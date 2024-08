Believe : amélioration significative de la rentabilité et solide croissance organique malgré des impacts devises au premier semestre 2024

Amélioration significative de la rentabilité et solide croissance organique malgré des impacts devises au premier semestre 2024

Paris, France – 1 août 2024

Chiffres Clés du 1er semestre 20241

Chiffre d'affaires de 474,1 millions d'euros au 1 er semestre 2024, en hausse de +14,1 % à taux courant, avec une croissance organique de +12,3 % incluant des effets de devise négatifs embarqués dans les ventes numériques des Solutions Premium. La croissance organique ajustée 2 s'élève à +15,4 % au 1 er semestre 2024.

Les ventes numériques ont progressé à un rythme plus lent au 2 ème trimestre 2024 sur une base organique par rapport au 1 er trimestre 2024, reflétant une croissance plus faible du marché et des gains de parts de marché plus limités.

Augmentation moins soutenue des avances payées aux labels et aux artistes qu'au 1er semestre 2023, conduisant à une amélioration de la dynamique de cash-flow libre (négatif de 19,4 millions d'euros au 1er semestre 2024 contre négatif de de 32,9 millions d'euros au 1er semestre 2023). La trésorerie nette à la fin du mois de juin 2024 était de 183,6 millions d'euros.

Faits marquants du 1er semestre 2024

Finalisation de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Upbeat Bidco (consortium composé de fonds gérés par TCV, EQT X et Denis Ladegaillerie) qui détient désormais 96,02 % du capital et 94,87% des droits de vote.

Concentration réussie sur les genres musicaux clés avec un leadership confirmé dans le rap et des développements récents dans la musique électronique et dance, en signant notamment un partenariat stratégique avec le groupe Global Records, basé en Roumanie.

Poursuite des investissements en Asie afin d'étendre la présence du Groupe sur plusieurs marchés locaux et de s'attaquer aux genres musicaux locaux stratégiques dans la région.

Poursuite de l'élaboration de la meilleure offre pour les artistes qui s'autoéditent en proposant des programmes de marketing de premier plan et des services d'édition en libre-service.

Perspectives 2024

La marge d'EBITDA ajusté était supérieure aux attentes au 1 er semestre 2024, reflétant le contrôle des investissements, le succès des plans d'efficacité et la concentration sur l'optimisation de la valeur. Le Groupe poursuivra cette stratégie au 2 nd semestre 2024 et attend désormais une marge d’EBITDA Ajusté supérieure à 6,5 % (contre environ 6,5% attendu initialement).

La croissance organique était conforme aux attentes au 1 er trimestre 2024, mais ne s'est pas accélérée au 2 ème trimestre aussi vite que prévu. De surcroît, le Groupe table sur un effet des hausses de prix, que les principales plateformes de streaming ont passés au 4 ème trimestre 2023, qui va s’estomper au 2 nd semestre 2024 en comparant la croissance du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre.

Denis Ladegaillerie, Fondateur et Président Directeur Général de Believe a déclaré : « Malgré des vents contraires persistants dans certains de nos territoires clés, Believe a continué à générer une solide croissance rentable au cours du semestre. Nous avons poursuivi notre feuille de route stratégique pour construire la meilleure société de développement d'artistes dans l'industrie de la musique, tout en faisant évoluer la structure de capital pour nous offrir une plus grande flexibilité financière et des partenaires pouvant accélérer notre croissance rentable. Believe est en bonne position pour la prochaine phase de croissance et de consolidation de l'industrie. »

CHIFFRES CLES DU S1 2024

En millions d’euros S1 2023 S1 2024 Variation annuelle Croissance organique Chiffre d’affaires du Groupe 415,4 474,1 + 14,1 % + 12,3 % Solutions Premium 388,5 440,9 + 13,5 % + 11,7 % Solutions Automatisées 26,9 33,2 + 23,4 % + 20,5 % EBITDA ajusté avant Plateforme Centrale 61,7 73,4 +18,9 % En % du chiffre d’affaires 14,9 % 15,5% 60bps Solutions Premium 57,2 65,2 +14,0 % Solutions Automatisées 4,5 8,2 +81,8 % Plateforme Centrale (37,5) (42,1) +12,2 % EBITDA ajusté du Groupe 24,2 31,3 +29,3 % En % du chiffre d’affaires 5,8 % 6,6% 80bps Résultat d’exploitation (EBIT) 1,0 (7,0) Trésorerie nette provenant des activités d’exploitation (27,2) (13,1) Cash-flow libre (32,9) (19,4) Trésorerie au bilan 210,2 183,6

