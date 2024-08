Robert Swaak treedt in eerste helft 2025 terug als CEO van ABN AMRO





ABN AMRO Bank N.V. maakt vandaag bekend dat CEO Robert Swaak zijn benoemingstermijn bij de bank niet vol zal maken. In overleg met de Raad van Commissarissen is besloten dat hij in de eerste helft van 2025 terugtreedt.



Robert Swaak: “Met veel toewijding en plezier heb ik de afgelopen jaren leidinggegeven aan ABN AMRO. Ik ben enorm trots op wat wij met elkaar hebben bereikt om de strategie van ABN AMRO te realiseren. Toen ik vorig jaar gevraagd werd voor een tweede termijn als CEO, hield ik rekening met de mogelijkheid dat ik voor het einde van de termijn op een geschikt moment ruimte zou maken voor een opvolger. Nu de bank een nieuwe strategische periode ingaat, moet de Raad van Commissarissen tijdig de ruimte krijgen om deze te vinden. Vanzelfsprekend blijf ik mij de komende tijd - tot een opvolger is benoemd - volledig inzetten voor de bank, onze klanten, investeerders, mijn collega’s en andere stakeholders.”

Tom de Swaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO: “Robert blijft zich onverminderd inzetten voor de bank en daar zijn we blij mee. Dat zorgt voor continuïteit en geeft ons de mogelijkheid om op tijd een opvolger te vinden. We zijn Robert dankbaar voor zijn inzet voor de bank, zijn leiderschap en de wijze waarop hij ABN AMRO vertegenwoordigt. Onder zijn leiding heeft ABN AMRO de koers ingezet om een persoonlijke bank in de digitale tijd te worden.”

Robert Swaak werd in april 2020 benoemd tot CEO van ABN AMRO en is in april 2024 herbenoemd. De zoektocht naar een opvolger is gestart.





ABN AMRO Press Office

Jordi van Baardewijk

Senior Press Officer

pressrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6288900



ABN AMRO Investor Relations

John Heijning

Head of Investor Relations

investorrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6282282

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

