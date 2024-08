El CHMP recomienda RYBREVANT®▼ (amivantamab) en combinación con quimioterapia para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutaciones en el EGFR tras el fracaso del tratamiento anterior

Los pacientes con las mutaciones ex19del o L858R en EGFR, las más frecuentes del EGFR en el CPNM, se enfrentan actualmente a un mal pronóstico con opciones terapéuticas limitadas tras la progresión de la enfermedad a osimertinib1,2,3,4



En el estudio MARIPOSA-2, la combinación de amivantamab con quimioterapia redujo significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 52 por ciento en comparación con la quimioterapia sola, y es el primer régimen de tratamiento que muestra una mejora de la supervivencia libre de progresión en esta población de pacientes.5

BEERSE, BÉLGICA, Aug. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy que el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha recomendado la aprobación de una extensión de indicación para RYBREVANT®▼(amivantamab) en combinación con quimioterapia (carboplatino y pemetrexed) para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutaciones de deleción en el exón 19 (ex19del) o de sustitución L858R en el exón 21 (L858R) en el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) tras el fracaso del tratamiento anterior con un inhibidor de la tirosina quinasa (TKI).6

«Los mecanismos de resistencia tras la progresión de la enfermedad con osimertinib son variados y policlonales, y hasta la mitad de ellos están relacionados con alteraciones en EGFR y MET. No hay tratamientos dirigidos aprobados para el contexto posterior al tratamiento con osimertinib, y los resultados con el tratamiento de referencia actual -la quimioterapia basada en platino- no son buenos», ha señalado el Dr. Antonio Passaro, oncólogo médico de la División de Oncología Torácica del Instituto Europeo de Oncología de Milán (Italia). «La combinación de amivantamab y quimioterapia representa una nueva opción y un nuevo tratamiento de referencia para estos pacientes, con mejoras observadas en las tasas de respuesta, en la supervivencia libre de progresión y en la eficacia intracraneal, incluso en pacientes con metástasis cerebrales no tratadas anteriormente».

«Las mutaciones en el EGFR son las mutaciones oncogénicas más frecuentes sobre las que se puede actuar en el CPNM; las mutaciones ex19del o L858R representan hasta el 90 por ciento de todas las mutaciones en el EGFR», ha declarado la Dra. Henar Hevia, directora del Área de Oncología para Europa, África y Oriente Medio de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «En Johnson & Johnson, nuestra dedicación por transformar el tratamiento del cáncer de pulmón con tratamientos innovadores es inquebrantable, y estamos orgullosos de poder dar un paso más para los pacientes que necesitan nuevas opciones terapéuticas dirigidas».

La recomendación del CHMP está respaldada por datos del estudio Fase 3 MARIPOSA-2 ( NCT04988295 ), en el que se evalúa el perfil de eficacia y seguridad de amivantamab y quimioterapia en pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutaciones ex19del o L858R en el EGFR que han sufrido progresión de la enfermedad durante o tras el tratamiento con osimertinib.5 El brazo de amivantamab más quimioterapia alcanzó su criterio de valoración principal, reduciendo significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 52 por ciento en comparación con la quimioterapia sola, con una mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) de 6,3 frente a 4,2 meses (cociente de riesgos [CR], 0,48; intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 0,36-0,64; P<0,001).5 Además, la combinación de amivantamab y quimioterapia presentó una tasa de respuesta objetiva (TRO) del 64 por ciento en comparación con el 36 por ciento de la quimioterapia sola.5

Los datos de MARIPOSA-2 mostraron asimismo que los regímenes de combinación con amivantamab pueden proporcionar actividad intracraneal, lo que resulta esencial para una enfermedad en la que casi el 30 por ciento de los pacientes desarrolla metástasis cerebrales.7,8 Concretamente, la combinación de amivantamab y quimioterapia redujo el riesgo de progresión intracraneal o muerte en un 45 por ciento en comparación con la quimioterapia sola, con una mediana de supervivencia libre de progresión intracraneal de 12,5 frente a 8,3 meses (CR, 0,55; IC del 95 por ciento, 0,38-0,79; P=0,001).5

El perfil de seguridad de la combinación de amivantamab más quimioterapia es consistente con el de sus componentes por separado.5 Se notificaron acontecimientos adversos (AA) de grado 3 o superior, principalmente debidos a toxicidad hematológica, en el 72 por ciento de los pacientes tratados con amivantamab más quimioterapia, y en el 48 por ciento de los tratados con quimioterapia sola.5 Los AA más frecuentes de grado 3 o superior fueron neutropenia, trombocitopenia, anemia y leucopenia.5 Se dieron episodios hemorrágicos de grado 3 o 4 en el uno por ciento de los pacientes tratados con amivantamab más quimioterapia, y en ninguno de los tratados con quimioterapia.5 Se observaron AA graves debidos al tratamiento en el 32 por ciento de los pacientes tratados con amivantamab más quimioterapia y en el 20 por ciento de los tratados solo con quimioterapia.5 En el 58 por ciento de los pacientes tratados con amivantamab más quimioterapia se produjeron reacciones relacionadas con la perfusión (de todos los grados).5 Los AA relacionados con el tratamiento que produjeron la muerte fueron poco frecuentes (2 por ciento frente a 1 por ciento) entre los pacientes tratados con amivantamab más quimioterapia y quimioterapia sola, respectivamente.5