FAITS MARQUANTS DU S1 2024

L'offre publique d'achat simplifiée initiée par Upbeat Bidco, le consortium formé par des fonds gérés par TCV, EQT X et Denis Ladegaillerie, a été finalisée le 21 juin 2024. A la date de publication de ce communiqué, le consortium détient 96,02 % du capital. Avec un flottant légèrement inférieur à 4 % et l'arrêt de la couverture en cours, le Groupe a décidé de revoir son programme de communication financière. A l'avenir, Believe publiera des résultats semestriels et annuels, et ne publiera plus de chiffre d'affaires trimestriel.

Croissance organique ajustée du chiffre d'affaires de +15,4 % au 1er semestre 2024, une performance solide malgré une croissance qui ne s'est pas accélérée comme prévu à la fin du semestre

Après un début d'année solide, la croissance du chiffre d'affaires ne s'est pas accélérée à la fin du 1er semestre comme prévu. La croissance du marché a été plus faible au 2ème trimestre 2024 qu'au 1er trimestre 2024 et, est resté pénalisée par les effets de devises négatifs embarqués dans le marché, malgré une légère amélioration au cours du trimestre.

Les tendances en matière de streaming payant ont été solides et renforcées par les hausses de prix pratiquées par plusieurs grandes plateformes numériques au 4ème trimestre 2023. La monétisation du streaming financé par la publicité est restée faible, notamment en Asie. La reprise attendue à la fin du 2ème trimestre n'a pas eu lieu, ce qui a conduit le Groupe à être plus prudent sur le streaming financé par la publicité pour le reste de l'année.

Au 1er semestre 2024, le chiffre d'affaires a augmenté de +14,1 % pour atteindre 474,1 millions d'euros, reflétant une croissance organique de +12,3 %, un effet de périmètre positif lié à l'acquisition de Sentric en mars 2023 (10 millions d'euros de chiffre d'affaires enregistrés au 1er trimestre 2024, soit 2,4 % de la croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre 2024) et un effet de change négatif (-0,6 %). Le chiffre d'affaires est resté affecté par les effets de devises embarqués au 1er semestre 2024 comme le Groupe l'avait anticipé (-3,1 %), mais l'effet négatif s'est ralenti au 2ème trimestre par rapport au 1er trimestre. La croissance organique ajustée a atteint +15,4 %.

Une solide performance du catalogue dans une plus grande variété de genres musicaux

Believe a encore augmenté son chiffre d'affaires au 1ersemestre 2024, reflétant une solide performance de son catalogue d'artistes et de labels. Au cours du 1er semestre 2024, le Groupe est resté à la pointe du développement de l'audience, favorisant la monétisation numérique dans un nombre croissant de genres musicaux digitaux.

Believe a une fois de plus confirmé son leadership en France en matière de nouveautés et son succès dans le développement sur le long terme des artistes au 1er semestre 2024, comme l'illustrent les données récemment publiées par le SNEP. Pour la première fois, Believe s'est classé en tête des Top Albums et des Top Singles en streaming. Sa part de marché est particulièrement élevée pour les artistes locaux, avec 40% des singles locaux les plus écoutés et 30% des albums locaux le plus streamés (physiques et numériques). De plus, Believe a placé 5 artistes dans le Top 10 au 1er semestre 2024, prouvant sa capacité unique à développer plusieurs artistes dans différents genres au top des classements.

