles 68,9 - n/a CPI 1,7 4,8 + 182,8 % ACAMS - 2,0 - 3,0 52,7 % Scalian n/a 0,3 n/a Tarkett (mise en équivalence) 1,1 7,4 569,1 Total contribution des sociétés 402,1 364,6 - 9,3 % dont part du Groupe 169,3 131,6 - 22,3 % Frais généraux nets des managements fees - 36,2 - 38,2 + 5,5 % Impôts - 0,5 - 1,7 + 248,2 % Frais financiers - 5,6 19,0 - 439,4 % Eléments sans incidences sur la trésorerie - 11,7 - 11,9 + 1,2 % Résultat net des activités 348,0 343,4 - 1,3 % dont part du Groupe 115,4 104,8 -9.2%

Annexe 3: Tableau de rapprochement du résultat économique et du résultat comptable

A partir de 2024, la plateforme de gestion d’actifs privés pour compte de tiers constitue un nouveau segment distinct de celui du portefeuille de la gestion pour compte propre et de Wendel SE et de ses holdings. Cette plateforme est constituée d’IK Partners.

Gestion pour compte de tiers Gestion pour compte propre Holdings Total Groupe En millions d'euros IK Partners Bureau Veritas Stahl Scalian CPI ACAMS Tarkett

(MEE) Wendel & Holdings Résultat net des activités Chiffre d'affaires 33,4 3 021,7 464,7 278,2 (3) 61,9 44,5 - 3 904,3 Frais de mission refacturés aux clients 94,9 Chiffre d'affaires et frais de mission refacturés aux clients 3 116,6 EBITDA (1) N/A N/A 106,5 34,3 (4) 26,2 8,2 - Résultat opérationnel provenant des commissions de gestion (FRE) 10,1 - Résultat opérationnel ajusté (2) 14,7 463,9 91,8 28,8 24,7 6,7 - 589,2 Autres éléments opérationnels récurrents - -12,1 -3,0 -1,7 -1,9 -1,0 - Résultat opérationnel 14,7 451,9 88,8 27,1 22,8 5,7 - -51,6 559,3 Coût de l'endettement financier net 0,1 -18,5 -19,9 -18,3 -17,2 -8,8 - 19,2 -63,4 Autres produits et charges financiers 0,1 -7,1 1,7 -2,3 -0,1 -0,1 - -0,2 -8,0 Charges d'impôt -3,3 -123,6 -18,0 -6,1 -0,6 0,2 - -0,3 -151,7 Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence - -0,2 - - - - 7,4 - 7,2 Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées - - - - - - - - - Résultat net récurrent des activités 11,6 302,5 52,6 0,3 4,8 -3,0 7,4 -32,9 343,4 Résultat net récurrent des activités - part du Groupe 5,9 86,2 36,0 0,3 4,6 -2,9 7,3 -32,7 104,8 Elements non récurrents - -9,4 -6,1 -3,0 -3,6 -0,8 -5,7 672,0 (5) 643,4 Effets liés aux écarts d'acquisition - -16,0 -8,7 -3,8 -11,3 -9,2 -1,4 - -50,4 Dépréciation d'actifs - -30,3 - -40,0 - - 0,8 -21,2 (6) -90,6 Résultat net non récurrent - -55,7 -14,8 -46,8 -14,9 -10,0 -6,2 650,8 502,4 Résultat net non récurrent - part du Groupe - -14,9 -10,1 -38,5 -14,3 -9,8 -6,2 377,3 283,5 Résultat net consolidé 11,6 246,8 37,8 -46,4 -10,1 -13,0 1,1 618,0 845,8 Résultat net consolidé - part des minoritaires 5,7 175,5 11,9 -8,2 -0,4 -0,3 0,0 273,3 457,5 Résultat net consolidé - part du Groupe 5,9 71,3 25,9 -38,2 -9,7 -12,8 1,1 344,7 388,2

(1) L’EBITDA correspond au résultat net avant amortissements et dépréciations, impôts et taxes et charges et produits financiers.

(2) Avant l’impact des allocations d’écarts d’acquisition, des éléments non récurrents et des managements fees.

(3) Ce poste correspond au Chiffre d’affaires de Scalian au 31 mars 2024 pour une période de 6 mois.

