Halvårsrapport 2024” (kun på engelsk)

Halvårsrapport 2024 for A.P. Møller - Mærsk A/S vedhæftes.

CEO for A.P. Møller - Mærsk A/S, Vincent Clerc, udtaler:

"Andet kvartals resultater bekræfter, at alle vores forretningsområder udvikler sig i den rigtige retning. Der har været stor efterspørgsel i markedet, og som alle har kunnet følge med i, er situationen i Det Røde Hav fortsat fastlåst – begge dele lægger pres på de globale forsyningskæder. Vores forventning er nu, at denne situation varer ved året ud. Vi har foretaget investeringer i hele forretningen for at tilpasse os vilkårene og hjælpe vores kunder med at løse de udfordringer, de står overfor. Fremadrettet forbliver fokus på organisk vækst, samtidig med at vi undersøger muligheder for opkøb, især inden for vores logistikforretning. Vi fortsætter med stram omkostningsstyring og høj udnyttelsesgrad af vores aktiver, samtidig med at vi tager de næste vigtige skridt i at forny vores flåde."

Kontakt personer:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. 363 3484

Head of Media Relations, Jesper Løv, tlf. 6114 1521

Vedhæftede filer