Avec le soutien du Groupe, plusieurs artistes de rap français ont atteint de nouveaux sommets au 2ème trimestre 2024, parmi lesquels KeBlack, Heuss l'Enfoiré, Uzi ou Carbonne. Believe a connu un succès équivalent au Brésil avec G.A. et Grego, deux artistes hip hop / trap locaux. Le Groupe a également réussi à développer plusieurs artistes pop en Europe et en Asie, leur permettant ainsi de devenir des artistes de premier plan, notamment le groupe britannique Sea Girls, le groupe australien Royel Otis, Harvi, Nirvair Pannu et Fahean Abdullah en Inde, ainsi que plusieurs artistes indonésiens avec le lancement d'un nouveau label dédié au genre musical Java Pop. Believe a également soutenu le développement de Sevdaliza, artiste électro irano-néerlandais passé de TuneCore aux Solutions Premium, dont le récent titre Ride or Die part 2 est entré dans le Spotify Daily Top 50 dans 19 pays, dont 11 dans le top 10, et dont le titre Alibi a généré plus de 67 millions de streams en deux semaines.

Construction d’une position forte sur le marché des genres musicaux numériques : nouveaux progrès dans le domaine de la musique électronique et dance avec l'acquisition de Global Records

Depuis 2023, le Groupe renforce sa position dans le domaine de la musique électronique et dance en lançant notamment deux labels globaux de musique dédiés au genre, b.electronic et All Night Long. Cela a amélioré l’attractivité commerciale de Believe dans ces genres de musique et a permis au groupe de développer l’activité numérique des labels et artistes correspondants. Conformément à sa stratégie de croissance organique, puis de mise en œuvre de partenariats avec des labels entrepreneuriaux pour accélérer la croissance, Believe a signé un partenariat stratégique avec Global Records, première société indépendante de musique dance en Europe centrale, et s'est engagé à prendre une participation de 25 % dans son capital.

L'objectif est d'accélérer la croissance de Global Records en unissant d’une part l'expérience démontrée de Believe dans le développement de genres musicaux adaptés au numérique dans de multiples territoires et sa capacité inégalée à faire évoluer et croître les entreprises locales, et d’autre part le puissant modèle de service complet et les capacités Artiste & Répertoire de Global Records dans le domaine de la dance. Global Records est une entreprise qui se consacre en premier lieu à la musique et qui s'est forgé une solide réputation de faiseur de hits dans le domaine de musique dance. En 2023 seulement, elle a cumulé plus de 6 milliards de streams sur toutes les plateformes et plus de 20 milliards de streams pour son catalogue global.

Poursuivre les investissements en Asie pour renforcer son empreinte régionale et favoriser les opportunités de croissance future malgré des conditions de marché plus faibles dans la région en dehors de la Chine et du Japon

Believe a poursuivi ses investissements en Chine et a renforcé l'équipe dirigeante locale pour préparer la prochaine phase de croissance. Cinquième marché mondial de la musique, la Chine a enregistré les taux de croissance les plus élevés en 2023, avec une pénétration relativement faible des abonnés de musique payante. À l'avenir, le marché du streaming en Chine devrait croître de plus de 120% d'ici à 2030 (selon les estimations de MidIA Research), ce qui favorisera l'essor de genres musicaux adaptés au numérique, comme le hip-hop, et l'émergence d'artistes se classant en tête des palmarès. La direction locale est chargée de définir et mettre en œuvre les stratégies de croissance de revenus les plus adaptées, d'élargir le catalogue des artistes et des labels locaux et de renforcer les relations avec les services numériques locaux.

Believe a également lancé Krumulo, un nouveau label en Indonésie dédié à la Java Pop, l'un des genres locaux les plus populaires, avec pour objectif de devenir l’entité de services aux artistes de référence pour les artistes de la Java Pop. Krumulo fournira une stratégie de marketing et de promotion agile, personnalisée et complète à travers différents points de contact et les aidera à étendre leur portée à l'échelle nationale.

Poursuivre l'élaboration de la meilleure offre pour les artistes autodistribués

En juin 2024, les artistes autodistribués sur TuneCore avaient gagné plus de 4 milliards de dollars depuis la création de l'entreprise en 2006, dont 1 milliard de dollars versés depuis décembre 2022. La plateforme automatisée a bénéficié des accords avec les DSP négociés par Believe, de l'expansion des activités d'édition depuis l'acquisition de Sentric (mars 2023) et du lancement du programme de marketing TuneCore Accelerator en décembre 2023. Ce nouveau programme a aidé les artistes à présenter leur musique à un plus grand nombre d'auditeurs et a permis à TuneCore d'être à nouveau reconnue comme l'une des entreprises les plus innovantes par Fast Company. TuneCore s’est attelé à construire la suite de produits la plus complète pour soutenir le développement des artistes qui s’autodistribuent. Dans le cadre de cet objectif, l'outil TuneCore Mastering, conçu pour aider les artistes à améliorer la qualité sonore de leurs enregistrements avant leur sortie, a été ajouté à la fin du 2ème trimestre 2024.

