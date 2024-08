Tallinna Vee teise kvartali müügitulu oli 15,5 miljoni eurot

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli tänavu teises kvartalis 15,5 miljonit eurot, mis jäi samale tasemele võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 4,46 miljonit eurot, kasvades 8% võrra, ja puhaskasum 2,19 miljonit eurot, vähenedes peamiselt laenuintresside kasvu tõttu 5,2% võrra.



“Tallinna Vee poolt pakutav elutähtis veeteenus oli kogu kvartali jooksul kõrgel tasemel – joogivesi vastas 100% kõigile kehtivatele nõuetele. Läänemerre suunduva puhastatud heitvee kvaliteet ületas kõigis parameetrites seadusega sätestatud norme. Ettevõtte töötajad on igapäevaselt hoolitsenud teenuse toimimise eest, jätkates samas ka tulevikku suunatud ettevalmistustega – katkematu teenuse tagamine on meie ühine eesmärk ning eeldab pidevaid investeeringuid vee- ja kanalisatsioonitaristusse,” selgitas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev.

Ta märkis, et juba praegu on näha seniste investeeringute positiivset mõju elutähtsa veeteenuse tagamiseks tarbijate jaoks taskukohase hinnaga. “Oleme saanud kinnitust, et liigume äriplaanijärgsete investeeringutega õiges suunas. Soovime ka edaspidi jätkata juhtiva vee-ettevõttena Eestis nii kvaliteedi kui ka taskukohase veehinna pakkumise osas,” rääkis Timofejev. Tallinna Vee tänavune planeeritud investeeringute kogusumma on üle 60 miljoni euro.

Ettevõte suunas 2024. aasta teise kvartalis veevõrku 7,0 miljonit m3 puhast vett ja puhastas ligi 12,5 miljonit m3 reovett. Teise kvartali jooksul võeti klientide veekraanist 778 veeproovi. Timofejevi sõnul on puhta kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess ja veevõrgu regulaarne seire, pidevad ennetavad hooldustööd ning õigeaegsed investeeringud.

Tallinna Vee põhitegevuspiirkonnas oli äriklientidele müüdud veeteenuste tulu 2024. aasta teises kvartalis 4,5 miljonit eurot, mida on 1,8% rohkem kui möödunud aasta teises kvartalis. Eraklientidele osutatud veeteenuste müügitulu püsis samal tasemel nagu eelmise aasta võrreldaval perioodil ja moodustas 6,18 miljonit eurot.

Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 4,46 miljonit eurot. Eelnenud aasta teise kvartaliga võrreldes kasvas ärikasum 8% ehk 0,33 miljoni euro võrra. Puhaskasum oli 2,19 miljonit eurot, mida on 0,12 miljoni euro võrra vähem kui eelnenud aasta samal perioodil. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid peamiselt suuremad intressikulud võetud laenudelt.

2024. aasta teise kvartalis jõudis lõpule uue veeteenuse hinna taotluse menetlus ning saadi Konkurentsiametilt kinnitus hinnamuudatusele. Uued hinnad Tallinna, Saue ja Maardu piirkonnas kehtivad alates 1. juulist 2024, seega mõjutavad ettevõtte müügitulu alates kolmandast kvartalist.

Lisaks jätkuvale investeerimisvajadusele vee- ja kanalisatsioonitaristusse ning keskkonnamõju vähendamisse, tuleneb veehinna korrigeerimise vajadus ka mitmete sisendkulude, nagu näiteks elektrikulu, kemikaalide ja hoolduskulu kasvust. Samuti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusest tingitud kohustusest ühtlustada era- ja äritarbijate veehind.

