Duck Creek Technologies推出Policy with Active Delivery

波士顿, Aug. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产保险 (P&C) 及一般保险未来的智能解决方案提供商 Duck Creek Technologies 今日宣布,全面推出 Policy with Active Delivery,这是一款革命性的解决方案,取消升级要求,使财产保险公司能够在以客户为中心的快速创新和发展时代大规模交付保险产品。



Policy with Active Delivery 是一款云原生解决方案,利用 Azure 云的强大功能、可扩展性和安全性,每两周提供一次产品更新。 这些更新会自动应用,确保保险公司的运营不会中断,同时无需额外的昂贵资源来管理大规模升级。 所有更新都带有“功能标记”,保险公司可以选择何时激活它们,确保对其生产环境零影响。

Policy with Active Delivery 还提供低代码配置工具、保险产品集成开发环境以及针对不同业务领域的预构建内容,使保险公司能够更快地进入市场,提高运营效率,并提升客户满意度。

“我们很高兴推出 Policy with Active Delivery,这是一个颠覆性的解决方案,为财产保险行业的保单管理设立了新标准。”Duck Creek Technologies 首席产品与技术官 Jess Keeney 说道, “在 Active Delivery 平台助力下,保险公司可以解放 IT 资源,专注于创新而不是维护,并快速、灵活地应对客户和代理商不断变化的需求。 我们始终致力于简化保险技术,帮助客户实现其业务目标,Policy with Active Delivery 正是我们实践这一愿景的终极体现。”

为提高运营效率,Policy with Active Delivery 利用低代码配置工具完成手动流程的自动化,进而实现敏捷更新并提高新产品的上市速度。 这些效率意味着降低费用率、提高核心运营绩效并增强可扩展性,从而无缝处理更大的业务量。

该平台支持全渠道访问,满足客户、代理商和经纪人对自助服务的期望。 该平台还通过实施规则化处理和动态工作流程来提高承保绩效,确保一致且优化的业务成果。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家智能解决方案提供商,以定义财产保险和一般保险行业的未来为使命。 我们是构建现代化保险系统的平台,使保险业能够利用云计算的强大功能,实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念;我们相信,保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供,也可整套提供,所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问www.duckcreek.com,了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道(LinkedIn 和 X)上关注 Duck Creek,获取最新资讯。