CHIFFRES CLES DU 1er semestre 2024

Les Solutions Premium et les Solutions Automatisées, les deux moteurs de croissance du chiffre d'affaires au 1er semestre 2024

Les ventes de musique numérique (Digital Music Sales, DMS) s'élèvent à 636,9 millions d'euros au 1er semestre 2024, en hausse de +9,0 % par rapport à la même période de l'année précédente, avec une croissance à deux chiffres pour les Solutions Premium et une solide performance pour les Solutions Automatisées.

Au 1er semestre 2024, le chiffre d'affaires des Solutions Premium s'élève à 440,9 millions d'euros, en hausse d'environ +13,5 % à taux courant, reflétant principalement une croissance organique de +11,7 % et un effet périmètre positif de +2,3 % lié à l'acquisition de Sentric (finalisée en mars 2023). La croissance organique ajustée a été de +15,1 % au 1er semestre 2024. Les marchés adressables ont été plus faibles au 2ème trimestre 2024 qu'au 1er trimestre 2024, ce qui a entraîné une croissance organique plus faible pour Believe, mais cela a été atténué par une amélioration de l'effet de change estimé du marché intégré (-2,7 % au 2ème trimestre 2024 contre -4,0 % au 1er trimestre 2024).

Les tendances du streaming payant sont restées solides tout au long du semestre, tandis que les activités de streaming financées par la publicité sont restées modérées, notamment en Asie, et ne se sont pas redressées à la fin du 2ème trimestre, comme le Groupe l'avait initialement prévu. Believe a continué à gagner des parts de marché au 1ersemestre, mais ces gains ont été plus limités au 2ème trimestre par rapport aux trimestres précédents.

Le chiffre d'affaires des Solutions Automatisées s'élève à 33,2 millions d'euros, en hausse de +23,4 % au 1er semestre 2024, reflétant une croissance de +18,2 % au 1er trimestre 2024 et de +28,0 % au 2ème trimestre Les ventes numériques ont montré une amélioration tout au long du semestre et ont enregistré une solide accélération de la croissance au 2ème trimestre 2024. Les ventes non numériques ont augmenté de manière significative par rapport à l'année dernière, grâce à l'intégration des activités en libre-service de Sentric et, à un élément non récurrent positif dans les activités d'édition (TuneCore fournissait déjà des services d'édition avant l'acquisition). La croissance des Solutions Automatisées a également été soutenue par le nouveau programme de marketing avancé (TuneCore Accelerator), qui stimule ses performances, notamment sur Spotify.

Forte croissance en France, aux Amériques, en Europe hors France et Allemagne

En millions d’euros S1 2023 S1 2024 Variation annuelle Europe (hors France et Allemagne) 121,9 152,0 + 24,7 % Asie-Pacifique / Afrique 60,6 73,9 + 21,8 % Amériques 66,5 78,4 + 17,9 % France 112,2 116,3 + 3,7 % Allemagne 54,1 53,5 - 1,2 % Total 415,4 474,1 + 14,1 %

Le chiffre d’affaires de Sentric est désormais réparti par région grâce à une plus grande intégration dans les systèmes du Groupe, alors qu'ils étaient auparavant comptabilisés en Europe (hors France et Allemagne). Cette intégration a été achevée au 2ème trimestre 2004 et la plupart des revenus ont été réaffectés aux Etats-Unis.

La croissance du chiffre d'affaires s'est élevée à +24,7 % en Europe (hors France et Allemagne) et a représenté 32,1 % du chiffre d'affaires total au 1er semestre 2024. Believe a enregistré une forte croissance en Europe de l'Est et en Espagne, tandis que l'activité est restée solide en Italie. Le chiffre d’affaires en Turquie a augmenté de manière significative tout au long du semestre. La performance au Royaume-Uni a été pénalisée par la réaffectation du chiffre d'affaires de Sentric aux Etats-Unis, qui a eu lieu au 2ème trimestre 2024 et a donc entravé la base de comparaison avec le 2ème trimestre 2023, puisque le chiffre d’affaires de Sentric avait alors été alloué à ce marché.