Üle poole planeeritud investeeringute mahust ehk ligi 38 miljonit eurot on ette nähtud torustike arendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Torustike investeeringute kogusumma hõlmab ka kuni 10 miljonit eurot, mis suunatakse Tallinna linna poolt rahastatava sademeveetorustike ehitamisse. Vee- ja reoveepuhastusjaamale planeeritud investeeringud ulatuvad kuni 19 miljoni euroni. “Torustikutööde planeerimisel ja teostamisel oleme tänavu seadnud eesmärgiks teha võimalikult suur osa neist koostöös Tallinna linna ja teiste koostööpartneritega, et häirida linnaelu ja liiklust nii vähe kui võimalik, säästa keskkonda ning teha töid kuluefektiivselt,” selgitas Aleksandr Timofejev.

Veetorustiku hoolduses on juba üle aasta kasutusel olnud uudne ja tõhus jääpesu tehnoloogia, mis põhineb vee ja söögisoola lahusest jäähelveste massi valmistamisel ning selle pumpamisel läbi torustiku. Ligi veerand veetorustikust on teise kvartali lõpuks uue tehnoloogia abil puhastatud, mis aitab hoida kõrget veekvaliteeti. Lisaks toetavad veekvaliteeti viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, mis võimaldab järelkloorimist erinevates linnaosades. Täiendav desinfitseerimine aitab tagada kraanivee kvaliteedile seatud nõuete täitmise üle linna asuvates erinevates punktides, kus kloori sisaldus vees on tavapäraselt väga madal, seda eriti just suvel, kui vesi torustikus on soe.

Üks ettevõtte klienditeeninduse eesmärke on informeerida kliente veekatkestustest aegsasti. Teises kvartalis teavitasime kliente vähemalt 1 tund enne planeerimata veekatkestust 98% juhtudest ning üks veekatkestus kestis keskmiselt 3 tundi ja 17 minutit. Vähendamaks veekatkestustest tulenevaid ebamugavusi, jätkame veevõrgule täiendavate sulgelementide paigaldamist.

2024. aasta teises kvartalis vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamast väljuv heitvesi kõigile kehtestatud nõuetele. Heitvee kõrgest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad. 2024. aasta teise kvartali jooksul võttis ettevõte reoveest välja üle 163 tonni prahti, 53 tonni liiva, 481 tonni lämmastikku ja 63 tonni fosforit.

Kolme aasta jooksul investeerime ligi 9 miljonit eurot reovee bioloogilise puhastusprotsessi täiustamisse, mis saavutatakse reoveepuhastusjaama järelselitite rekonstrueerimisega. Suuremad mitmeaastased projektid hõlmavad veel peapumpla mehaaniliste võrede paigaldust ning reoveepuhastusjaama võrehoone võrede vahetust, mis on olulised keskkonnaprojektid Läänemere puhtuse hoidmiseks.

Timofejev tõi välja, et teise kvartali lõpus võeti koostööpartnerilt vastu Paljassaare reoveepuhastusjaama koostootmisjaama ehitus. Koostootmisjaam võimaldab lisaks soojusenergiale toota biogaasist olulise osa reovee puhastusprotsessis vajaminevast elektrienergiast. Reoveepuhastusjaamas jätkub metaantankide ja aerotankide rekonstrueerimine. Käesoleval aastal alustame veel uute efektiivsemate õhupuhurite paigaldamist, suurendame oma metanoolimahutite parki ja alustame ettevalmistusi päikeseelektrijaama rajamiseks.

Veepuhastusjaamas jätkub kiirfiltrite renoveerimine. Jätkame projekteerimistöid veepuhastuses kasutatava osooni tootmistehnoloogia uuendamiseks ja B-maja filtrite uhtevete taaskasutamiseks. Lisaks plaanime hõljuvkihiga selitite ümberehitamist flotaatoriteks. Nende projektide eesmärk on vähendada puhastusjaama omatarbevee vajadust ja energiatarvet ning suurendada jaama tootmisvõimsust.

Veekadude osakaal veevõrgus püsis aasta teises kvartalis madalal 12,96% tasemel. See on parem tulemus kui eelnenud aasta samal perioodil (13,62%). Veekadude madal tase on tagatud veevõrgu pideva online-seirega ning plaanipäraselt ellu viidud võrkude rekonstrueerimiskavaga.

