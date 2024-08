Nasdaq Copenhagen

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Øvrige interessenter

7. august 2024

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport for 1. halvår 2024

Bankens bestyrelse og direktion har i dag godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2024.

Med baggrund i en fortsat god kreditkvalitet samt et tabs- og nedskrivningsniveau, som har udviklet sig bedre end oprindeligt budgetteret for 2024, og som forventes at fortsætte resten af året, opjusterer banken forventningerne til resultatet efter skat for 2024 til intervallet 2.000-2.350 mio. kroner.

Basisresultat





(mio. kroner) 1. halvår 2024 1. halvår 2023 2023 2022 2021 2020 Basisindtjening i alt 2.051 1.796 3.828 2.862 2.433 2.179 Samlede udgifter og afskrivninger 508 471 963 891 817 788 Basisresultat før nedskrivninger på udlån 1.543 1.325 2.865 1.971 1.616 1.391 Nedskrivninger på udlån m.v. +1 -1 -1 -2 -68 -223 Basisresultat 1.544 1.324 2.864 1.969 1.548 1.168 Beholdningsresultat m.v. +30 -28 -7 -69 +7 -9 Af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 10 10 20 20 17 15 Skat 383 306 682 385 309 224 Resultat efter skat 1.181 980 2.155 1.495 1.229 920

1. halvår 2024 i overskrifter

Resultatet efter skat udgør 1.181 mio. kroner, hvilket forrenter egenkapitalen med 22% p.a.

Indtjeningen pr. aktie - målt på resultatet efter skat - stiger med 25%

Basisindtjeningen stiger med 14% til 2.051 mio. kroner

Omkostningerne stiger med 8%, og omkostningsprocenten reduceres til 24,8

Banken har i 2. kvartal 2024 indtægtsført 1 mio. kroner i nedskrivninger med baggrund i stærk kreditkvalitet. Samtidig er nedskrivningskontoen øget med 39 mio. kroner i løbet af 1. halvår 2024.

Meget tilfredsstillende kundetilgang og vækst i udlån på 5%, i indlån på 6% og i depotmidler m.v. på 18%

Medarbejdertrivsel og -tilfredshed på højeste niveau nogensinde

Resultatforventningerne for 2024 opjusteres til intervallet 2.000-2.350 mio. kroner

Med venlig hilsen





Ringkjøbing Landbobank



John Fisker

Adm. direktør

Vedhæftede filer