(4) Ce poste correspond à l’EBITDA de Scalian au 31 mars 2024 pour une période de 6 mois.

(5) Ce poste inclut le résultat de cession de Constantia Flexibles (voir note 2 « Variations de périmètre »).

(6) Cette dépréciation porte sur la participation dans Tarkett.

1 L’ANR dilué (fully diluted) suppose que toutes les actions propres sont annulées et qu'un passif complémentaire est comptabilisé pour tenir compte de tous les titres liés au LTIP dans la monnaie à la date de valorisation.

2 +7,9% par rapport à l’ANR dilué de 162,,3 € au 31/12/2023

3 Entièrement dilué des rachats d'actions et des actions propres. L'ANR non dilué s'élève à 7 611 millions d'euros et à 171,3 euros par action.

4 En incluant le dividende de 4,0 euros par action payé en 2024, et sur une base non diluée, l'ANR est en hausse de 6,9 %.

5 Fee Paying Assets under Management; actifs sous gestion générant des commissions

6 Proforma des engagements d’investissements relatifs au sponsor money dans IK (-400M€), de l'acquisition de Globeducate (-625M€), du produit de cession de Preligens (15M€), du paiement du dividende Bureau Veritas (100M€) et du reste du programme de rachat d'actions (-12M€), le LTV s'élèverait à 5,9 %.

7 Proforma des engagements d’investissements relatifs au sponsor money dans IK (-400 M€), de l'acquisition de Globeducate (-625 M€), du produit de cession de Preligens (15 M€), du paiement du dividende Bureau Veritas (100 M€) et du reste du programme de rachat d'actions (12 M€), la liquidité totale s'élèverait à 2.9 Md€.

8 La liquidité disponible pour de nouveaux investissements est définie comme la liquidité qui peut être déployée sans que le ratio LTV ne dépasse 20 % et en tenant compte des engagements et des produits déjà existants (400 M€ dans les fonds IK, 12 M€ de rachats d'actions restants, 625 M€ dans Globeducate, 100 M€ de dividendes de Bureau Veritas, 15 M€ provenant de la cession de Preligens).

9 Contribution totale des sociétés du 1er semestre 2023 de 402,1 M€, dont 68,9 M€ de Constantia Flexibles, qui n’est plus consolidée en 2024.

10 Produit net de cession après intérêts de retard, dettes financières, dilution au bénéfice des investisseurs minoritaires de la Société, frais de transaction et autres ajustements de dettes.

11 Incluant l'IFRS 16. Excluant les impacts d’IFRS 16, l'EV s'élève à environ 1,86 milliards d'euros.

12 TRI brut de 28 %. TRI net de 26 %.

13 le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances

14 Excluant les ticking fees et intérêts

15 Fee Related Earnings: Bénéfices générés par les revenus de commissions récurrentes (principalement les commissions de gestion). Ils excluent les revenus générés par les revenus liés à la performance, plus volatils, tels que les commissions de performance ou le carried interest.

16 Et au plus tard en 2034 si exercice de la faculté de report

17 A taux de change constant

18 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté

19 EBITDA incluant les impacts IFRS 16. Excluant les impacts IFRS 16 l’EBITDA s’élève à 103,3 millions d’euros.

20 Incluant les impacts IFRS 16. La dette nette excluant les impacts d’IFRS 18 s’élève à 295,8 millions d’euros.

21 Levier financier selon la définition de la documentation de crédit

22 EBITDA récurrent incluant IFRS 16. Excluant IFRS 16 l’EBITDA s’élève à 27,8M$.

23 Incluant IFRS 16. Dette nette excluant IFRS 16 s’élève à 392,7M$.

24 CA excluant le retraitement de 0,55M$ lié aux PPA. Incluant ce retraitement, le CA est de 48.1M$ au H1 2024.

25 EBITDA incluant IFRS 16. EBITDA excluant IFRS16 s’élève à 8,4 M$.

26 Including IFRS 16 impacts. Net debt excluding the impact of IFRS 16 was $163.0m.

27 EBITDA après impact de la norme IFRS 16.

28 Dette nette après impact de la norme IFRS 16.

29 Levier d’après la documentation de crédit (pré IFRS 16)

Pièce jointe