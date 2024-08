EQUASENS : Chiffre d’affaires S1 2024

Villers-lès-Nancy, le 2 août 2024 - 18h00 (CET)

Chiffre d’affaires S1 2024 à 108 M€

La contribution des croissances externes équilibre l’effet de base du Ségur.

Les Divisions commercialisant du matériel restent fortement impactées par la conjoncture économique. Perspectives 2024 : Le Groupe compte renouer avec la croissance dès le S2. Le maintien de sa politique d’investissement tout comme la conjoncture économique défavorable auront un impact sur sa rentabilité en 2024.







CA S1 (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation

/publié - Ségur 2024 + Ségur 2023 - Croissances Externes Variation

/périmètre comparable T1 56,2 53,3 -2,9 -5,2% 0,3 1,4 2,0 -3,8 -6,7% T2 56,4 54,7 -1,7 -3,0% 0,3 1,2 1,7 -2,6 -4,6% Total 112,6 108,0 -4,6 -4,1% 0,6 2,6 3,7 -6,4 -5,7%

Le Groupe Equasens enregistre un chiffre d’affaires S1 2024 de 108,0 M€, en retrait de 4,1% par rapport au publié S1 2023 et de -5,7% à périmètre comparable.

Le chiffre d’affaires, en baisse de 5,2% au T1 2024, a retrouvé une dynamique plus positive au T2 avec un recul limité à 3,0%, y compris les mouvements de périmètre.

Point sur l’activité :

Chiffre d'affaires S1 / Activités (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation / Publié Vente de configurations et matériels 50,4 43,9 -6,5 -12,9% Prestations de maintenance évolutive et formations métier 38,0 40,1 2,1 5,5% Solutions logicielles et abonnements 22,9 22,7 -0,2 -0,9% Autres prestations (dont intermédiation) 1,3 1,3 0,0 0,5% TOTAL 112,6 108,0 -4,6 -4,1%

Nos ventes de configurations et de matériels (-12,9%) continuent de faire face à un contexte de marché en mutation. Toutefois, la baisse s'atténue, témoignant de notre capacité à anticiper et adapter notre offre aux nouveaux besoins des professionnels de santé.

Parallèlement, nos activités à plus forte valeur ajoutée, telles que les prestations de maintenance évolutive et les formations métier , affichent une croissance soutenue (+5,5%).

Cette dynamique positive est complétée par le développement de nouvelles offres, en particulier en mode SaaS. Le léger retrait sur le S1 2024 (-0,9%) s'explique par un effet de base défavorable Ségur et ventes de licences associées, notamment sur la Division Médical Solutions.





CA S1 / Division (M€) Publié 2023 Publié 2024 Variation

/publié - Ségur 2024 + Ségur 2023 - Croissances Externes Variation

/périmètre comparable Pharmagest 83,7 82,1 -1,6 -2,0% 0,3 1,3 3,6 -4,3 -5,1% Axigate Link 14,9 15,4 0,5 3,6% 0,2 0,8 1,1 7,5% e-Connect 8,1 5,5 -2,6 -32,3% -2,6 -32,3% Medical Solutions 4,9 3,9 -0,9 -19,1% 0,2 0,6 0,1 -0,6 -12,9% Fintech 1,1 1,1 0,0 2,2% 0,0 2,2% Total 112,6 108,0 -4,6 -4,1% 0,6 2,6 3,7 -6,4 -5,7%

La Division PHARMAGEST enregistre un chiffre d’affaires S1 de 82,1 M€, en léger recul (-2,0%) par rapport au S1 2023. Le chiffre d’affaires du T2 2024 s’élève à 42,2 M€ contre 41,4 M€ en 2023, soit une progression de 2,1% et une croissance de plus de 6% par rapport au T1 2024. Malgré un contexte de marché complexe, la Pharmacie France a limité la baisse de ses ventes à -2,7% au deuxième trimestre 2024 (contre -10,8% au T1 2024). Cette amélioration est notamment due à la stabilisation du marché des étiquettes électroniques (ASCA Informatique), un marché porteur, et au redressement des ventes de configurations. Le succès de nos nouvelles offres, comme la borne de paiement libre-service et l'acquisition de nouveaux clients, ont également contribué à cette dynamique positive. Au niveau européen L’Italie avec un chiffre d’affaires de 2,5 M€ en progression de 4,1%, maintient un niveau de croissance solide ; La Belgique, dont le chiffre d’affaires s’élève à 1,2 M€, en retrait de 15,8%, peine à trouver un nouvel élan commercial. L'Allemagne, dont l'acquisition a été finalisée en novembre 2023, a contribué à hauteur de 1,5 M€ au chiffre d'affaires du premier semestre 2024 de la Division. Les croissances externes 2023 (ATOOPHARM, ADV) et début 2024 (DIGIPHARMACIE) contribuent à hauteur de 3,6 M€ au chiffre d’affaires de la Division.





