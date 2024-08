COMPAGNIE LEBON : Les Aubergistes Lyonnais accueillent Esprit de France au capital

Communiqué de presse

Paris, le 31 juillet 2024

Les Aubergistes Lyonnais accueillent Esprit de France au capital pour développer leur activité et poursuivre la montée en gamme de leurs établissements à Lyon

Le groupe Les Aubergistes Lyonnais a été créé par Loïc Renart à partir de l'Hôtel Globe & Cecil, détenu par la famille Renart-Auroux depuis 1966. Il s'est ensuite développé par l'acquisition de l'Hôtel Simplon et de l'Hôtel Phénix. Situés dans trois quartiers du centre historique de la ville, les hôtels ont des taux d’occupation élevés et un potentiel de montée en gamme.

La société Les Aubergistes Lyonnais, premier groupe hôtelier entreprise à mission en France, est animée au quotidien par 75 collaborateurs, et son chiffre d’affaires s’élevait sur le précédent exercice à 6,9 millions d’euros. Elle est dirigée par Loïc Renart, actionnaire dirigeant responsable de sa gestion et de son développement.

L’arrivée d’Esprit de France comme partenaire permet d’associer deux groupes qui partagent un même ADN entrepreneurial et familial, et de bâtir sur les compétences croisées pour poursuivre et renforcer les efforts entrepris par Loïc Renart depuis 2009.

Pour Esprit de France, filiale de la Compagnie Lebon, cette opération permet de s’implanter dans la deuxième agglomération française, en complément des 13 hôtels détenus et opérés à Paris, et des établissements d’Aix-en-Provence et de Lens. Ce partenariat lui permet de densifier son maillage géographique national et d’investir à Lyon dans un projet de croissance, porté par des personnes, des équipes et des établissements de qualité.

Lyon possède un fort attrait à la fois économique et touristique, accueille de nombreux évènements au rayonnement international chaque année et bénéficie d’une clientèle complémentaire à celle de Paris.

Loïc Renart, président du groupe Les Aubergistes Lyonnais, déclare :

"Nous accueillons chaleureusement la société Esprit de France comme partenaire. Leur expertise et leur vision stratégique complètent parfaitement nos ambitions de développement."

Pascal Paluel-Marmont, président, Philippe Aoun, directeur général de la Compagnie Lebon et Jérémie de Fombelle, Directeur général d’Esprit de France, ajoutent :

"Ce rapprochement avec Les Aubergistes Lyonnais permet à Esprit de France de s’implanter dans une ville très dynamique avec un fort potentiel hôtelier tiré par une clientèle complémentaire à celle que nous accueillons actuellement dans nos établissements. Nous sommes convaincus du potentiel de cette approche partenariale compte tenu de la proximité de nos ADN respectifs, de la qualité de dirigeant de Loïc Renart et de son implantation territoriale."

À propos des Aubergistes Lyonnais

Chacun des établissements la Collection est atypique, original et unique : des places de vie locales à l’identité affirmée et assumée. Des lieux de vie qui cultivent l’art de recevoir et de partager en mettant l’enchantement des clients et des collaborateurs au cœur du métier.

Venir chez les Aubergistes lyonnais, c’est avant tout choisir un emplacement de rêve au cœur des quartiers lyonnais les plus vivants, riches de leur patrimoine et de leur passé. Mais c’est aussi savoir apprécier la rencontre, l’accueil humain et chaleureux… Un rêve assumé : s’affranchir des étoiles au profit d’une expérience de partage, originale et sincère.

Les Aubergistes privilégient des lieux à la personnalité forte et identifiable et dont les atouts seront l’authenticité, le charme et l’hospitalité, des maisons dotées d’une véritable âme.

Venir chez Les Aubergistes Lyonnais, c’est accepter leur authenticité et donc leurs imperfections : signe des grandes maisons de famille qui évoluent, qui s’agrandissent, qui vivent tout simplement. « Nous assumons être des lieux imparfaits, mais au service irréprochable… à l’hospitalité sans faille ».

Plus d’informations sur lesaubergisteslyonnais.fr

À propos d'Esprit de France

La Collection hôtelière Esprit de France est propriétaire et gestionnaire de 13 hôtels en France à Paris, Aix-en-Provence et Lens dont 11 sont particulièrement empreints d’art et d’histoire. Esprit de France anime également un réseau d’une trentaine de Châteaux et Demeures répartis à travers le pays. La marque propose une collection unique d’hôtels et de demeures de caractère, offrant à ses clients une expérience authentique et culturelle. Esprit de France est reconnu pour son engagement envers le patrimoine et l'art de vivre à la française.

Esprit de France, le patrimoine à vivre.

Plus d’informations sur espritdefrance.com .

