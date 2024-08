Gabriel lancerer ny vækststrategi, hvor udviklingen af forretningsenhederne Gabriel Fabrics og SampleMaster intensiveres. Samtidig igangsættes carve-out af koncernens FurnMaster-enheder.

Gabriel har i en årrække gennemført store investeringer i udviklingen af koncernens tre primære forretningsområder: Møbeltekstiler i Gabriel Fabrics, salgsmaterialer i SampleMaster og møbelproduktion i FurnMaster. De tre forretningsområder er som resultat deraf solidt placeret som markedsledende aktører. Det er Gabriel koncernens vækststrategiske omdrejningspunkt og kerneforretning at være den foretrukne udviklingspartner og leverandør af tekstile løsninger til den del af møbelindustrien, der stiller særlige krav.



Den globale tekstilforretning, Gabriel Fabrics, og enheden der udvikler og sælger salgsfremmende løsninger og koncepter, SampleMaster, ligger præcist placeret som del af denne kerneforretning og skal i de kommende år udvikles yderligere.

Det er fortsat ledelsens vurdering, at der er betydelige muligheder for profitabel vækst for alle 3 forretningsenheder. Det vurderes imidlertid også, at den mest gavnlige struktur er, at Gabriel koncernen varetager udvikling af Gabriel Fabrics og SampleMaster, og at en ny ejer overtager udviklingen af FurnMaster. FurnMaster har udviklet sig til at have en ledende position på markedet, men ligger blot ikke længere indenfor den vækststrategiske definition for Gabriel koncernen.

På den baggrund indeholder vækststrategien gennemførelsen af en carve-out proces, hvor FurnMaster forretningen, helt eller delvist, frasælges. Processen igangsættes umiddelbart og i samarbejde med valgte rådgivningspartnere. Efterhånden som processen skrider frem vil ledelsen dele oplysninger herom.

Vedhæftet fil