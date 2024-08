Enefit Greeni II kvartali 2024 vahearuanne

Enefit Green grupi 2024. aasta II kvartali äritulud langesid 7% ja ärikulud (v.a. kulum) langesid 12% võrreldes eelmise aasta sama ajaga, mille tulemusena EBITDA langes 2% võrra 19,3 mln euro tasemele. Kvartali puhaskasum kasvas 2,8 mln euro võrra 3,9 mln euroni (0,015 eurot aktsia kohta).



Enefit Greeni juhatuse esimehe kohusetäitja Andres Maasingu kommentaar:

„Käimas on ehitustegevus mitmes pargis, sealhulgas kolmes suures tuulepargis Eestis ja Leedus, mille koguvõimsus on 422 megavatti. Lõppenud kvartali investeeringud ületasid kümnendikku kogu käimasolevast investeeringute programmist. Kõigi käimasolevate ehituste lõpuleviimiseks vajalik investeeringute maht on ligi 250 miljonit eurot.

Sopi-Tootsi tuulepargis on 38 tuulikust püstitatud 25 ja ülejäänute paigaldamine edeneb plaanipäraselt. Tuulepargi kõrvale kerkivas päikesepargis on lõpusirgel paneelide alusraamide rajamine ja toimub paneelide paigaldamine. Leedus on Kelmė I tuulepargis püstitatud kõik 14 tuulikut ja Kelmė II tuulepargis rajatakse tuulikute vundamente. Lätis ehitame oma esimesi päikeseparke. Tahame alustada elektritootmist kõigis neis parkides veel sel aastal, välja arvatud Kelmė II tuulepargis.

Tootsime II kvartalis 358 gigavatt-tundi elektrit (+35% võrreldes möödunud aasta sama ajaga) ja 96 gigavatti-tundi soojusenergiat (-27%). Elektritoodangu märkimisväärne kasv mitmendat kvartalit järjest tuleneb nii juba valminud kui ka ehituses olevate uute parkide toodangust. Viimase pooleteise aasta jooksul on alustanud elektri tootmist kokku kaheksa uut parki, millest viis on täielikult valminud ja kolm ehituse lõpusirgel.

Uute tootmisvarade tähtsus meie tootmisportfellis on järk-järgult kasvamas, kuid elektritoodangu eesmärgi täitmist on mõjutanud eeskätt madalamad tuulekiirused ja uute parkide seadistustegevused (eelkõige Tolpanvaara tuulepargis). Kvartali tulemusnäitajaid mõjutasid madalamad elektri turuhinnad ja kasvanud, kuid oodatust madalam toodang.

Keskendume käimasolevate ehitusprojektide õigeaegsele valmimisele, töökindluse hoidmisele ning töötame salvestus- ja vesiniktehnoloogiate turuletoomise nimel.“





Olulisemad sündmused

Enefit Greeni nõukogu kinnitas uueks juhatuse esimeheks Juhan Aguraiuja, kes asub ametisse 14. oktoobril

Finantsjuht Veiko Räim ei kandideeri uueks juhatuse liikme ametiajaks peale praeguse lepingu lõppu 24. septembril.

Aktiivne ehitustegevus suurtes Sopi-Tootsi (255 MW), Kelmė I (80 MW), Kelmė II (87 MW) tuuleparkides ning Sopi päikesepargis (74 MW)

Tolpanvaara tuulepargi valmimine

Swedbanki laenulepingu muudatus summa suurendamine 100 mln euroni ja tähtaja pikendamine detsembrini 2028

Purtse hübriidpark läbis Eleringi nõuetekohasuse testid





Peamised näitajad

II kv 2024 II kv 2023 Muutus Muutus, % TOOTMIS- JA MÜÜGIMAHUD Elektri netotoodang 358 265 93 35% s.h. uutest tuule- ja päikeseparkidest 141 56 85 152% s.h. müüdud varad - 9 -9 -100% Elektri müük* 460 357 103 29% Soojusenergia toodang 96 141 -45 -32% ÄRITULUD kokku 38,3 41,2 -2,9 -7% Müügitulu 33,9 36,8 -2,9 -8% Taastuvenergia toetus jm äritulud 4,4 4,4 0,0 -1% EBITDA, mln € 18,9 19,3 -0,4 -2% PUHASKASUM, mln € 3,9 1,1 2,8 246% EPS*, € 0,015 0,004 0,011 246%

* - puhaskasum aktsia kohta





Müügi- ja muud äritulud

Grupi II kvartali elektritoodang kasvas aastaga 93 GWh ehk 35% võrra 358 GWh-ni, uute valminud ja ehituses tuule- ja päikeseparkide toodang kasvas aastaga 85 GWh võrra. Soojusenergia toodang kahanes aastaga 45 GWh ehk 32% võrra. Lõppenud kvartali majandustulemuste võrdlust aastatagustega mõjutab olulisel määral mullu IV kvartalis realiseerunud Broceni koostootmisjaama ning pelletitehase müük ning käesoleva aasta märtsis realiseerunud Paide ja Valka koostootmisjaamade müük (edaspidi „müüdud varad“). Müüdud varade mõju II kvartali elektri- ja soojusenergia toodangule võrreldes võrdlusbaasiga oli vastavalt -9 GWh ja -36 GWh.