Les Amériques ont progressé de +21,8 % et ont représenté 15,6 % du chiffre d'affaires du Groupe au 1er semestre 2024. La performance du 2ème trimestre 2024 a été réhaussée par la réallocation du chiffre d’affaires de Sentric aux Etats-Unis. Le niveau d'activité a été élevé au Mexique, tandis que le Brésil a enregistré un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires. TuneCore a réalisé un chiffre d'affaires solide grâce à son programme de marketing TuneCore Accelerator, tout en enregistrant une forte croissance de ses activités d'édition, qui comprennent un élément exceptionnel lié à l'acquisition de Sentric.

En France, le chiffre d'affaires a augmenté de +17,9 % au 1er semestre 2024 et représente 16,5 % du chiffre d'affaires du Groupe. Le chiffre d’affaires numérique a continué d’enregistrer une croissance à deux chiffres tout au long du semestre, mais le taux de croissance s'est momentanément arrêté en avril. Le Groupe a confirmé sa position de leader pour les artistes locaux en France, notamment dans le domaine du rap. Les ventes non numériques ont également été très dynamiques, tirées par les activités du live et du branding. Compte tenu de la position sur le marché et de la taille de Artist Services, les ventes non numériques sont devenues significatives car Believe offre une gamme de services complète aux artistes locaux de premier plan qu'il accompagne.

Au 1er semestre 2024, la croissance du chiffre d'affaires a atteint +3,7 % en Asie-Pacifique et en Afrique, qui représentent 24,5 % du chiffre d'affaires du Groupe. Après un début d'année modéré (reflétant une croissance du streaming financé par la publicité plus faible), le Groupe a renoué avec la croissance de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre 2024. Le niveau d'activité en Chine et au Japon, où le Groupe construit actuellement sa position, a été fort tout au long du semestre. Le chiffre d’affaires a légèrement augmenté en Inde et diminué sur plusieurs marchés d'Asie du Sud-Est, ces deux régions étant plus dépendantes du streaming financé par la publicité. En outre, la forte position de Believe sur plusieurs marchés d'Asie du Sud-Est a limité sa capacité à gagner de nouvelles parts de marché.

En Allemagne, le chiffre d'affaires a baissé de 1,2 % au 1er semestre et représente 11,3 % du chiffre d'affaires du Groupe. Après une baisse au 1er trimestre 2024, le chiffre d’affaires s’est stabilisé au 2ème trimestre 2024. Les ventes numériques ont légèrement augmenté au 1er trimestre 2024 et ont continué à progresser au 2ème trimestre 2024, confirmant leur trajectoire positive grâce au positionnement fort auprès des artistes locaux et à la diversification continue des genres musicaux dans le catalogue. Les ventes non numériques ont continué à diminuer tout au long du semestre, en ligne avec la décision proactive de Believe d'accélérer sa sortie des contrats qui dépendaient trop des ventes physiques et du merchandising, ce qui devrait se traduire par une base plus solide pour la croissance et les marges futures.

Forte augmentation de la marge d'EBITDA ajusté illustrant le contrôle des investissements et le levier opérationnel

Believe a adapté son rythme d'investissement au niveau de croissance et s'est concentré sur l'optimisation de la valeur, l'amélioration de l'efficacité et le déploiement de l'automatisation au 1er semestre 2024. Le Groupe a continué d’investir dans des équipes locales pour alimenter la croissance future de son chiffre d'affaires. Believe a donc réduit son rythme d'investissement dans les équipes locales au 1er semestre 2024, tout en lançant son programme Be Odyssey, qui vise à optimiser les capacités technologiques de la Plateforme Centrale et a nécessité une augmentation des dépenses consacrées à la technologie et aux produits.

