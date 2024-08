Believe fait l’acquisition de DMC,

premier label indépendant en Turquie

Paris, le 6 août 2024 – Believe, l’un des leaders mondiaux de la musique numérique, annonce aujourd’hui prendre la pleine propriété de Doğan Music Company (DMC), le plus grand label indépendant de Turquie.

Après une première transaction au cours de laquelle le Groupe a acquis une participation majoritaire de 60 % dans DMC en 2020, Believe a maintenant conclu un accord avec le groupe Doğan pour exercer l’option d’achat, acquérant les 40 % restants de DMC pour un total de 38,3 millions d’euros. Cette transaction est soumise à l’approbation de la régulation concurrentielle des marchés.

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 2 020 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

Contacts presse :

Manon JESSUA – manon.jessua@believe.com

Maria DA SILVA – maria.da-silva@agenceproches.com | +33 7 60 70 23 16

Contact Relations Investisseurs :

Emilie MEGEL – emilie.megel@believe.com | +33 6 07 09 98 60

À propos de Doğan Music Company (DMC):

Fondée en 2000, Doğan Music Company (DMC) est l'un des principaux acteurs de l'industrie musicale, offrant des services de distribution numérique et physique à de nombreuses autres maisons de disques tout en se targuant de son propre catalogue d'artistes et de groupes de premier plan.

À propos de Doğan Holding:

Ajoutant de la valeur à l'économie turque depuis 65 ans, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. est entré dans le monde des affaires lorsque le président d'honneur Aydın Doğan s'est inscrit auprès du bureau des impôts de Mecidiyeköy en 1959 et a fondé sa première entreprise automobile en 1961. Aujourd'hui, les sociétés du groupe Doğan jouent un rôle de pionnier grâce à leur vision innovante dans les domaines de la production d'électricité, de l'industrie et du commerce, du commerce et du marketing automobiles, de la finance et de l'investissement, de l'Internet et du divertissement, et de l'immobilier. Les valeurs d'entreprise et éthiques du groupe Doğan, qui sont mises en œuvre par toutes ses sociétés, constituent un exemple pour d'autres organisations du monde des affaires. Visant un succès mondial dans ses activités de production et commerciales, le groupe Doğan suit de près les développements en Turquie et à l'étranger et mène ses opérations efficacement grâce à des collaborations stratégiques avec des groupes internationaux. www.doganholding.com.tr





