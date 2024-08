2024 위대한 기업 스티비 어워드 수상자 발표

페어팩스, 버지니아, Aug. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- "HR 부문 담당자들의 올림픽"으로 불리는 위대한 기업 스티비 어워드(Stevie® Awards for Great Employers)의 2024년도 (제9차 연례) 수상자들이 오늘 발표되었다. 본 상은 세계 최고의 고용주 (기업)를 비롯해 일하기 좋은 근무 환경을 만들고 이를 추진하는 데 도움을 준 인사 전문가와 팀, 성과, HR 부문 제품 및 공급업체들을 선정하게 된다.



골드 스티비 어워드 (Gold Stevie)를 여러 차례 수상한 기업들로는 Bank of America (9), Everise (4), pladis (4), Apexon (3), Digital Hands (3), ecosio (3), Enerjisa Uretim (3), LMI (3), Peak on Air (3), SOCAR Türkiye (3), TurkTraktor (3), Abu Dhabi Customs (2), Arkas Holding (2), Ayala Land, Inc. - Makati Development Corporation (2), Benefex (2), Capital One (2), Cathay United Bank (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), Doğuş Holding (2), ENERJISA ENERJI (2), Entek Elektrik (2), Gamefam (2), GCash (Mynt - Globe Fintech Innovations, Inc.) (2), HALKBANK (2), Octopus Energy (2), ResultsCX (2), Seer Medical (2), Tata Consultancy Services (2), Wells Fargo (2), Wesley, LLC (2)가 있다.

부문별 수상자 전체 리스트는 https://www.StevieAwards.com/HR에서 확인이 가능하다.

수상자는 9월 16일(월) 뉴욕의 메리어트 마르퀴스(Marriott Marquis) 호텔에서 개최되는 시상식을 통해 기념 행사를 갖게 될 예정이다. 현재 행사 티켓이 판매 중에 있으며 시상식은 생방송으로 중계될 예정이다.

올 해 시상회에는 35개 국가 및 주요 권역에서 1,000개 이상의 후보들이 경쟁을 벌였고 심사를 받게 되었다. 최종 수상자들은 심사위원으로 참여한 전 세계 130여 명의 전문가들이 산정한 평균 점수에 의거해 선정이 되었다. 위대한 기업 스티비 어워드(Stevie® Awards for Great Employers)는 직장의 다양한 측면에서 가능한 성과들을 인정하며 수상 부문은 다음과 같다:

올해의 기업상

HR 성과상

HR 개인상

HR 부서 부문

솔루션 공급업체상

솔루션, 실행, 훈련 프로그램 및 미디어상

리더십 사고 부문



올 해의 고용주 31개 부문에 해당하는 스티비 어워드 순위는 전문가들이 내린 평가와 일반 대중의 투표를 합산한 방식에 의해 결정된다. 올 해에는 34,000명 이상의 일반인들이 자신이 가장 선호하는 고용주에게 투표하였다.

본 상은 권위 있는 국제 비즈니스 어워드®(International Business Awards®)와 아메리칸 비즈니스 어워드® *American Business Awards®)등 세계 최고의 비즈니스 시상식 9개를 주최하는 스티비 어워즈에서 수여하게 된다.

the Stevie Awards 소개

스티비어워즈(Stevie Awards)는 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비상(German Stevie Awards), 중동 및 북아프리카 스티비상(Middle East & North Africa Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 여성 기업인 스티비상(Stevie Awards for Women in Business), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 영업·고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service) 등 9가지 프로그램으로 구성된다. 스티비어워즈에는 매년 70여개국에서 1만2000명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비 어워즈에 대한 자세한 내용은 http://www.StevieAwards.com에서 확인하세요.

제9차 연례대회인 스티비 어워드 위대한 기업 스폰서사는 HiBob이 맡아 지원하고 있다.

마케팅 부문 연락처 정보:

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

703 547 8389



본 보도자료와 관련된 사진 자료는 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c9a9c552-21f4-41b6-afaf-dfaf8746a185