L'EBITDA ajusté avant coûts de la Plateforme Centrale a augmenté de +18,9 % au 1er semestre 2024 pour atteindre 73,4 millions d'euros (contre 61,7 millions d'euros au 1er semestre 2023). Believe a poursuivi sa stratégie d'investissement au 1er semestre 2024 pour soutenir son plan de croissance rentable. Le Groupe a déployé des capacités supplémentaires de sourcing et de service dans les Solutions Premium, tout en poursuivant le déploiement de son nouveau programme marketing TuneCore Accelerator dans les Solutions Automatisées et en accélérant le développement des activités d'édition en libre-service. Le Groupe s'est toutefois attaché à contrôler ses investissements dans les équipes locales au 1er semestre 2024. En conséquence, la marge d'EBITDA ajusté avant prise en compte des coûts de la Plateforme Centrale a continué à progresser et a atteint 15,5 % au 1er semestre 2024, soit une augmentation de 60 points de base par rapport au 1er semestre 2023 (14,9 %). Cette marge inclut les investissements de croissance dans les deux segments y compris ceux dans Sentric, qui ont représenté 3,1 % du chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre 2024.

Les coûts de la Plateforme Centrale (42,1 millions d'euros au 1er semestre 2024 contre 37,5 millions d'euros au 1er semestre 2023) ont augmenté de +12,2 % d'une année sur l'autre et sont restés stables sur le chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière (8,9 % au 1er semestre 2024 contre 9,0 % au 1er semestre 2023). Believe a continué de mettre en œuvre des plans d'efficacité pour optimiser ses investissements dans la Plateforme Centrale et a également lancé au 1er semestre 2024 son programme Be Odyssey pour se préparer à la prochaine phase de croissance et d'augmentation d'échelle. En conséquence, les coûts Technologie et Produit ont augmenté de manière significative au 1er semestre 2024. Les coûts de vente et de marketing ont progressé, et sont davantage en ligne avec la croissance du chiffre d’affaires, tandis que les frais généraux et administratifs ont diminué pour la première année depuis l'introduction en bourse. Malgré l'augmentation des coûts Technologie et Produit, les coûts de la Plateforme Centrale sont restés stables en pourcentage du chiffre d'affaires.

Comme pour les années précédentes, certains investissements de la Plateforme Centrale sont capitalisés selon les principes comptables IFRS. Au 1er semestre 2024, l'investissement total (P&L et coûts capitalisés) dans la Plateforme Centrale s'est élevé à 48,9 millions d'euros. L'investissement total a augmenté de +8,0 % d'une année sur l'autre et a représenté 10,3 % du chiffre d'affaires total du Groupe contre 10,9 % au 1er semestre 2023, soit une baisse de 60 points de base.

L'EBITDA ajusté du Groupe a augmenté de +29,3 % d’une année sur l’autre pour atteindre 31,3 millions d'euros contre 24,2 millions d'euros au 1er semestre 2023. La marge d'EBITDA ajusté s'élève à 6,6 % au 1er semestre 2024 contre 5,8 % au 1er semestre 2023, grâce à l'augmentation de la marge d'EBITDA ajusté au niveau des segments et à un meilleur amortissement de la Plateforme Centrale. Le Groupe progresse dans son levier opérationnel et s’approche ainsi du haut de l'objectif à moyen terme (marge d'EBITDA ajusté du Groupe de 5 % à 7 % d'ici 2025).

Résultat d'exploitation (EBIT) reflétant l'augmentation des dépréciations et amortissements par rapport à l'année dernière et les coûts liés à la procédure d'offre

Les amortissements s'élèvent à 24,8 millions d'euros au 1er semestre 2024, en hausse de +17,2 % par rapport au 1er semestre 2023 (21,2 millions d'euros), reflétant la reprise de la stratégie de croissance externe depuis le 1er trimestre 2023, qui est le principal vecteur des augmentations des amortissements reportés par le Groupe. Believe a enregistré 7,3 millions d'euros d'autres dépenses d'exploitation, principalement liées aux coûts de l'offre initiée par le consortium. Il s'agit d'un changement substantiel par rapport à l'année dernière, puisque le Groupe avait enregistré un autre produit d’exploitation positif de 2,0 millions d'euros au 1er semestre 2023. En conséquence, l'EBIT a été négatif de 7,0 millions d'euros sur le semestre.

