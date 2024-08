Sisäpiiritieto

Lassila & Tikanoja Oyj

1.8.2024 klo 17.30

Tulosvaroitus: Lassila & Tikanoja päivittää näkymiään vuodelle 2024. Liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuotta alemmalle tasolle – oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai parempi

Lassila & Tikanoja päätti syksyllä 2023 strategiapäivityksen yhteydessä arvioida Kiinteistöpalvelut Suomi ja Kiinteistöpalvelut Ruotsi -toimialojen strategisia vaihtoehtoja osana liiketoimintaportfolion kehittämistä. Yhtiö tiedotti 16.5.2024 toimenpiteistä strategiansa toteuttamisen vauhdittamiseksi ja tehostamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on keskittyä kiertotalousliiketoimintoihin.

Toimenpiteisiin liittyvien kulujen arvioidaan nyt vaikuttavan yhtiön liikevoittoon ja yhtiö arvioi 2024 liikevoiton tästä syystä jäävän edellisvuotta alemmalle tasolle. Kulut ovat vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, eivätkä ne vaikuta yhtiön raportoiman oikaistun liikevoiton kehitykseen. Kulut koostuvat pääosin ulkopuolisista neuvonantajakuluista. Oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan samalla tasolla tai parempi edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö on aiempina vuosina ohjeistanut liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kehitystä, ja muuttaa 2024 ohjeistustaan tämän mukaiseksi.

Uusi näkymä vuodelle 2024:

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi.

Aiemmin julkaistu näkymä vuodelle 2024:

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja liikevoiton samalla tasolla tai parempi.

Lassila & Tikanoja Oyj julkistaa 7.8.2024 puolivuosikatsauksen kaudelta 1.1. – 30.6.2024.

Lassila & Tikanoja Oyj

Eero Hautaniemi

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 802,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 160 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

