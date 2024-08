BNP Paribas: Négociations exclusives avec Axa en vue de l’acquisition d’Axa Investment Managers et d’un partenariat de long terme dans la gestion d’actifs

BNP PARIBAS ENTRE EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES AVEC AXA EN VUE DE L’ACQUISITION D’AXA INVESTMENT MANAGERS

ET D’UN PARTENARIAT DE LONG TERME DANS LA GESTION D’ACTIFS

Communiqué de presse

Paris, le 1er août 2024

Le Groupe BNP Paribas annonce aujourd’hui l’entrée en négociations exclusives avec AXA en vue, d'une part, d’acquérir 100% d’AXA Investment Managers (AXA IM) représentant environ 850 Md€ d'actifs sous gestion1 et, d'autre part, de nouer un partenariat de long terme pour la gestion d’une large part de ses actifs.

BNP Paribas Cardif, le métier assurance du Groupe BNP Paribas, après avoir procédé directement et en propre à l’acquisition envisagée, pourrait déléguer à cette plateforme la gestion de ses actifs d’assurance

et d’épargne à hauteur de 160 Md€1.

Avec l'apport combiné des plateformes de gestion d’actifs du groupe BNP Paribas, le nouvel ensemble ainsi constitué représenterait 1 500 Md€ d’actifs sous gestion1 et compterait parmi les tout premiers leaders européens du secteur.

Plus particulièrement, il deviendrait le leader européen de la gestion d’épargne longue pour les assurances et les fonds de pension avec 850 Md€ d’actifs1, en s’appuyant sur des plateformes puissantes de gestion d’actifs cotés et privés. Cette acquisition permettrait également au nouvel ensemble de bénéficier de la position de marché et de l’expertise de l’équipe dédiée aux actifs privés d’AXA IM, facteurs de croissance future auprès des clients institutionnels et particuliers.

Le prix convenu pour l’acquisition et la mise en place du partenariat est de 5,1 Md€ au closing, anticipé pour l’été 2025.

Avec un impact d'environ 25 pb sur le ratio CET1 du Groupe BNP Paribas et au terme du processus de rapprochement, le retour sur capital investi attendu de l’opération, dès la troisième année, serait supérieur à 18%.

L’opération envisagée est soumise au processus de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées, en vue d’un accord d’ici la fin de l’année. Le closing de l’opération est attendu à l’été 2025, dès lors que les autorisations des autorités compétentes auront été reçues.

« Ce projet positionnerait le Groupe BNP Paribas comme un acteur européen leader de la gestion d’actifs de long terme. Bénéficiant ainsi de la taille critique tant dans les actifs cotés que privés, il servirait d'autant plus efficacement ses clients assureurs, fonds de pension, réseaux bancaires et distributeurs. Le partenariat stratégique noué avec AXA, pierre angulaire de ce projet, confirmerait la capacité de nos deux groupes à unir leurs forces. Ce projet majeur, générateur de croissance dans la durée, constituerait un axe puissant de développement pour notre Groupe. » a déclaré Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur, Directeur Général, BNP Paribas.

« La cession d’AXA Investment Managers concrétise la réussite d’une activité créée et développée au sein du Groupe AXA. Au cours des 25 dernières années, nous avons construit une plateforme exceptionnelle, synonyme aujourd’hui d’une expertise reconnue en matière d’investissement, d’une attention permanente aux besoins des clients et d’une performance établie en matière de développement durable. Grâce à la qualité du travail de ses équipes, AXA IM est aujourd’hui un acteur clef du secteur, et le numéro 1 en Europe sur les placements ‘Alternatifs’ » a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d’AXA. « En combinant nos forces à celles de BNP Paribas, AXA Investment Managers deviendrait un gestionnaire d’actifs de taille mondiale, avec une plus forte présence globale et une plus large gamme de services, et un objectif commun de renforcer leur position de leader dans l'investissement responsable. Je voudrais remercier tous les collaborateurs d’AXA IM pour leur engagement permanent et leur volonté constante de créer de la valeur pour nos clients ».

« La création, au sein du pôle Investment & Protection Services (IPS) du Groupe BNP Paribas, d'un leader européen de la gestion d'actifs en assurance et épargne à long terme, permettrait à IPS de dépasser le seuil de 2 000 milliards d'euros d'actifs confiés par ses clients. Cette opération offrirait à BNP Paribas Cardif l’opportunité de bénéficier d’un accès privilégié aux services d’un gestionnaire expert dans les classes d’actifs nécessaires à la gestion assurantielle. La complémentarité des expertises des équipes de BNP Paribas Asset Management et d’AXA IM dans les actifs cotés et privés ainsi que leur leadership en matière d'investissement responsable seraient des atouts précieux pour mieux répondre demain aux besoins des clients. » a déclaré Renaud Dumora, Directeur Général Adjoint, Investment & Protection Services, BNP Paribas.

Contact Presse

Sandrine Romano – sandrine.romano@bnpparibas.com – +33 (0)6 71 18 23 05

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 63 pays et rassemble près de 183 000 collaborateurs, dont plus de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des informations prospectives fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles relatives à des évènements futurs. Ces informations prospectives comportent des projections et des estimations financières qui se fondent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des évènements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces projections et estimations qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives à BNP Paribas, ses filiales et ses investissements, au développement des activités de BNP Paribas et de ses filiales, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l’évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux de BNP Paribas, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces évènements étant incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd’hui, ce qui est susceptible d’affecter significativement les résultats attendus. Toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué de presse intervient à la date du présent communiqué. BNP Paribas ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces informations prospectives qui sont données à la date de ce communiqué de presse.







1 Sur la base des actifs au 31.12.2023





Pièce jointe