Cash-flow libre reflétant le dynamisme commercial. Niveau de trésorerie solide au 30 juin 2024

La variation du fonds de roulement a été négative de 34,3 millions d'euros, reflétant l'augmentation des avances aux artistes et aux labels qui ont progressé de 25,5 millions d'euros par rapport à la fin du mois de décembre 2023. Au 1er semestre 2024, le Groupe a pu approfondir ses relations avec son répertoire existant et attirer de nouveaux labels Tier 1. L'activité de signature a toutefois été entravée par la procédure d'offre et l'approche non sollicitée d’un concurrent à laquelle le Groupe a dû faire face. Comme le Groupe l'avait anticipé, quelques renouvellements de grands labels Tier1 ont eu lieu avec des conditions plus favorables et plus longues au 1er semestre 2024, mais cette tendance ne s'est pas confirmée au 2ème semestre 2024.

Le cash-flow libre a été négatif de 19,4 millions d'euros au 1er semestre 2024, reflétant une variation négative du besoin en fonds de roulement. Les investissements se sont élevés à 15,3 millions d'euros et ont représenté 3,2 % du chiffre d'affaires du Groupe, contre 18,4 millions d'euros ou 4,4 % du chiffre d'affaires du Groupe au 1er semestre 2023, et ont été principalement des coûts capitalisés.

La trésorerie au bilan s'élève à 183,6 millions d'euros au 30 juin 2024, contre 210,2 millions d'euros à la fin du mois de juin 2023 et 214,2 millions d'euros au 31 décembre 2023, principalement en raison de l'augmentation des avances aux artistes et aux labels et des dépenses d'investissement.

Le Groupe continuera de gérer sa trésorerie et à la répartir entre les avances et les acquisitions, en recherchant des opportunités plus rentables et contribuant mieux à la stratégie de croissance rentable poursuivie par Believe.

PERSPECTIVES 2024

Au cours de l'exercice 2024, le Groupe poursuivra sa trajectoire de croissance rentable en vue d'atteindre son objectif de rentabilité à long terme, à savoir une marge d'EBITDA ajusté de 15 %.

La marge d'EBITDA ajusté était supérieure aux attentes au 1er semestre 2024, reflétant un effet de levier opérationnel continu (contrôle des investissements, succès des plans d'efficacité et concentration sur l'optimisation de la valeur). Le Groupe poursuivra cette stratégie au 2nd semestre 2024 et attend désormais une marge d’EBITDA Ajusté d’au moins 6,5 % (contre environ 6,5 % attendu initialement). Le Groupe continuera à se concentrer sur l’optimisation de la valeur au 2nd semestre 2024. Believe continuera également d’adapter le cycle d'investissement à la croissance du marché et dimensionnera donc ses investissements dans chaque marché clé. Le Groupe continuera d’optimiser les investissements dans la Plateforme Centrale et également d’augmenter l'efficacité opérationnelle par l'automatisation.

La croissance organique était conforme aux attentes au 1er trimestre 2024 mais ne s'est pas accélérée au 2ème trimestre 2024 aussi rapidement que prévu. Par ailleurs, le Groupe table sur un effet hausse de prix passées au 4ème trimestre 2023 par les principales plateformes de streaming qui va s’estomper au 2nd semestre 2024. En conséquence, Believe retient désormais un scénario de croissance conservateur pour le 2nd semestre 2024. La hausse du streaming par abonnement reste très résiliente, mais ne sera pas soutenue par des hausses de prix significatives sur la deuxième partie de l’année. La croissance du streaming financé par la publicité est attendue stable au 2nd semestre par rapport au 1er semestre. Cela ne sera pas complètement compensé par les gains de parts de marché supplémentaires attendus. Sur la base de ces hypothèses, Believe s'attend maintenant à une croissance organique d'environ +12% (contre +18% initialement). La croissance organique ajustée est quant à elle estimée à +14% (contre +20% initialement).

Believe confirme qu’il table sur un cash-flow libre légèrement positif pour l’exercice 2024. Le Groupe continuera de répartir ses liquidités entre les avances et les acquisitions. L’attractivité renforcée de Believe pour un plus grand nombre d'artistes et de labels dans une plus grande variété de genres musicaux et la consolidation en cours de l'industrie offrent des opportunités plus attrayantes pour le Groupe, qui allouera donc plus de liquidités aux investissements internes et externes à l'avenir.

