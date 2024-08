Se anuncian ganadores de los Premios Stevie® para Empleadores Excelentes

FAIRFAX, Va., Aug. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Los ganadores de los Premios Stevie® para Empleadores Excelentes (novena edición anual) 2024, "las Olimpiadas para recursos humanos", fueron anunciados hoy. Los premios reconocen a los mejores empleadores del mundo y profesionales de recursos humanos, equipos, logros y productos y proveedores relacionados con recursos humanos que ayudan a crear y promover excelentes lugares para trabajar.



Entre las organizaciones con varios premios Stevie Oro, están; Bank of America (9), Everise (4), pladis (4), Apexon (3), Digital Hands (3), ecosio (3), Enerjisa Uretim (3), LMI (3), Peak on Air (3), SOCAR Türkiye (3), TurkTraktor (3), Abu Dhabi Customs (2), Arkas Holding (2), Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation (2), Benefex (2), Capital One (2), Cathay United Bank (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), Doğuş Holding (2), ENERJISA ENERJI (2), Entek Elektrik (2), Gamefam (2), GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.) (2), HALKBANK (2), Octopus Energy (2), ResultsCX (2), Seer Medical (2), Tata Consultancy Services (2), Wells Fargo (2), and Wesley, LLC (2).

Para ver una lista completa de los ganadores por categoría, visite https://www.StevieAwards.com/HR.

Los ganadores serán homenajeados durante una ceremonia el lunes, 16 de septiembre en el Hotel Marriott Marquis en la Ciudad de Nueva York. Los boletos ya están a la venta. Las presentaciones se transmitirán en vivo.

Más de 1.000 nominaciones de organizaciones en 35 naciones y territorios fueron evaluadas en la competencia de este año. Los ganadores fueron determinados por los puntajes promedio de más de 130 profesionales en todo el mundo, que actúan como jueces. Los Premios Stevie para Empleadores Excelentes reconocen los logros en muchas facetas del lugar de trabajo. Las categorías incluyen:

Categorías Empleador del Año

Categorías Logro de Recursos Humanos

Categorías Individuales de Recursos Humanos

Categorías Equipo de Recursos Humanos

Categorías Proveedor de Solución

Categorías Soluciones, Implementaciones y Programas de Capacitación o Medios de Comunicación

Premios de Liderazgo Visionario



Las colocaciones de Premio Stevie en las 31 categorías de Empleador del Año fueron determinadas por una combinación única de los ratings de profesionales y los votos del público en general. Más de 34.000 votos fueron emitidos este año por miembros del público para su empleador favorito.

Los premios fueron otorgados por los Premios Stevie, que organizan nueve de las presentaciones de premios de negocios líderes mundiales, incluyendo los prestigiosos International Business Awards® y American Business Awards®.

Acerca de los Premios Stevie

Los Premios Stevie se confieren en nueve programas: Premios Stevie Asia Pacífico, Premios Stevie Alemanes, Premios Medio Oriente y África del Norte, The American Business Awards® (Premios Norteamericanos de Negocios), The International Business Awards® (Premios Internacionales de Negocios), Premios Stevie para la Mujer en Negocios, Premios Stevie a Empleadores Excelentes, Premios Stevie a la Excelencia Tecnológica, y los Premios Stevie de Ventas y Servicio al Cliente Las competencias de los Premios Stevie reciben más de 12.000 nominaciones cada año de organizaciones en más de 70 países. En homenaje a las organizaciones de todo tipo y tamaño y a las personas que las conforman, los Premios Stevies reconocen el extraordinario desempeño en el lugar de trabajo en todo el mundo. Para más información acerca de los Premios Stevie visite,www.StevieAwards.com.

Un patrocinador de la novena edición anual de los Premios Stevie para Empleadores Excelentes es HiBob.

Contacto de Marketing:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389



Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en, https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9a9c552-21f4-41b6-afaf-dfaf8746a185