«La opinión positiva del CHMP es una buena noticia y demuestra los frutos de nuestro profundo compromiso por mejorar los resultados de los pacientes con CPNM», ha señalado el Dr. Kiran Patel, vicepresidente de Desarrollo Clínico de Tumores Sólidos de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Amivantamab ha demostrado ya resultados positivos en el tratamiento de pacientes con otras mutaciones del EGFR, y ahora estamos deseando poder dar los siguientes pasos para conseguir que esté disponible para más pacientes con mutaciones comunes del EGFR que han progresado con osimertinib».

Los resultados de MARIPOSA-2 se presentaron durante un simposio presidencial del Congreso Anual 2023 de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO, por sus siglas en inglés) y se publicaron simultáneamente en la revista Annals of Oncology.5,7

Acerca de MARIPOSA-2

El estudio MARIPOSA-2 ( NCT04988295 ), en el que participaron 657 pacientes, es un estudio Fase 3 aleatorizado y abierto que evalúa la eficacia y seguridad de dos regímenes de combinación de amivantamab (con y sin lazertinib) y quimioterapia.5 Se distribuyó aleatoriamente a pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutaciones ex19del o de sustitución L858R en el EGFR que habían sufrido progresión de la enfermedad durante o después del tratamiento con osimertinib para recibir tratamiento con amivantamab más quimioterapia, amivantamab más quimioterapia y lazertinib, o quimioterapia sola.5 Se utilizó un criterio de valoración principal dual para comparar la SLP (según las directrices de RECIST v1.1†) evaluada mediante revisión central independiente y enmascarada (BICR, por sus siglas en inglés) para cada brazo experimental frente a la quimioterapia sola.5 Entre los criterios de valoración secundarios se incluyó la respuesta objetiva, evaluada mediante BICR, la supervivencia global (SG), la duración de la respuesta (DDR), el tiempo hasta el tratamiento siguiente, la supervivencia hasta la segunda progresión (SLP2) y la SLP intracraneal.5

Todos los participantes en el estudio se sometieron a estudios de imágenes cerebrales seriadas para permitir una evaluación sólida de los criterios de valoración intracraneales y para evaluar la actividad en el SNC de amivantamab y de la quimioterapia doble con y sin lazertinib.5 Dado que las metástasis cerebrales pueden suponer una carga importante y dar lugar a malos resultados para los pacientes, este aspecto del diseño del estudio proporciona información esencial en un ámbito de grandes necesidades médicas no cubiertas.8

Acerca de amivantamab

Amivantamab es un anticuerpo biespecífico totalmente humano frente a EGFR-MET que actúa frente a tumores con mutaciones activadoras y de resistencia en el EGFR y mutaciones y amplificaciones en MET, y que aprovecha el sistema inmunitario.9,10,11,12

La Comisión Europea (CE) concedió la autorización de comercialización condicional a amivantamab en diciembre de 2021 para el tratamiento de pacientes adultos con CPNM avanzado con mutaciones activadoras de inserción en el exón 20 del EGFR, tras el fracaso de la terapia basada en platino.9 En junio de 2024, la CE concedió la autorización de comercialización completa para el uso de amivantamab en combinación con quimioterapia con carboplatino y pemetrexed, para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con CPNM avanzado con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR, según el estudio PAPILLON6 Amivantamab es el primer tratamiento aprobado en el Espacio Económico Europeo para el CPNM dirigido específicamente a las mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR.13

En febrero de 2024, se presentó una solicitud de extensión de indicación de tipo II ante la EMA basada en el estudio MARIPOSA para amivantamab en combinación con lazertinib, para el tratamiento en primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado con mutaciones comunes del EGFR con deleción del exón 19 (ex19del) o mutaciones L858R.13 En mayo de 2024, se solicitó ante la EMA la ampliación de la autorización de comercialización de amivantamab con el fin de obtener la aprobación del uso de una formulación subcutánea de amivantamab en combinación con lazertinib para el tratamiento de primera línea de pacientes adultos con CPNM avanzado con mutaciones de deleción en el exón 19 o de sustitución L858R en el EGFR y para el uso de amivantamab por vía subcutánea en monoterapia en pacientes adultos con CPNM avanzado con mutaciones activadoras de inserción en el exón 20 del EGFR después del fracaso de la terapia basada en platino.14

Para conocer el listado completo de acontecimientos adversos, la información posológica y de administración, las contraindicaciones y otras precauciones en el uso de amivantamab, consulte la ficha técnica .9

▼ En consonancia con la normativa de la EMA para nuevos medicamentos, amivantamab está sujeto a seguimiento adicional.

