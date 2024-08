Duck Creek Technologies 推出 Policy with Active Delivery

波士頓, Aug. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 為財產和意外險(P&C)及一般保險未來制訂智能解決方案的供應商 Duck Creek Technologies 於今日宣佈全面推出 Policy with Active Delivery,這是一項無需升級的革命性解決方案,可使 P&C 保險公司能夠在以客戶為中心的快速創新和發展時代大規模交付保險產品。



Policy with Active Delivery 是一項雲端原生解決方案,利用 Azure 雲端的強大功能、可擴展性和安全性來提供每兩週一次的產品更新。 這些更新會自動應用,確保保險公司的營運不會中斷,同時無需額外的昂貴資源來管理大規模升級。 所有更新均帶有「功能標記」,允許保險公司選擇何時啟用,確保對其生產環境沒有任何影響。

Policy with Active Delivery 還提供低程式碼配置工具、為保險產品而設的綜合開發環境,以及適用於各種業務線的預建內容,使保險公司能夠更快地進入市場、提高營運效率和提升客戶滿意程度。

Duck Creek Technologies 產品及技術總監 Jess Keeney 表示:「我們很高興推出 Policy with Active Delivery,這是一項具有重大影響力的解決方案,為財產與意外險行業的保單管理制定了新標準。」 「透過 Active Delivery,保險公司可釋放其 IT 資源,專注於創新而非維護,並可快速、即時回應客戶和代理商不斷變化的需求。 Policy with Active Delivery 是本公司願景的最終體現,即簡化保險技術並幫助我們的客戶實現其業務目標。」

為提高營運效率,Policy with Active Delivery 透過利用低程式碼配置工具將手動流程變為自動化,從而實現靈活更新並加快新產品的上市速度。 這些效率提升轉化為降低費用率,提高核心營運效能以及增強可擴展性,以從容處理更高的業務量。

該平台支援全通路存取,滿足客戶、代理商和經紀人等自助服務的期望。 該平台還透過實施基於承保規則的處理和動態工作流程來提高承保績效,確保一致和優化的結果。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是為財產和意外險(P&C)及一般保險行業未來制訂智能解決方案的供應商。 我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明是 Duck Creek 的核心價值,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領導市場的解決方案可以單獨的形式提供或作為全套解決方案的形式提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

傳媒聯絡人:

Dennis Dougherty

dennis.dougherty@duckcreek.com