II kvartali elektritoodang jäi umbes 61 GWh võrra alla meie varasemale prognoosile. Üle poole sellest puudujäägist oli seotud oodatust tagasihoidlikumate tuuleoludega, ülejäänud mõjud olid seotud peamiselt ehituses tuuleparkide ja Iru elektrijaama madalama töökindluse, aga ka tootmispiirangutega (nii negatiivsetest hindadest tulenevate kui ka (Poola) jaotusvõrgu poolsete piirangutega) .

Kvartali äritulud kokku langesid aastaga 2,9 mln euro võrra, sh. müügitulud langesid 2,9 mln euro ja taastuvenergia toetused kasvasid 0,6 mln euro võrra ning muud äritulud langesid 0,8 mln euro võrra. 2023. aasta II kvartali ärituludest moodustasid müüdud varade äritulud 4,7 mln eurot ning 2024. aasta II kvartalis -0,8 mln eurot.

Müüdud varade mõjuta olid grupi nö. jätkuva äri äritulud 2023. aasta II kvartalis 36,5 mln eurot ning 2024. aasta II kvartalis 39,1 mln eurot (kasv 2,5 mln euro võrra, sh müügitulud +1,7 mln eurot ning muud äritulud +0,8 mln eurot).

Jätkuva äri müügitulude 1,7 mln euro suurusest kasvust tulenes 2,1 mln eurot elektri müügist, mille peamiseks mõjuriks oli kõrgem toodang. Grupi koduturgude keskmine elektrihind oli II kvartalis 72,2 €/MWh (võrdlusperioodil 78,7 €/MWh). Grupi keskmine arvutuslik teenitud elektrihind oli aruandeperioodil 69,7 €/MWh (võrdlusperioodil 89,3 €/MWh). Arvutuslik teenitud elektrihind on erinev koduturgude keskmisest turuhinnast, kuna selle arvutus võtab arvesse fikseeritud hinnaga pikaajalisi elektrimüügi lepinguid (PPA-sid), taastuvenergia toetusi, bilansienergia ostu, elektri ostu Nord Pooli päev-ette ja päevasisesel turul ning asjaolu, tuulepargid ei tooda igas tunnis samapalju elektrit.

Grupi keskmine turule müüdud elektri hind oli 2024. aasta II kvartalis 52,3 €/MWh, aasta varem 63,7 €/MWh. 2024. aasta II kvartalis müüdi turule 214 GWh elektrit, võrdlusperioodil 139 GWh.

PPA-dega oli II kvartalis kaetud 246 GWh elektritoodangut keskmise hinnaga 68,0 €/MWh, aasta varem müüdi elektrit PPA-de kaudu 218 GWh keskmise hinnaga 83,5 €/MWh. Võrreldes võrdlusperioodiga on PPA-de keskmine hind oluliselt langenud, kuna käesoleva aasta I kvartalist alates algas 2021. aastal madalama hinnaga sõlmitud Leedu ja Soome PPA-de arveldusperiood. PPA-dega kaetud toodangu osakaal ja hinnad järgnevate perioodide lõikes on välja toodud lisatud vahearuande riskijuhtimise peatükis.

2024. aasta II kvartalis ostsime turult elektrit 108 GWh keskmise hinnaga 80,4 €/MWh, aasta varem 97 GWh keskmise hinnaga 83,8 €/MWh (hinnad ja kogused ei sisalda pelletitootmiseks ostetud elektrit 2023. aasta II kvartalis). Ostetud elektri mahu mõningane kasv tuleneb suurenenud PPA kogusest, kuid vähenenud PPA osakaal toodangu suhtes tähendas, et ostude maht toodangu suhtes oli võrdlusperioodiga võrreldes väiksem. Ostuhind on seoses turuhinna langusega võrreldes 2023. aasta teise kvartaliga langenud, kuid suurenenud profiili allahindluse tõttu kasvas ostuhinna ja müügihinna vahe.

