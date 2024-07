Mare Nostrum : Résultats annuels 2023 - Vers un Groupe plus agile et plus efficient

MARE NOSTRUM

Résultats annuels 2023

Dégradation des résultats sur le 2nd semestre 2023





Vers un Groupe plus agile et plus efficient

Une réorganisation profonde pour des effets long terme

Des développements positifs sur le 1er semestre 2024

Grenoble, le 31 juillet 2024 – 19h

« L'année 2023 a été une année difficile/compliquée pour notre Groupe notamment le deuxième semestre où nous avons subi le ralentissement du marché du Travail temporaire. Cette dégradation de l’activité et de nos résultats nous a contraint à nous mettre sous protection du Tribunal début 2024. Cependant, nous sommes convaincus que ces défis sont une opportunité de renforcer notre position et de préparer un avenir plus prometteur pour le Groupe.

Depuis, nous avons pris des mesures décisives pour réorganiser notre structure, optimiser nos processus et aligner nos ressources avec nos objectifs stratégiques à long terme. Cette réorganisation profonde vise à améliorer notre efficacité opérationnelle, à nous recentrer sur notre cœur de métier et à développer les synergies entre nos activités de Travail Temporaire, Recrutement et Formation pour renouer avec la rentabilité.

Toutes nos équipes sont pleinement engagées dans cette transformation et font preuve d’une incroyable résilience que je tiens à saluer. Durant cette période de transition, nous avons su conserver la confiance de nos partenaires commerciaux et clients, preuve d’une qualité de services constante et d’une capacité à répondre à leurs besoins intacte, en dépit de la situation.

Nous restons optimistes et préparons notre plan de sauvegarde qui, s’il est accepté par le Tribunal, sera notre feuille de route pour les dix prochaines années. Nous sommes déterminés à mener à bien cette transition vers un développement durable et rentable.

Je tiens à remercier nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos actionnaires pour leur soutien continu et leur confiance en notre capacité à surmonter les obstacles. »

Nicolas Cuynat

Président-Directeur Général de Mare Nostrum

Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, a réalisé sur l’exercice 2023 un chiffre d’affaires de 169,5 M€ en recul de - 2%, pénalisé par une baisse de son activité au second semestre liée au ralentissement dans le secteur du bâtiment et le retournement du marché national du Travail Temporaire. Comme annoncé1, ces difficultés ont pénalisé les résultats du Groupe sur l’exercice 2023.

En millions d’euros 2022 2023 Chiffre d’affaires 172,2 169,5 Autres produits d’exploitation 7,0 5,5 Achats consommés et autres chg ext. -47,7 -45,8 Charges de personnel -126,8 -127,5 Impôts et taxes -3,5 -3,4 Excédent Brut d’Exploitation (EBE)* 1,2 -3,3 Résultat d’exploitation - 0,5 -9,2 Résultat financier -0,4 -0,7 Résultat exceptionnel -0,1 -1,3 Impôt sur les résultats -0,7 -0,9 Résultat net de l’ens. consolidé - 1,7 -12,0 Résultat net part du Groupe -2,1 -11,7

*REX retraité des dotations aux amortissements et provisions nettes des reprises et incluant les autres produits et autres charges

Le Conseil d’Administration de Mare Nostrum, réuni le 30 juillet 2024, a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2023. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes.

Ainsi, l’EBE s’établit à -3,3 M€ sur 2023 contre 1,2 M€ l’an passé, en raison de la baisse de chiffre d’affaires (-2,7 M€) et d’une diminution des produits d’exploitation de 1,5 M€, liée principalement à des transferts de charges aux intérimaires en mobilité moins importants sur l’exercice2.

Le Résultat d’exploitation s’élève à -9,2 M€ au 31 décembre 2023, suite à l’enregistrement de dotations aux amortissements et provisions pour 2,6 M€ et d’une dépréciation pour écart d’acquisition de 3,3 M€ concernant la filiale AT Patrimoine.

Le Résultat net de l’ensemble consolidé s’établit à -12 M€ après un résultat financier de -0,7 M€ et un résultat exceptionnel de -1,3 M€.

La trésorerie à fin décembre s’établissait à 7,3 M€ et l’endettement net à 13,8 M€. Les capitaux propres, pénalisés par la perte de l’exercice, se portent à -2,4 M€.

Des développements positifs sur le 1er semestre 2024

Au cours du premier semestre de 2024, Mare Nostrum a manifesté une résilience remarquable après une période de turbulence en 2023. Malgré les défis persistants du marché de l'immobilier et du secteur du BTP, le Groupe a réagi de manière proactive en lançant une vaste réorganisation opérationnelle et financière. Les mesures stratégiques récemment mises en place, axées sur l’amélioration de la rentabilité et le recentrage sur son cœur de métier, à savoir le Travail Temporaire, le Recrutement et la Formation, dessinent les contours d’un nouveau Groupe.