Acerca de lazertinib

Lazertinib es un TKI del EGFR oral de tercera generación que penetra en el sistema nervioso central y actúa sobre la mutación T790M y las mutaciones activadoras del EGFR, al tiempo que preserva el EGFR natural.15 El análisis de la eficacia y seguridad de lazertinib del estudio Fase 3 LASER301 se publicó en The Journal of Clinical Oncology en 2023.15 En 2018, Janssen Biotech, Inc., firmó un acuerdo de licencia y colaboración con Yuhan Corporation para el desarrollo de lazertinib.

Acerca del cáncer de pulmón no microcítico

En Europa, se estima que 484.306 personas fueron diagnosticadas de cáncer de pulmón en 2022,16 de las que alrededor del 85 por ciento fueron diagnosticadas de CPNM.17 El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en Europa, con más fallecimientos que el cáncer de mama y el de próstata juntos.16

Los principales subtipos de CPNM son el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas.17 Entre las mutaciones driver más comunes en el CPNM están las alteraciones en el EGFR, un receptor con actividad tirosina quinasa que favorece el crecimiento y la división celular.17,18 Las mutaciones del EGFR están presentes en el 10-15 por ciento de los pacientes occidentales con CPNM con histología de adenocarcinoma y se dan en un 40-50 por ciento de los pacientes asiáticos.19,20,21,22 Las mutaciones ex19del o L858R del EGFR son las más frecuentes en el EGFR.23 La tasa de supervivencia a cinco años para todas las personas con CPNM avanzado y mutaciones en el EGFR tratadas con inhibidores de la tirosina quinasa (TKI) del EGFR es inferior al 20 por ciento.24

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la salud lo es todo. Nuestra fuerza en innovación sanitaria nos permite construir un mundo en el que se prevengan, traten y curen enfermedades complejas, en el que los tratamientos sean más inteligentes y menos invasivos y las soluciones sean personales. Gracias a nuestra experiencia en medicina innovadora y tecnología médica, estamos en una posición única para innovar en todo el espectro de soluciones sanitarias hoy para ofrecer los avances del mañana, y tener un profundo impacto en la salud de la humanidad.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen Pharmaceutica NV y Janssen-Cilag International NV forman parte de Johnson & Johnson.

Precauciones relacionadas con declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene «declaraciones prospectivas», según la definición de la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 sobre el desarrollo de productos y los beneficios potenciales y el impacto del tratamiento de amivantamab. Se advierte al lector que no debe basarse en estas proyecciones futuras. Dichas proyecciones están basadas en las expectativas actuales de acontecimientos futuros. Si los supuestos subyacentes resultan ser inexactos, o se materializan riesgos o incertidumbres conocidos o desconocidos, los resultados concretos pueden variar significativamente respecto de las expectativas y las proyecciones de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag International NV o Johnson & Johnson. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: desafíos e incertidumbres inherentes a la investigación y el desarrollo de productos, incluida la incertidumbre de éxito clínico y de obtener aprobaciones regulatorias; incertidumbre de éxito comercial; competencia, incluidos avances tecnológicos, nuevos productos y patentes obtenidas por competidores; oposiciones a patentes; cambios en la conducta y los patrones de gasto de los compradores de productos y servicios de salud; cambios en las leyes y las normas vigentes, incluidas reformas globales del sistema de salud; y tendencias hacia la reducción de costes de salud. Una lista adicional y descripciones de estos riesgos, incertidumbres y otros factores pueden encontrarse en el Informe anual de Johnson & Johnson del Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el día 31 de diciembre de 2023, incluido en las secciones subtituladas «Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements» y «Item 1A. Factores de riesgo», y en los informes trimestrales posteriores de Johnson & Johnson presentados en el Formulario 10-Q, y en otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Hay copias de estas presentaciones disponibles en línea en http://www.sec.gov/ , http://www.jnj.com/ o previa solicitud a Johnson & Johnson. Ni Janssen Pharmaceutica NV, ni Janssen-Cilag International NV, ni Johnson & Johnson se comprometen a actualizar ninguna declaración prospectiva como resultado de nueva información o futuros acontecimientos o desarrollos.

# # #

‡RECIST (versión 1.1) hace referencia a los Criterios de evaluación de la respuesta en tumores sólidos, que es un modo estandarizado de medir el grado en que los tumores sólidos responden al tratamiento y está basado en si los tumores se reducen, se quedan igual o crecen.

* El Dr. Passaro ha trabajado como consultor para Janssen-Cilag International NV; no ha recibido remuneración alguna por su trabajo en los medios de comunicación.

CP-463953

Julio de 2024.