Leedu tuuleprofiili allahindlus kasvas eelmise aastaga võrreldes 4,4 protsendipunkti ning ulatus 2024. aasta teises kvartalis 13%-ni, samal ajal süvenes Eesti päikseprofiili allahindlus 6,3 protsendipunkti võrra tasemele 30,3%. Eesti tuuleprofiili allahindlus aga vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,6 protsendipunkti tasemele 7,9%. 2024. aastal algas ka Soome toodanguga seotud PPA, mille tõttu ostudesse lisandus Soome elekter. Soome tuuleprofiili allahindlus 2024. aasta teises kvartalis oli 26,6%.

Muude äritulude (v.a. müüdud varade mõju) 0,8 mln euro suurusest kasvust moodustas taastuvenergia tasu kasvamine kvartalite võrdluses 0,7 mln euro võrra. Taastuvenergia tasu on seotud toodetud kogusega. 2024. aasta II kvartalis algas Purtse tuulepargi taastuvenergia tasu periood, mis kasvatas võrdlusbaasiga võrreldes saadud toetustest tulu 0,2 mln euro võrra. Eesti 2024. aasta II kvartali toodang meie teistes toetust saavates tuuleparkides oli 6,4 GWh kõrgem kui võrdlusperioodil.





EBITDA ja segmendiaruandlus

Suurimat mõju EBITDA langusele avaldas II kvartalis müüdud elektri hinna langus (-5,4 mln eurot). PPA-dest tulenevalt on võrreldes eelmise aastaga oluliselt kasvanud müüdud elektri kogus (mõju +8,2 mln eurot), millega kaasnevalt on suurenenud ka elektriportfelli balansseerimiseks tehtavate elektri ostude maht (mõju -0,8 mln eurot). Nimetatud mõjude koondtulemust EBITDA-le mõjutab nii vastava perioodi elektritoodangu maht kui ka -profiil.

Müüdud varade mõju EBITDA-le oli -1,6 mln eurot, 2023. aasta II kvartali tulemustes kajastus müüdud varade EBITDA mõju 0,8 mln eurot. 2024. aasta II kvartalis oli müüdud varade EBITDA mõju -0,8 mln eurot, mis on seotud Paide ja Valka koostootmisjaamade müügikasumi korrektsiooniga aprillis. Korrektsiooni täpsem selgitus on toodud lisatud kvartaliaruande majandustulemuste peatükis.

Iru koostootmisjaama EBITDA ilma elektrihinna ja -koguse mõjudeta langes 0,3 mln euro võrra 4,2 mln eurole. Arvesse on võetud soojuseenergia, jäätmete vastuvõtu müügitulud ning tehnoloogilise kütuse mõju. Languse põhjustas peamiselt madalamast töökindlusest tingitud madalam energiatoodang, mida tasakaalustas soojuse piirhinna tõus võrreldes võrdlusperioodiga.

Aruandeperioodi põhjal on raporteeritavatest segmentidest nii äritulude kui EBITDA vaatest grupi suurim tuulenergia segment (70% ärituludest ja 80% EBITDA-st). Koostootmise segment panustas ärituludesse 22% ja moodustas 28% EBITDA-st. Aruandeperioodi väikseim raporteeritav segment on päikeseenergia, mille äritulud ulatusid 8% kogu grupi ärituludest ja EBITDA 11% kogu grupi EBITDA-st. Raporteeritavatest segmentidest kasvas ainukesena tänu olulisele toodangu kasvule tuule segmendi EBITDA. Koostootmise segmendi EBITDA vähenes peamiselt tänu müüdud varadele. Päikeseenergia segmendi EBITDA püsis mullusel tasemel. Täpsem informatsioon segmentide kohta on esitatud lisatud aruandes.





Puhaskasum

Grupi puhaskasum kasvas 2,8 mln euro võrra, olles aruandeperioodil 3,9 mln eurot. Puhaskasumi kasvu toetas peamiselt tulumaksu kulu vähenemine 4,1 mln euro võrra.





Investeeringud

Grupi investeeringud olid 2024. aasta II kvartalis 129,8 mln eurot, mida on 55,3 mln eurot rohkem kui võrdlusperioodil. Kasv tulenes arendusinvesteeringutest, mis ulatusid 129,6 mln euroni. Sellest 106,9 mln eurot oli seotud kolme tuulepargi rajamisega: 86,6 mln eurot investeeriti Sopi-Tootsi tuuleparki ning 20,4 mln eurot Kelme I ja II tuuleparkidesse (vastavalt 11,6 ning 8,7 mln eurot). Päikeseparkide arendustest investeeriti kõige rohkem Sopi päikeseparki 7,4 mln eurot. Baasinvesteeringud jäid aruandeperioodil ebaolulisele 0,2 mln euro tasemele.





