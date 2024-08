Gereglementeerde informatie - voorwetenschap

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 1 augustus 2024 – 7u CET

Fagron levert sterke prestatie met 16% omzetgroei en 17% groei in REBITDA in de eerste helft van 2024

Fagron, de toonaangevende wereldspeler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar halfjaarresultaten voor de periode eindigend op 30 juni 2024.

Kernpunten

Sterke omzetontwikkeling met 15,5% gerapporteerde omzetgroei (15,3% tegen Constant Exchange Rates (CER)) en organische omzetgroei van 12,8% tegen CER

Organische groei reflecteert sterke prestaties in alle regio’s

De 17,2% REBITDA groei vertaalt zich in een verbetering van de REBITDA-marge van 30bps jaar-op-jaar naar 19,7%, als gevolg van synergiën van overnames en positieve impact van operational excellence wereldwijd

De operationele kasstroom is met 3,1% gedaald naar €41,9 miljoen (een stijging met 34,7% na correctie voor factoring)

Nettowinst per aandeel van €0,55, een stijging van 22,2% jaar-op-jaar

Eenmalige investeringen van US$39 miljoen en €15 miljoen in de uitbreiding van de faciliteiten voor respectievelijk Wichita en FSS Nederland

Verhoging van de FY 2024 omzetverwachting naar €850 – €870 miljoen; handhaving van de verwachting dat de winstgevendheid op jaarbasis zal verbeteren





Rafael Padilla, CEO van Fagron:

“Fagron heeft zijn indrukwekkende prestaties in de eerste helft van 2024 voortgezet, met een organische omzetgroei van 12,8% tegen CER en een margeverbetering ten opzichte van vorig jaar. Deze uitzonderlijke prestatie illustreert de robuustheid van ons gediversifieerd bedrijfsmodel, ons vermogen om zaken te realiseren en onze focus op operationele efficiëntie.

In EMEA realiseerden we een sterke organische omzetgroei, ondanks de uitdagingen die de wijziging van het terugbetalingsbeleid in Polen met zich meebracht. Onze strategische initiatieven in de regio, gecombineerd met degelijke resultaten in andere markten, benadrukken de kracht van onze gediversifieerde activiteiten. Latijns-Amerika toonde veerkracht in zowel omzet als winstgevendheid, hetgeen onze voortdurende focus op commerciële en operational excellence weerspiegelt. Niettemin, blijven de competitieve marktomstandigheden uitdagend. Noord-Amerika droeg het meeste bij aan de omzetgroei, gedreven door een sterke onderliggende vraag bij Compounding Services (CS), terwijl Brands en Essentials (B&E) een gezonde omzetgroei liet zien, voornamelijk dankzij operational excellence.

Gezien de sterke onderliggende vraag naar de uitbesteding van bereidingen en onze doelstelling om marktleider te zijn, hebben we de strategische beslissing genomen om te investeren in de uitbreiding van de Wichita-faciliteit en onze Fagron Sterile Services (FSS)-faciliteit in Nederland. Met betrekking tot B&E in Noord-Amerika hebben we de voorgenomen investering in Decatur geannuleerd, vermits we inmiddels een beter alternatief hebben om de gewenste groei in die regio te realiseren. We kiezen voor een combinatie van het upgraden van de faciliteit en gebruikmaken van onze wereldwijde netwerkcapaciteit. Voor groei door middel van acquisities blijven we marktkansen wereldwijd verkennen om onze positie verder te versterken.

Vooruitkijkend rekenen we nu op een omzet tussen €850 en €870 miljoen voor het volledige jaar en verwachten we dat de winstgevendheid jaar-op-jaar zal toenemen. We hebben vertrouwen in het behalen van onze middellange termijn doelstellingen".