2024. aasta teise kvartali lõpuks uuendasime ja rajasime üle 17 kilomeetri torustikke, millest enam kui 9 kilomeetrit ehitati keskkonnasõbralikul kaevikuta meetodil. Tööde planeerimisel ja teostamisel teeb Tallinna Vesi tihedat koostööd Tallinna linna ja teiste koostööpartneritega, nagu näiteks AS Utilitas Tallinn, et teha võimalikult palju töid üheaegselt ning häirida linnaelu ja liiklust nii vähe kui võimalik.

Teise kvartali lõpuks olime paigaldanud üle 11 500 nutiarvesti, mis tähendab, et kaugloetavad veearvestid on enam kui 52%-l meie klientidest. 2024. aasta eesmärk on, et nutiarvestiga klientide osakaal tõuseb 60%-ni ning hiljemalt 2026. aasta lõpuks on kõikide meie teeninduspiirkonna klientide veearvestid asendatud nutiarvestitega.

Soovime pakkuda oma klientidele ja tarbijatele usaldusväärset teenust, mille osaks on ka teenuse kohta käiva olulise info kättesaadavus ning pöördumistele vastamise kiirus. 2024. aasta teises kvartalis vastasime kirjalikele pöördumistele 2 päeva jooksul 99,7%-l juhtudest, hoides jätkuvalt kõrget taset.

Teise kvartali alguses avasime Tallinnas ligi 60 avalikku veekraani, kust linlased saavad võtta tasuta joogivett kuni septembri lõpuni. Lisaks toetasime veepaakidega kogukonnaüritusi.

Sõlmisime koostöölepingu Eesti Paraolümpiakomiteega, et toetada 28. augustist 8. septembrini Pariisis toimuvateks paraolümpiamängudeks valmistuvate sportlaste ettevalmistust. Samuti liitusime mitmekesisuse kokkuleppega ja saime tunnustuse Kaitseministeeriumilt silmapaistva panuse eest riigikaitsesse.

Juba mitmendat korda osalesime Kantar Emori läbiviidavas tööandjate maineuuringus. Tulemuste järgi oleme parandanud seal oma positsiooni võrreldes eelmise aastaga, asudes nüüd palgatöötajate topis 20. kohal.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud



2. kvartal Muutus 2024/ 2023



6 kuud Muutus 2024/ 2023



2024 2023 2022 2024 2023 2022 Müügitulu 15,55 15,41 13,00 0,9% 30,49 30,01 25,05 1,6% Brutokasum 6,33 5,80 4,42 9,0% 12,39 11,52 8,80 7,6% Brutokasumi marginaal % 40,68 37,66 33,98 8,0% 40,63 38,38 35,12 5,9% Amortisatsioonieelne ärikasum 6,49 6,10 4,69 6,5% 12,72 12,11 9,34 5,0% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 41,74 39,57 36,09 5,5% 41,70 40,37 37,26 3,3% Ärikasum 4,46 4,13 3,08 8,0% 8,58 8,20 6,09 4,7% Ärikasum – põhitegevus 4,17 3,81 2,83 9,3% 8,33 7,73 5,74 7,9% Ärikasumi marginaal % 28,66 26,79 23,70 7,0% 28,15 27,33 24,29 3,0% Kasum enne tulumaksustamist 3,42 3,41 2,98 0,4% 6,45 6,93 5,88 -7,0% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 21,99 22,12 22,88 -0,6% 21,15 23,11 23,48 -8,5% Puhaskasum 2,19 2,31 0,96 -5,2% 5,20 5,81 3,84 -10,5% Puhaskasumi marginaal % 14,10 15,02 7,36 -6,1% 17,07 19,37 15,31 -11,9% Vara puhasrentaablus % 0,77 0,90 0,38 -14,7% 1,83 2,27 1,52 -19,0% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 60,76 57,66 57,09 5,4% 60,76 57,66 57,09 5,4% Omakapitali puhasrentaablus % 1,89 2,06 0,85 -8,4% 4,54 5,26 3,46 -13,7% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 0,69 1,31 1,81 -47,3% 0,69 1,31 1,81 -47,3% Maksevõime kordaja 0,63 1,24 1,75 -49,2% 0,63 1,24 1,75 -49,2% Investeeringud põhivarasse 11,39 5,77 4,95 97,4% 18,04 10,44 7,73 72,8% Dividendide väljamaksmise määr % - 79,41 78,52 - 79,41 78,52