Finantseerimine

30. juuni 2024 seisuga oli grupi intressikandvate kohustuste maht korrigeeritud soetusmaksumuses 629,0 mln eurot (31. märts 2024: 503,2 mln eurot). II kvartali jooksul võttis grupp kasutusse 125 mln euro ulatuses pangalaene. Lisaks suurendas grupp II kvartali lõpus Swedbankiga varem sõlmitud laenulepingut 100 mln euroni ning pikendas selle laenu tähtaega 2028. aasta lõpuni. II kvartali lõpu seisuga oli kasutusele võtmata investeerimislaenude jääk 235 mln eurot. Keskmine välja võetud pangalaenude intressimäär kvartali lõpu seisuga oli 4,23% (31. märts 2024: 3,79%). Netovõlg/EBITDA suhtarv oli kvartali lõpu seisuga tasemel 5,52 (31. märts 2024: 4,39). Suhtarvu suurenemine on tingitud suurest hulgast ehituses olevatest arendusprojektidest.





Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes II kv 2024 II kv 2023 I pa 2024 I pa 2023 Müügitulu 33 875 36 760 90 067 106 451 Taastuvenergia toetus ja muud äritulud 4 377 4 406 17 106 12 219 Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus 0 4 892 0 -168 Kaubad, toore, materjal ja teenused -13 910 -20 583 -34 584 -45 375 Tööjõukulud -2 363 -2 905 -4 588 -5 391 Põhivara kulum, amortisatsioon ja allahindlus -9 829 -9 707 -19 171 -19 522 Muud tegevuskulud -3 073 -3 274 -6 668 -7 329 ÄRIKASUM 9 077 9 589 42 162 40 885 Finantstulud 456 1 191 1 026 1 598 Finantskulud -436 -402 -742 -782 Neto finantstulud (-kulud) 20 789 284 816 Kasum/(-kahjum) kapitaliosaluse meetodil investeeringutelt sidusettevõtjatesse -39 22 -49 41 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 9 058 10 400 42 397 41 742 Tulumaks -5 117 -9 260 -5 010 -10 080 ARUANDEPERIOODI KASUM 3 941 1 140 37 387 31 662 Tava ja lahustunud puhaskasum aktsia kohta Kaalutud keskmine aktsiate arv, tuh 264 276 264 276 264 276 264 276 Tava puhaskasum aktsia kohta, EUR 0,015 0,004 0,14 0,12 Lahustunud puhaskasum aktsia kohta, EUR 0,015 0,004 0,14 0,12





Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes 30.06.2024 31.12.2023 VARAD Põhivara Materiaalne põhivara 1 250 517 1 027 057 Immateriaalne põhivara 59 808 59 891 Varade kasutusõigus 8 651 9 097 Ettemaksed põhivara eest 47 477 55 148 Edasilükkunud tulumaksuvara 1 487 2 013 Investeerinud sidusettevõtjatesse 499 548 Tuletisinstrumendid 5 772 5 054 Pikaajalised nõuded 1 026 0 Kokku põhivara 1 375 237 1 158 808 Käibevara Varud 5 425 3 180 Nõuded ostjate vastu 6 207 8 618 Muud nõuded 6 970 16 380 Ettemaksed 13 098 30 084 Tuletisinstrumendid 4 135 3 806 Raha ja raha ekvivalendid 39 372 65 677 75 207 127 745 Müügiootel ettevõtte varad 0 15 370 Kokku käibevara 75 207 143 115 Kokku varad 1 450 444 1 301 923

tuhandetes eurodes 30.06.2024 31.12.2023 OMAKAPITAL Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv kapital ja reservid Aktsiakapital 264 276 264 276 Ülekurss 60 351 60 351 Kohustuslik reservkapital 8 291 5 556 Muud reservid 166 296 163 451 Realiseerimata kursivahed -103 -162 Jaotamata kasum 230 620 223 718 Kokku omakapital 729 731 717 190 KOHUSTUSED Pikaajalised kohustused Võlakohustused 532 860 454 272 Sihtfinantseerimine 3 139 3 102 Tuletisvaba lepinguline kohustus 12 412 12 412 Edasilükkunud tulumaksukohustused 12 442 12 497 Muud pikaajalised võlad 5 239 5 239 Eraldised 7 8 Kokku pikaajalised kohustused 566 099 487 530 Lühiajalised kohustused Võlakohustused 96 100 32 126 Võlad hankijatele 32 720 29 464 Muud võlad 22 916 24 981 Eraldised 2 6 Tuletisvaba lepinguline kohustus 2 876 5 674 154 614 92 251 Müügiks hoitavate varadega otseselt seotud kohustused 0 4 952 Kokku lühiajalised kohustused 154 614 97 203 Kokku kohustused 720 713 584 733 Kokku omakapital ja kohustused 1 450 444 1 301 923





