Solvay start een nieuw programma van inkoop van eigen aandelen om zijn langetermijnbonusplannen te dekken

Persbericht - Gereglementeerde informatie

Brussel, 31 juli 2024 - 8u00 CEST

In toepassing van artikel 7:215 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kondigt Solvay de lancering aan van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen om te kunnen voldoen aan de leveringsverplichtingen van Solvay-aandelen die voortvloeien uit de toekenning van de 2023 en 2024 langetermijnbonusplannen (Performance Share Units en Restricted Share Units).

In het kader van dit nieuwe programma kan Solvay tot 1 025 000 Solvay-aandelen verwerven. Dit zal gebeuren onder de voorwaarden goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van 8 december 2023.

Het terugkoopprogramma zal naar verwachting voltooid zijn op 1 oktober 2024. Het zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de geldende regelgeving en zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke tussenpersoon onder een discretionair mandaat. De timing van de terugkoop zal afhangen van verschillende factoren, waaronder de marktomstandigheden.

Solvay zal de markt informeren over de voortgang van het programma in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit volgt op de aankoop van 218 191 aandelen van de Vennootschap in juni 2024, om te voldoen aan de leveringsverplichtingen van Solvay-aandelen die voortvloeien uit toekenningen van een vroeger langetermijnbonusplan en het Employee Share Purchase Plan.

De impact van het aandeleninkoopprogramma is al opgenomen in de guidance van een vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders uit voortgezette activiteiten van meer dan €300 miljoen in 2024.



Contacten

Media relations Investor relations Peter Boelaert

+32 479 30 91 59







Laetitia Van Minnenbruggen

+32 484 65 30 47







Kimberly King

+ 1 470 464 4336







media.relations@solvay.com Boris Cambon-Lalanne

+32 471 55 37 49







Geoffroy d’Oultremont

+32 478 88 32 96







Vincent Toussaint

+33 6 74 87 85 65







investor.relations@solvay.com

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van meer dan 9.000 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Met een nettowinst van €4,9 miljard in 2023 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin .

Bijlage