SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDEN BAUCHEMIE-HERSTELLER AUS DER DOMINIKANISCHEN REPUBLIK

Sika hat das Unternehmen Vinaldom S.A.S aus der Dominikanischen Republik übernommen. Vinaldom beliefert den dominikanischen Markt seit Jahrzehnten erfolgreich mit hochwertigen Produkten für den Betonbau. Die Akquisition festigt die Position von Sika im wachstumsstarken dominikanischen Markt und eröffnet bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten im gesamten karibischen Raum.

Vinaldom ist ein etabliertes Familienunternehmen, das einen starken, loyalen Kundenstamm bedient. Die Produktpalette umfasst Betonzusatzmittel, Fasern, Kleb- sowie Dichtstoffe. Vinaldom zeichnet sich durch effiziente Unternehmensführung und ein erfahrenes Vertriebsteam aus. Das Unternehmen steigert kontinuierlich sein Wachstum und seine Profitabilität.

Durch die Akquisition verfügt Sika erstmals über eine Produktionsstätte in der Dominikanischen Republik. Es handelt sich dabei um das sechste Werk im karibischen Raum, wodurch Sikas Präsenz weiter gestärkt wird. Die optimierte Produktionskapazität, der grössere Kundenstamm und das erweiterte Produktangebot verbessern den Marktzugang des Unternehmens und bieten ausgezeichnete Cross-Selling-Möglichkeiten in der Dominikanischen Republik und somit im gesamten karibischen Raum. Die Kunden werden von einem breiteren Portfolio mit langlebigen, nachhaltigen Lösungen und von kürzeren Lieferzeiten profitieren.

Die Wirtschaft der Dominikanischen Republik hat in den vergangenen Jahren ein starkes, stetiges Wachstum verzeichnet und wird bis 2028 voraussichtlich eine jährliche Wachstumsrate von 5% erreichen. Umfangreiche Infrastrukturprojekte in den Bereichen Energie und Verkehr werden jetzt und in den kommenden Jahren auf dem dominikanischen Markt grosse Chancen eröffnen. Der Tourismus ist ein weiterer wichtiger Wirtschaftssektor, in welchem grosse Investitionen in neue Hotels erwartet werden. Sika ist bestens positioniert, um von den Wachstumstrends in den Segmenten Infrastruktur und Gewerbebau profitieren zu können.

Mike Campion, Regionalleiter Americas: «Mit Vinaldom werden wir unsere Kunden in der Dominikanischen Republik noch besser bedienen und beliefern können. Dank des verbesserten Zugangs zu einem breiteren Kundenstamm und unterstützt durch die lokale Produktion werden wir weiteres Wachstum im dominikanischen Markt generieren. Wir heissen alle Mitarbeitenden von Vinaldom herzlich willkommen im Sika Team und freuen uns das Geschäft gemeinsam voranzutreiben.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die rund 34’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2023 einen Umsatz von CHF 11.2 Milliarden.