Le chiffre d'affaires du T2 2024 s'élève à 42,2 M€ contre 41,4 M€ en 2023, soit une progression de 2,1% et une croissance de plus de 6% par rapport au T1 2024.

Cette Division représente 76,0% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division AXIGATE LINK enregistre un chiffre d’affaires S1 de 15,4 M€ en progression de 3,6% par rapport au S1 2023, portée notamment par le succès de son offre SaaS TITANLINK dans le secteur des EHPAD. Cette solution équipe désormais plus de 500 sites en France et en Belgique.





La Division poursuit sa trajectoire en s'adaptant à un environnement en constante évolution.

Le secteur de la HAD reste un moteur de croissance grâce à une offre de qualité et une forte pénétration du marché (60% de parts de marché et l’équipement de sites de premier ordre comme l'APHP). L'activité HOPITAUX, en se concentrant sur le segment stratégique des établissements de taille moyenne, notamment dans le domaine de la psychiatrie, a renforcé sa position et amélioré sa performance. La Division enregistre par ailleurs une croissance soutenue de son chiffre d'affaires récurrent (+8,8%), témoignant de la pertinence de sa stratégie.

Cette Division représente 14,3% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division E-CONNECT, qui avait connu une croissance exceptionnelle au premier semestre 2023 grâce à une opportunité réglementaire (annonce de la fin de commercialisation des Terminaux Lecteurs Applicatifs), enregistre un chiffre d’affaires de 5,5 M€ (en recul de 32,3%). Le contexte de marché reste toujours très difficile chez l’ensemble des éditeurs de santé.





L’annonce par l’Assurance Maladie de la généralisation de l’appli carte Vitale à l’ensemble du territoire français en fin d’année s’est traduite par un démarrage prometteur des ventes de lecteurs e-CV permettant de lire la carte dématérialisée sur un smartphone. Il s’agit du seul lecteur sur le marché fabriqué 100% en France.

Cette Division représente 5,1% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division MEDICAL SOLUTIONS affiche un chiffre d’affaires de 3,9 M€ en baisse de 19,1% comparé au S1 2023. Après une année 2023 marquée par le Ségur de la Santé, la Division traverse une phase de consolidation. Elle continue d'investir dans de nouvelles solutions et de gagner de nouveaux clients, notamment avec son logiciel MédiStory destiné aux médecins libéraux. Par ailleurs, le changement de modèle économique opéré au second semestre 2023 contribue à l'augmentation de la part des revenus récurrents (+ 13,7%) et renforce ainsi la stabilité de son activité.





Cette Division représente 3,6% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

La Division FINTECH affiche un chiffre d’affaires à 1,1 M€ en progression de 2,2% sur le S1 2024.





La Division maintient son niveau de croissance grâce à une politique commerciale volontaire, la stabilité des marchés financiers et des taux d’intérêt.

Cette Division représente 1,0% du chiffre d’affaires global du Groupe Equasens.

Perspectives 2024

Compte-tenu de la réalisation du S1 2024 et d'investissements soutenus, le Groupe anticipe un recul mesuré de sa rentabilité au premier semestre. Pour le second semestre de 2024, le Groupe Equasens poursuivra sa stratégie offensive en maintenant une politique d’investissements élevés dans la recherche et développement, les infrastructures et les ressources humaines. Ces investissements visent à soutenir le développement de nouveaux produits et services innovants, à renforcer la capacité d'hébergement HDS de ses offres, à poursuivre la transition d’une partie de son offre logicielle on-premise vers des modèles SaaS et à étendre sa présence commerciale sur l'ensemble de l'Europe.

La prise de conscience des pouvoirs publics au sujet de la gravité de la situation financière des professionnels de santé a abouti à la signature d’avenants à leurs conventions nationales leur permettant d’améliorer leurs conditions d’exercice.

Ces efforts, associés à un contexte économique plus favorable pour les professionnels de santé permettent au Groupe d’anticiper une reprise de la croissance dès le S2 2024, suivie d'une accélération significative dès 2025.

Le Groupe reste par ailleurs solidement positionné pour profiter des opportunités de croissance externe offertes par ses marchés et son portefeuille d'innovations.

Calendrier financier

27 septembre 2024 : Communiqué des résultats S1 2024

1er octobre 2024 : Présentation des résultats S1 2024

7 novembre 2024 : Communiqué du chiffre d’affaires T3 2024

6 février 2025 : Communiqué du chiffre d’affaires T4/annuel 2024