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. juuni 31. detsember VARAD Lisa 2024 2023 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 3 923 14 736 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 8 988 8 608 Varud 1 202 1 137 KÄIBEVARA KOKKU 14 113 24 481 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 269 839 256 108 Immateriaalne põhivara 5 1 394 1 293 PÕHIVARA KOKKU 271 233 257 401 VARAD KOKKU 285 346 281 882 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 1 011 697 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 571 3 594 Võlad tarnijatele ja muud võlad 12 275 10 886 Ettemaksed 3 762 3 604 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 20 619 18 781 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 47 761 44 653 Rendikohustised 2 575 1 892 Laenukohustised 95 963 92 835 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 242 505 Muud võlad 94 128 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 152 653 146 031 KOHUSTISED KOKKU 173 272 164 812 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 Jaotamata kasum 74 062 79 058 OMAKAPITAL KOKKU 112 074 117 070 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 285 346 281 882

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

tuhandetes eurodes II kvartal 30. juunil

lõppenud 6 kuud Lisa 2024 2023 2024 2023 Müügitulu 7 15 552 15 405 30 489 30 005 Müüdud toodete/teenuste kulud 9 -9 225 -9 603 -18 102 -18 490 BRUTOKASUM 6 327 5 802 12 387 11 515 Turustuskulud 9 -241 -205 -475 -419 Üldhalduskulud 9 -1 531 -1 317 -3 025 -2 620 Muud äritulud (+) / -kulud (-) 10 -98 -153 -303 -275 ÄRIKASUM 4 457 4 127 8 584 8 201 Intressitulud 11 67 26 149 36 Intressikulud 11 -1 104 -747 -2 285 -1 302 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 3 420 3 406 6 448 6 935 Tulumaks 12 -1 226 -1 093 -1 244 -1 121 PERIOODI PUHASKASUM 2 194 2 313 5 204 5 814 PERIOODI KOONDKASUM 2 194 2 313 5 204 5 814 Jaotatav kasum: A-aktsia omanikele 2 194 2 313 5 204 5 814 Kasum A-aktsia kohta (eurodes) 13 0,11 0,12 0,26 0,29

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. juunil

lõppenud 6 kuud Lisa 2024 2023 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 8 584 8 200 Korrigeerimine kulumiga 9,10 4 131 3 914 Korrigeerimine rajamistuludega 10 -340 -292 Muud mitterahalised korrigeerimised -91 -157 Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -55 -22 Äritegevusega seotud käibevara muutus -446 343 Äritegevusega seotud kohustiste muutus 351 -526 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 12 134 11 460 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Põhivara soetamine -13 800 -10 495 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 952 1 724 Laekumised põhivara müügist 98 24 Saadud intressid 149 36 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -12 601 -8 711 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud -2 572 -1 243 Tasutud rendimaksed -584 -593 Saadud laenud 5 000 45 500 Tasutud laenud -1 818 -39 318 Tasutud dividendid 12 -10 069 -6 515 Tasutud tulumaks dividendidelt -303 -278 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -10 346 -2 447 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS -10 813 302 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 14 736 12 650 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 3 923 12 952

Lisainfo:

Taavi Gröön

Finantsdirektor

AS Tallinna Vesi

(+372) 626 2200

taavi.groon@tvesi.ee

