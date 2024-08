40e Festival Innu Nikamu | 30 juillet au 4 août 2024

UNE ÉDITION HISTORIQUE

MANI-UTENAM, Quebec, 05 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 40e édition du Festival Innu Nimaku de Mani-utenam a marqué les esprits de plus de 30 000 personnes, un record d’achalandage depuis l’existence du Festival. Après six jours de festivités, il est permis de dire que l’organisation a répondu largement aux attentes et que l’événement est maintenant entré dans la cour des grands.

Particularités du Festival

Le Festival Innu Nikamu, le plus grand festival de musique autochtone sans consommation au Canada, a lieu chaque année depuis 40 ans, dans la communauté innue de Mani-utenam, située à 15 kilomètres à l’est de Sept-Îles. Le site principal des festivités est érigé sur les lieux d’un ancien pensionnat autochtone. « Les enfants occupent une grande place dans le Festival. Nous voulons les voir rire, chanter et danser librement, pour leur donner espoir d’un avenir meilleur », indique le coordonnateur de l’événement, Normand Jr Thirnish Pilot.

D’ailleurs, ce sont tous les 1 300 membres de la communauté de Mani-utenam qui ont vibré au son du Festival Innu Nikamu pendant ces six jours. Les résidents ont décoré leur demeure et certains offraient même aux visiteurs l’accès au territoire, de l’hébergement, des rafraichissements ou des objets provenant de leur culture.

Un autre objectif de ce rassemblement est de réunir les gens à travers la musique, peu importe leur âge et leur origine. Dans la programmation, une grande place est accordée aux artistes autochtones de plusieurs communautés, mais aussi des artistes émergents qui se sentent choyés de pouvoir présenter leurs interprétations et compositions sur une scène professionnelle.

Nouveautés

Tout a été repensé pour la 40e édition. D’abord, le Festival a proposé trois scènes de spectacles. Deux se trouvaient sur le site principal, alors qu’une troisième tenait place sur le site Innu Nikamuniss, un lieu de célébration familial gratuit, situé au centre de la communauté. Le site principal a été agrandit afin de pouvoir accueillir jusqu’à 20 000 festivaliers par jour. Des écrans géants ont aussi été ajoutés et des images des performances sont projetées pour permettre une proximité avec les artistes se produisant sur scène.

Ce sont plus de 60 spectacles, dont la plupart mettaient en scène des artistes autochtones, qui ont été présentés pour cette édition. La programmation était également ponctuée d’artistes internationaux tels Flo Rida, Samantha Fox, Aqua et Bryan Adams. Ces vedettes servent de moteur pour rassembler les foules qui viennent, par le fait même, découvrir la musique et la culture autochtone.

« Les artistes ont été impressionnés par la vibration des foules et ont quitté en saluant les fans qui les ont accueillis avec passion. Nous ressentons tous une grande fierté que tous ces artistes soient venus célébrer avec nous cette 40e édition d’Innu Nikamu! », nous dit Normand Jr. Thirnish Pilot.

L’ampleur accordée à cette 40e édition a apporté son lot de défis logistiques qui ont été relevés brillamment. « Nous avons trouvé des solutions qui facilitent la venue des visiteurs de l’extérieur de la communauté. Pour l’hébergement, nous avons collaboré avec une entreprise qui propose des locations de tentes tout inclus. Pour éviter l’affluence de voitures, nous avons instauré un système de navettes gratuites qui permet aux gens des villes voisines de se rendre facilement sur les lieux », mentionne aussi M. Thirnish Pilot.

Une programmation flamboyante et variée

La 40e édition du Festival a débuté par une cérémonie officielle qui a honoré les finissants du secondaire des neuf communautés innues, en compagnie des chefs et de nombreux dignitaires qui ont assisté au traditionnel lancement des mortiers portés par les diplômés. Cet accomplissement scolaire, célébré chaque année dans le cadre des festivités, est toujours un moment de fierté collective.

Du côté artistique, pour la soirée d’ouverture, le grand retour sur scène de Kashtin (Florent Vollant et Claude McKenzie), dernière prestation du célèbre duo après plusieurs années d’absence, a attiré plus de 5 000 personnes et a suscité énormément d’émotions, tant sur scène que dans la foule qui les a chaudement applaudis. Le rappeur K.Maro est venue clôturer cette première journée de festivités.

Mercredi, c’était au tour des grands artistes Claude Dubois et Elisapie de nous ravir par leur intensité et leur voix transcendante. Une autre soirée mémorable que même la pluie n’a pas ternie.

Jeudi, à la grande surprise des fans, Sir Pathétik a offert, à pied levé, une performance démentielle qui a précédé celle tant attendue de Flo Rida, en sol innu. Dans un spectacle de 90 minutes de pure intensité, la superstar a électrisé la foule de plus de 7 000 personnes, en interprétant ses plus grands succès, parfois parmi les festivaliers, parfois en invitant des jeunes de toute origine à chanter et danser avec lui, directement sur la scène.

Vendredi, les festivaliers ont été émerveillés par le spectacle de drones lumineux qui a décoré le ciel de la communauté. Des images colorées se sont formées au-dessus de Mani-utenam, au rythme de sons et musiques traditionnels. Par la suite, Samantha Fox, l'une des stars les plus aimées des années 1980, s’est produite sur la scène principale. Elle a enchainé ses succès dont le populaire morceau Touch me, mais aussi des pièces plus récentes.

Samedi, le ciel s’est à nouveau animé aux sons et aux lumières du traditionnel grand spectacle pyromusical, un rendez-vous incontournable du Festival, tandis que Aqua est venu faire danser des milliers de spectateurs, au rythme de leurs plus grands succès, dont la célèbre chanson Barbie girl.

En soirée de clôture, le célèbre chanteur canadien Bryan Adams a rassemblé environ 12 000 personnes de toutes les générations, un auditoire historique pour un spectacle présenté à Innu Nikamu. L’artiste a interprété ses plus grands succès choisis spécialement pour un public de festival. Sa présence chaleureuse a soulevé la foule pendant toute sa prestation.

Innu Nikamuniss

Depuis les premiers instants du Festival, une grande place est accordée aux enfants. Pour la première fois cette année, les jeunes ont profité d’un site familial, situé à moins d’un kilomètre du site principal du Festival où des activités traditionnelles, des spectacles, des conférences, des dégustations et différentes façons de vivre la culture innue leur ont été offerts gratuitement.

Des prestations musicales gratuites ont été présentées à partir de la scène du Mixbus, stationné en plein cœur de la communauté, a été le lieu de différentes prestations d’artistes locaux et de personnalités d’ici et d’ailleurs au Québec. Le site a accueilli, entre autres, Guylaine Tanguay, le Dr Stanley Volant, les ministres Kateri Champagne-Jourdain et Ian Lafrenière, Philippe Femhiu et plusieurs autres. L’organisation réfléchi déjà à l’an prochain et promet aux festivaliers un événement à la hauteur de celui vécu cette année.

À propos du Festival Innu Nikamu

La mission du Festival Innu Nikamu est de promouvoir et valoriser la culture innue à travers la musique, la danse, le chant et les arts. Le Festival vise à rassembler les communautés innues du Québec et du Labrador, ainsi que les autres peuples autochtones et allochtones, dans un esprit de partage et de respect. Le Festival se déroule chaque année au mois d’août à Mani-utenam, sur la Côte-Nord. Celui-ci est aussi reconnu pour être l’un des plus grands festivals sans alcool au Canada.



