Eurobio Scientific : PREMIER SEMESTRE 2024, UN SOLIDE DEBUT D’EXERCICE DANS UN CONTEXTE INCERTAIN // PROJET D’OFFRE PUBLIQUE

PREMIER SEMESTRE 2024,

UN SOLIDE DEBUT D’EXERCICE DANS UN CONTEXTE INCERTAIN

PROJET D’OFFRE PUBLIQUE

Progression du chiffre d’affaires semestriel à +24% (+12% hors effets de changement de périmètre liés aux acquisitions de DID et Alpha Biotech)

Maintien des axes stratégiques du Groupe : Produits propriétaires : 29% du Chiffre d’affaires Internationalisation : 42% du Chiffre d’affaires réalisé hors de France

Conclusion d’un accord entre Eurobio Scientific et un consortium composé de l’équipe d’entrepreneurs et dirigeants d’Eurobio Scientific, IK Partners et Nextstage, en vue du dépôt d’une offre publique d’achat volontaire





Paris, le 31 juillet 2024 – 21h00

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader dans le diagnostic médical in vitro et les sciences de la vie, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires semestriel consolidé au 30 juin 2024.

Solide croissance de l’activité à +24%

Eurobio Scientific a enregistré à fin juin 2024 un chiffre d’affaires de 73,4 M€ contre 59,1 M€ à fin juin 2023, soit une progression de +24%. Sur une base comparable, c’est-à-dire hors effets de périmètre liés aux acquisitions, la croissance reste solide, à +12%.

Les effets de périmètre se détaillent comme suit sur le semestre : l’activité de DID s’élève à 6,1 M€ tandis que celle d’Alpha Biotech s’élève à 1,3 M€.

Hors effet de périmètre, la hausse de l’activité de +6,9 M€ provient principalement des activités de GenDx à hauteur de +3,6 M€ (+32%) et de la France à hauteur de +3,1 M€ (+8%). Le reste des activités du Groupe est en croissance limitée d’environ 2%.

GenDx connait une croissance sur l’ensemble des territoires (Europe, Etats Unis et à l’International) avec notamment quelques contrats de distribution ponctuels à l’International qui contribuent à hauteur de + 0,8 M€ à cette évolution. Retraité de cet effet non récurrent, le taux de croissance de GenDx est de l’ordre de 25% sur le semestre.

Les activités françaises du Groupe connaissent sur le semestre une croissance significative portée également par certains facteurs non récurrents comme les contextes épidémiques Covid et Coqueluche ou encore la prorogation pour quelques mois de certains appels d’offre en Transplantation qui maintiennent les volumes d’activité sur ce segment. L’activité est stable en dehors de ces effets.

Point d’étape du déploiement de la stratégie du Groupe

Le Groupe poursuit sa stratégie d’expansion géographique et technologique ciblée, avec l’ambition de devenir une société internationale de premier plan sur le marché des diagnostics de spécialité et d'offrir à ses clients une offre complète s’appuyant sur le diagnostic moléculaire avec ses propres solutions et celles de ses partenaires.

Part des produits propriétaires stable





La part des produits propriétaires est stable, malgré l’intégration des activités de distribution de DID, et atteint un niveau d’environ 29% du chiffre d’affaires (contre 30% du CA au 1er semestre 2023).

International en développement





Les ventes hors France progressent et représentent 42% du CA (contre 35% au 1er semestre 2023). Cette progression est principalement liée aux nouvelles acquisitions réalisées mais aussi au développement des ventes croisées de produits propriétaires au sein du groupe.

Perspectives

Le Groupe Eurobio Scientific maintient l’exécution des axes stratégiques développés depuis plusieurs années : le développement de produits propriétaires, l’internationalisation et l’ouverture de nouveaux marchés. A horizon 5 ans, le Groupe ambitionne que la part des produits propriétaires puisse représenter environ 50% de son chiffre d’affaires.

Projet d’offre publique

Des fonds gérés par NextStage AM et IK Partners, ainsi que M. Denis Fortier, Président-Directeur Général et d’autres membres du Conseil d’administration et de la direction générale de la Société ont pris la décision de former un consortium (le « Consortium ») afin d’initier une offre publique d’achat volontaire visant l’intégralité des actions Eurobio Scientific en circulation. Un communiqué de presse, publié conjointement par la Société et le Consortium, présentant ce projet et ses principales caractéristiques préliminaires est disponible sur le site Internet de la Société eurobio-scientific.com.

Avertissement :