Dans cette dynamique, Mare Nostrum a fermé plusieurs agences3, cédé des actifs et consolidé son activité de Travail Temporaire en optimisant l'efficacité opérationnelle de ses agences tout en maintenant sa couverture territoriale4. Le Groupe a également sécurisé une nouvelle alliance stratégique avec la banque Thémis, assurant ainsi le cautionnement de ses services intérimaires jusqu'en juin 2025. Parallèlement, Mare Nostrum a renforcé sa position auprès de grands comptes en renouvelant certains accords-cadres, notamment avec des leaders du secteur du BTP et de la grande distribution, démontrant ainsi la qualité et l'attrait de ses solutions. Sa division Recrutement, dotée d’une nouvelle Directrice commerciale réseau, va également se structurer autour des cabinets du Groupe en Aura, PACA et Ile-de-France afin d’offrir plus de dynamisme et d’agilité au réseau. Par ailleurs, la montée en puissance de sa filiale L’Agence Unique, spécialisée dans le recrutement et la mise à disposition de personnel dans les métiers de la culture, s’est confirmée avec 8 nouveaux marchés remportés sur la région bordelaise5.

De plus, l'expansion de l'activité Formation, avec l'introduction de nouvelles formations qualifiantes et sécuritaires, renforce encore davantage la diversité et la compétitivité de l'offre du Groupe dans un marché en évolution constante.

Preuve de ces avancées encourageantes, le Groupe a obtenu du Tribunal de Commerce un renouvellement de sa période d’observation jusqu’au 22 janvier 20256. Cette décision démontre la confiance du Tribunal dans la capacité du Groupe à poursuivre sa réorganisation et à disposer du niveau de trésorerie et de l’exploitation nécessaires sur cette période.

Ainsi, Mare Nostrum entame ce second semestre 2024 avec plus de sérénité, un Groupe redimensionné, une organisation mieux structurée et une vision claire pour poursuivre sa transformation.

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 de 67,8 M€

En millions d’euros 2024 2023 2023

à périmètre comparable* Variation 2024/2023

à périmètre comparable CA 1er trimestre 34,7 42,9 37,5 - 7% CA 2e trimestre 33,1 45,1 39,0 - 15% CA 1er semestre 67,8 88,0 76,5 - 11%

Chiffres non audités

* Périmètre comparable : chiffre d’affaires 2023 retraité des sociétés liquidées et agences fermées en 2024.

Mare Nostrum a réalisé sur le 2ème trimestre un chiffre d’affaires de 33,1 M€ permettant au chiffre d’affaires semestriel de s’établir à 67,8 M€ à fin juin 2024. A périmètre comparable*, l’activité semestrielle affiche une baisse de - 11% par rapport au 1er semestre 2023 (hors chiffre d’affaires des sociétés liquidées et agences fermées en 2024).

La division Formation, qui n’est pas concernée par les procédures en cours, se maintient à un bon niveau et totalise 5,5 M€ sur le 1er semestre 2024 contre 5,6 M€ en 2023. Pour sa part, l’activité Travail Temporaire, sur son nouveau périmètre plus concentré, réalise un chiffre d’affaires semestriel de 55,5 M€. A périmètre comparable*, la division affiche un retrait de - 13% sur la période (- 26% à périmètre constant) dans un marché du Travail Temporaire en retrait de – 9,1%7 au niveau national. L’activité Portage se porte à 4,5 M€ sur le 1er semestre 2024 contre 4,4 M€ l’an passé et la division Recrutement s’inscrit à 0,6 M€ suite à la réorganisation de la division. De son coté, la division Services RH reste stable à 1,8 M€ et bénéficie des récents succès commerciaux de l’Agence Unique.

Comme évoqué, le plein effet des mesures mises en place ne se traduira pas encore dans les résultats du 1er semestre 2024 qui seront mécaniquement grevés par la baisse de chiffre d’affaires. Cependant, les premiers fruits des mesures d’économies et d’optimisation des coûts devraient être visibles sur l’exercice 2025.

Mare Nostrum s’attèle à finaliser son plan de sauvegarde, en collaboration avec les organes de la procédure, afin qu’il puisse être soumis à l’homologation du Tribunal de Commerce avant la fin de l’année 2024.

Le rapport financier annuel est disponible dans la rubrique « Finances » du site

www.mare-nostrum.eu

Prochain RDV :

18 septembre 2024 : Assemblée Générale annuelle

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

Contacts :

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr





1 Communiqué du 3 juillet 2024

2 Reprises faites sur les salaires des intérimaires en mobilité pour les logements et véhicules mis à disposition par les agences.

3 Communiqué du 5 février 2024

4 Communiqué du 24 juin 2024

5 Communiqué du 17 juillet 2024

6 Communiqué du 3 juillet 2024

7 Prism’emploi – CREDOC du mois de juin 2024

Pièce jointe