Annexes

1. Utilisation d’indicateurs alternatifs de performance

Pour compléter nos informations financières présentées conformément aux IFRS, nous utilisons des indicateurs alternatifs de performance :

Les DMS sont les revenus générés par les services de plateformes numériques et les plateformes de médias sociaux avant le paiement des redevances aux artistes et aux labels ;

La croissance organique correspond à la croissance du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants ;

L’EBITDA ajusté correspond au résultat opérationnel avant (i) amortissements et dépréciations, (ii) paiements fondés sur les actions (IFRS 2) y compris charges sociales et abondements de l'employeur, (iii) autres produits et charges opérationnels, et (iv) hors amortissements des actifs identifiés à la date d'acquisition nets des impôts différés de la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence – Tableau de rapprochement disponible dans les états financiers et annexes aux comptes consolidés.

Le cash-flow libre correspond aux flux nets de trésorerie des activités opérationnelles, après prise en compte des acquisitions et cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles, et retraité (i) des coûts liés aux acquisitions, (ii) des coûts d’acquisition d’un groupe d’actifs ne répondant pas à la définition d’un regroupement d’entreprises, et (iii) des avances liées aux contrats de distribution destinées spécifiquement à de l’acquisition d’actifs (acquisition de sociétés, catalogues, etc).

2. Chiffre d’affaires trimestriel par segment

En millions d’euros T1 2023 T1 2024 Variation annuelle Croissance organique à taux constant Solutions Premium 186,0 215,3 + 15,8 % + 12,6 % Solutions Automatisées 12,7 14,9 + 18,2 % + 10,8 % Chiffre d’affaires total 198,6 230,3 + 15,9 % + 12,5 %





En millions d’euros T2 2023 T2 2024 Variation annuelle Croissance organique à taux constant Solutions Premium 202,5 225,6 + 11,4% + 10,8 % Solutions Automatisées 14,3 18,3 + 28,0% + 29,0 % Chiffre d’affaires total 216,8 243,9 + 12,5% + 12,0 %

3. Chiffre d’affaires du 2èmtrimestre par zone géographique

En millions d’euros T2 2023 T2 2024 Variation Europe (hors France et Allemagne) 31,2 41,2 + 31,8 % Amériques 34,4 39,9 + 15,8 % France 67,5 75,2 + 11,5 % Asie-Pacifique / Afrique 56,2 60,0 + 6,8 % Allemagne 27,5 27,6 + 0,1 % Total 216,8 243,9 + 12,5 %

4. Répartition des revenus entre les ventes numériques et non numériques

T1 2023 T2 2023 S1 2023 T1 2024 T2 2024 S1 2024 Ventes numériques 93 % 90 % 91 % 90 % 89 % 89 % Ventes non numériques 7 % 10 % 9 % 10 % 11 % 11 %

5. Croissance des ventes numériques et non numériques (à taux et périmètre courants)

T1 2024 T2 2024 S1 2024 Ventes numériques + 12,1 % + 11,2 % + 11,6 % Ventes non numériques + 64,0 % + 24,3 % + 40,7 %

6. Croissance organique ajustée de l’effet devises de marché embarqué des Solutions Premium

T1 2024 T2 2024 S1 2024 Ventes numériques + 17,9 % + 13,6 % + 15,7 % Ventes non numériques + 0,3 % + 13,5 % + 7,9 %

À propos Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 2 020 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Believe et de ses filiales (le « Groupe »). Ces déclarations comprennent des déclarations relatives aux intentions, aux stratégies, aux perspectives de croissance et aux tendances de ses résultats d’exploitation, de sa situation financière et de ses liquidités. Bien que ces déclarations soient basées sur des données, des hypothèses et des estimations que le Groupe considère comme raisonnables, elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes et les résultats réels pourraient différer de ceux anticipés dans ces déclarations en raison de divers facteurs, y compris ceux discutés dans les documents déposés par le Groupe auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) Français qui sont disponibles sur le site Internet de Believe (www.believe.com). Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont données qu’à la date des présentes. Sauf si la loi l’exige, le Groupe décline expressément toute obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou de développements futurs. Certaines informations financières de ce communiqué de presse ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards).









